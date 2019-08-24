Dha yurt bülteni-20

Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da



CUMHURBAŞKANI ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Karadeniz bölgesinde yarın gerçekleştireceği ziyaret ve açılışlar nedeniyle bu gece memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geldi. Erdoğan, yağmura rağmen yoğun ilgi gösteren hemşehrilerini selamladı, kısa bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize, Artvin ve Trabzon'da düzenlenecek olan miting ve açılış programlarına katılmak üzere gece saat 23.40 sıralarında 'Ana' uçağıyla Trabzon'a geldi. Erdoğan, buradan helikopterle geceyi geçireceği memleketi Rize'nin Güneysu ilçesine geçti. Erdoğan, helikopterle geldiği Güneysu ilçesinde, hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.

'RİZE, EVLADINA SAHİP ÇIKTI'

Temennilerinin 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak olduğunu kaydeden Erdoğan, "Rize son seçimlerde 1 numara oldu. 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023'e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023'te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum birileri rahat durmuyor, kendi içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" dedi.

'AYDER PROJESİNİN ÜZERİNE HIZLA GİDECEĞİZ'

Bölgede yapımı süren yatırımları yerinde inceleyeceğini aktaran Erdoğan, Ayder Yaylası'nda tartışma ve tepkilere neden olan salıncakların kaldırılıp bölgede yeni projenin hızla ilerleyeceğini söyledi. Erdoğan, "Turizmi yakından takip edecek Sayın Valimiz, bir Ayder projemiz var. Ayder projesinin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncaklar filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından geceyi geçireceği Merkez Mahallesi'ndeki evine geçti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı bekleyen hemşehrileri

-Konvoyun gelişi

-Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

-Erdoğan'ın konuşma yapması

-Erdoğan'ın vatandaşları selamlaması

-Konvoyun ayrılması

Haber-Kamera: Fatih TURAN - Aytekin KALENDER - Mehmet Can PEÇE/ GÜNEYSU(Rize),

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Ankara'da otomobil park halindeki kamyona çarptı: 2 ölü, 4 yaralı



ANKARA'da kontrolden çıkan otomobil önce duvara, ardından arıza nedeniyle park halindeki kamyona çarptı. Kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Sincan ilçesi Ahi Mesut Bulvarı Sincan İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde meydana geldi. Muzaffer Ünlü yönetimindeki 06 HC 6174 plakalı kamyon, henüz belirlenemeyen bir nedenle arızalanarak durdu. Oğluyla birlikte araçtan inen Ünlü, kamyonu tamir etmeye çalıştığı sırada, Alper Benli (21) yönetimindeki otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak önce lisenin duvarına, ardından da park halindeki kamyona yandan çarptı. Kazada iki aracın arasında sıkışan Muzaffer Ünlü ile otomobil sürücüsü Alper Benli ve Yasin Kılıç (10) ile kamyon sürücüsünün oğlu, Serhat Doğan ve Emrah Efe Kılıç yaralandı.

Kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, daha sonra çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Dr. Nafiz Körez Sincan Devlet Hastanesi ile özel hastanede tedaviye alınan Alper Benli ve Yasin Kılıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Muzaffer Ünlü'nün ise hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Ambulanslardan görüntü

-Fotoğraflarda kaza yapan araçlar

Haber: Fatih POYRAZ - Caner ÜNVER/ ANKARA,

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Tekirdağ'da yağ deposunda yangın çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde üretim yapılmayan bir bitkisel yağ fabrikasının deposunda çıkan yangında depo kullanılmaz hale geldi.

Malkara'da Keşan karayolu üzerinde kullanılmayan bir bitkisel yağ fabrikası deposunda henüz bilinmeyen bir nedenden yangın çıktı. Çıkan yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.Yaklaşık bir saat süren söndürme çalışmalarının ardından yangın güçlükle kontrol altına alındı. Yağ deposu kullanılmaz hale gelirken yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İtfaiyenin gelişi

Yangına müdahele etmesi

Yangından detay

Çalışmadan detay

Haber-Kamera: Murat YAYIN/ MALKARA(Tekirdağ),

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Tokat'ta minibüs devrildi: 3 yaralı



TOKAT'ta yağış nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyn hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilen minibüsteki 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Tokat-Niksar karayolu Karakaya köyü yakınlarında meydana geldi. Niksar ilçesinden Tokat'a giden Mustafa Murat Üstün (49) yönetimindeki 60 DG 555 plakalı minibüs, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta bulunan Sevda Üstün (31) ve Doğukan Koşar (18) yaralandı. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkan yaralılar, olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kaza yerinden görüntüler

Haber: Fatih YILMAZ/ TOKAT,

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Bergama'da orman yangını (3)

3 BUÇUK HEKTARLIK ORMAN KÜL OLDU

İzmir'in Bergama ilçesine bağlı Poyracık Mahallesi'nde başlayan ve yaklaşık 3 buçuk hektar ormanlık alanın yandığı yangında, soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın bölgesinde çalışmaları takip eden Bergama Orman İşletme Müdürlüğü Madra Bölgesi Şefi Bilal Kıvrak, çalışma sırasında dengesini kaybederek yol kenarındaki şarampole düştü. Kıvrak, olay yerinde bulunan sağlık ekipleri tarafından ambulansla Necla Mithat Öztüre Bergama Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Omzunun çıktığı belirlenen Kıvrak, tedavi edildikten sonra taburcu edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangından görüntü

Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinden görüntü

Haber-Kamera: Cevdet ŞEN/ BERGAMA(İzmir), DHA)

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