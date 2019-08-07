DHA YURT BÜLTENİ - 20

Muhammed'i, kaybolduğu sudan itfaiye çıkardı, durumu kritik

SİVAS'ın Suşehri ilçesinde serinlemek için Kılıçkaya Barajı'na giren Muhammed Ömer Uçar (17) suda kayboldu. Yaklaşık yarım saat sonra ekipler tarafından baygın halde bulunan Uçar, hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Suşehri ilçesi yakınlarında bulunan Kılıçkaya Baraj'ında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte pikniğe giden Muhammet Ömer Uçar, serinlemek için baraj gölüne girdi. Yüzme bilmeyen Uçar, bir süre sonra suda kayboldu. Durumu fark eden arkadaşları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ayrıca Suşehri İtfaiyesi kurtarma ekipleri de sevk edildi. Ekipler tarafından suda arama yapıldı. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından su içinde baygın haldeki Uçar'a ulaşıldı. Hayati tehlikesi bulunan Uçar ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen ambulansla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Haberi alarak göle gelen Uçar'ın yakınları ise kurtarma çalışmaları sırasında sinir krizi geçirdi. Tedavisi süren gencin durumunun kritik olduğu belirtildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Görüntü Dökümü:

-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin genhci sudan çıkarması

-Yakınlarının yaşadığı üzüntü

-Ambulansla hastaneye götürülüşü

-Detaylar

Haber-Kamera: Hüseyin ÇİÇEK-Oğuzhan ÇİFCİ/SUŞEHRİ(Sivas),

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Çeşme'de makiler alanda çıkan yangın, 15 hektarda etkili oldu

İZMİR'in Çeşme İlçesi'ndeki Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki makilik alanda yangın çıktı. Kontrol altına alınan yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

Bugün öğle saatlerinde Kutlu Aktaş Barajı yakınlarındaki otluk alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler makilik alana sıçradı. Orman söndürme ekiplerinin 4 helikopter, 6 arazözle sürdürdüğü çalışmalarda, yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 15 hektarlık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Taylan YILDIRIM/ İZMİR

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Kahramanmaraş'ta 3 ev yandı (2) - Yeniden

KAHRAMANMARAŞ'ta, ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek, 2 eve daha sıçradı. Alevlerin sardığı 3 ev, kullanılamaz hale geldi. Yangında evi yananlardan Selahattin Demir, uzun süre gözyaşı döktü.

Fevzipaşa Mahallesi 27005 Sokak'taki ahşap evde, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, 2 eve daha sıçradı. Yangını görenler, çeşme hortumuyla alevlere müdahale ederken, itfaiyeden de yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle alevler, diğer evlere sıçramadan söndürüldü. Yangında 3 ev, yanarak, kullanılamaz hale geldi. Evlerden 2'sinin boş olduğu belirtilirken, diğer evde yaşayan Selahattin Demir'in eşiyle birlikte yangın sırasında dışarıda olduğu öğrenildi. Haberi alıp, dönen Demir, evinin yandığını öğrenince gözyaşı döktü. Selahattin Demir'i, yakınları ve komşuları teskin etmeye çalıştı.

Fevzipaşa Mahallesi'nin muhtarı Sıddık Gemci, yangında can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu belirterek, "3 ev yandı. Sit alanı içinde olan, 2'si boş 1'i oturulan ev. Eski ahşap yapı olduğu için yangın büyük sıkıntı yarattı. Mahallem, eski mahalle ve bunun gibi evler çok" dedi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Evlerden yükselen alevler

İtfaiye ekiplerinin gelişi

Alevlere müdahale etmesi

Selahattin Demir'in ağlaması

Olay yerindeki araçlar

Yangına müdahaleden detay

Sıddık Gemci ile röp.

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Erzincan Polisi uyuşturucuya geçit vermiyor

ERZİNCAN Emniyet Müdürlüğü 42 kilo uyuşturucunun ardından, aynı gün istihbari çalışmalar sonucu durdurulan TIR'da 36 kilo 884 gram eroin ele geçirildi.

Erzincan Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin istihbari çalışmaları sonucu Erzincan-Erzurum karayolu üzerinde akşam saatlerinde durdurulan ve sürücüsü İran vatandaşı J.A.B. isimli şahsın yaptığı İran plakalı araçta yapılan narkotik köpeği yardımı ile yapılan aramada 64 paket halinde 36 kg 884 gram eroin ele geçirildi. J.A.B. (46) isimli şahıs hakkında "TCK 188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma ve Nakletme)ö suçundan adli makamlara sevk edildi.

UYUSTURUCU TACİRLERİNE GEÇİT YOK

Erzincan Emniyeti tarafından iki gün de gerçekleştirilen başarılı operasyonlar sonucu toplam 79 kilo 384 gram eroin ele geçirilirken Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, yaptığı açıklamada uyuşturucu maddenin piyasa değerinin 3.5 milyon TL olduğunu ifade etti. Şensoy açıklamasında; "Pazartesi günü 42 buçuk kilo eroin ele geçirilirken, dün akşam saatlerinde Erzincan ve Ağrı Emniyeti'nin ortaklaşa yaptığı istihbari çalışması sonucu durdurulan TIR'da PVC malzemelerin içerisine gizlenmiş halde 36 kilo 884 gram eroin maddesi ele geçirildi. Teröre destek sağlayanlara darbe vurmuş oluyoruz, en önemlisi çocuklarımızı bu işten kurtarmaya çalışıyoruz. Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Ayrıca Erzincan'da sokak satıcılarına yönelik çalışmalarımız da aralıksız olarak devam edecekö diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Narkotik köpeğinin uyuşturucun başında görüntüsü

-Uyuşturucu maddelerden görüntü

-Emniyet Müdürünün açıklaması

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

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Jennifer Lopez, Antalya'da fırtına gibi esti (2)

JENNİFER LOPEZ ANTALYA'DAN AYRILDI

ABD'li şarkıcı Jennifer Lopez, dün akşam Belek turizm bölgesinde verdiği konserin ardından bugün Antalya'dan ayrıldı. Lopez'i Regnum Carya Otel'in sahibi Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk yolcu etti. Başkan Öztürk'le fotoğraf çektirerek teşekkür eden Lopez, "Yoğun programım nedeniyle ayrılmak zorundayım. Yoksa burada birkaç gün kalıp oğlum ve kızımla tatil yapmak istiyordum. Otel çok güzel. Ancak konser programım yoğun olduğu için gitmek zorumdayım" dedi.

Jennifer Lopez daha sonra kızı Emme Anthony ve oğlu Max Munis'le kendisine tahsis edilen VIP araçla, polis eskortu ve korumaları eşliğinde Antalya Havalimanı'na geldi. Minibüsten önce oğlu Max Munis, ardından kızı Emme indi. Daha sonra araçtan inen Lopez'in kalın hırka giymesi dikkati çekti. Lopez ve çocukları daha sonra, CIP salonundan geçerek özel uçakla konser için Mısır'a uçtu.

UÇUŞTAN ÖNCE YEMEK YEDİ, HAVUZDA EĞLENDİ

Antalya'da 2 gece konaklayan Jennifer Lopez, kentten ayrılmadan önce otelde çocuklarıyla yemek yedi, dalga havuzunda yüzerek eğlendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Araçlardan görüntü

Polis görüntü

Korumalar görüntü

Çocuklar görüntü

Lopez görüntü

Haber: İbrahim LALELİ- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA-DHA)

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Bolu'da gazeteciler proje kapsamında şehri temizledi

BOLU'da çevre temizliği konusunda toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla 'Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz' sloganıyla başlatılan temizlik kampanyası kapsamında Bolu Gazeteciler Cemiyeti üyeleri ve Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan kentin caddelerinde çöp topladı.

Bolu Belediyesi tarafından başlatılan 'Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz' projesi kapsamında çevre temizliği konusunda duyarlılık oluşturma amacıyla sivil toplum kuruluşları tarafından belirli günlerde kentte yere atılan çöplerin toplanması planlandı. Bu kapsamda ilk olarak projeye Bolu Gazeteciler Cemiyeti destek verdi. Temizlik kampanyasına katılan 60 gazeteci, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile birlikte Hürriyet Caddesi üzerinde 1,6 kilometre boyunca çöp topladı.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, amaçlarının Bolu'yu 1 yıl içerisinde Türkiye'nin en temiz kenti yapmak olduğunu belirterek, "Bir kere yerden çöp alan bir daha yere çöp atmaz sloganıyla başlattığımız kampanyadaki amacımız Bolu'yu Türkiye'nin en temiz kenti haline getirmek ve ayrıca bu konuda toplumsal duyarlılığı artırmak. Bu kampanyaya ilk olarak şehrimizdeki gazetecilerin katkı vermesi bizi çok mutlu etti. Bundan sonraki süreçte bu tür kampanyalarımız devam edecek. Yarın da tüm belediye çalışanlarımızla birlikte şehrin güney bölgesinde bir çalışma yapacağız. Amacımız az önce de söylediğim gibi temizlikle ilgili hassasiyeti toplumun tamamına yayabilmek. Bu konuda da iddialıyız ve 1 yıl içerisinde Türkiye'nin en temiz kenti neresi diye sorulduğunda Bolu denmesini sağlamak istiyoruz." dedi.

Bolu Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Bülent Velioğlu kampanya ile ilgili olarak, "Ben bu kampanyanın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca bu kampanyanın genişlemesini ve yayılmasını da çok arzu ediyorum. Biz de Bolu'da çalışan gazeteciler olarak bu projeye ilk katılım sağlayanlardan olmak istedik ve bundan sonra da bu kampanya ile ilgili kamuoyunu aydınlatmak adına elimizden geleni yapacağımızı belirtmek istedik. Ben tekrar Bolu Belediye Başkanımıza ve ekibine böyle güzel bir kampanya başlattıklarından dolayı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Tanju Özcan açıklama

-Bülent Velioğlu açıklama

-Gazetecilerin çöp toplaması

-Belediye başkanının çöp toplaması

-Detaylar

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU,

