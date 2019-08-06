DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bayburt'ta 35 asker zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı

Bayburt'ta, yedikleri akşam yemeği sonrası rahatsızlanan 35 asker, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

Bayburt İl Jandarma Komutanlığı'nda akşam yemeği yiyen askerlerden 35'i, mide bulantısı ve kusma şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. Askerlerin genel sağlık durumlarının iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edileceği öğrenildi. Askerlerin yediği yemeklerden incelenmek üzere numune alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Hastane acil servis detayları

Haber-Kamera: Murat SÖYLEMEZ/BAYBURT, -

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Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü

Diyarbakır'da, iddiaya göre uyuşturucu çetesi üyelerini yakalatıp, tutuklatan ve 4 ay önce oğlu Delil Yurtçu'yu (29) silahlı saldırı sonucu kaybettiği için tehdit edildiğini ileri sürüp evinden taşınan Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Ferhat Yurtçu (32) da öldürüldü. İki grup arasındaki kavgada 5 kişi de yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Özdemir Mahallesi'nde meydana geldi. Kamışlı Bulvarı üzerinde bulunan hurdacı pazarında karşılaşan iki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa silahlı kavgaya dönüştü. Pompalı tüfek ve tabancaların kullandığı kavgada 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince kentteki çeşitli hastanelere götürüldü. Yaralılardan Dicle Üniversitesi Hastaneleri'ne götürülen Ferhat Yurtçu, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı. Yurtçu'nun cesedi otopsi için morga konulurken, olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karışıp, kaçtığı belirtilen kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

4 AY ÖNCE KARDEŞİ ÖLDÜRÜLDÜ

Silahlı kavgada hayatını kaybeden Ferhat Yurtçu'nun, merkez Bağlar ilçesinin Fatih mahallesine son seçimlerde yeniden muhtar seçilen 5 çocuk babası Davut Yurtçu'nun oğlu olduğu belirlendi. Uyuşturucu çetesi üyelerini güvenlik güçlerine yakalattığı iddia edilen Fatih Mahallesi Muhtarı Davut Yurtçu'nun diğer oğlu Delil Yurtçu, 23 Mart'ta bir arkadaşıyla Cemiloğlu Caddesi üzerinde araçta beklerken yanına yaklaşan ticari araçtan açılan ateş sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. 2 çocuk babası olan oğlu Delil'in, uyuşturucu çetesi tarafından öldürüldüğünü ileri süren Davut Yurtçu, tehdit edildikleri gerekçesiyle güvenlik amacıyla evini taşımıştı.

TEHDİT EDİLDİKLERİNİ SÖYLEMİŞTİ

Evlerini taşıdıkları sırada Demirören Haber Ajansı'na konuşup, tehdit edildiklerini söyleyen ve bu akşam öldüren Ferhat Yurtçu, şunları söylemişti:

"Yetkililerden ricam bir an önce bu olaya el atılması. Kardeşimin faili meçhul olmasın. Bize gözdağı vermek için kardeşimi katlettiler."

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Ambulanslar

Olay yeri inceleme ekipleri

Dicle Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi

Ambulanslardan genel ve detay

Öldürülen Ferhat Yurtçu'nun daha önceki röportajı

Ferhat Yurtçu'dan detay görüntüler

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

Haber-Kamera: Emrah KIZIL/DİYARBAKIR,

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Şeftali ağacından düşen yaşlı adam ağır yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde şeftali ağacından düşen yaşlı adaım ağır yaralandı.

Olay, İnegöl'ün kırsal Boğazköy mahallesinde meydana geldi. Bahçesinde şeftali ağacına çıkan Ahmet Kupa(67), dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten kafa üstü düştü. Kanlar içinde kalan yaşlı adamın yardımına komşuları yetişti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kupa tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yaralı şahsın hastaneye getirilmesi

-Genel, detay görüntü

Süre: 0.16dk Boyut: 30MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Kibritle oynayan Emirhan, yüzünden yaralandı

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde, kibritle oyun oynayan 8 yaşındaki Emirhan Doğan, yüzünden yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Orhaneli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, evinin bahçesinde kibritle oyun oynayan Emirhan Doğan, bir anda kibritlerin tamamının tutuşması sonucu yüzünden yaralandı. Durumu fark eden çocuğun ailesi ve komşuları küçük çocuğun yardımına koştu. Küçük çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bursa Tıp Fakültesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Emirhan, buradaki ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Yanık Ünitesi'ne sevk edildi. Küçük Emirhan, 5 gün önce açılan Yanık Ünitesi'nin ilk hastası oldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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-Yüzü yanan çocuğun hastaneye getirilmesi

-Ambulans detay

-Genel, detay

Süre: 0.25dk Boyut: 47MB

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Jennifer Lopez Antalya'da konser verdi

Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, 'Regnum Live in Concert' etkinliği kapsamında Antalya'da Belek turizm merkezindeki Regnum Carya Otel'de konser verdi.

Görüntü Dökümü

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-Konserden görüntüler

-Detaylar

Haber-Kamera: İbrahim LALELİ- Namık Kemal KILINÇ/ANTALYA, -