DHA YURT BÜLTENİ-20

Balkonda muhallebi yapan genç kıza yıldırım çarptı



BURSA'nın İznik ilçesinde balkonda tatlı yapan Ece Meryem Kantar'a (19) yıldırım çarptı. Vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan genç kız hastanede tedaviye alındı.

İstanbul'da oturan Kantar ailesi, tatil için İznik'teki yazlıklarına geldi. Burada evin balkonunda muhallebi yapan Ece Meryem Kantar'a elindeki metal kaşık nedeniyle yıldırım çarptı. Düşen yıldırım sonucu evdeki elektrikler kesildi, içeride oturan baba Erol Kantar kızının yardımına koştu. Kızının şok geçirdiğini ve yaralandığını gören Erol Kantar, sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralanan Ece Meryem'i Bursa Şevket Yılmaz Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan Ece Meryem Kantar'ın ellerinde ve vücudunun çeşitli yerlerinde 1'inci derecede yanıklar olduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayı anlatan baba Erol Kantar, "Evde bahçede oturuyorduk, o sırada çocuklar da balkonda tatlı muhallebi yapıyorlardı. Yağmur vardı, yağmur ile beraber de sürekli şimşek çakıyordu. Kızıma çarpmadan 10 dakika öncesinde eşimle konuştuk, neredeyse üstümüze düşecek diye. Önce çatıda bulunan akülere vurdu, daha sonra kızımın elinde de metal kaşık olduğu için bir anda oda çarpıldı. 112 ekiplerini arayıp yardım istedik. Şimşek çaktığında ve kızımı o halde gördüğümde yüreğim ağzıma geldi. Kızımın vücudunun sağ tarafında ve ellerinin parmak aralarında eklem yerleri yandı ve patladı" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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Yaralı kızdan fotoğraf

Baba ile röportaj

Süre: 01: 11 Boyut: 135 MB

Haber - Kamera: Serkan AKKUŞ/BURSA,

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Bolu'da sel, D-100'ün Ankara yönü trafiğe kapandı (3)

DÖRTDİVAN VE YENİÇAĞA DA SELE TESLİM

Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde etkili olan sağanak, ilçeye bağlı Cemaller, Çetikören ve Yağbaşlar köylerinde sele neden oldu. Çetikören köyünde evinde mahsur kalan yaklaşık 70 yaşlarında 2 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yağbaşlar köyü yolunda ise seyir halindeyken sele kapılan otomobil içerisindeki 3 kişi, iş makinesiyle güvenli bölgeye alındı.

Yeniçağa ilçesinde de etkili olan yağmur nedeniyle ilçe merkezindeki bazı yollarda su birikintileri oluştu. Yağmur, Bolu ve ilçelerinde hafif şekilde etkisini sürdürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yağmurdan görüntüler

-Yollardaki su birikintiler

-Röportajlar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

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Kontrolden çıkan TIR devrildi, D-100 Karayolu ulaşıma kapandı

KOCAELİ'nin Körfez ilçesi D-100 Karayolu geçişinde kontrolden çıkan TIR devrildi. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti trafiğe kapandı.

Kaza D-100 Karayolu Körfez Hereke mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönünde ilerleyen Nusret Mezarcı idaresindeki 41 YN 670 plakalı TIR, henüz bilinmeyen bir sebeple kontrolden çıktı. Orta refüjdeki bariyerlere çarpan TIR, daha sonra devrilerek yolun 2 şeridini de kapadı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Devrilen TIR'ın içerisinden kendi imkanları ile çıkan sürücü Nusret Mezarcı, sağlık ekipleri tarafından kontrol edilmek istemedi. Bu sırada polis ekipleri devrilen TIR'ı yoldan kaldırmak için olay yerine vinç çağırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu İstanbul istikameti yaklaşık 2 saat boyunca trafiğe kapalı kalırken, devrilen TIR'ın vinç yardımıyla kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Devrilen TIR'ın görüntüsü

Yolda biriken araç kuyruğu

Kazayı izleyen vatandaşlar

Görgü tanıklarıyla röp.

Detay

HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

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Hapis cezası ile aranan hırsız, mahallede gezerken yakalandı

KAHRAMANMARAŞ'ta hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Mustafa M. (30), mahallede gezerken yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 2 ayrı hırsızlık suçundan 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Mustafa M.'nin Cumhuriyet Mahallesi'nde olduğu bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, düzenledikleri baskınla Mustafa M.'yi mahallede gezerken yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mustafa M., mahkemece tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Mustafa M.'nin polis otosundan indirilmesi

Hastaneye alınması

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 199 MB

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Ehliyetsiz sürücünün bisikletliye çarptığı kazada, aracın motoru yola savruldu: 5 yaralı

BURSA'nın İnegöl ilçesinde yol kenarında bisiklet süren kişiye çarpan ve ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobil, kontrolden çıkarak yaklaşık 300 metre savruldu. Kaldırıma çıkarak ağaca çarptıktan sonra motor bölümü yola savrulan otomobildeki 4 kişi ile bisikletli genç yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan Salih Bayram (17) yönetimindeki 16 KMJ 72 plakalı otomobil, yol kenarında bisikletiyle giden Suriye uyruklu Abdülmunim Elhüseyin'e (24) çarptıktan sonra kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, yaklaşık 300 metre sonra kaldırıma çıkarak ağaca ve istinat duvarına çarpıp, devrildi. Demir yığını haline dönüşen otomobilin motor bölümü de yola savruldu. Kazada otomobilde sürücü Bayram ile yanında bulunan Furkan Yıldız (21), Tuğçe Bilgili (27) ve Halil İbrahim Çelik (23) ve bisiklet sürücüsü Elhüseyin yaralandı.

Otomobilde sıkışan 4 yaralı olay yerine sevk edilen İnegöl İtfaiye Arama Kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle araçtan çıkarıldı. 5 yaralı olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı.Yaralılardan ehliyetsiz olduğu öğrenilen otomobil sürücüsü Salih Bayram'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü

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-Genel görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Detaylar

Görüntü süresi: 2 DK boyut 222 MB

HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



