Dha yurt bülteni-20

Oltu'yu dolu vurdu

Erzurum'un Oltu ilçesinde ani bastıran dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi.

Oltu ilçesinde bugün saat 15.30 sıralarına başlayan dolu yağışı etkili oldu. Kısa sürede ilçe merkezini göle çeviren yağışa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, çatı altlarında bekledi. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde trafik aksadı. Çamlıbel mahallesinde ise orman yolları tahrip oldu. Ormanda çalışan işçiler, yağıştan branda altına girerek korunmaya çalıştı.

Görüntü Dökümü

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-Dolu yağışı

-Caddeler

-Vatandaşlar röp

Murat AYDIN/ OLTU (ERZURUM),

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Tehlikeye aldırmayıp denize girdi, ölümden döndü

Antalya'da, aşırı rüzgara rağmen denize giren Şehmuz Baran (20) ölümden döndü. Cankurtaranlar tarafından denizden çıkartılan Baran, hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Konyaaltı ilçesi Akdeniz Bulvarı'nda meydana geldi. Havanın aşırı rüzgarlı olması nedeniyle cankurtaranlar tarafından çekilen sarı ve kırmızı renkli flamaya rağmen denize giren Şehmuz Baran, bir süre sonra akıntıya kapıldı. Dalgaların arasında Baran'ın batıp çıktığını gören cankurtaranlar, denize girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, Baran cankurtaran ekiplerince sudan çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Baran, ardından Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Baran'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Şehmuz Baran'ın ambulansa taşınması

Sahilden detay

Dalga detay

Cankurtaran kulesindeki uyarı bayrakları

Ambulansın gidişi

Haber: Bülent TATOĞULLARI- Kamera: Tolga YILDIRIM- ANTALYA-DHA)

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Ziraat odalarının ayçiçeği fiyat endişesi

Marmara Bölgesi'nin il ve ilçelerinin ziraat odaları başkanları Edirne'de bir araya gelerek, döviz kurundaki düşüşle birlikte fiyatı açıklanan alım fiyatından çok aşağıya düşen ayçiçeği ile ilgili endişelerini dile getirdi. Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, 2.20 TL'ye kadar gerileyen fiyatın daha da düşmesi durumunda, hem çiftçinin hem de Trakya Birlik'in zarar edeceğini belirterek, "Bu kabul edilebilir bir durum değildir" dedi.

Türkiye'nin önemli ayçiçeği üretimini sağlayan aralarında Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale'nin de bulunduğu Marmara Bölgesi Ziraat Odası başkanları Edirne'de bir araya gelerek, ayçiçeğinin açıklanan fiyatın altına düşmesini masaya yatırdı. Odalar adına hazırlanan ortak açıklamaya yapan Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi ve İpsala Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Darcan, 2019 yılı girdi maliyeti 2,46 TL/ kg olan ve alım fiyatı ise 2.50 TL olarak açıklanan ayçiçeğinin son günlerde piyasadaki fiyatının dolar kuru düşüşünden dolayı 2,20 TL'ye gerilediğini ifade etti. Doların daha da düşmesi durumunda ayçiçeği alım fiyatının düşeceği yönündeki endişelerini anlatan Darcan, "Geçtiğimiz haftadan itibaren dolar kurunda görülen gerileme, ayçiçeği fiyatına yansımış ve piyasada fiyatlar 2 bin 200 ton/ TL'ye kadar gerilemiştir. Doların daha da gerilemesi durumunda bu fiyat daha da gerileyecek mi? Bu kabul edilebilir bir durum değildir. Trakya Birlik 2 bin 500 Ton/ TL'ye ürün almaya devam ediyor. Sonuçta ne olacak? Üretici ürününü piyasaya değil, Trakya Birlik'e teslim edecek ve piyasada yağ fiyatlarının ithal ürünle düşmesi durumunda Trakya Birlik zarar edecek. Bu durumdan hem üretici hem de Trakya Birlik zarar görecek" dedi.

'REFERANS FİYATI ARTIRILMALI'

Hasat döneminde bu tür ani değişimlere karşı hızlı önlemler alınması gerektiğini dile getiren Darcan, "Gümrük vergi oranı piyasayı koruyamıyor ise referans fiyatlar artırılarak, düşük fiyatlı ürün ithalatı engellenmelidir. Bu nedenledir ki, ayçiçeğinde referans fiyat üreticilerimiz için büyük önem taşımaktadır. Geçmiş yıllardaki uygulamalara bakıldığında 800 dolar/ tona çıkarılan referans fiyat, üreticilerimiz tarafından yerinde bir karar olarak değerlendirilmiştir. Bu yılda da 450 dolar/ ton olan referans fiyatının 700 dolar/ tona yükseltilmesini bekliyoruz. Bu ton başına alınan verginin 90 dolardan 140 dolar seviyesine çıkartılması demektir. Gelen ithal ürün maliyetinin ton başına 50 dolar artması iç piyasa fiyatlarının gerilemesini engelleyecektir. Üreticilerimizin bir sonraki sezonda üretime devam edebilmesinin sağlanması, üretimin cazip hale gelmesi bakımından fiyat düşüşleri önlenmelidir" diye konuştu.

Darcan, ayrıca, lisanslı depoculuk uygulamasından yararlanan üreticinin, bankadan çektiği krediyi ödeyemeden yeni ürün ekebilmek için başka kredi çekmek zorunda kaldığını ifade etti. Hükümetten söz konusu kredilere sıfır faiz uygulanarak 5 yıl ertelenmesi talebinde bulunan Darcan, "Biliyorsunuz Ziraat Bankası'na borcu olmayan çiftçimiz yok. Genelde borç ertelemesi yapılıyor yüzde 23 faiz üzerinden. Şimdi üreticimiz bu yıl borcunu erteletti, üzerinde yüzde 23 faiz konuldu. Zaten bir dahaki yıla çıkaracağı aynı ürün. Bir dahaki yıla girebilmek için tekrar kredi kullanıyor. Üreticimizin borcu 5 yıl faizsiz olarak eşit taksitlere bölünsün, böyle bir ödeme kolaylığı yapılsın. Yoksa yeni bir kredi alırsa üretici, borç üstüne borç koymuş olacak. Bu üreticimizi çok zor durumda bırakıyor" dedi.

'ÇELTİK FİYATI YETERSİZ'

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Darcan, ayrıca, önceki gün TMO tarafından açıklanan çeltik alım fiyatlarının, üreticinin maliyetini karşılayamayacağını, çok dip rakamlar olduğunu söyledi. Darcan, "Çeltik maliyetlerimizi geçmiş dönemde sizlerle paylaşmıştık. 2 lira 30 kuruş gibi bir dönüm maliyetimiz var. Bu dane maliyetini tabi ki değiştiriyor. Şimdi bir Osmancık verimi, bir baldo verimi farklı farklı tonajlara sahip, dane verimine gelince yani 3 liranın üzerinde bizim dane maliyetimiz var. Yani 3 TL üzerinde. Yani bugün açıklanan bir 3 lira 5 kuruş, Osmancık ancak şu anda bizim maliyetimizi karşılamaktadır. Ben bu yıl üreticilerin çok kar edeceğini düşünmüyorum. Yani bu rakamlar çok dip rakamlardır. Ben tekrar tarım bakanımızdan bu fiyatların gözden geçirilmesini istiyoruz. Bu fiyatlar gerçekten üreticimizin üretim maliyetleridir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Toplantıya katılanlar

Darcan'ın açıklaması

Oda başkanları

Üreticilerden detaylar

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/EDİRNE, -

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Bursa'da orman yangını (2)



KONTROL ALTINA ALINDI

Bursa'nın Orhaneli ilçesi Akçabuk mevkisinde, kızılçam ormanlarının bulunduğu alanda saat 16.00 sıralarında başlayan yangın, saat 18.00 itibarıyla kontrol altına alındı.

Yangına, 4 helikopterle havadan, 15 arazöz ve 8 su tankeriyle karadan müdahale edildi. Yangın söndürme çalışmalarına Orman Bölge Müdürlüğü, İtfaiye ve AFAD ekiplerinden oluşan 60 kişi, katıldı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre yangında 5 hektarlık alan zarar gördü.

Öte yandan, ormanlık alan ve ekiplerin soğutma çalışmaları, drone ile havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, yangınla ilgili soruşturma başlattı.



GÖRÜNTÜ BİLGİSİ:

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-Drone ile havadan görüntü

-Yanan bölgeden görüntüler

-Yangına müdahaleden detaylar

Haber: Berktuğ ÖNCÜ

Kamera: Mehmet İNAN/ BURSA,

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Didim açıklarında 61 kaçak göçmen yakalandı



Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, 2 lastik botla yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan toplam 61 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı ekipleri, saat 04.30 sıralarında, Didim açıklarında lastik botla bir grup kaçak göçmenin, Eşek Adası'na geçmeye çalıştığını öğrendi. Bölgeye hareket eden Sahil Güvenlik botu ekibi, lastik botu durdurdu. Bottaki Suriye uyruklu olan 30 kaçak göçmen yakalandı. Aralarında 10 çocuk ve 6 kadının da bulunduğu kaçak göçmenler, Sahil Güvenlik botuna alınıp, kıyıya getirildi.

Yaklaşık 2,5 saat sonra bu kez Tekağaç Burnu açıklarına 15 mil uzaklıkta, yasa dışı geçiş yapmak isteyen kaçak göçmenler olduğunu belirleyen ekipler, Bulamaç Adası yönüne giden lastik bottaki 2'si kadın ve 6'sı çocuk olan 31 Suriyeli kaçak göçmeni yakaladı. Botlarda yakalanan toplam 61 kaçak göçmen, kimlik tespitlerinin ardından Aydın Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.



Ediz VERDİOĞLU/DİDİM (Aydın),

