DHA YURT BÜLTENİ - 20

PKK saldırısında yaralanan Uzman Çavuş, şehit oldu (3)

ŞEHİT ASKERİN NAAŞI ORDU'YA GETİRİLDİ

Hakkari'de, 6 gün önce PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği saldırıda yaralanan, Ankara'da, tedavi gördüğü hastanede şehit olan Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi Ordu'ya getirildi. Askeri uçakla saat 23: 00 sıralarında Ordu-Giresuın Havalimanına getirilen Altuntaş'ın naaşı askerlerin omzunda cenaze aracına taşındı. Havalimanında düzenlenen törene, Ordu Valisi Seddar Yavuz, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, Milletvekilleri Şener Yediyıldız, Metin Gündoğdu, Ergün Taşçı, Mustafa Adıgüzel, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ve şehidin yakınları katıldı.

Şehidin annesi Sayma ve baba Kenan Altuntaş çifti ile uzman çavuş olan ağabeyi Sami Altuntaş da aynı uçakta havalimanına geldi. Gözyaşlarını tutamayan aileyi, vali ve belediye başkanı teselli etmeye çalıştı.

Şehit Uzman Çavuş Salih Altuntaş'ın cenazesi yarın Ordu'nun Aybastı ilçesindeki törenin ardından toprağa verilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Cenazenin getirilişi

Omuzlarda taşınması

Detaylar

Haber-Kamera: Mustafa KIRLAK/ ORDU-DHA

Rize'de düğün yemeğinden 115 kişi zehirlendi

RİZE'nin Ardeşen ilçesi Armağan köyünde düğün yemeğinden zehirlenen 115 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Armağan köyünde akşam saatlerindeki düğünde misafirlere tavuk, pilav ve yaprak sarma ikram edildi. Düğün sırasında bazı kişiler mide bulantısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Şikayetleri devam edenler, kendi araçlarıyla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesi teşhisiyle hastaneye başvuran 115 kişi tedavi altına alındı. Hastane acil servisinde yaşanan yoğunluk nedeniyle gıda zehirlenmesi yaşayan çok sayıda kişi, Çayeli ve Rize'deki hastanelere yönlendirildi.

Ardeşen ilçe Sağlık ve Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri düğündeki yemekten incelenmek üzere numune aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane acil servis detayları

-Zehirlenenlerden detay

-Vatandaşarla röp.

-Detaylar

Haber-Kamera: Adem AKATİN-RİZE- DHA

Kula'da kavşakta TIR otomobil ile çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı (2)

KAZA GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

MANİSA'nın Kula ilçesinde kavşakta TIR ile çarpışan otomobilde sıkışan 3 kişiden 1'i yaşamını yitirirken 2'si yaralandı. Orhan Acar Kavşağında meydana gelen kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Adem Doğruluk idaresindeki 45 SC 7567 plakalı araç, elektriklerin kesik olmasından dolayı trafik lambalarının yanmadığı kavşakta geçiş yapmak istiyor. Şehir merkezinden Gargar mevkiine geçmek isteyen araç, İzmir istikametine giden yoldan geçtikten sonra, Uşak istikametine seyir halinde olan Gökman Dizman idaresindeki 16 EAM 34 plakalı tır ile çarpışıyor. Bir kişinin yaşamını yitirdiği, iki kişinin ise ağır yaralandığı kazanın şiddeti, güvenlik kameralarında an be an görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Kazadan detaylar

Güvenlik kamera görüntüsü

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/KULA, (Manisa),

2 otomobil kafa kafaya çarpıştı: 2'si çocuk 5 yaralı

İZMİT'te halk arasında 'Ölüm Yolu' olarak bilinen Kandıra yolunda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. Kaza yapan aracın sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Kaza gece saatlerinde Kandıra yolu Çubuklu Osmaniye mevkiinde meydana geldi. İzmit'ten Kandıra yönüne giden Adem Cansız idaresindeki 41 NS 656 plakalı otomobil, karşı yönden gelen sürücüsü belirlenemeyen 41 DG 437 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrasında 41 DG 437 plakalı aracın sürücüsü kaçarken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Adem Cansız ile çocukları İclal Cansız(3) ve Sümeyye Cansız(11) olay yerindeki vatandaşların yardımıyla çıkarılırken, sürücünün eşi Fatma Cansız ve akrabaları Hayri Cansız itfaiye tarafından sıkıştıkları araçtan çıkarıldı. Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Kandıra yolu çift yönlü olarak yaklaşık 1 saat boyunca trafiğe kapandı. Trafik kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar normale döndü. Jandarma, aracın sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Yaralıların araçtan çıkarılmaları

Kaza yapan araçlardan görüntü

Araçların çekilmesi

Detay

HABER-KAMERA: Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli),

Düğün salonunda kavga: 4 yaralı

KARAMAN'da, düğün salonunda, iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle davetliler arasında çıkan kavgada 2 kişi bıçaklanarak yaralandı, 2 kişi ise darbedildi. 4 kişi hastaneye kaldırılırken, polis, kavgaya karışanların kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Tabduk Emre Mahallesi Yavuz Sultan Selim Bulvarı'ndaki düğün salonunda meydana geldi. Konvoy halinde düğün salonuna gelen davetliler arasında iddiaya göre küfürlü konuşma nedeniyle tartışma başladı. Tartışma, diğer davetlilerin de karışması üzerine kavgaya dönüştü. Kavga sırasında davetlilerden Mehmet K. ve akrabası İbrahim K., kim tarafından kullanıldığı bilinmeyen bıçakla vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. Savaş Y. ve Cengiz A. ise darbedildi. Olayın ardından ihbar üzerine düğün salonuna çok sayıda polis ve sağlık görevlisi sevk edildi. 4 yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin müdahalesiyle kavga sona ererken, düğün de devam etti.

Polis, kavgaya karışan şüphelilerin kimliklerini belirlemek için çalışma başlattı.

(Görüntü Dökümü

Yaralıların ambulansa alınışı

Yaralılara müdahale edilmesi

Olay yerinden detaylar

Haber- Kamera: Muammer ŞEN KARAMAN DHA))

