Dha yurt bülteni - 20

Evi, kendisi, eski eşi ve çocuğu içerideyken yaktı



ADANA'da boşandığı eski eşi ile birlikte yaşamak isteyen Şayıp Ş., annesine ait evin alt katında oturan akrabalarının evi boşaltmasını isteyince tartışma çıktı. Sokağa taşan kavganın ardından eve giren Şayıp Ş., içeride eski eşi Ülkü E. ve oğlu Cihan Cabbar Ş. (7) olduğu halde binayı ateşe verdi. Kadın ve çocuğu, evin arka penceresinden kurtarılırken, Şayıp Ş. ise polis ve itfaiye ekiplerince zorla çıkartılıp, gözaltına alındı.

Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi 26022 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Oğlu Cihan Cabbar Ş.'yi yanına alan Ülkü E., akşam saatlerinde annesiyle yaşayan eski eşi Şayıp Ş.'nin yanına geldi. Tekrar birleşmek istediği öne sürülen çift, iddiaya göre aynı evin alt katında oturan Şayıp Ş.'nin teyzesi Nazlı A.'dan evi boşaltmasını istedi. Nazlı A.'nın evden çıkmak istememesi üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Sokağa taşan kavga sırasında öfke içerisinde eve girip, kapıyı kilitleyen Şayıp Ş., içeride eski eşi ve oğlunun da bulunduğu sırada önce alt katı daha sonra da annesiyle yaşadığı üst katı ateşe verdi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ÇIKMAMAK İÇİN DİRENDİ

Dumanların yükseldiği evin arka penceresine merdiven dayayan itfaiye ekibi, Ülkü E. ve oğlunu çıkartarak, ambulansa taşıdı. Anne ve oğluna ambulansta müdahale ederken, Şayıp Ş. ise evden çıkmamak için direndi. Yangın sırasında evin balkonundan yandaki evin damına atlayan Şayip Ş., bir süre çevredekilere küfür yağdırdı. Tekrar yanan eve giren şüpheli, merdivenle eve giren polis ve itfaiye ekiplerince zorla dışarıya çıkartıldı.

YAKINLARI SALDIRMAK İSTEDİ

Polis nezaretinde ekip aracına götürülürken, "Ben yakarım dersem, yakarım" diyen Şayıp Ş.'ye yakınları saldırmak istedi. Polisin, kalabalığın elinden güçlükle çıkardığı şüpheli, ambulansta ayakta tedavi edilen eski eşi Ülkü E. ve oğlu ile 5 Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Yangın yerinden görüntü

Evin önündeki itfaiye erinden görüntü

Evden yükselen dumanlar

İtfaiye erleri ve vatandaşların içeriye hortum uzatması

Şayıp Ş.'nin yan evinden damında yüz üstü uzanıp, küfür etmesi

Damda oturan Şayıp Ş.'ye yakınlarının ve polis inmesini söylemesi

Şayıp Ş.'nin tekrar yaktığı evin balkonuna tırmanıp eve girmesi

Polis ve itfaiye erlerinin merdiven ile balkone tımanması

Zorla çıkartılan Şayıp Ş.'nin etraftakilere "Yakarım dersem yakarım" diye bağırması

Polis nezaretindeki şüpheliye yakını olar bir kadının tokat atması

Polisin çevredileri uzaklaştırmaya çalışması

Başka bir kadının saldırmak isterken, şüphelinin tekme atması

Ambulanstan görüntü

Yanan evin içinden görüntü

İtfaiye aracından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Gökhan KESKİNCİ/ ADANA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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'Tutunacak dalım yok' diyen genç kız, 3 katlı inşaatın çatısından atladı



AFYONKARAHİSAR'ın Dinar ilçesinde, 3 katlı inşaatın çatısına çıkan Aysun A. (16), cep telefonundan görüntülü konuştuğu arkadaşına "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendini boşluğa bıraktı. Ağır yaralanan genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 18.30 sıralarında Dinar ilçe merkezindeki Sanayi Mahallesi Zahire Pazarı yakınlarındaki 3 katlı bir inşaatta meydana geldi. İnşaatın çatısına genç bir kızın çıktığını görenler, polise haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İddiaya göre, ekipler olay yerine ulaşmadan kısa süre önce Aysun A., çevredekilerin tüm uyarılarına rağmen kendini boşluğa bıraktı. Sırt üstü düşen genç kız ağır yaralandı. Aysun A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Dinar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Genç kız, burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Aysun A.'nın cenazesi morga konulurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları ise çatıya çıkan genç kızın tüm uyarılarına rağmen atladığını söyledi.

'TUTUNACAK DALIM YOK'

Genç kızın 14 yıllık arkadaşı olduğunu belirten S.D. ise polise verdiği ifadesinde, olaydan önce kendisini cep telefonuyla görüntülü arayan Aysun A.'nın, "Tutunacak dalım yok" dedikten sonra kendini boşluğa bıraktığını anlattı. S.D., arkadaşının neden böyle bir şey yaptığını bilmediğini aktardı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden görüntü

Görgü tanığının olayı anlatması

Polis ekip aracı detay

Hastane dış plan detayı

Haber-Kamera: Tahsin BAYTAR/ DİNAR(Antalya),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Anne iple asılı halde, Aybüke bebek ise beşiğinde ölü bulundu



SAMSUN'da işten evine dönen Tarık B., eşi Fatma B.'yi (27), iple asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, minik kızın hayatını kaybettiğini, annesinin de ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiğini belirledi.

Olay, saat 20.30 sıralarında Atakum ilçesi Kurupelit Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre işten evine dönen Tarık B., yatak odasında eşi Fatma B.'yi iple tavana asılı halde, 1 aylık bebekleri Aybüke'yi de beşiğinde hareketsiz halde buldu. Çocuğunun ve eşinin nefes almadığını fark eden Tarık B. durumu 112 Acil Acil Çağrı Merkezi'ne haber vererek yardım istedi. İhbar üzerine eve, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Fatma B. ve Aybüke B.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Anne Fatma B.'nin ilk belirlemelere göre intihar ederek yaşamına son verdiği belirlenirken, minik kızın ölüm nedenin ise araştırıldığı belirtildi. Savcılık incelemesinin ardından anne ve kızın cansız bedenleri, otopsi için Samsun Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Tayfur KARA/ SAMSUN,

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Su kuyusu kazarken toprak altında kalan kişi kurtarılamadı

BARTIN'da, 2 gün önce su kuyusu kazarken toprağın çökmesi sonucu ağır yaralanan Engin Sezgin (38), tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, geçtiğimiz pazar günü Akağaç köyünde meydana geldi. İddiaya göre bahçesinde su kuyusu kazan Engin Sezgin, biriken toprağın üzerine çökmesi sonucunu altında kaldı. 3 metre derinlikte toprak altında kalan Sezgin, çevredekiler tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Engin Sezgin, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Sezgin, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Haber: Ayhan ACAR/ BARTIN,

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