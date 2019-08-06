DHA YURT BÜLTENİ-20

Görev başında kalp krizi geçiren polis yaşamını yitirdi

KARABÜK Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevi başında kalp krizi geçiren polis memuru Yücel Demirci (42), hayatını kaybetti.

Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde görevli polis memuru Yücel Demirci, akşam saatlerinde çalıştığı masasında aniden fenalaşarak olduğu yere yığıldı. Demirci, meslektaşlarının haber vermesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağlık ekipleri Yücel Demirci'nin ambulansta duran kalbini yeniden çalıştırılmak için yoğun çaba harcadı. Evli ve 3 çocuk babası Yücel Demirci, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Karabük Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mahmut Karabulut ve İl Sağlık Müdürü Ahmet Sarı hastaneye gelerek Yücel Demirci'nin yakınlarına baş sağlığı dileklerinde bulundu. Kastamonu'nun Araç ilçesi nüfusuna kayıtlı olan Yücel Demirci'nin 1 hafta önce 3'üncü kez baba olduğu öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Hastane önünden detay

-Fuat Gürel'in hastaneye gelmesi

-Fuat Gürel'in açıklaması

Süre: (02.07) Boyutu: (238 MB.)

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,

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Fındık kırma fabrikasında yangın

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde bulunan bir fındık kırma fabrikasında yangın çıktı. İşçiler tahliye edilirken, fabrikayı saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Akşam saatlerinde, Alaplı Çayboyu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı fındık kırma fabrikasının çatı katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Tadilatta olduğu öğrenilen çatıda başlayan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Yangın esnasında fabrikada çalışan işçiler tahliye edildi. Yangın sonrası bölgeye çevre il ve ilçelerden itfaiye ekipleri ve tedbir amacıyla çok sayıda ambulans sevk edildi. Fabrikayı saran yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

Haber-Kamera: Sinan KABATEPE-Cem SÜRMELİ/ALAPLI(Zonguldak), -

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14 yaşındaki çoban baraj gölünde boğuldu

VAN'ın Erciş ilçesinde, çobanlık yapan 14 yaşındaki Tarkan Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Gürbüz'ün bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Yaklaşık 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından Gürbüz'ün cansız bedenine ulaşıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Koçköprü Mahalesi'ndeki baraj gölünde meydana geldi. Çobanlık yaptığı öğrenilen Gürbüz, serinlemek için girdiği baraj gölünde kayboldu. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye Jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi.

ÇOBANIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Gürbüz'ün, yaklaşık 2.5 saat süren arama çalışmalarının ardından cansız bedenine ulaşıldı. Bölgeye sevk edilen Van Jandarma Sualtı ekibinin yaptığı arma çalışmaları sonucu bulunan Gürbüz'ün cenazesi, otopsi yapılmak üzere Erciş Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Baraj gölü çevresindeki jandarma önlemi

Gölden ve çevreden detaylar

Haber: Barbaros KUL - Kamera: ERCİŞ (Van), -

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Bahçede çalışırken başına taş geldi sandı, kurşun çıktı

ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde bahçede çalıştığı sırada ensesine isabet ettiği taşla yaralandığı sanılarak hastaneye kaldırılan Zahide Demirci'nin(54), kurşunla yaralandığı ortaya çıktı.

Olay, Devrek'e bağlı Çaydeğirmeni Beldesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Zahide Demirci bahçesinde çalıştığı sırada ensesine bir cisim isabet etti. Aldığı yara ile yere yığılan Zahide Demirci'nin yardımına yakınları koştu. Yakınları, Zahide Demirci'nin taşla yaralandığını düşünerek Devrek Devlet Hastanesi'ne götürdü. Zahide Demirci'nin röntgeni çekildi. Röntgende Zahide Demirci'nin ensesine isabet eden kurşunla yaralandığı ortaya çıktı. Zahide Demirci'nin ensesindeki kurşun ameliyatla çıkartıldı. Durumunun iyi olduğu öğrenilen Zahide Demirci tomografisi çekilmek üzere Atatürk Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Olayla ilgili ise savcılıkça soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Yaralının hastaneye getirilmesi

-Hastaneden detaylar

-Ambulanstan detaylar

Süre: (1: 11) Boyut: (134 MB)

HABER-KAMERA: Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGILDAK,

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