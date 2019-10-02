Dha yurt bülteni - 20

Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı, makamında rehin alındı



BURSA'nın Gemlik içesinde, Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk, elinde tabancayla makam odasına giren Sinan Bingöl tarafından rehin alındı. Polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonrası Bingöl, Serintürk'ü serbest bıraktı. Teslim olan Bingöl, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, saat 15.30 sıralarında Gemlik Belediyesi'nde meydana geldi. Sinan Bingöl, elinde tabanca ile Gemlik Belediye Başkan Yardımcısı Zeynep Akış Serintürk'ün makam odasına girdi. İmar işlerinden sorumlu olan Serintürk'ü rehin alan Bingöl, kapıyı kapattı.

Bu sırada binadaki bazı kişiler kapıyı açmaya çalıştı, ancak başarılı olamadı. Olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Belediye binası tedbir amaçlı boşaltıldı.

Odada bağırarak taleplerinin olduğunu söyleyen Sinan Bingöl, polisin yaklaşık 1 saatlik ikna çalışması sonucu Serintürk'ü bıraktı.

Teslim olan Bingöl, polis tarafından gözaltına alınarak, emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Feyzi SARIKAYA- Berktuğ ÖNCÜ/GEMLİK ( Bursa ), -

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MLKP'li 2 terörist, hücre evini sahte kimlikle kiralamış (3)

PKK/YPG'NİN SURİYE'DE EĞİTTİĞİ 'MOBİL TERÖR TİMİ' PERUKLA YAKALANDI

Eskişehir'de hücre evinde ölü olarak ele geçirilen iki teröristin, PKK/YPG'nin Suriye'deki terör kamplarında bomba eğitimi aldıkları belirlendi.

Adana'ya eylemden kısa süre önce geldikleri öğrenilen teröristlerin eylem öncesinde kente gelerek keşif yaptıkları ve bombalı eylemi gerçekleştirdikten sonra Adana'dan ayrıldıkları belirlendi.

PKK'nın taşeron örgütü olan MLKP mensubu iki teröristin mobil olarak sürekli hareket ederek, yakalanmamak için her kentte kısa süreli konakladıkları öğrenildi.

Eskişehir'de hücre evinde ölü ele geçirilen iki teröristten Fırat Şeran'ın kılık değiştirmek için kullandığı peruğun çatışma sırasında başında olduğu da görüldü.

PKK/YPG'nin Suriye'de oluşturmaya çalıştığı terör koridorundaki kamplarda eğitim gördükten sonra eylem için Türkiye'ye gönderilen Ozan Sökmen (28) ve Fırat Şeran (31) başka hangi eylemleri gerçekleştirdiği araştırılıyor.

TERÖRİSTLERİN CENAZELERİ AİLELERİNE TESLİM EDİLDİ

Adana'da içinde özel harekat polislerinin olduğu zırhlı polis servisine yapılan bombalı saldırıyı düzenleyen ve Eskişehir'de hücre evine düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen MLKP üyesi 2 teröristin otopsi işlemleri Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tamamlandı. Teröristler Fırat Şeran (31) ve Ozan Sökmen (28) cenazeleri işlemlerinin ardından kente gelen ailelerine teslim edildi. Cenaze aracına konulan cenazeler aileleriyle birlikte şehirden ayrıldı.

Görüntü Dökümü

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-Hastane morgu

-Aileler

-Cenazelerin teslim alınması

-Cenaze aracına konulması

-Aracın hastaneden ayrılması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Tatilde kalp krizi geçiren turist, ameliyatla sağlığına kavuştu

Tatil için geldiği Muğla'da kalp krizi geçiren Hollandalı turist Theodoor Rams (73), Antalya'da ameliyat oldu. Rams, kendisini hayata döndüren doktorlara teşekkür etti.

Geçen hafta, Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir otelde konakladığı sırada göğüs ağrısı başlayan Hollandalı Theodoor Rams, özel bir hastaneye başvurdu. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Rams, burada yapılan müdahaleden sonra ambulansla Antalya'daki Özel OFM Antalya Hastanesi'ne sevk edildi. Theodoor Rams, yapılan by-pass ameliyatıyla sağlığına kavuştu. Sevincini eşi Marjori Knook ile paylaşan Rams, kendisini Türk doktorların hayata döndürdüğünü belirterek, ameliyat ekibine teşekkür etti.

Eşi Marjori Knook da, "Türk doktorların ilgisine, hızına ve başarısına hayran kaldık. İyi ki tatil için Türkiye'yi tercih etmişiz. Eşimin sağlığına çok özen gösterdiler. Buradaki sağlık hizmetleri Hollanda'dan çok iyi. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

5 KORONER ARTERİ DEĞİŞTİ

Hollandalı turistin ameliyatını gerçekleştiren kardiyoloji uzmanı Opr. Dr. Mustafa Kar, hastası Theodoor Rams'ın Türkiye'yi çok sevdiğini ve bu nedenle tatillerini burada geçirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Hastamız, göğüs ağrısıyla doktora başvuruyor. Yapılan tetkiklerde 'akut koroner sendrom' dediğimiz ciddi bir kardiyak vaka ile karşı karşıya olduğu anlaşılıyor. Hastanemize geldiğinde hastanın tekrar laboratuvar değerlerini kontrol ettik. Kalp krizi geçirdiğini anladık. Hastamızı koroner anjiyografiye aldık. Koroner anjiyografide hastamızda çoklu damar hastalığının olduğunu gördük. Koroner arter bypass cerrahisi yaptık. Kendisinin 5 koroner arterini değiştirdik. 48 saat yoğun bakım sürecinden sonra hastamız, 5 gün kadar yataklı servisimizde tedavi gördü ve kendisini taburcu ettik."

Görüntü Dökümü

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Theodoor Rams ve eşinden görüntü

Marjori Knook'ın eşinin sacını taraması

Hemşirenin tansiyonunu ölçmesi

Röp: Theodoor Rams (ingilizce)

Röp: Marjori Knook (ingilizce)

Dr. Mustafa Kar'ın hastayı muayene etmesi

Röp: Opr. Dr. Mustafa Kar

Theodoor Rams ve eşinden görüntü

Haber: Semih ERSÖZLER- Kamera: ANTALYA-DHA)

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Tekirdağ Adliye Sarayı'na, 'bebek bakım ve emzirme odası'

Tekirdağ'da yeni hizmete giren Adliye Sarayı'nda, bebekli anneler için bebek emzirme ve bakım odası düzenlenerek hizmete sokuldu.

Tekirdağ Adliye Sarayı'nda kurulan bebek bakım ve emzirme odasının açılışına Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Halk Sağlığı Müdürü Hacı Zengin, Adalet Komisyonu Başkanı Naci Ergin, Tekirdağ Baro Başkanı Sedat Tekneci ve odanın tefrişatını yaptıran avukat Mehmet İşcan katıldı.

İl Sağlık Müdürü Cengiz Becerir, Tekirdağ Adliye Sarayı'nın ildeki ikinci bebek bakım ve emzirme odasına sahip olan ikinci adliye olduğunu söyledi. Becerir, "Eski dönemlerde de muhtemelen bu tip odalar vardı. Fakat bunun için düzenlenmemiş odalardı. Herhangi bir yerde annelerimiz bu ihtiyaçlarını gideriyorlardı. Medeni olmanın bir gereği artık kamu kurumlarında ve özel sektörde bu tip odalar sıklıkla açılıyor. Daha işleri insani daha düzenli, daha sağlıklı, hijyenik şartlarda hazırlanıyor ve korunuyor. Biz burayı Sağlık Bakanlığı ve Tekirdağ Adliyesi olarak birlikte çalıştık. Sağ olsun bağışçımızda bize destekte bulundu. Allah ondan da razı olsun. Güzel bir hale getirdik. Bundan sonra denetlemesinde de devam edeceğiz. İnşallah Tekirdağ Adliyesi'ne de hayırlı olur diyorum" dedi.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakoç, eksikleri imkanlar doğrultusunda gidermeye çalıştıklarını ifade ederek, "20 Mart 2019 tarihinde resmi açılışını yapmış olduğumuz Tekirdağ Adalet Sarayı'nı o günden bugüne yine birçok eksiklikleri bulunuyordu. Bunları elimizden geldiği imkanlar doğrultusunda gidermeye çalıştık. Yine bebek bakım ve emzirme odamızda adliyemize gelen çocuklu anneler için büyük bir ihtiyaçtı. Bize bu ihtiyaç bildirildiğinde hemen çalışmalarımıza başladık. İl Sağlık Müdürlüğümüz, Devlet Hastanesi Başhekimliğimiz, büyük destek ve katkı sunarak odamızı düzenledik. Yine odanın tefrişinde avukat Mehmet İşcan'ın da büyük katkısı oldu. Ona da huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. Bebek bakım ve emzirme odamız geleceğimizi teminatı çocuklarımız ile annelerine ve Tekirdağ halkımıza hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

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-Adliye içinden detaylar

-Emzirme için tasarlanan oda

-Kurdele kesilmesi

-Sağlık Müdürü Becerir'in konuşması

-Başsavcı Karakoç'un konuşması

-Odanın incelenmesi

-Detaylar

Haber-Kamera: Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Foça'da 'Öncelik hayatın öncelik yayanın' etkinliği

İzmir'in Foça ilçesinde trafikte önceliğin yayalara ait olduğunu benimsetmek ve pekiştirmek için fiili uygulamalar yapıldı. Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ve Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, sorumluluk bölgelerinde karayolu üzerinde araçları kısa süreli olarak durdurdu. Öğrencilerin ve vatandaşların yaya geçitlerinde trafik lambası veya işareti olmasa dahi geçiş önceliğinin olduğuna dikkat çekti.

Foça İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Sertan Koç ve Foça İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Akar'ında katıldığı ilk uygulama ilçe merkezine 10 kilometre mesafedeki Yenibağarası yol sapağında gerçekleştirildi. Yenibağarası Nadire Sanlı İlkokulu öğrencileri yaya geçidi başlangıç çizgisinde ellerinde, 'Dur yolda ben de varım', 'Öncelik hayatın, öncelik yayanın', "Önce yaya' ve 'Yayaya öncelik' yazılı dövizlerle araç sürücülerine dikkatli olmaları çağrısında bulundu. Daha sonra ekiplerin kontrolünde yavaşlatılan ve durdurulan araçlara yanaşarak sürücü ve yolculara yayaların önceliği konusunda hazırlanan broşürler dağıtıldı.

Konuyla ilgili kısa anlatımlar yapıldı. Bazı sürücüler çocukların sevimli konuşmalarından duygulanarak, bu anı hatırlayacaklarını, bundan sonra özellikle yaya geçitlerinde yaya önceliğine daha fazla dikkat edeceklerini söyledi. Nadire Sanlı İlkokulu öğretmenlerinden Ayşen Tekin, Jandarma ile birlikte çocuklarla çok yararlı bir uygulama yaptıklarını belirterek, "Öğrenciler, araçları durdurup, sürücülere yayaların öncelik hakkı olduğunu hem sözle hem broşürlerle ifade etti. Çocuklarımızın da trafikteki sürücülerin de bilinçlenmesi için çok yararlı, güzel bir çalışma oldu" dedi.

'YOLU KONTROL ETMEDEN GEÇMEYİN'

İkinci uygulama Foça ilçe merkezine 1 kilometre mesafedeki 1'inci Mersinaki mevkisindeki Reha Necla Midilli Ortaokulu önünde yapıldı. Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Amiri Deniz Albayrak ve ekibi öğrencilere önce trafik lambalarının kullanımı ve yaya geçidi üzerinde hareket tarzı konusunu ayrıntılı olarak anlattı. Araç sürücülerine, yaya geçitlerine yaklaştıklarında trafik lambası olsa ve kendilerine yeşil ışık yansa dahi yolu kontrol etmeden geçmemeleri konusunda uyarılarda bulunuldu. Daha sonra yol üzerinde yaya geçidini kullanma uygulamasıyla birlikte araçlar durdurularak sürücülere yaya geçitlerine yaklaşma ve yaya geçitlerinde öncelikler konuları anlatıldı.

Her iki uygulama sonunda jandarma ve polislerle fotoğraf çektiren çocuklar alkışlar arasında "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı attı.

Görüntü Dökümü

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-Uygulama yapılan trafik noktalarından görüntü.

-Öğrencilerin ellerindeki dövizleri araç sürücülerine sallamaları.

-Öğrencilerin durudurlan araç sürücülerine broşür verip, yaya önceliğini hatırlatması

-Nadire Sanlı İlkokulu Sınıf Öğretmeni Ayşen Tekin ile röp.

-Öğrencilerin trafik noktasında ve Reha Necla Midilli Ortaokulu önünde "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" sloganı atması

-Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Seyfi GÜL/ FOÇA (İzmir),

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