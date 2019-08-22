DHA YURT BÜLTENİ - 20

Tekirdağ'da geri dönüşüm tesisinde yangın(2)

YANGIN 3 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Çorlu-Tekirdağ karayolu üzerinde bulunan Karatepe mevkiindeki bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren çalışmasıyla güçlükle kontrol altına alındı. Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çorlu Kaymakamı Cafer Sarılı, Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, İl Jandarma Komutanı Albay Şahin Karakaş ve Çorlu İlçe Emniyet Müdürü Serdar Kurtoğlu da olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını yerinde takip etti.

Vali Yıldırım, çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldıktan sonra yaptığı açıklamada, yangın ihbarı üzerine ekiplerin harekete geçtiğini ve herhangi bir can kaybı ve yaralanma olmadığını söyledi. Vali Yıldırım, "Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Başka bir yere yangının sıçramaması için de tedbir alınmıştı. İnşallah birkaç saate kadar soğutma çalışmaları da biter ve bunu ucuz bir şekilde atlatmış oluruz. İnşallah bir daha böyle bir olaya rastlamayız. Eğer tedbir alınmazsa böyle kazalara sebebiyet verebiliyor, yangın çıkıp, hasar oluşabiliyor. Burada bizi sevindiren konu can kaybı ve yaralanmanın olmaması. Bunu hafif atlattık bir dahaki bu kadar hafif olmayabilir. Onun için mutlaka sanayicilerimiz bütün tedbirleri almalıdır. Yapılan tatbikatların, burada ekiplerin hemen organize olmasında ne kadar faydalı olduğunu görmüş olduk. Hepimize geçmiş olsun" diye konuştu.

AFAD ÖLÇÜM YAPTI

Olay yerine gelen Tekirdağ AFAD ekipleri de bölgede bir süre incelemelerde bulunup, ölçümler yaptı. İtfaiye ekipleri tarafından soğutma çalışmalarını sürdürdüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından detaylar

Vali Yıldırım ve beraberindekiler

Vali Yıldırım'ın açıklaması

AFAD ekiplerinin gelmesi

AFAD'ın ölçüm yapması

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları

Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ ÇORLU(Tekirdağ),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tokat'ta sağanak hayatı olumsuz etkiledi



TOKAT'ta akşam saatlerinde başlayan sağanak etkili oldu. Kentte bazı iş yerlerini su bastı.

Kent merkezinde saat 20.00 sıralarında başlayan ve yaklaşık 30 dakika etkili olan sağnak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Gazi Osman Paşa Bulvarı üzerinde seyir halinde olan sürücülere zor anlar yaşatan yağış işyerlerini de etkiledi. Yüksek Kahvenin bulunduğu sokak üzerindeki 25 iş yerini su bastı. Sokak üzerinde bulunan bir fırındaki 100 çuval un kullanılamaz hale geldi. Yağmurun dinmesi ile esnaflar su basan dükkanlarını kendi imkanları ile temizlemeye çalıştı. Merkeze bağlı Güryıldız beldesinde de sağanak yağış sele neden oldu. Beldeden geçen derenin taşması sonucu kaldırımlar ve tarım arazileri zarar gördü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kent merkezinden görüntü

-Su basan işyerleri

-Vatandaşların çalışmaları

-Beldeden görüntüler

Haber-Kamera: Fatih YILMAZ - Halil İbrahim YEL/ TOKAT,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Köprü yıkılınca mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı



ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesine bağlı Bozca Köyü'nde yağmur nedeniyle taşan dere köprüyü yıkınca mahsur kalan 7 kişilik aile, AFAD tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Bozca Köyü'nde aşırı yağmur nedeniyle bir eve ulaşımı sağlayan asma köprü yıkıldı. 7 kişilik Başar ailesi, yükselen su debisi nedeniyle karşıya geçemeyince AFAD ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri, kısa sürede köye giderek ailenin bulunduğu eve ulaştı. Ekipler, Fevzi Başar, Asiye Başar, Şerafettin Başar, Fatma Yazgan, Ayşe Başar (anane), Ayşe Başar (torun) ve Yusuf İslam Başar'ı halat yardımıyla karşıya geçirdi. AFAD personeli yürüyemeyen bazı aile fertlerini sırtına alarak taşıdı. Aile, köydeki başka bir yakınlarının evine gitti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-AFAD'ın aileyi kurtarma anı cep telefonu görüntüsü

Haber-Kamera: ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Polis merkezi önünde silahlı kavga: 2 ölü, 1'i polis 5 yaralı

ERZURUM'un Horasan ilçesinde laf atma nedeniyle polis karakolu önünde çıkan silahlı ve sobalı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti. Tarafları ayırmaya çalışan 1 polis memuru ile iki grup üyelerinden 4 kişi yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Horasan ilçesine meydana geldi. Özdemir Kaya, Hasan Çayakar ve Baran Kan arasında iddiaya göre bir genç kıza laf atma nedeniyle tartışma çıktı. Taraflar birbirlerinden şikayetçi olmak için saat 22.10 sıralarında Horasan Polis Merkezi Amirliği'ne gitti. Taraflar Polis Merkezi'nde barışarak şikayetçi olmaktan vazgeçti. Polis merkezinden çıkarken, kapıda bekleyen yakınlarının karışmasıyla kavga yeniden başladı.

POLİS MERKEZİ ÖNÜNDE SİLAHLI KAVGA

Silahların çekilip ateşlendiği kavgada mermilerin isabet ettiği Yavuz Kaya ve Erol Kan hayatını kaybetti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru ağır yaralanarak Erzurum'a sevk edildi. Çeşitli yerlerinden yaralanan Özdemir Kaya, Yalçın Kaya, Enes Kaya ve Yakup Ural ise Horasan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. İlçede taraflar arasında yeni bir olay yaşanmaması için geniş güvenlik önlemi alındı.

Polis ekipleri, olayın yaşandığı polis merkezi önünde uzun süre delil aradı. Kurşun ve kan izlerini tek tek numaralandıran olay yeri inceleme ekipleri kamera kaydı da gerçekleştirdi. Gecenin ilerleyen saatlerinde olay yerine gelen Kaymakam Cüneyt Caner, polislerden olayla ilgili bilgi aldı. Kaymakam Caner, basın mensuplarına açıklama yapmadan polis merkezinden ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İlçe emniyet müdürlüğü tabelası

-Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmsı

-Özel harekat polislerinin önlem alması

-Panzer görüntüsü

-Numaralandırılmış kurşunların görüntüsü

-Kaymakam Cüneyt Caner'in olay yerine gelmesi

-Kaymakamın olayla ilgili polislerden bilgi alması

-Polislerin çalışmalarından genel ve detay

Haber-Kamera: Salih TEKİN - Zafer KUMRU/ ERZURUM,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Gaziantep'te boş arazide erkek cesedi bulundu



GAZİANTEP'te boş arazide kimliği belirsiz 50 yaşlarında erkek cesedi bulundu.

Akşam saatlerinde Şahinbey ilçesine bağlı Burç Ormanları yakınlarında yerde hareketsiz yatan birini gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde yerde yatan kişinin öldüğünü belirledi. Cesedin üzerinde yapılan incelemede kimlik çıkmazken, olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis cesedin kimliğini belirlemeye çalışıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yeri

Ceset

Polis ve kandarmanın çalışması

Olay yeri incelemenin çalışması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Ordu'da silahlı kavga: 4 yaralı



ORDU'nun Gölköy ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Damarlı Mahallesi'nde meydana geldi. Cihat Ç., Cengiz Ç. ve Ferdi Ç. ile iddiaya göre aralarında husumet bulunan Güner A., arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında gruptan bazıları, elindeki tabancaları ateşledi. Açılan ateş sonucu, kavga eden 4 kişi, vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ordu Devlet Hastanesi ve Ordu Üniversitesi (ODÜ) Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Hastane önünde kalabalığın toplanması üzerine, tarafların yakınları arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane önü görüntüleri

Hastane çevresinden toplanan kalabalık

Haber-Kamera: Nedim KOVAN - Mustafa KIRLAK/ GÖLKÖY(Ordu),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Genelev önünde silahlı saldırı: 2 yaralı



ADANA'da Ramazan Ç., eski sevgilisi Gül G. ve yanındaki Nebil A.'yı çalıştığı genelev önünde tabancayla ayaklarından yaraladı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşiloba Mahallesi'nde genelevin önünde meydana geldi. Genelev çalışanı Gül G., iddiaya göre iş çıkışı kendisini dışarıda bekleyen eski sevgilisi Ramazan Ç.'nin silahlı saldırısına uğradı. Ramazan Ç.'nin tabancasından çıkan kurşunlar, Gül G. ve yanındaki Nebil A.'nın bacaklarına isabet etti. Silahlı saldırının ardından Ramazan Ç., yanındaki akrabası Abdurrahman Ç. ile olay yerinden kaçtı. Yaralılar ise ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslar ile Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaçan şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Polislerden görüntü

Yerdeki olay yeri numaratörlerinden görüntü

Olay yeri inceleme polisinden görüntü

Yaralı Nebil A.'nın ambulanstan indirilmesi

Yaralının sedye ile hastaneye taşınması

Hastane acilinin dış görüntüsü

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Marmaris'te eğlencenin kalbine 'huzur ve güven' denetimi



MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nde bulunan dünyaca ünlü Barlar Sokağı'ndaki eğlence mekanları, 250 polis ve eğitimli 2 narkotik köpeği eşliğinde denetlendi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürü Metin Ercan koordinesinde asayiş, terör narkotik ve Muğla Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Muğla Narkotik Müdürlüğü'nden oluşan 250 polis, narkotik köpeği Maço ve Oscar'dan yararlanarak, 'Huzur ve güven' denetimi yaptı. İlçe merkezinde bulunan 300 metre uzunluğunda, 90 sıralı disko ve gece kulüpleriyle ülkede tek olma özelliğine sahip Barlar Sokağı'nın giriş ve çıkışları tutuldu. Polislerin bir kısmı, sokakta dolaşanların kimlik sorgulamalarını gerçekleştirdi. Disko, bar ve gece kulüplerine giren polisler ise Türkçe ve İngilizce anons yaptırarak kimliklerin çıkarılmasını istedi. Vatandaşların kimlik kontrolünü, alkollü içkilerin denetimini gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri ise eğlence mekanlarında uyuşturucu madde araması yaptı.

HAKKINDA YAKALAMA KARARI BULUNAN 7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Çarşamba günü saat 21.30'da başlayarak saat 23.30'da son bulan denetimde 2 bin 350 kişinin kimlik kontrolü yapıldı. Çeşitli suçlardan haklarında yakalama kararı bulunan 7 kişi gözaltına alındı. 350 şişe sahte yabancı menşeli içki ele geçirildi. 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 15 gram kubar esrar maddesi, 30 tane exctasy uyuşturucu hap ve 90 işletmenin ruhsatları incelendi. Eksikleri bulunan 6 disko işletmesi hakkında idari işlem yapıldı. Barlar Sokağı çevresindeki park halinde bulunan 221 aracın plakaları kontrol edildi. Haciz ve yakalama kararı bulunan 7 araç özel çekiciyle otoparka götürüldü.

Marmaris Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Muğla ve Marmaris personelimizle koordineli eğlencenin kalbi olarak adlandırılan dünyaca ünlü Barlar Sokağı'nda detaylı bir denetim gerçekleştirdik. Yapılan denetimlere vatandaşlarımız memnuniyetle karşıladı. Turizm sezonunda yaptığımız periyodik denetimleri dün de olduğu gibi bugünde yaptık ve sürekli devam ettireceğiz. Amacımız, evimize gelen misafirlerimizin güvenli ve huzurlu bir tatil geçirmelerini sağlamaktırö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Barlar Sokağı içinden genel-ayrıntılı görüntü

-Eğlence mekanlarının kapısında ki polislerin genel-ayrıntılı görüntü

-Eğlence mekanları içinde polisin denetim yapması

-Narkotik Köpeği'nin genel görüntüsü

Haber-Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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