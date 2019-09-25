Dha yurt bülteni - 20

Halkbank Genel Müdürü Arslan: Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor



KAHRAMANMARAŞ'ta gerçekleştirilen 4'üncü Uluslararası Tekstil Zirvesi'nde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, sanayicilerin her zaman Halkbank'a gereken desteği verdiğini belirterek, "Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor" dedi.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) tarafından gerçekleştirilen zirveye, Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, milletvekilleri, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben ve sanayiciler katıldı. KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun'un açılış konuşmasıyla başlayan zirvenin konuşmacısı Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, hem dünya hem de Türkiye ekonomisiyle ilgili değerlendirmelerde bulundu:

EN FAZLA KREDİ KULLANDIRAN İKİNCİ BANKA

Halk Bankası'nın kuruluşundan bugüne kadar iş dünyasına verdiği destekle Türkiye ekonomisine güç katan bir kurum olduğunu belirterek Arslan, her daim, esnaf ve KOBİ'nin bankası unvanına yakışan adımlar attıklarını kaydetti. Osman Arslan, şunları söyledi:

"Bankamız ikinci çeyrek sonunda, toplam nakdi kredilerini de içeren toplam kredilerini son bir yılda yüzde 20 artırmak suretiyle 378 milyar liraya taşıdık Türkiye genelinde. Tabi bu rakamla Halk Bankası, Ziraat Bankası'nın ardından ülkemizde en fazla kredi kullandıran, nakit ve gayri nakit anlamda ikinci sıraya yükselmiştir. Daha önce bu noktada 5'inci sıradaydık 2-2.5 yıl önce ancak son dönemlerdeki gayretlerimiz, özellikle finansal dalgalanmanın, çalkantının olduğu bu dönemde ekonomi yönetiminden aldığımız cesaretle de kamu bankası olma sorumluluğumuzu yerine getirmek suretiyle iş dünyasının yanında olduk ve kredi bakiyemiz Türkiye genelinde 380 milyar liraya yaklaşmak suretiyle ikinciliğe çıktık. Bankamızın bilanço büyüklüğü aynı dönemde yüzde 23,2 artışla 430 milyar liraya ulaşmıştır. Bir KOBİ bankası olarak da toplam nakdi krediler içerisindeki KOBİ firmalarına sağlamış olduğumuz kredi payı ise yüzde 40,5'e ulaşmak suretiyle bankacılık sektöründe ortalama rakam olan yüzde 20'nin iki katına yaklaşmıştır. Yani sektör KOBİ'lere toplam kredilerinin 5'te 1'ini kullandırırken Halk Bankası yüzde 40'ını kullandırıyor. Yani her 2.5 liradan 1 lirasını KOBİ'lere aktarmış durumdayız ve bu alandaki pazar payımız yüzde 20'lere çıktı. 2019 yılı Temmuz ayı itibarıyla bankacılık sektöründe tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne yönelik 87 milyar lira nakit, 32 milyar lira gayrinakit olmak üzere yaklaşık 120 milyar liralık bir finansman sağlanarak bu şekildeki bir kredi hacmine sektör ulaşmış durumda. Bankamızın tekstil ve tekstil ürünleri sektörüne kullandırmış olduğu kredi tutarı ise, 7,7 milyar TL nakit, 5,1 milyar TL gayrinakit olmak üzere toplam 13 milyar liralık bir bakiyeye ulaşmış."

"ALGI OPERASYONLARINA RAĞMEN ELHAMDÜLİLLAH BANKAMIZ DİMDİK AYAKTA"

Osman Arslan, sanayicilerin Halk Bankası'na olan desteğinin devam etmesini isteyek, "Her zaman davet edebilirsiniz beni ve arkadaşlarımı. Biz, yönetim kurulu olarak, üst düzey yöneticiler olarak tek tek firmanızda sizleri ziyaret edebiliriz. Siz de Halk Bankamıza gereken desteği verdiğiniz bugüne kadar bundan sonra da vermeye devam etmenizi rica ediyoruz. Tüm algı operasyonlarına rağmen elhamdülillah bankamız dimdik ayakta. Siz, yapılan bir takım algı operasyonlarına bakmayın. Halk Bankası'na saldırıldıkça banka büyümeye devam ediyor. Çünkü gücünü halkımızdan almakta" dedi.

SATIRLA DONURMA KESTİ

Konuşmaların ardından KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Zabun ile Meclis Başkanı Henefi Öksüz, zirvenin anısına Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan'a Atatürk portresi hediye etti. Arslan daha sonra satırla ünlü Maraş Dondurması kesti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Salondan detay

Osman Arslan'ın konuşması

Arslan'a Atatürk portresi verilmesi

Arslan'ın dondurma kesmesi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Mardin'in Suriye sınırına askeri sevkiyat



DİYARBAKIR'dan Mardin'de bulunan Suriye sınırındaki birliklere tank ve askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Mardin'de bulunan sınır birliklerine üzerinde tank ve askeri araçların bulunduğu konvoy ile sevkiyatı yapıldı. Gece saatlerinde güvenlik önlemleri eşliğinde ilerleyen askeri konvoy, havaalanı kavşağından ilerleyerek Mardin'e doğru hareket etti. Konvoyun Suriye ile sınırı bulunan Mardin'deki çeşitli birliklerde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Sevkiyattan görüntüler

Haber-Kamera: Emrah KIZIL - Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Balıkesir'de 180 kaçak göçmen ve 13 organizatör yakalandı



BALIKESİR İl Jandarma Komutanlığı ve Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından insan kaçakçılığına karşı yapılan operasyonlarda, 180 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı. İnsan kaçakçılığı yaptığı ileri sürülen 13 organizatörden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 7'sinin sorgusu devam ediyor.

Balıkesir sahillerinden Yunanistan'ın Midilli Adası'na yasa dışı geçişlere karşı mücadele eden jandarma ve polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, 180 kaçak göçmen ile 13 organizatör yakalandı.

CEP TELEFONUNDAKİ KONUMDA 49 KAÇAK YAKALANDI

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık ilçesi Küçükköy Mahallesi Şeytan Sofrası mevkiinde, şüphe üzerine kontrol amaçlı kamyoneti durdurdu. Kimlik sokrgusunda kamyonette bulunan C.Ü.'nün insan kaçakçılığı suçlamasıyla hakkında arama kaydı bulunduğu belirlendi. Yapılan incelemede, C.Ü.'nün cep telefonuna konum atıldığı tespit edilerek, belirlenen konuma operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Afganistan uyruklu 49 kaçak göçmeni yakaladı.

37 KAÇAK İLE 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Devriye görevinde bulunan Edremit İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Avcılar Mahallesinde durdurduğu kamyonette ise 37 Afganistan uyruklu göçmen ve organizatörler B.Ö., Ü.T., T.T., Ü.K., K.Y. ve E.P.'yi yakaladı. Ayrıca Gömeç ilçesinde yapılan operasyonda da bağlantılı olarak 76 kaçak göçmen yakalandı.

18 GÖÇMEN İLE 6 ORGANİZATÖR YAKALANDI

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği tarafından yapılan operasyonda ise Ayvalık Sahilkent Mahallesi Palmiyeler Sitesi iskelesinden 9 erkek, 8 kadın, 1 çocuk toplam 18 Afganistan uyruklu kaçak göçmen ve organizatörler O.A., H.B., E.S., D.A., R.A. ve M.K. yakalandı. 6 organizatör, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 7 organizatör hakkındaki işlemler jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Haber: Fatih Emrah ERDOĞAN/ BALIKESİR,

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Denizli'de iki aile arasında silahlı kavga: 5 yaralı



DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada, 5 kişi tüfekten çıkan saçmalar nedeniyle hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çivril ilçesine bağlı Hamam Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile bireyleri arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi sonucu, iddiaya göre karşı gruptan Adlım ailesinin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açtı. Olayda, tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Süleyman (54), Gonca (22), Ferdi (29), Eşref Adlım (38) ve Ekrem Ağım (17) hafif şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla Çivril Şehit Hilmi Öz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kavgaya karıştıkları tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı.

Haber: Tunay YAZICI/ ÇİVRİL(Denizli),

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