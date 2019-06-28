DHA YURT BÜLTENİ - 20

ŞEHİT KADİR YILDIRIM, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

HAKKARİ'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Sözleşmeli Er Kadir Yıldırım (26), memleketi Tokat'ın Erbaa ilçesinde toprağa verildi. Oğlunun yüzünü son kez gören anne Şirin Yıldırım, "Bayrama böyle mi gelecektin yavrum" diye gözyaşı döktü.

İlçede yaşayan Şirin-Mahmut Yıldırım çiftinin 4 çocuğundan biri olan ve 4 yıldır görev yapan Sözleşmeli Er şehit Kadir Yıldırım'ın naaşı, Hakkari'deki törenin ardından uçakla memleketine getirildi. Tokat Havaalanı'nda şehidi il protokolü ile ailesi karşıladı. Şehidin kız kardeşleri Hatice ve Tuğba Yıldırım'ın kardeşlerinin kamuflajını giydikleri görüldü. Askerlerin omuzlarında uçaktan alınan şehidin naaşı daha sonra cenaze aracına konularak Erbaa ilçesine gönderildi. Şehidin cenazesi helallik için Gaziosmanpaşa Mahallesi'ndeki evlerinin önüne getirildi. Burada şehidin annesi Şirin Yıldırım oğlunun yüzünü son kez görmek istedi. Anne Yıldırım'a oğlunun tabutu açılarak yüzü gösterildi. Anne Yıldırım, "Bayrama böyle mi gelecektin yavrum" diye gözyaşı döktü. Helallik alınmasının ardından şehidin naaşı cenaze töreninin gerçekleştirileceği Büyük Cami'ye getirildi.

Törene Tokat Valisi Ozan Balcı, CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz, MHP Tokat Milletvekili Yücel Bulut ile Tokat Belediye Başkanı AK Parti'li Eyüp Eroğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Hidayet Arıkan, Garnizon Komutanı Albay Rıfat Dönel, İlçe Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, Erbaa Belediye Başkanı MHP'li Ertuğrul Karagöl ile şehidin yakınları ve yaklaşık 5 bin kişi katıldı. Cenaze namazını Tokat İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgi'nin kıldırdı.

Cenaze namazının ardından şehidin annesi Şirin Yıldırım, "Yavrum Kadir'im, Allah onların belasını versin. Aslan Kadir'im. Ben seni bir senedir görmedim. Azıcık görseydim yavrum seni" diyerek ağıt yaktı. Namazın ardından Şehit Yıldırım'ın naaşı ilçe şehitliğinde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin cenazenin havalanına gelişi

-Ailesi ve potokolün karşılaması

-Cenazenin evinen önüne getirilmesi

-Annesinin sözleri

-Cenaze namazının kılınması

-Annesinin ağıtı

-Cenazenin götürülüşü

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil ibrahim YEL - İbrahim UĞUR/ ERBAA(Tokat),

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ŞEHİT ÖNLEMEÇ'İN CENAZESİ ISPARTA'YA GETİRİLDİ



HAKKARİ'de nöbet sırasında silahının kazara ateş alması sonucu şehit olan Piyade Onbaşı Mustafa Önlemeç'in (21) Türk bayrağına sarılı naaşı, memleketi Isparta'ya getirildi.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sabah saatlerinde nöbet tuttuğu sırada silahının kazara ateş alması sonucu yaşamını yitiren Piyade OnbaşıMustafa Önlemeç'in cenazesi, saat 18.45'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla Süleyman Demirel Havalimanı'na getirildi. Şehidin Türk bayrağına sarılı naaşını Isparta Vali Yardımcısı Ömer Faruk Ateş, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin Gözgün, İl Emniyet Müdürü Halil Turan Erol, askeri yetkililer karşıladı.

Askeri törenle helikoptere nakledilen şehit Önlemeç'in cenazesi, defnedilmek üzere Yalvaç ilçesine hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit Mustafa Önlemeç'in naaşının Isparta Süleyman Demirel Havalimanına getirilişi

Helikoptere nakledilmesi ve detaylar

Haber-Kamera: Ali ÇEVİKBAŞ - Nurettin ARKAN/ ISPARTA,

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ANIZ YANGINI ORMANA SIÇRADI, 10 HEKTAR ALAN KÜL OLDU

GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, tarlada çıkan anız yangını ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 10 hektarlık alanda etkili olan yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale edildi.

Yangın, akşam saatlerinde, ilçe merkezine 12 kilometre uzaklıkta Mesthüyük Mahallesi'ndeki tarlada çıktı. Anız yangını rüzgarında etkisiyle mahalledeki ormanlık alana da sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ekipleri ve orman işçileriyle birlikte 15 arazöz, 5 su tankı, Nurdağı Belediyesi'ne ait iş makineleri ve 2 yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Jandarmanın çevrede geniş güvenlik önlemi aldığı yangına havadan ve karadan müdahale edildi. Uzun süren uğraşları ardından kontrol altına alınan yangında yaklaşık 10 hektar alan kül oldu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ormanlık alan

Yangında yükselen dumanalr

Havadan müdahale

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP,

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GELİBOLU'DA SAĞANAK, DOLU VE RÜZGAR YAŞAMI OLUMSUZ ETKİLEDİ

ÇANAKKALE'nin Gelibolu ilçesinde, yaklaşık yarım saat süren sağanak ve dolu ile şiddetli rüzgar, hayatı olumsuz etkiledi. İlçedeki birçok yerde ağaçlar devrilirken, kentliler zor anlar yaşadı.

Gelibolu'da, saat 19.00 sıralarında, kuvvetli rüzgar ile sağanak ve dolu etkili oldu. Yağış kısa süre etkili olsa da ilçe merkezinde yollarda su birikintileri oluştu. Dolu sürücülere ve yayalara zor anlar yaşatırken, kuvvetli rüzgar, ağaçların dallarını kırıp, elektrik direğini devrildi. Ayrıca rüzgarın etkisiyle inşaat halindeki binalardan savrulan malzemeler üzerine düştüğü araçlara zarar verdi. Yazlıkların bulunduğu Güneyli sahilinde de ağaç devrilirken, park halindeki otomobil ve bisiklet altında kaldı. Kuvvetli rüzgar ve sağanak Lapseki ilçesinde de etkili oldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Dolu yağışı

Göle dönen yollar

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(Cep telefonu kamerası)

Devrilen ağaçlar ve detaylar

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/ GELİBOLU(Çanakkale),

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İSTANBUL'DAKİ KADIN CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ, KOCAELİ'DE İNTİHAR ETTİ



İSTANBUL Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle öldürüp, otomobili ile kaçan H.O., Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son verdi.

İstanbul Sancaktepe'de saat 16.30 sıralarında Şile istikametine giden 34 ST 0352 plakalı otomobilin sürücüsü H.O., yanındaki kadını henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışmada öldürüp kaçtı. Kocaeli istikametine gelen araç, Körfez ilçesi TEM Otoyolu'nda polis tarafından takibe alındı. Takip edildiğini anlayan şüpheli, yaşanan kovalamacının ardından Kartepe ilçesinde TEM Otoyolu'ndan çıkarak ara sokaklara girerek, izini kaybettirmeye çalıştı. Ata Evler Mahallesi'nde çıkmaz sokağa giren zanlı, yakalanacağını anlayınca pompalı tüfekle başına ateş ederek, yaşamına son verdi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

ÖLENLERİN KİMLİKLERİ TESPİT EDİLDİ

İstanbul Sancaktepe'de bir kadını pompalı tüfekle vurarak öldürüp, otomobille Kocaeli'ye kaçan ve Kartepe ilçesinde polis tarafından sıkıştırılınca yakalanacağını anlayıp aynı silahla yaşamına son veren kişinin kimliği tespit edildi. İntihar eden kişinin Harun Oğan olduğu öğrenilirken, vurduğu kadının da eşi Derya Oğan olduğu belirtildi. Olay yerinde savcı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı inceleme sonrasında Harun Oğan'ın cesedi Kocaeli Devlet Hastanesi Morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinde aracın görüntüsü

-Polis araçta inceleme yaparken

-Sağlık ekipleri ve polis detayları

Haber-Kamera: Dinçer AKBİR/ KARTEPE(Kocaeli)

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7 AYLIK BEBEĞİNİ, İÇİNİ OYDUĞU KARPUZDA SERİNLETTİ

AYDIN'In Çine ilçesinde, oto kiralama işi ile uğraşan Mustafa Avohan, sıcaktan bunalan 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı, oyduğu 18 kilogramlık karpuzun içine koyarak serinletmeye çalıştı.

Aydın ve çevresinde 40 dereceye yaklaşan sıcak hava nedeniyle, vatandaşlar serinlemek için her yolu deniyor. Çine ilçesinde oto kiralama işi ile uğraşan evli ve 2 çocuk babası Mustafa Avohan da bu isimlerden biri. Avohan, eve geldiğinde sıcaktan bunaldığını farkettiği 7 aylık kızı Ayla Avohan'ı ilginç bir yöntemle serinletmeye çalıştı. Manavdan aldığı 18 kilogramlık karpuzun içini oyan Avohan, minik Ayla'yı içine koydu. Karpuzun içinde serinleyen Ayla'nın neşesi ilgi çekti. Ayla'nın serinlediğini gören ablası Öykü Avohan da onun sevincine ortak oldu.

Minik kızının serinlemesinden mutlu olan baba Mustafa Avohan, "Ayla henüz 7 aylık. Son günlerde sıcaklıkların artmasıyla birlikte huzursuz olmaya başladı. Ayla'nın karpuza karşı da ne zaman görse bir ilgisi vardı. Kendimce Ayla'yı karpuzla serinletebileceğimi düşündüm ve umduğum gibi oldu. Zaman zaman sıcaklıklar artmaya devam ettikçe Ayla için aynı çözümü uygulamaya devam edeceğim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-7 aylık Ayla Avohan'ın karpuzun içinde serinlemesinden görüntü

Haber: Burhan CEYHAN/ AYDIN,

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SOLOTÜRK'TE NEFES KESEN UÇUŞ GÖSTERİSİ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri filosunda bulunan gösteri uçağı SoloTürk, İzmit'in kurtuluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında gösteri uçuşu yaptı. Uçuş, yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlendi.

Türk Silahlı Kuvvetleri filosunda bulunan akrobasi uçağı SoloTürk, 28 Haziran İzmit'in düşman işgalinden kurtuluşunun 98'inci yıldönümü etkinlikler kapsamında İzmit Körfez'i sahil şeridinde bulunan Sekapark Uçurtma Tepesi'nde bir gösteri uçuşu yaptı. Yaklaşık 10 bin kişi tarafından ilgiyle izlenen uçuş nefesleri kesti. Yaklaşık 20 dakika boyunca gökyüzünde çeşitli hareketler sergileyen SoloTürk, izleyenler tarafından tam puan alırken bazı kişiler bu anı cep telefonlarıyla kaydederek ölümsüzleştirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Uçurtma Tepesinde toplanan kalabalık

-SoloTürk'ün gösteri uçuşı

-Detaylar

Haber-Kamera: Alişan KOYUNCU/ İZMİT(Kocaeli),

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Kastamonu'da kene can aldı



KASTAMONU'da, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle hastanede tedavi gören İbrahim Göksu (70), yaşamını yitirdi.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Ayvalı köyünde oturan evli ve 2 çocuk babası İbrahim Göksu, geçen hafta vücuduna yapışan keneyi kendisi çıkardı. Bir süre sonra rahatsızlanan Göksu, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaklaşık 1 haftadır tedavi gören Göksu, bugün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.

Haber: Hüseyin DOĞAN/ TAŞKÖPRÜ(Kastamonu),

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