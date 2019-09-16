Dha yurt bülteni - 20

Üniversiteli Berfin'in katiline 45 yıl hapis

Bolu'nun Gerede ilçesinde, 3 yıl önce kendisinden ayrılmak isteyen üniversite öğrencisi sevgilisi Berfin Yıldız'ı (18) başına tabancayla ateş ederek öldüren Cihat Kaycı (21), 45 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2016 yılının Aralık ayında meydana geldi. İstanbul'da oturan Cihat Kaycı, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Gerede Meslek Yüksekokulu Moda Tasarımı Bölümü'nü kazanıp, üniversiteye gittikten sonra kıskançlık nedeniyle arasının bozulduğu Berfin Yıldız ile görüşmek için yanına gitti. Kendisinden ayrılmak isteyen sevgilisinin 5'inci kattaki evine tırmanıp, balkondan eve giren Cihat Kaycı, Berfin Yıldız ile aynı yatakta uyuyan Aziz Başaran'ı (21) tabancayla yaraladı. Cihat Kaycı, ardından Berfin Yıldız'ı boş araziye götürüp, burada başına tabancayla ateş ederek öldürdü. Olayın ardından tutuklanan Cihat Kaycı, hakkında 'tasarlayarak öldürme', 'silahla tehdit', 'konut dokunulmazlığını ihlal' ve 'silahla yaralama' suçlarından ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 25 YIL HAPİS İSTENMİŞTİ

Duruşma savcısı önceki celselerde sanık hakkında verdiği mütalaada, 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 7 yıla kadar, 'silahla konut dokunulmazlığı' suçundan 3 yıla kadar, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan ise 15 yıla kadar hapis kararı verilmesini istemişti.

GEÇEN HAFTA ERTELENMİŞTİ

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta karara çıkması beklenen duruşma, avukatların talebi nedeniyle bugüne ertelenmişti. İki tarafın avukatları da öldürülen Berfin Yıldız ve sanık Cihat Kaycı'nın aileleri arasında para karşılığı anlaşma yapılması durumunu mahkemeye sunmuştu. Avukatlar, para alınmasının gerekçesi olarak da alınacak belli bir miktar paranın Berfin Yıldız'ın öldürülmesinin ardından kanser hastalığına yakalanan babası Ünsal Yıldız'ın tedavisi için kullanılacağını mahkemeye belirtmişti. Mahkeme başkanı, "Bu şikayet gerektiren bir suç değil. Benim kararıma etki etmez. Ben yine verilecek cezayı veririm. Ancak sizin isteğiniz üzerine duruşmayı erteliyorum" dedi.

Ertelenen duruşma, bugün Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Karar duruşmasına Bolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan Cihat Kaycı katıldı. Taraf avukatları ve Cihat Kaycı'nın yakınlarının katıldığı duruşmaya, Berfin Yıldız'ın ailesi katılmadı. Avukatlar duruşmanın başında taraflar arasında maddi anlaşma sağlanamadığını mahkeme heyetine bildirdi. Ardından savunmasını veren sanık avukatı, Cihat Kaycı'nın, sevgilisi Berfin Yıldız'ı yatakta başka bir erkekle yakalaması nedeniyle suçu ağır psikolojik bunalım içinde işlediğini söyledi. Avukat, sanığın tutuklu bulunduğu süre göz önünde bulunarak beraat kararı verilmesini talep etti.

ÖLDÜRÜLEN KIZIN AVUKATININ SAVUNMASI DİKKAT ÇEKTİ

Berfin Yıldız'ın ailesinin avukatının savunması ise dikkat çekti. Avukat savunmasında şunları söyledi: "Olay günü hava sıcaklığı eksi 22 dereceydi. Sanık, Berfin Yıldız'ı ormanlık alana götürdüğü sırada üşüdüğü için üzerindeki montu vermiştir. Sanık, olayı gerçekleştirdikten sonra ambulansı aramıştır. Ayrıca sanık, Berfin Yıldız ile aynı yatakta yakaladığı Aziz Başaran konusunda da, evden çıktığı sırada ev sahibine de "İçeride yaralı var, onunla ilgilen" diyerek Başaran'ı ölüme terk etmemiştir" ifadelerini kullandı. Son sözleri sorulan Cihat Kaycı ise, "Ben bu olayı tasarlayarak yapmadım. Allah benim yaşadığımı kimseye yaşatmasın. Ben böyle olmasını istemiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.

45 YIL HAPİS

Mahkeme, 'kasten öldürme' suçunu işlediğine kanaat getirdiği sanığa bu suçtan iyi hal indirimi de uygulayarak 25 yıl, diğer suçlardan ise 20 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Böylece Cihat Kaycı hakkında toplam 45 yıl hapis cezası verilmesine karar verildi.

Görüntü Dökümü

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntü

Haber: Murat KÜÇÜK/BOLU, -

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Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attı (3)

SAVCILIKTA İFADELERİ ALINDI

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde, Ömer Kılıç'ın köpeğe taş atmasının yer aldığı görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından soruşturma başlatıldı. Ömer Kılıç, videoyu çeken K.A. ve arkadaşı B.Ç. birbirlerinden şikayetçi oldu. Ömer Kılıç ve iki genç emniyetteki işlemlerin ardından savcılığa sevk edildi. Savcılıkta, Ömer Kılıç ve gençlerin ifadeleri alınırken, serbest bırakıldılar. Ömer Kılıç hakkında ayrıca idari işlem yapılması için Tarım İl Müdürlüğü'ne yazı yazılacağı öğrenildi.

KOCAELİ

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Arazide çıkan yangın; hurdacı, depo ve seralara sıçradı (2) - Yeniden

ANTALYA'nın Serik ilçesinde otluk alanda başlayan yangın plastik atıkların bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve seralara sıçradı. 2 saatte kontrol altına alınan yangında hurdalık tamamen yanarken, bambu deposu ve 3 serada maddi hasar oluştu.

Antalya- Serik D-400 karayolunun Belek turizm merkezi yol ayrımı Kayaburnu Mahallesi girişindeki otluk alanda saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın yakındaki plastik malzemelerin bulunduğu hurdalığa, bambu ağaçlarının bulunduğu depoya ve plastik seralara sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracıyla Serik Belediyesi'ne ait 3 arazöz sevk edildi. Hurdalıkta plastik malzeme bulunması söndürme çalışmalarını zorlaştırırken, çalışmalara vatandaşlar da destek verdi. Yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınabildi. Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında plastik malzeme hurdalığı tamamen yanarken, bambu ağaçlarının bulunduğu depo ve 3 plastik serada da maddi hasar oluştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Yangından görüntüler

HABER- KAMERA: Namık Kemal KILINÇ/SERİK (Antalya),

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Hurda hırsızlığı kamerasında

SİVAS'ta, Yeni Oduncular Sitesi'nde odun deposuna sabah saatlerinde minibüs ile gelen bir kişi tek başına yaklaşık 200 kilogramlık hurda ve terazi kefesini çalarak kayıplara karıştı. Olay işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, sabah saatlerinde Gültepe Mahallesi Yeni Oduncular Sitesi 9'uncu Sokak'ta bulunan bir odun deposunda meydana geldi. Sabah saatlerinde minibüs ile odun deposunun önüne gelen bir şüpheli, deponun önünde duran yaklaşık 200 kilogram hurdayı tek başına minibüsüne yükledi. Bu anlar işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Oldukça rahat tavırlar sergileyen ve yaklaşık 5 dakikada tüm hurdaları minibüsüne yükleyen şüpheli, terazi kefesini de minibüsüne koyarak olay yerinden uzaklaştı. Sabah saatlerinde dükkanına gelen Ahmet Turan Ayaz (65) dükkanındaki hurdaların ve terazi kefesinin olmadığını fark edince durumu polis ekiplerinde bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları incelemenin ardından şüphelinin yakalaması için çalışma başlattı.

Depo sahibi Ahmet Turan Ayaz, "Sabah 07.00'de buraya geldiğimde hurdaları yerinde göremeyince güvenlik kamerasını izledim. Üç tane kameramız var dükkanda adam buradan tek başına çekiyor. Kapalı minibüse yükleyip götürüyor. İki gün önce yine oldu. Kulübenin içerisinde köpek de var. Aldığımız önlemler çare almıyor. Gelen, alıp gidiyor. Hurdaları götürüyor da maddi değeri yok ama manevi değeri olan terazi kefesini de götürmüş" dedi.

Görüntü Dökümü:

-İşyerinin görüntüsü

-Konuşma

-Güvenlik kamerası görüntüleri

Haber-Kamera: Uğur YİĞİT/SİVAS,

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Kargo aracında 3 kilo eroin ele geçirildi

HAKKARİ'de, polis ekiplerince uygulama noktasında durdurulan kargo aracında 3 kilo 320 gram eroin ele geçirilirken, sürücü Ü.A., gözaltına alındı.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kent merkezi ve ilçelerde uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten kişilere yönelik çalışmaları sürüyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'a uyuşturucu madde sevk edilmek istenilen kargo aracını Hakkari- Van yolundaki uygulama noktasında durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, televizyonun içine 6 parça halinde gizlenen 3 kilo 320 gram eroin ele geçirildi. Sürücü Ü.A., 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde nakletmek' suçlarından gözaltına alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Polis ekiplerinin plazmada uyuşturucuyu çıkarması

Çıkarılan uyuşturucunun sergilenmesi

Genel Detay

HAKKARİ

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