Dha yurt bülteni - 20

Çanakkale'de 213 kaçak göçmen yakalandı

ÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesinden yasadışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen 213 kaçak göçmen sahil güvenlik tarafından yakalandı.

Kuzey Ege Denizi'nde devriye görevinde bulunan Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler, yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam ediyor. Ekipler, Ayvacık ilçesi Ahmetçe köyü, Sivrice Burnu, Küçükkuyu beldesi açıkları, Dut Burnu ve Kadırga Burnu mevkiinde düzenledikleri 5 ayrı operasyonda 208'i Afganistan, 5'i İran uyruklu olmak üzere 213 kaçak göçmen yakaladı.

Kaçak göçmenler, botlarla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakoluna getirildi. İşlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönder Merkezi'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaçaklardan görüntü

Haber-Kamera: Dilara ERDİNÇ/AYVACIK (Çanakkale),

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19 yaşındaki genç kadın, nikahsız eşi tarafından öldürüldü



ADANA'nın Kozan ilçesinde tartıştığı nikahsız eşi Sezer Ç. (24) tarafından 4 bıçak darbesiyle yaralanan 1 çocuk annesi Melike Demirci (19), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 18.00 sıralarında ilçenin Tufanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 yaşındayken kendinden 6 yaş büyük Sezer Ç. ile kaçarak birlikte yaşamaya başlayan Melike Demirci, bu beraberlikten bir de kız çocuğu dünyaya getirdi. Çocukları olmasına rağmen nikahsız yaşayı sürdüren çiftin bir süredir şiddetli geçimsizlik sebebiyle aralarında tartışmalar çıkmaya başladı. Bunun üzerine Melike Demirci 3 yaşındaki kızını da alarak baba evine döndü. Barışmak istediğini belirten Sezer Ç., Melike Demirci'yi konuşmak için eve çağırdı. Evlerinin önünde konuşmaya başlayan çift, tekrar tartışmaya başladı. Ç., bu sırada üzerinde bulunan bıçağı çıkartarak talihsiz kadını 4 yerinden bıçaklayarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı ağır yaralı Melike Demirci'yi ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Melike Demirci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Demirci'nin cansız bedeni hastane morguna kaldırılırken, acı haberi alan yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

Polis, şüpheli Sezer Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Melike Demirci'nin hastanede ağıt yakan yakınları

Haber-Kamera: Ali GÖKDAL/KOZAN, (ADANA), DHA

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Tekirdağ'da okul yakınlarında uyuşturucu satanlara operasyonda 11 tutuklama

TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde okul çevrelerinde uyuşturucu sattıkları belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 4'ü kadın 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binip cezaevine gitmemek için polis ekiplerine güçlük çıkardı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu şebekesinin özellikle okul yakınlarında uyuşturucu sattığını belirledi. Savcılığın izniyle polis şüphelileri takibe aldı. Yapılan çalışmada şüphelilerin uyuşturucuyu hurdacı arabasında sattıkları, çocukları kurye, kadınları da sokak satıcısı olarak kullandıkları belirlendi. Şebekenin polis takibinden kurtulmak için de sürekli yer değiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şebeke üyelerinin telefonla kendilerini arayanlara esrarı 'kına', bonzaiyi 'barbi' ve uyuşturucu hapları da, 'şeker' diye tabir ederek satmaya çalıştıkları belirlendi.

Yaklaşık üç ay süren fiziki ve teknik takibin ardından şebeke liderliğini A.K.'nin yaptığı 6'sı aynı aileden şüphelilere yönelik salı günü Bağlık Mahallesi Kümeevler Mevkii'nde 8 ayrı adreste eşzamanlı operasyon düzenlenerek 4'ü kadın 11 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 500 gram bonzai, 100 gram eroin, 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyette soruşturmaları tamamlanan 11 şüpheli bugün geniş güvenlik önlemleri altında Çerkezköy Adliyesi'ne sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 11 kişi tutuklandı. Tutuklular, adliye çıkışında araçlara binmemek için polis ekiplerini güçlük çıkarıp direnmeye çalıştı. Polis ve gazetecilere de hakaret eden tutuklular, zorla bindirildikleri polis araçlarıyla cezaevine götürüldü.

Görüntü Dökümü

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Çerkezköy adliyesi

Tutukluların adliyeden çıkarılması

Tutuklulukların polise zorluk çıkarması

Yaşanan kargaşadan detaylar

Tutukluların bağırmaları

Güçlükle polis araçlarına bindirilmeleri

Detaylar

Haber-Kamera: Şaban KARDEŞ-Onur KAYA/ÇERKEZKÖY(Tekirdağ),-

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Terörden temizlenen Kato Dağı'nda festival şenliği

ŞIRNAK'ın Uludere ilçesinde bir dönem terör örgütü PKK'lıların faaliyet gösterdiği Kato Dağı, teröristlerden temizlenmesiyle festival alanı haline geldi.

Uludere ilçesindeki Kato Dağı, PKK'lı teröristlerden temizlenmesiyle artık festival etkinliklerine ev sahipliği yapıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Şırnak Valiliği ve Uludere Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenen 'Gençlik, Huzur ve Bal Festivali', Kato Dağı ve Bestler Dereler'in kesiştiği Irak sınırın sıfır noktasındaki İnceler Köyü'nde düzenlendi. Sanatçılar Manuş Baba, Yusuf Güney ve Cengiz Ateş'in katılacakları festivalde konser etkinliklerinin yanı sıra 3 gün süreyle çeşitli etkinlikler düzenleyecek.

'HUZURU BU FESTİVALLE TAÇLANDIRIYORUZ'

Uludere Belediye Başkanı AK Parti'li Sait Ürek, bölgede sağlanan huzur ortamının bu festivalle taçlandırma amacında olduklarını söyledi. Huzurun devamını dilediklerini ifade eden Ürek, "Göreve geldiğimizden bugüne kadar amacımız ilçemizi daha huzur, refah içinde vatandaşlarımızın belediye hizmetlerinden en iyi şekilde yararlandırmaktır. Festivali düzenlememizdeki amaçlardan birisi de Türkiye'nin birçok yerinden gelen gençleri, tanıştırmak, kaynaştırmak, kültürümüzü güzelliklerimizi göstermektir. Huzur olmasaydı biz şimdi burada olmazdık. Huzurun olduğu yerde yatırım olur. 3 gün sürecek festivalde gençlerimiz kamp kurarak burada kalabileceklerdir" dedi.

Görüntü Dökümü

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Festival alanından detay

Etkinliklerden detay.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK,

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 309 MB

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Turistlerin arasında denize indi

MUĞLA'nın Ula ilçesinin dünyaca ünlü turistlik mahallesi Akyaka'nın Çınar Plajı'nda yerli ve yabancı turistlerin arasında denize inen bir uçak şaşkınlık yarattı. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise uçağın su almak için denize indiği açıklandı.

Ula'nın 'Sakin Şehir' unvanlı Akyaka Mahallesi'nde bugün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 25 derece olduğunu fırsat bilen yerli ve yabancı turistler, denize girdi. Güneş ve denizin keyfini çıkartan tatilciler, gökyüzünden denizin ortasına alçalmaya başlayan uçağı görünce heyecan yaşadı. Suya indikten belli bir süre sonra tekrar havalanan uçağı görenler, o anın görüntüsünü saniye saniye cep telefonu kameralarına çektiler.

Uçağın modeli ve neden denize iniş yaptığı ise merak konusu oldu. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden bir yetkili, "O uçak müdürlüğümüz bünyesinde yangın söndürmede kullanılıyor. Denizde su aldıktan sonra tekrar havalandı" dedi.

Görüntü dökümü

Uçağın denize inme anı

Cavit AKGÜN/ MUĞLA, -

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Safranbolu'da 'En iyi korunan ev'e plaket çakıldı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen, 20. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçilen Elmacılar Evi'ne onur ödülü plaketi törenle çakıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde 1933 yılında bahçe içerisinde 3 katlı olarak yapılan, Mehmet Elmacı'ya(90) ait Elmacılar evi, festival etkinlikleri kapsamında en iyi korunan ev seçildi. Evin önünde plaket çakma töreni düzenlendi. Burada konuşan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "En iyi korunmuş olması elbette içinde yaşayanların bir marifetidir. İçinde sürekli yaşanıyor olması bu evlerin korunması adına çok önemli. Terk edilen evler doğa koşullarına yenik düşüyor. O yüzden ben Mehmet amcaya çok teşekkür ediyorum. Elinizdekinin kıymetini bildiğiniz, onu koruduğunuz için, yıllarca içinde yaşadığınız için."dedi.

Ayakta durmakta güçlük çektiği için sandalyeye oturtulan Mehmet Elmacı ise, geçmişte yaşadığı zorluklara değindi. Davetlilerin etrafını sarıp merakla konuşmasını dinlediği Elmacı, "1938 senesinde ilkokula başladık. Atatürk'ümüzün öldüğünü Fehmi öğretmenimizden öğrendik. Sınıfta ağlamaya başlamıştık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından başkan Köse ve Mehmet Elmacı 'En iyi korunan ev' plaketini evin duvarına çaktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Evden detay

-Elif Köse'nin konuşması

-Mehmet Elmacı'nın konuşması

-Plaket çakımı

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU(Karabük),

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