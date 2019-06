DHA YURT BÜLTENİ - 20

Datça 'da makilik alanda yangın (4)

YANGIN YERLEŞİM ALANLARINI TEHDİT ETTİ

Muğla 'nın Datça ilçesinde, akşam saatlerinde kontrol altına alınan yangının yakınında bir alan daha yanmaya başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, yerleşim yerlerini tehdit etti. Mesudiye, Mezgit ve Palamutbükü mahallelerinde etkili olan yangına Muğla Orman Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda ekip müdahale etti. Mezgit ve Mesudiye mahallelerinde yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, Palamutbükü'nde etkili olmaya devam ediyor. Yangın alanına yakın bir yerde bulunan pansiyon tedbir amaçlı boşaltıldı.

Yangından görüntüler

Vatandaşların pansiyondaki eşyaları taşıması

Belediye Başkanı Gürsel Uçar'dan açıklama

Haber-Kamera: Mehmet ÇİL/ DATÇA(Muğla),

KİLİS'TE, TEKSTİL ATÖLYESİNDE YANGIN



KİLİS'te, Suriyelilere ait tekstil atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, gece saatlerinde Kazım Karabekir Mahallesindeki bir atölyede çıktı. Dumanı fark eden bina sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın sırasında atölyenin etrafındaki kepenk ve duvarlar balyozlarla kırıldı. Ekiplerin bir saatlik müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Olay yerinden görüntü

Görgü tanığının konuşması

Yangına itfaiye müdahale ederken

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Reşit ÇELEBİOĞLU/KİLİS,

DÜĞÜN KONVOYUNDAKİ OTOMOBİL TIR'LA ÇARPIŞTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALI

SİVAS'ta, düğün konvoyundaki otomobil ile TIR'ın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece yarısı Yeşilyurt Mahallesi yakınlarında, Sivas-Erzincan Çevreyolu üzerinde Kılavuz kavşağında meydana geldi. Sivas'tan Erzincan istikametine giden S.Ö. yönetimindeki 34 DF 5434 plakalı TIR, iddiaya göre düğün konvoyu içerisinde seyir halinde olan ve kavşaktan dönüş yapmak isteyen Berkay Köse (18) yönetimindeki 01 PJ 626 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobil refüje çıkarak yan yattı. TIR ise yaklaşık 100 metre ilerledikten sonra durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada otomobildeki Aliye Köse (48) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralılar sürücü Berkay Köse ile birlikte kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 kişi ise Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Kazanın ardından düğün konvoyunda bulunan diğer araçlardan inenler, olay yerine koşup yakınlarının durumunu öğrenmeye çalıştı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

-Kaza yerinden görüntüler

-Olay yerinde yaşanan kargaşa

-Ekiplerin yaralılara müdahalesi

-Araçların görüntüsü

-Ekiplerin incelemesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Eraydın AYTEKİN - Hakan KALELİ/SİVAS

TELEFONUNU ÇALDIĞI İDDİASIYLA TARTIŞTIĞI KİŞİYİ BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ



ÇANAKKALE'nin Bayramiç ilçesinde, Okay Ç. (29), birlikte alkol aldığı emekli ziraat mühendisi Yakup Güder'le (64), cep telefonunu çaldığı iddiasıyla kavga etti. Okay Ç., ardından evine gidip aldığı bıçakla Güder'i öldürdü.

Olay, saat 18.00 sıralarında Bayramiç ilçesinde meydana geldi. Okay Ç., Yakup Güder'in de dahil olduğu 3 kişiyle birlikte iddiaya göre, alkol almak için dere kenarına gitti. Okay Ç., beraberindekilerle burada vakit geçirdi, ardından uyuyakaldı. Bir süre sonra uyanan Okay Ç., arkadaşlarının yanında olmadığını gördü. Onları aramak için cep telefonunu almak isteyen Okay Ç., onu da bulamadı. Camikebir Mahallesi eski mezarlık mevkisine giden Okay Ç., burada Yakup Güder ile karşılaştı. Okay Ç., Güder'e "Telefonumu almışsınız, verin" deyince, "Bizi hırsız mı tutuyorsun" cevabını aldı. İkili tartışmaya başladı. Tartışma, Güder'in arkadaşlarının da dahil olmasıyla kavgaya dönüştü. Okay Ç. iddiaya göre Güder'in arkadaşları tarafından darbedildi.

Olayın ardından evine giden Okay Ç., bıçak alıp, mahalleye geri döndü. Okay Ç., bölgede Güder'i bulup, bıçağı rastgele vücuduna sapladı. Yaralanan Yakup Güder kanlar içinde yere yığılırken, olay sırasında boynundan yaralanan Okay Ç., kaçtı. Çevredekiler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Güder Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yakup Güder, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinden kaçan Okay Ç., kısa bir süre sonra polise teslim oldu. Yaralı olan şüpheli, polis nezaretinde ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Soruşturma sürüyor.

Hastane ve ekiplerden görüntü

Genel ve detaylar

Fotoğraflar

Haber-Kamera: Fatih DALDAL/ BAYRAMİÇ(Çanakkale),

SİVAS'TA KAMYONET PARK HALİNDEKİ OTOBÜSE ÇARPTI: 3 YARALI



SİVAS'ta kamyonetin yol kenarında park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu 3 kişi yaralandı. Sürücü Ahmet Çelik'in alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı ve ehliyetini 2032 yılına kadar el konulduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Yenişehir Mahallesi Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı girişinde meydana geldi. Ahmet Çelik yönetimindeki 34 EA 4265 plakalı kamyonet, bulvar üzerinden Yenişehir istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle park halindeki 58 NH 600 plakalı yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Kazanın haber verilmesiyle olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü Çelik ile birlikte yanında bulunan İsmet Kağızman ve Erdal Akpolat yaralandı. Kamyonette sıkışan sürücü Ahmet Çelik itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkartıldı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kamyonet sürücüsü Ahmet Çelik hakkında daha önce alkollü olarak araç kullanmaktan hakkında 3 kez işlem yapıldığı ve ehliyetini 2032 yılına kadar el konulduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

-Kaza yerkinden görüntüler

-Araçların görnütüsü

-Ekiplerin çalışmaları

-Sıkışan sürücünün çıkarılması

Haber-Kamera: Hakan KALELİ/ SİVAS,

İŞÇİLERİNİ TAŞIYAN HAFİF TİCARİ ARAÇ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 4 YARALI



ADIYAMAN'da, havaalanında çalışan işçilerin taşındığı hafif ticari aracın şarampole devrilmesiyle 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Kahta- Adıyaman yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Adıyaman Havaalanı yol uzatma çalışmasında çalışan işçileri taşıyan Ali Güngör yönetimindeki 34 AU 0386 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile yanındaki Doğan Erat, Ufuk Toy ve Osman Orpak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada yaralananlar, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden çıkarıldı. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralıların ambulanstan indirilmesi

-Yaralıların acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

ANKARA'DA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 4 YARALI



ANKARA'da, 2 otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Keçiören ilçesinde meydana geldi. Karşıyaka Mahallesi Kayı Caddesi üzerinden, Ovacık istikametinde ilerleyen henüz sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 06 AG 296 plakalı otomobil, aynı istikamette ilerleyen 06 BGN 898 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazanın etkisiyle savrulan 06 AG 296 plakalı otomobildeki 1'i çocuk 4 kişi yaralandı. Çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüyü bulunduğu yerden çıkartırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralıları, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Dışkapı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazaya karışan araçlardan görüntü

Yanan araçtan görüntü

Olay yerinden görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

ÖNCE DÖVDÜLER, SONRA TABANCAYLA YARALADILAR



ADIYAMAN'da, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından önce dövülen ardından da tabancayla vurulan Abuzer Yörük, yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde de Adıyaman-Gölbaşı karayolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Yürüyerek evine giden Abuzer Yörük, iddiaya göre kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından dövüldükten sonra tabancayla karın bölgesinden yaralandı. Çevredekiler tarafından kanlar içinde bulunan Yörük, ihbarla gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede tedaviye alınan Abuzer Yörük'ün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

-Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi

-Ambulansın gelişi

-Yaralı şahısın ambulanstan indirilmesi

Yaralı acil servise götürülmesi

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN/ ADIYAMAN,

ANKARA'DA OTO HIRSIZLARINA 'BALTA' OPERASYONU: 4 TUTUKLAMA



ANKARA'da, oto hırsızlık çetesine yönelik düzenlenen 'Balta' isimli operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişi gözaltına alındı. Öte yandan bir başka operasyonda, çaldıkları araçları parçalayan 3 şüpheli ise suçüstü yakalandı. Şüphelilerden Necati D. ve çete üyesi 3 kişi tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Ankara'da meydana gelen oto hırsızlık olayları ile ilgili çalışma başlattı. Yaklaşık 3 aylık çalışmanın neticesinde, liderliğini 'Balta' lakaplı Necati D'nin yaptığı bir çetenin izine ulaştı. Çeteyi takibe alan ekipler, Ankara, Konya ve Antalya'da eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, çete lideri 'Balta' lakaplı Necati D. dahil 7 kişiyi gözaltına aldı.

'BALTA' VE 3 ÜYESİ TUTUKLANDI

Derinleştirilen çalışmalar kapsamında, çete liderinin polis takibini fark ettiği ve aylarca ortalıktan kaybolduğu saptandı. Ayrıca, kendi üyelerini de dolandırmaya çalıştığı belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Haklarında çok sayıda oto hırsızlık kaydı bulunan çete lideri Necati D, Ferhat K, Atakan A. ve Tayfun G. çıkarıldıkları nöbetçi sulh hakimliğince tutuklandı 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ARAÇLARI PARÇALARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Öte yandan, Altındağ ilçesinde meydana gelen 2 oto hırsızlık olayını inceleyen ekipler, 3 şüphelilerin izine ulaştı. Şüphelileri takibe alan ekipler, çaldıkları 2 aracı İvedik Hurdacılar Sitesi'ndeki depolarında parçalayacaklarını tespit etti. Hemen harekete geçen ekipler, 3 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Otomobil çalma anlarına ait güvenlik kamerası görüntüsü

Şüphelilerin evlerine yapılan baskınlardan görüntü

Yaşanan kovalamacadan görüntü

Araç parçalayan şüphelilerin suçüstü yakalanması

Şüphelilerin emniyetten çıkarılması

Genel detay

Haber: Fatih POYRAZ/ ANKARA,

KAYISI FESTİVALİ'NDE SAĞANAK ALTINDA KONSER



IĞDIR'da düzenlenen Kayısı Festivali'nin ikinci gününde sağanak etkili oldu. Sanatçıların sahne aldığı sırada bastıran yağmura rağmen izleyenler alandan ayrılmadı.

Iğdır'da bu yıl 2'ncisi düzenlenen Kayısı Festivali'nin akşam etkinliklerinde sanatçılar sahne aldı. Valiyolu'ndaki meydanda düzenlenen konserde ilk olarak Iğdırlı Türk Halk Müziği sanatçısı Seyfettin Çelik sahne aldı. Çelik'in sevilen türkülerini seslendirdiği sırada yağmur başladı. Yağmura rağmen alanı terk etmeyen Iğdırlılar, Azerbaycanlı sanatçı Şebnem Tovuzlu'yu bekledi. Şebnem Tovuzlu, yağmura rağmen alandan ayrılmayanlara yaklaşık bir saat süreyle konser verdi. Konser boyunca hızını kesmeyen yağmurun altında sahneden inen Tovuzlu, sırılsıklam ıslanan seyircilerin arasına indi. Yağmur altında sevenleriyle tek tek kucaklaşan ve tokalaşan Tovuzlu, özçekim yapmayı da ihmal etmedi. Tovuzlu'nun konseri sağanak yağmur altında sona erdi.

-Festival alanından detay

-Seyfettin Çelik'in konseri ve yağmurun başlaması

-Yağmur altında bekleyenlen

-Azeri sanatçı Şebnem Tovuzlu'nun sahne alması

-Sanatçının şarkı söylemesi ve dinleyenler

-Konser alanında etkili olan yağmur ve vatandaşlar

-Alana inen sanatçının vatandaşlarla kucaklaşması, özçekim yapması

Haber-Kamera: Suat DENİZ/ IĞDIR,

Kırıkkale'de 4 hırsız, Plaka Tanıma Sistemi sayesinde yakalandı

KIRIKKALE'de, aynı gün içerisinde 2 farklı hırsızlık olayına karışan 4 şüpheli, polis ve jandarma ekiplerinin Plaka Tanıma Sistemi (PTS) çalışmaları neticesinde yakalandı.

Meydana gelen hırsızlık olaylarının ilki, sabah saatlerinde Balışehy ilçesinde meydana geldi. Fatih Karakaş ve ailesi, bir dinlenme tesisinde mola verdi. Ailenin tesis içerisine girmesini bekleyen 4 kişi, otomobilin sağ ön camını kırarak içerideki 3 çantayı aldı. Şüpheliler, hızla olay yerinden kaçarken, otomobilini o halde gören Fatih Karakaş, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Balışeyh İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hırsızların 34 UU 8072 plakalı araçla olay yerinden kaçtığını tespit etti. Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, şüphelilerin sabah saatlerinde Yahşihan ilçesinde de başka bir hırsızlık olayına karıştığını ve jandarma ekipleri tarafından da arandığını belirledi. Derinleştirilen çalışmalar kapsamında, şüphelilerin Keskin ilçesine kaçtığı saptandı. Burada bir benzinlik istasyonuna giren şüphelilerin, park halindeki başka bir araca ait 40 KF 179 plakayı çaldıkları ve kendi araçlarına taktıkları anlaşıldı.

PTS SAYESİNDE GÖZALTINA ALINDILAR

Çalışmalara ara vermeden devam eden ekipler, şüphelilerin kullandığı aracın, kent girişinde PTS'ye takıldığını gördü. Bunun üzerine aracı takibe alan polis ve jandarma ekipleri, Karşıyaka Mahallesi 2022'inci Sokak'ta otomobili yakalandı. Otomobilin içerisindeki 4 şüpheli, gözaltına alınarak İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin buradaki işlemleri devam ediyor.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı



DENİZLİ'de, geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan'ı (32) bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G. (29), bugün akşam saatlerinde gittiği nişanlısının evinde kayınpederi Ethem Ç. (55) tarafından tüfekle vurularak yaralandı.

İddiaya göre Abdullah G, önceki gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan ile parkta buluştu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından göğsünden bıçaklanan Aslan, ağır yaralandı. Abdullah G. kaçarak kayıplara karışırken, Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

CİNAYET ZANLISINI KAYINPEDERİ VURDU

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Abdullah G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kentte arama çalışmalarının sürdüğü Abdullah G., bugün saat 21.00 sıralarında nişanlısının babası Ethem Ç.'nin Pamukkale ilçesi Egmir Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ethem Ç., şüpheli Abdullah G.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Abdullah G., yaralı halde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Ethem Ç.'yi gözaltına aldı. Yaralı Abdullah G. ise yapılan arama sonucu mahalledeki dere kenarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin jandarma nezaretinde sürdüğü belirtildi.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

