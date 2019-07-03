DHA YURT BÜLTENİ - 20

OTOSTOP YAPIP BİNDİKLERİ ARAÇ KAZA YAPTI; BERRAK ÖLDÜ, ŞURA VE BEYZA YARALANDI



ERZURUM'da arkadaşlarının doğum günü kutlamasından dönüşte otostop yapan 3 genç kızın bindiği hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak önce refüje, sonra ağaca çarptı. Kazada, Berrak K. (16) hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Yaralanan sürücünün alkollü olduğu belirlendi.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında, Kazım Karabekir Stadyumu kavşağında meydana geldi. Yakutiye ilçesi Terminal Caddesi'ndeki kafede arkadaşlarının doğum günü kutlamasına katılan Berrak K., kardeşi Şura K. (14) ve arkadaşları Beyza A. (17), Aziziye ilçesine gitmek için otobüs bulamayınca otostop yapmaya karar verdi. B.Ç. (58), yönetimindeki 25 LC 342 plakalı hafif ticari aracı durdurup, 3 genç kızı aldı. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünden çıkan araç, kavşakta önce refüje, ardından ağaca çarpıp devrildi. Kazada, sürücü ile 3 genç kız yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan B.Ç., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, 3 genç kız ise Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Berrak K., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Berrak K.'nin kız kardeşi Şura K. ile Beyza A.'nın tedavilerinin sürdüğü bildirildi. Berrak K.'nin cenazesi, bugün ikindi namazı sonrası Palandöken ilçesindeki Solakzade Camii'nde kılınan namaz sonrası toprağa verildi.

Öte yandan, hastanede tedaviye alınan sürücü B.Ç.'nin, yapılan ölçümde 1,32 promil alkollü olduğu belirlendi. Kazadan geriye, hafif ticari araçtan yola saçılan bira şişeleri kaldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden detay

-Yerdeki alkol şişesi

-Ölen kızın resmi

-Kaza sonrası yan yatan araçtan detay

-Aracın refüje ve ağaca verdiği zarar

Haber-Kamera: ERZURUM,

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DERİK'TE ORMANLIK ALANDA KURUYAN OTLAR YANDI

MARDİN'in Derik ilçesinde ormanlık alandaki kuruyan otlar, alev aldı. Büyüyen yangına, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile de araçlarıyla da müdahale edildi.

Yangın, öğle saatlerinde Derik ilçesindeki ormanlık alından meydana geldi. Mazıdağı ilçesinin bir bölümünü kapsayan ormanlık alanda nedeni belirlenemeyen bir şekilde kuru otlar alev alarak, yangına dönüştü. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Derik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki TOMA'nın da kullanıldığı söndürme çalışmalarının ardından yangın, güçlükle kontrol altına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yeri

Alevlere müdahale

Röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Emrullah KARAKAŞ/ DERİK(Mardin),

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OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜN DİKKATİ OLASI FACİAYI ÖNLEDİ

ANTALYA'da özel halk otobüsünün balatalarının aşırı ısınması, lastiklerin tutuşmasına neden oldu. Kokuyu fark edip yolcuları tahliye eden şoför olası facianın önüne geçti.

Olay, Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi Avni Tolunay Caddesi üzerinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Cengiz Kurt, şoförlüğünü yaptığı Varsak-Lara hattında çalışan 07 AU 0270 plakalı otobüsü sabah saatlerinde tamire götürdü. Tamirden sonra sıraya giren Kurt, Varsak istikametine doğru gitmeye başladı. Cadde üzerine geldiği sırada araçtaki yanık kokusunu fark eden Kurt, durakta durup araçtaki yolcuları tahliye etti. Bir süre ilerleyen Kurt, alevleri gören sürücülerin uyarması üzerine otobüsü yolun sağına park etti.

Cadde üzerindeki diğer araçların sürücüleri, yangın tüpleriyle alevlere müdahale etti. Yangının bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün yanan lastik ve fren balatası kısımlarına müdahalede bulundu. Yangının fren balatalarının aşırı ısınıp lastikleri yakması sonucu çıktığı belirlendi. Alevlerin söndürülmesinan ardından otobüs çekici yardımıyla çekildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otobüsten görüntüler

-Olay yerinden görüntüler

-Müdahale eden itfaiye erlerinden görüntüler

Haber-Kamera: Semih ERSÖZLER/ ANTALYA,

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BU KEZ AVLAMADI, KURTARDI

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, düştükleri sulama kanalında sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzu, avcı Selçuk Poslu tarafından kurtarıldı. Poslu'nun arkadaşlarıyla birlikte yaban domuzlarını kurtarma çabası takdir topladı.

Dün, kırsal Yakacık Mahallesi yakınlarındaki sulama kanalına düşen ve sürüklenen 2'si yavru 4 yaban domuzunu gören mahalle sakinleri, avcı Selçuk Poslu'dan yardım istedi. Poslu, kanala gelerek suda sürüklenen domuzları kurtarmak için çalışma başlattı. Poslu, kanal kenarında yavru domuzları elleriyle tek tek yakalayıp, güçlükle sudan çıkardı. Büyük domuzları da beline bağladığı iple suya girerek kurtaran Poslu, daha sonra hepsini doğaya bıraktı. Poslu ve beraberindeki arkadaşların domuzları kurtarma mücadelesi takdir topladı. Kurtarma çalışması, drone ile görüntülendi.

Suda mahsur kalan hayvanları kurtaran Selçuk Poslu, "Avcılık sadece öldürmekten ibaret değildir. Her şey sezonunda yapılır. Şu an av sezonu kapalı. Av sezonu açık olsa bile o şekilde mağdur bir hayvan öldürülmez. Arkadaşlarımla birlikte gidip yaban domuzlarını kurtardık. Doğal yaşam alanlarına bıraktık. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi için bir de video çekimi yapıp, sosyal medyada paylaştık" diye konuştu.

Selçuk Poslu, geçen yıl da benzer bir çalışma yapıp, sulama kanalına düşen 7 domuzu kurtarmıştı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Selçuk Poslu'nun yavru domuzları kurtarması

Avcı Poslu'nun beline ip bağlayıp kanala inmesi

Domuzların doğaya salıverilmesi

Kurtarma çalışmalarının drone görüntüsü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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TÜRKİYE'DE EĞİTİM GÖRDÜLER, ÜLKELERİNDE BAKAN OLDULAR



TÜRKİYE'de eğitim gördükten sonra Afganistan'da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olan Sayed Anwar Sadat ile 2014 yılında Türkiye'de yaptığı doktoranın ardından ülkesinde İletişim Bakanı olan Iraklı Thjeel Yousir, Türkiye'de öğrenim gören yabancı öğrenciler için düzenlenen mezuniyet törenine katıldı.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de eğitim alan yabancı öğrenciler düzenlenen törenle mezun oldu. Bu yıl 8'incisi düzenlenen mezuniyet törenine, daha önce Türkiye'de eğitim gören Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayed Anwar Sadat ile Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir de katıldı.

'BAŞARIMIN SEBEBİ, BURADA GÖRDÜĞÜM EĞİTİM'

1997 yılında burslu olarak Türkiye'ye geldiğini ve İstanbul Üniversitesi Radyo Televizyon Yayımcılığı bölümünden mezun olduktan sonra 2002 yılında Afganistan'a döndüğünü belirten Bakan Sadat, "17 yıldır orada farklı alanlarda görev yapıyorum. Afganistan'ın ilk özel televizyon kanalını kurdum ve 2011 yılına kadar televizyonda genel müdür olarak çalıştım. 2010-2015 yılları arasında milletvekili olarak daha sonra da 2 yıl vali olarak görev yaptım. Bundan 3 ay öncesine kadar Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak görev yapıyordum, şimdi ise Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olarak görev yapıyorum" dedi.

Türkiye'de çok şey öğrendiğini belirten Sadat, "Afganistan'da farklı görevlere gelerek bunları başarıyla tamamlamamın sebebi, burada gördüğüm eğitim ve birikimdir. Bugünkü mezun arkadaşlarımıza şunu söylemek istiyorum; buradaki arkadaşlarınızla ve kurumlarla ilişkilerinizi koparmayın. Bu birliktelik yarın size başarı sağlayacaktır. Çünkü sadece okumak insanı başarışa götürmüyor. Biz, şimdi Afganistan ile Türkiye arasında iyi bir köprü olmaya çalışıyoruz. Bu ilişkilerin, bu dostluğun güçlenmesi için çalışıyoruz" dedi.

'TÜRKİYE'DEKİ EĞİTİM GELİŞMİŞ VE NİTELİKLİ'

Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir ise 2010 yılında Ankara'da Türkçe eğitim aldığını ve daha sonra 2014 yılında Hacettepe Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünde doktora yaptığını ifade ederek, "Özellikle Türkiye'deki eğitimin çok gelişmiş ve nitelikli olduğunu belirtmek isterim. O süreçte hem müfredat hem de öğretim üyelerinin bize çok ciddi katkısı oldu. Bizim öğretmen üyelerimizin hemen hemen hepsi uluslararası üniversitelerde doktora yapmış insanlardı ve bize çok ciddi katkıları oldu. Ben buradaki eğitimden çok istifade ettim. Burada elde ettiğim bu tecrübeyi ve eğitimi de kendi ülkeme taşıma imkanım oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Afganistan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayed Anwar Sadat konuşma

-Irak İletişim Bakanı Naaem Thjeel Yousir konuşma

-Detaylar

Haber-Kamera: Gökhan CEYLAN/ ANKARA,

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Afganistanlı 13 kaçak göçmeni, 'İstanbul' diye köyde bıraktılar



TÜRKİYE'ye yasa dışı yollara giren Afganistanlı 13 kaçak göçmen, 'İstanbul'a geldik' denilerek, Kırıkkale'nin Hasandede köyünde otobüsten indirildi. Jandarma, kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı. Köy muhtarı Hasan Özcan, bu olayın 3'üncü kez meydana geldiğini söyledi.

Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen, çalışmak amacıyla Aksaray'dan İstanbul'a gitmeye karar verdi. Bunun için kimliğini bilmedikleri otobüs şoförüyle anlaşan kaçak göçmenler, dün yola çıktı. Kaçak göçmenler, gece saatlerinde, Kırıkkale'nin Hasandede köyü mevkisinde 'İstanbul'a geldik' denilerek, otobüsten indirildi. Daha sonra şoför otobüsüyle uzaklaştı. Köy sakinleri, kaçak göçmenlerin gece saatlerinde dolaştığını görünce durumu jandarmaya bildirdi. Köye gelen ekipler, 13 kaçak göçmeni gözaltına aldı. Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen kaçak göçmenler, Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyündeki sığınma evine götürüldü. Jandarma, olayın ardından kaçan otobüs şoförünü yakalamak için çalışma başlattı.

Hasandede köyü muhtarı Hasan Özcan, bu olayın üçüncü kez yaşandığını söyleyerek, "İnşallah bu son olur. Buraya neden bırakıldığını biz de çözemedik. 3 kere üst üste olmasının tesadüf olmadığına biz kanaat getirdik. Sadece gördüğümüzü jandarmaya haber veriyoruz. Gece buraya bırakıyorlar. 'Burası İstanbul' deyip, bırakıp gidiyorlar" dedi.

Haber: Hasan AKYILDIZ/ KIRIKKALE,

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