DHA YURT BÜLTENİ - 20

İZMİR'DE 50 KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI



İZMİR'in Dikili ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı helikopteri, Dikili ilçesi Bademli önlerinde lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğunu belirledi. Durumun bildirilmesi üzerine, denizden harekete geçen ekipler, lastik botu durdu. Aralarında çocuklarında bulunduğu 39 Suriye, 5 Filistin, 5 Yemen ve 1 Somali uyruklu toplamda 50 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kıyıya çıkartıldı. İşlemleri tamamlanan 50 kaçak göçmen, İl Göç idaresine sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Göçmenlerin Sahil Güvenlik ekiplerinin operasyonuyla yakalanma anları

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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ANKARA'DA PARK ALANINDA YANGIN: OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYIP TAŞIDILAR



ANKARA'da, park alanında çıkan yangında, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Olay yerinde park halinde araçları bulunan sürücüler, çevredekilerin yardımıyla otomobilleri kucaklayıp yangın yerinden uzaklaştırdı.

Yangın, akşam saatlerinde Çankaya ilçesinde meydana geldi. Zafertepe Mahallesi Ali Kızıltuğ Parkı'ndaki kuru otlar, henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek tüm parka yayılırken, yaklaşık 50 yaşındaki ağaçlar zarar gördü. Parkta oturanların panik anları kameralara yansıdı.

OTOMOBİLLERİ KUCAKLAYARAK YANGINDAN UZAKLAŞTIRDI

Ayrıca, olay yerinde park halinde bulunan otomobiller de sürücüler ve mahallelinin yardımıyla kucaklanarak yangın yerinden uzaklaştırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa süre içerisinde kontrol altına aldı. Ekipler, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşların parktan çıkması

Vatandaşların otomobilleri taşıması

Yangından görüntü

Ekiplerin müdahalesi

Genel detay

Haber: ANKARA,

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ŞANLIURFA'DAN SINIR BİRLİKLERİNE GECE SEVKİYATI



ŞANLIURFA'dan Suriye sınırındaki birliklere takviye amacıyla çok sayıda tank, askeri araç, personel ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.

Türkiye'deki farklı birliklerden Şanlırfa'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'nda konuşlu olan askeri aram ve personelin, Suriye sınırındaki birliklere sevkiyatı gerçekleşti. Şanlıurfa'daki Tugayda ikmalleri ve bakımları yapılan tank yüklü tırlar, askeri araç, personel taşıyan otobüs ve mühimmattan oluşan konvoy jandarma ve polis eskortu eşliğinde sınıra doğru haraket etti. Askeri konvoydaki araç ve personelin sınır hattındaki Suruç, Akçakale ve Ceylanpınar'daki birliklere takviye amacıyla gittiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şanlıurfa'dan sınır birliklerine haraket eden askeri konvoy

Polis ve jandarma eskortuğunda ilerleyen araçlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA,

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ELAZIĞ'DA DRONE DESTEKLİ KAÇAK KAZI OPERASYONU: 4 GÖZALTI

ELAZIĞ'da kaçak kazı yapan 4 kişi, drone destekli operasyonla tespit edilip yakalanarak gözaltına alındı.

Elazığ Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Tadım köyünde, evin avlusunda kaçak kazı yapıldığı yönünde ihbarı değerlendirip takip başlattı. Takip sonucunda belirlenen adrese drone destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 ayrı noktada kaçak kazı yapan 4 kişi, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan 4 kişi ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Ayrıca kaçak kazı da kullanılan malzemelere de el konuldu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Operasyonun drone görüntüsü

-Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Erkan BAY/ ELAZIĞ,

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Domuz sandığı kız kardeşini kazayla av tüfeğiyle öldürdü



ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesine bağlı İskenderli köyünde tarlasına giren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu (56), çalılardan gelen hışırtıyı domuz sanınca av tüfeğiyle ateş edince kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'nun ölümüne neden oldu.

Olay, akşam saatlerinde İskenderli köyü yakınlarında meydana geldi. Tarlasına zarar veren domuzlar nedeniyle nöbet tutan Cengiz Pamukçuoğlu, çalılıklardan gelen hışırtıyı domuz zannederek av tüfeği ile ateş etti. Saçmalar, yanına gelen kız kardeşi Şengül Pamukçuoğlu'na isabet etti. Şengül Pamukçuoğlu, olay yerinde yaşamını yitirdi. Haber verilmesiyle gelen jandarma ekipleri, ağabey Cengiz Pamukçuoğlu'nu gözaltına aldı. Şengül Pamukçuoğlu'nun cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ağabeyiyle birlikte kalan Şengül Pamukçuoğlu'nun ağabeyine haber vermeden mantar toplamaya gittiği ve ormanlık alandan eve dönerken olayın gerçekleştiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber: Sinan KABATEPE/ EREĞLİ(Zonguldak),

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Alkolü otobüs şoförü şerit değiştirince ehliyetine el konuldu



MERSİN'in Silifke ilçesinde, sık şerit değiştirdiği için polisin şüphelenip, durdurduğu, turizm şirketine ait yolcu otobüsünün şoförü H.T., yapılan kontrolde 0,90 promil alkollü çıktı. H.T.'nin ehliyetine el konurken, otobüs başka bir sürücünun direksiyona geçmesiyle yoluna devam etti.

Bölge Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Silifke ilçesinden Konya yönüne giden H.T. yönetimindeki 42 KC 445 plakalı yolcu otobüsünü, sık şerit değiştirmesinden şüphelenerek takibe aldı. İçinde yolcu olmasına rağmen yolda sürekli şerit değiştiren otobüs, trafik polisi ekiplerince durdurulduktan sonra sürücüsüne alkol testi yapıldı. 0,90 promil alkollü olduğu belirlenen sürücü H.T., hakkında 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli işlem başlatılırken, ehliyetine de 6 ay el konuldu. Otobüs içinde bulunan yolcularla birlikte başka bir sürücüye teslim edilerek, yeniden hareket ettirildi.

Haber: SİLİFKE(Mersin),

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4 gündür kayıp olan Esma bulundu (2)

BULUNDU

Mersin'in Tarsus ilçesinde, evden çıkıp, minibüse binen ve bir daha haber alınamayan, 4 gündür kayıp olarak aranan Esma Esin Gülal, bir marketin önünde beklerken jandarma ekibince bulundu. Ailesine teslim edilen Gülal'ın, 4 gün boyunca nerede olduğuyla ilgili bilgi verilmedi.

Haber: Okan ÇALIŞKAN/ MERSİN,

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Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı: 4 yaralı (2)

KADIN ÖĞRETMEN KURTARILAMADI

Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde otomobilin yol kenarındaki ağaca çarpması sonucu yaşanan kazada yaralananlardan Tokat Niksar Mesleki Eğitim Merkezinde Giyim Üretim Teknolojisi öğretmeni olan Şerif Kurt (47) hastanede hayatını kaybetti. Diğer yaralıların aynı hastanedeki tedavileri ise sürüyor.

Haber: Hakan KALELİ/ SİVAS,

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