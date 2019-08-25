Dha yurt bülteni -20

Sinop'a şehit ateşi düştü



HAKKARİ'nin çukurca ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilakk etmesi sonucu şehit olan Uzman Onbaşı İdris Gezer'in Sinop'taki baba evine acı haberi ulaştı.

Hakkari Çukurca ilçesi kırsalında mayın taraması yapılan bölgede, PKK'lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Onbaşı İdris Gezer, yaralandı. Ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Gezer'in şehadet haberi Sinop'un Durağan ilçesi Buzluk Mahallesi'ndeki baba ocağına ulaştı. 23 yaşındaki bekar olan şehit Uzman Onbaşı Gezer'in baba evine Türk bayrağı asıldı. Acı haberi alan akraba ve komşuları Gezer ailesine başsağlığı ziyaretinde bulundu.

Şehit Gezer'in, yarın memleketinde düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Şehidin baba ocağından detay

-Taziye çadırından detay

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-Şehidin fotoğrafları

Haber-Kamera: Esra AKSU - Emin ADIGÜZEL/ DURAĞAN(Sinop),

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Otomobilin çarptığı Yiğit Efe yaralandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde sokakta bisiklet binen 4 yaşındaki Yiğit Efe Alan, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, İnegöl'ün Mesudiye mahallesi Mesut Sokak üzerinde meydana geldi. Mustafa Cihan yönetimindeki 48 BR 990 plakalı otomobil, sokakta bisikletiyle oyun oynayan Yiğit Efe Alan'a (4) çarptı. Küçük Yiğit'in ailesi kaza sonrası büyük panik yaşarken, çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan küçük çocuk, İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralı çocuğun hastaneye getirilmesi

-Genel, detay görüntü

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

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Market sahibi 13 yaşındaki çocuğa cinsel istismardan tutuklandı



ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde kız çocuğu M.İ.'ye (13) bebek arabasındaki 1,5 yaşındaki kardeşinin yanında cinsel istismarda bulunan market işletmecisi H.K. tutuklandı. Market sahibinin küçük kıza yaptığı istismar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan C.K., geçen çarşamba günü saat 18.00 sıralarında kızı M.İ.'yi yanında 1.5 yaşındaki kardeşiyle alışveriş yapmak için markete gönderdi. Alışveriş yapmadan marketten gelen M.İ., annesine bir daha o markete gitmek istemediğini belirtti. Annesinin nedenini sorması üzerine M.İ., market sahibi H.K.'nin kendisini öptüğünü daha önce de kendisini birkaç defa taciz ettiğini söyledi. Bunun üzerine markete giden C.K.'nin iddiaları sorması üzerine H.K. kendisinin yanlış anlaşıldığını belirterek özür diledi. Bunun üzerine C.K., jandarmayı arayarak şikayetçi oldu.

KÜÇÜK ÇOCUK M.İ., ÇİM'DE HERŞEYİ ANLATTI

Şikayet üzerine markete gelen jandarma ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları izledikten sonra işyeri sahibi H.K.'yı gözaltına aldı. Anne M.İ. jandarmada verdiği ifadede marketten sürekli alışveriş yaptıklarını söyleyerek, sahibinden şikayetçi olduğunu belirtti. Kız çocuğu M.İ. jandarma görevlileri eşliğinde gittiği Antalya Çocuk İzlem Merkezi'nde hem o günkü hem de daha önce yaşadıklarını detaylı şekilde anlattı.

'ÇOCUĞUN CİNSEL İSTİSMARI' SUÇUNDAN TUTUKLANDI

Jandarmada işlemleri tamamlanan H.K., Cumhuriyet savcılığındaki sorgusunun ardından 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı. H.K., savcılık sorgusunda kendisinin çok pişman olduğunu, cinsel istismar gibi bir davranış yapmak istemediğini söyledi.

GÜVENLİK KAMERALARI KAYDETTİ

Diğer taraftan olaya ilişkin marketteki güvenlik kamerası görüntüleri de ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde markete bebek arabasındaki kardeşiyle gelen M.İ., gideceği sırada H.K. kasadan ayrılıp, reyondan bir şey alıyor. Aldığı ürünü bebek arabasında küçük çocuğa veren H.K., kız çocuğu M.İ.'nin yanağını eliyle okşayıp, öpüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Mithat ABAKAN/ MANAVGAT(Antalya),

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İrem Derici Bartın'da 5 bin kişiye konser verdi

BARTIN Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi düzenlenen İnkum Kum Zambağı Festivali'nde sanatçı İrem Derici, kumsalda kurulan platformda 5 bin kişiye konser verdi.

5'inci İnkum Kum Zambağı festivalinin son akşamında pop müziği sanatçısı İrem Derici İnkum tatil beldesinde kumsala kurulan platformda konser verdi. Yaklaşık 5 bin kişinin izlediği konserde İrem Derici sevilen şarkılarını seslendirerek, sevenlerini coşturdu. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ünlü sanatçı İrem Derici'ye, Bartın'ın tel kırma şalını hediye ederek etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-İrem Dericinin sahneye çıkması

-İrem Derici şarkı söylemesi

-Konsere gelenlerin eğlenmesi

-Başkan Akın'ın hediye vermesi

-Detay görüntüler

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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