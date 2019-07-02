DHA YURT BÜLTENİ- 20

Gazipaşa'da makilik alanda yangın



Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde makilik alanda çıkan yangın büyüyüp ormana sıçramadan söndürüldü.

Yangın, saat 16.00 sırlarında Cumhuriyet Mahallesi Evliya Tepesi mevkiindeki makilik alanda meydana geldi. Çıkış sebebi henüz tespit edilemeyen yangın Selinus Sahili'nde denize giren vatandaşlar tarafından fark edildi. Vatandaşların ihbarı üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleriyle Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ve jandarma kısa sürede olay yerine giderek duruma müdahale etti.

Ekiplerin zamanında yaptığı müdahale yangının büyümesini önledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 1 itfaiye, Gazipaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait 2 arazöz, 2 kamyonet ve 1 yangın söndürme helikopterinin müdahale ettiği yangında yaklaşık 1 dekar makilik alan zarar gördü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Ekiplerin yangına müdahalesi

HABER- KAMERA: Yücel BULUT/GAZİPAŞA,

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Makine imalathanesinde kazan patladı: 1 işçi yaralı



Kahramanmaraş'ta, makine imalathanesindeki kazanda yapılan basınçlı test sırasında, patlama meydana geldi. Patlama anında kazanın üzerinde bulunan işçi Ejder Şanlıtürk'ün kolu kırıldı.

Egemenlik Mahallesi'ndeki makine imalathanesinde, saat 16.30 sıralarında, iddiaya göre, kazana basınç verilerek, test yapıldığı sırada patlama oldu. Kazanın üzerinde olan işçi Ejder Şanlıtürk, patlamanın şiddetiyle yere düştü. İhbarla imalathaneye gelen sağlık görevlileri, yaralanan Şanlıtürk'ü ilk müdahale sonrası ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne götürdü. Acil serviste tedaviye alınan Ejder Şanlıtürk'ün kolunun kırıldığı belirlenirken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Fabrika önündeki polis araçları

- Ambulansın gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Karaağızlıları sevindiren ikinci iptal kararı



Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Karaağız köyüne yapılması planlanan biyokütle enerji santraline yönelik köylülerin hukuk mücadelesi sürüyor. Bursa 3'üncü İdare Mahkemesi'nce köylüler ile çevrecilerin Toprak Koruma Kurulu'nun onay kararına karşı açtığı davada, santral projesinin iptaline karar verildi. Daha önce de Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nde açılan davadan iptal kararı çıkmıştı.

Karaağız köyünde yapılması planlanan biyokütle enerji santraline karşı çıkan köylüler, hem sahada hem de hukuki alanda mücadelelerini sürdürüyor. Toprak Koruma Kurulu'nun santrale onay veren kararıyla ilgili köylüler ile çevrecilerin, mayısta yürütmenin durdurulması için açtığı davanın görülmesine devam edildi. Bursa 3'üncü İdari Mahkemesi'nde görülen davada; Karaağız Mahallesi, 102 ada, 8 tarla vasıflı parselde biyokütle enerji santrali yapılması amacıyla tarım dışı amaçlı kullanım talebinin iptaline hükmedildi.

Kararda, 'Bölgedeki endemik türler ile antik yerleşim alanı gibi kültür varlıklarının zarar görebileceği anlaşıldı. Yöre halkının tarım ve hayvancılık faaliyetleri santralin kurulması durumunda su temini sıkıntıları yaşanabileceği, ayrıca santralın kurulmasıyla bölgedeki korunması gereken nadir ekosistemin zarar göreceği, nedenlerle iptaline' denildi.

Öte yandan Karaağızlıların Büyükorhan Belediyesi'nce verilen yapı ruhsatına karşı açtığı davada da iptal talebinin karara bağlanması bekleniyor. 1/5000 ölçekli nazım imar planı ile 1/1000 ölçekli uygulama imar plan izni, yöre halkının açtığı davada, Bursa 2'nci İdare Mahkemesi'nce iptal edilmişti.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, -

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Ceyhan'da 'Denizcilik ve Kabotaj Bayramı' kutlandı



Adana'nın Ceyhan ilçesinde Denizcilik ve Kabotaj Bayramı törenle kutlandı. Deniz şehitleri anısına, denize çelenk bırakıldı.

Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları nedeniyle ilk tören saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlendi. Botaş Liman Başkanı İsmail Ak'ın Atatürk Anıtı'na çelenk koymasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından Botaş Liman Başkanlığı'ndaki törene geçilirken Ceyhan Kaymakamı Dr. Bayram Yılmaz, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile Liman Başkanı İsmail Ak, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri 'Kaptan Süreyya Güler' adlı feribot ile denize açıldı. Deniz şehitleri anısına boğaza çelenk bırakıldı. Botaş Müdürlüğü'ne ait 'Malkoçlar, Özbilen ve Botaş' isimli römorkörler ile havaya su sıkılarak görsel şölen gerçekleştirilirken, Sahil Güvenlik Komutanlığı ile deniz polis botları kutlamalara eşlik etti.

ADANA'NIN CEYHAN'DA DA DENİZİ VAR

Kabotajın bir devletin kendi limanları arasında yük ve yolcu taşıma hakkı olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Aydar, "1 Temmuz 1926'da çıkan bu kanun sayesinde Türk denizlerinde ve kara sularında kapitülasyonlar ile yabancılara verilen imtiyazlar kaldırıldı. Kabotaj bayramı, Türk bayraklı gemilerimizin 2 liman arasında özgürce dolaşabilmesidir. Sadece Yumurtalık ve Karataş değil, Ceyhan'da da deniz var. Buralar bizim değerlerimiz, ilçemizin tanıtılmasında önemli rol almaktadır. Bizlerde hemşehrilerimiz adına doğa güzellikleri olan Botaş ve İncirli plajlarımızı önemsiyoruz. Bu anlamlı günde bizlere bu gururu yaşatan tüm denizcilerimizi, deniz ordularımızı, sahil güvenliğimizi ve Botaş Liman Başkanlığı'nda çalışanların bayramını kutluyor, tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorumö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Botaş Limanı Detay

Gösteri Yapan Römorkörler ve teknelerden detay

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar konuşma

Boru hattı limanı ve denizden detay

Katılımcılar ve gösteriler detay

Haber-Kamera: Ceyhun ÖZER/CEYHAN,(Adana),

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Küçük Talha'ya göz ameliyatı yapıldı

İzmir'de, doğumsal katarakt nedeniyle görme engelli olarak dünyaya gelen ve görebilmek için hayırseverlerden yardım isteyen 11 yaşındaki Talha Koktaş, tedavisini üstlenen özel bir göz hastanesinde ameliyat edildi. Sağ gözü hiç görmeyen Talha'nın, yapılan ameliyat sayesinde sol gözünün ise yüzde 80'lik bir görüşe kavuşması bekleniyor.

İzmir'de doğumsal katarakt teşhisi konulan ve 11 yıldır görme engeli nedeni ile mücadele veren Talha Koptaş'ın iki kez ameliyat olmasına karşın sağ gözü hiç görmezken, sol gözü ise yüzde 20 görüyor. Ailesinin ameliyat masraflarını karşılayamaması ve doktorların riskli bulması nedeniyle ameliyat olamayan Talha'ya İzmir'deki özel bir göz hastanesi yardım eli uzattı. Göz hastanesinin yönetim kurulu başkanı Op. Dr. Mehmet Söyler, Talha'yı muayene edip, onun görmesini sağlayacak ameliyatı yapacağına söz verdi. Bugün gerçekleşen ameliyata girmeden önce annesi ile birlikte hastaneye gelen Talha, heyecanla ameliyat saatini bekledi. Üçüncü kez ameliyat olacak Talha'nın annesi Şükran Koptaş, "Geleceğe dair umutluyuz. Çünkü doktorumuz Talha'nın elinden tuttu. Gittiğimiz diğer doktorlar çok riskli olduğu için Talha'yı ameliyat edememişti. Mehmet hocamız müjdeyi bize verdi. Çok mutluyuz" dedi.

Talha'nın görmesini sağlayacak ameliyatı üstlenen Op. Dr. Mehmet Söyler, küçük çocuğun son muayenesini yaptıktan sonra, "Talha'nın sağ gözü görmüyor sadece sol gözü görüyor. Onda da azalmış bir görme söz konuşu. Gözün içerisinde aşağı doğru kaymış olan merceği tekrar yerine yerleştirip, merceğin arkasındaki dokunun temizliğini sağlayacağız. Daha iyi görmesini sağlamak istiyoruz, Talha'nın da istediği bu. Hedefimiz ameliyattan sonra Talha'yı yüzde 80 görüşe sahip hale getirmek. Umarım başarılı oluruz, Talha da göz sağlığına kavuşur. Zor bir ameliyat, umarım muvaffak oluruz. Tek gözünün görmesi nedeniyle zor bir cerrahi" dedi.

Talha ise, büyüyünce doktor olmak istediğini ifade ederek, görmeye başladıktan sonra tuttuğu takım olan Fenerbahçe'nin maçını izlemek istediğini söyledi.

AMELİYAT 45 DAKİKA SÜRDÜ

Daha sonra Talha, Op. Dr. Mehmet Söyler tarafından ameliyata alındı. Talha'nın ameliyatı 45 dakika sürdü. Başarılı geçtiği belirtilen ameliyat sonrasında gayet sağlıklı olduğu bildirilen Talha'nın bu gece taburcu edileceği bildirildi. Yarın ilk kontrolü yapılacak olan Talha'nın 3 gün sonra yüzde 85-90 civarında sağlıklı bir şekilde görmesi bekleniyor. Talha tamamen iyileştikten sonra ise, eğitim görmekte olduğu Aşık Veysel Görme Engelliler Okulu'ndan ayrılarak ağabeyinin okulu olan Mustafa Çukur Ortaokulu'nda eğitimine devam edecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Talha'nın son muayenelerinden görüntüler

-Doktor Mehmet Söyler ile röp.

-Anne Şükran Koptaş ile röp.

-Talha ameliyata girerken görüntüler

Haber-Kamera: Melis KARAKUZULU/İZMİR,

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Sudaki ördeği insan sandı, boğulma ihbarında bulundu

Tunceli'de '155 Polis İmdat Hattı'nı arayan kişi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde birinin boğulduğu ihbarında bulundu. Bölgeye gelen ekipler, suda kimseye rastlamayınca ifadeye çağrılan ihbarı yapan kişi, polise, baraj gölü içerisinde uzaktan gördüğü ördeği insana benzettiği için ihbarda bulunduğu söyledi.

Olay, öğle saatlerinde, Kanoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. '155 Polis İhbar Hattı'nı arayan kişi, Uzunçayır Baraj Gölü'nde birinin boğulduğu söyledi. İhbarın ardından bölgeye AFAD, polis ve sağlık görevlileri ve 15 Haziran günü Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nun arama çalışmalarına katılan İstanbul ve Ankara'dan gelen su altı arama kurtarma ekipleri sevk edildi.

İhbarın yapıldığı bölgede bir süre arama çalışması yapan ekipler, herhangi bir bulguya ulaşamadı. Bunun üzerine ihbarı yapan kişi, polis merkezine çağrıldı. İhbarcı, polise verdiği ifadede Uzunçayır Baraj Gölü'nde uzaktan gördüğü ördeği insana benzettiği için ihbarda bulunduğunu kaydetti. İhbarcı, polise verdiği ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

ENGİN'İ ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Öte yandan, 15 Haziran günü Munzur Nehri'ne düşen Engin Eroğlu'nun arama çalışmaları bugün de devam ediyor. Arama çalışmalarının 18'inci gününde, Tunceli Valisi Tuncay Sonel bölgeye gelip, incelemelerde bulundu. AFAD'a ait teknede arama çalışmalarına katılan Vali Sonel, Engin Eroğlu'nun bulunması için Munzur Nehri'nin tamamen aramadan geçirildiği söyledi. Vali Sonel, "Engin kardeşimizin Munzur Nehri'ne düştüğü 15 Haziran gününden itibaren devletimiz bütün birimleriyle arama kurtarma çalışmalarına katıldı. AFAD, jandarma ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda arama kurtarma ekipleri bölgede aralıksız arama çalışmalarını sürdürüyor. Munzur Nehri tamamen aramadan geçirildi. Şu ana kadar hiçbir ize rastlanmadı. Ekipler, Munzur Nehri'nin Uzunçayır Baraj Gölü ile birleştiği noktada arama çalışmalarına başladılar. Umarız ve dileriz ki, Engin kardeşimize tez zamanda ulaşır ve ailesini bir nebze de olsa teselli ederiz" dedi.

Görüntü dökümü

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Uzunçayır Baraj gölüne sevk edilen arama kurtarma ekipleri

Baraj gölünde arama kurtarma çalışmaları

Vatandaşların çalışmaları izlemesi

Arama kurtarma çalışmalarından detay görüntüler

Vali arama kurtarma çalışmaların teknede izlerken

Vali ekiplerden bilgi alırken

Vali'nin açıklamaları

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ferit DEMİR/ TUNCELİ,

