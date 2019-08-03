DHA YURT BÜLTENİ-20

Takla atan kamyonetin sürücüsü yaralandı, eşi öldü

MALATYA'da, kontrolden çıkarak takla atan böcek ilaçlama kamyonetinin sürücüsü Kemal Günay (41) yaralandı eşi Dilşat Günay (33) ise yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Malatya- Adıyaman karayolu Örnekköy mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, kent merkezi yönünde ilerleyen Kemal Günay yönetimindeki 34 HR 7913 plakalı böcek ilaçlama kamyoneti, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Yaklaşık 60 metre sürüklendikten sonra durabilen kamyonetten yola savrulan Dilşat Günay olay yerinde yaşamını yitirdi, eşi Kemal Günay ise yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Dilşat Günay'ın cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------------

Olay yerinden detaylar

Polis, jandar ve polis ekipleri

Takla atan araç

Ölen kadından detaylar

Olay yeri inceleme ekipleri

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 169 MB

============================

Akıma kapılan genç öldü



ERZİNCAN'da, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay (21), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Akyazı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, dayısına ait tavuk kümesindeki ampulü değiştirmek isteyen Ruhi Altay, akıma kapıldı. İhbar üzenine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Altay, Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ruhi Altay, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olayı duyan gencin yakınları hastaneye gelerek sinir krizi geçirdi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Olay yerinden genel görüntü

Jandarmadan görüntü

Hastane acilinden ve gencin yakınlarından görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

===========================

Adana'daki orman yangını büyümeden söndürüldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde çıkan orman yangınında bir hektarlık alan zarar gördü.

Yangın, gece saatlerinde Sıralif mevkiindeki ormanlık alanda başladı. Ormandan dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı söndürme ekipleri sevk edildi. 10 arazöz, 2 itfaiye aracı ve çok sayıda işçinin katıldığı çalışma sonucunda yangın büyümeden söndürüldü. Bir hektarlık alana zarar veren yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışmalar devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Alevler

İtfaiye ekipleri

Detaylar

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana),

========================

Mümin Sarıkaya Yozgatlılarla hasret giderdi



Murat KARATEKİN/YOZGAT, - TÜRK halk müziğinin sevilen isimlerinden Mümin Sarıkaya, 20'nci Uluslararası Sürmeli Festivali kapsamında memleketi Yozgat'ta sahne aldı.

Yozgat Belediyesi'nce bu yıl 20'ncisi düzenlenen Uluslararası Sürmeli Festivali'nde sahne alan Türk halk müziği sanatçısı Mümin Sarıkaya, Cumhuriyet Meydanı'ndaki konser alanında klasik otomobiliyle geldi. Yozgatlı sanatçı, konser öncesi hemşerilerinin yoğun ilgisiyle karşılandı. Sarıkaya, kendisiyle görüşebilmek için sıraya giren vatandaşlarla fotoğraf çekindi. Sarıkaya, daha sonra meydana kurulan platformda sahne aldı. Sevilen şarkılarını seyircilerle birlikte seslendiren Sarıkaya, Yozgatlılara unutulmaz bir gece yaşattı.

'HEMŞERİLERİMİN KARŞISINA ÇIKMAK, BENİ İNANILMAZ HEYECANLANDIRIYOR'

Sarıkaya, Yozgat'ta konser verebilmenin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Türkiye'nin her yerinde konser vermeme rağmen memleketimde konser vermek, sahne almak, hemşerilerimin karşısına çıkmak, beni inanılmaz heyecanlandırıyor. Muhteşem bir akşam. Sürmeli Festivali inşallah Yozgatımızın tanıtımına vesile olur. Bende bunun için mücadele veren bir insanım. Herkese teşekkür ediyorum. Çok güzel bir konserdi. İlgilerine, alakalarına teşekkür ediyorum. Gönül'e değmedik hiçbir şarkı yapmıyorum. İnşallah bir gün benim gönlüme değen bir şarkı yapabilirsem sizlerle paylaşacağım" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

Sarıkaya'nın konser alanına gelişi

Fotoğraf çekimi

Konserden görüntü

Genel ve detay

Haber-Kamera: Murat KARATEKİN/YOZGAT,