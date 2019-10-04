Dha yurt bülteni - 20

Bakan Selçuk, Eskişehir'de orta okul açılışına katıldı (2)

ÖĞRETMENLERLE BİR ARAYA GELDİ

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eskişehir Öğretmevi'nde hayırseverler, iş insanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle biraya geldi. Yapılan toplantının ardından Bakan Selçuk, Anadolu Üniversitesi (AÜ) Yunus Emre Yerleşkesi'nde ki Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'nde 'Ziya Öğretmenle Eğitim Buluşmaları' programında öğretmenlerle buluştu. Ardından Bakan Selçuk, AK Parti Eskişehir İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un programları basına kapalı olarak gerçekleştirildi.

Görüntü Dökümü:

-Hayırsever ve iş insanlarına plaket verilmesi

-Bakan Selçuk'un öğretmenlerle buluşması

-Salondan görüntüler

-Bakanın Ak Parti ziyareti

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Engin ÖZMEN-Hakan TÜRKTAN/ESKİŞEHİR,-

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Otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı



ADIYAMAN'da, otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Baran Bilgiç yönetimindeki 06 BN 0916 plakalı otomobil kavşakta ehliyetiz Baran Altun'un kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan sürücü Altun ve arkasındaki Mustafa Altun yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ardından Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olay yeri

-Yaralının ambulansa taşınması

-Kaza yapan otomobil ve motosiklet

Ambulansın hastaneye gidişi

-Genel ve detay görüntü

Mahir ALAN/ADIYAMAN, -

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İslahiye'de asayiş uygulaması

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, polis tarafından genel asayiş uygulaması yapıldı.

Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Amirliği ve Asayiş ekipleri, ilçe merkezinde uygulama noktası oluşturdu. Şüpheli kişi ve araçları durduran ekipler, ruhsat, kimlik ve alkol kontrolü yaptı. 2 saat süren denetimlerde 64 araç durduruldu.Yapılan kontrol ve denetimlerde 6 sürücüye değişik maddelerden cezai işlem yapıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cumhuriyet Mahallesi

Polisten uygulama

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 98MB

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3. Uluslararası Adana Lezzet Festivali mangal ateşiyle başladı

ADANA'da bu yıl 3'üncüsü 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Adana Lezzet Festivali, mangal ateşinin yakılmasıyla başladı. Akdeniz lezzetlerinin yer aldığı festival, yurt içinden ve yurt dışından katılımcılarla renkli görüntülere sahne oldu.

Adana Valiliği'nin himayelerinde Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' için Seyhan Nehri kıyısındaki Merkez Park'ta açılış töreni düzenlendi. Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri, oda başkanları, destek veren kurum ve kuruluşların başkanlarının katılımıyla Merkez Park'ta kortejle başlayan festival, açılış konuşmalarıyla devam etti.

Açılışta konuşan Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "3 gün boyunca ortasından nehir geçen bu şehirde, güne ciğerle başlayacak, şalgam suyu eşliğinde kebapla devam edeceksiniz. Karakuş tatlısıyla ağızlarınızı tatlandıracak, hararetinizi bici biciyle gidereceksiniz. Günü şırdanla ve mumbarla noktalayacaksınız. Bu şölende Akdeniz havzasında yer alan ülkelerden dünyaca ünlü şefler de festivalimize renk katacaklar. Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'ten şeflerin gastroshowlarını hep birlikte izleyeceğiz" dedi.

'REKOR DENEMESİ YAPILACAK'

Tek şişte en uzun ciğer pişirme Guinness rekor denemesinde bulunacaklarına dikkat çeken Vali Demirtaş, şunları konuştu:

"Festival süresince siz değerli konuklarımızla birlikte, kültür ve hasat turlarına katılacağız. Yani doya doya bir festivali hep birlikte yaşayacağız. Bugün, tatil tercihleri yapılırken, gidilen mekanın, yeme-içme kültürünün, en başa konulduğunu biliyoruz. Bizler de bu beklentileri karşılamak üzere son dönemde lezzet festivali, UNESCO gastronomi kenti ve coğrafi işaret çalışmaları gibi önemli adımlar attık. Adana'mızın, mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve Adana'yı önemli bir gastronomi destinasyonuna dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Bunu, kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarımızın işbirliğinde mutlaka başarmalıyız."

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise Adana'nın gelişimi açısından lezzet festivalinin çok önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Necdet Ünüvar ise, "Gelen konuklar, Adana'nın lezzetlerini tadın ama doyulmaz olduğunu bilin" dedi.

Festival mangalını kent protokolü, milletvekilleri ve katılımcı şefler yaktı. Daha sonra ziyaretçiler stantları gezerek, lezzetleri tattı.

Görüntü Dökümü

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Adana Valisi Mahmut Demirtaş açıklaması

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar açıklaması

Mangalın yakılması

Röpörtajlar

Genel ve detaylar

SÜRE: 05'26" BOYUT: 602 MB

Haber: Akif ÖZDEMİR-Kamera: Eser PAZARBAŞI/ADANA,

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'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı

ADIYAMAN'ın yöresel lezzetleri ile kültürel ve gastronomi zenginliklerini ulusal ve uluslararası arenaya taşımak amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen 'Adıyaman Gastronomi Günleri' başladı.

Adıyaman Valiliği, Belediye Başkanlığı, Adıyaman Üniversitesi, Ticaret ve Sanayi Odası ile İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın desteği ile bu yıl ilki gerçekleştirilen Adıyaman Gastronomi Günleri, kortej yürüyüşü ile başladı. Festivalin açılış programına Adıyaman Valisi Aykut Pekmez, Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet İbrahim Ergüder, kurum amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Mimar Sinan Kültür Parkı önünde başlayıp Demokrasi Parkı'nda son bulan kortej yürüyüşü sonrası protokol üyeleri tarafından Adıyaman'ın unutulmaya yüz tutmuş geleneksel yemeklerinin yer aldığı fotoğraf sergisi gezildi.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç burada yaptığı konuşmada, "Burası tarihi bir yerleşim alanı tam millatan önce 40 bin yıllara kadar geçmişi var. Dolayısıyla böyle kadim bir şehrin kültürel müzik anlamında değeri var. Bu anlamda çiğköfte bizim çiğköftemizde çiğ et yok çiğköftemizin içerisinde ev biberi var son derece doğal,etsiz çiğköftenin bir çok yerde bayilikleri var bununda İlimize çok büyük bir katkısı var. Damak ve lezzet olarak son derece önerebileceğimiz bir yiyecek" dedi.

Adıyaman Valisi Aykut Pekmez ise gezdikleri fotoğraf sergisinde Adıyaman'ın ne kadar güzel bir kent olduğunu bir kez daha gördüklerini ifade ederek şunları söyledi:

"Festivalimiz bugün başladı fotoğraf sergisini gezdik. Fotoğraf sergisinde Adıyaman'ın ne kadar güzel zenginliklere sahip olduğunu gördük. Adıyaman gerçekten tarihi doğal bi çok güzelliğe sahip başta Nemrut olmak üzere Cendere Köprüsü olmak üzere, Türkiye'de iki sahabeden biri Adıyaman'da yani ilimizi görmek için birçok sebebimiz var. Başta çiğköfte olmak üzere birçok yöresel zenginliğe sahip. Bu etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Festivalimiz Adıyaman'a hayırlı uğurlu olsun."

Açılış sonrası Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri alandaki vatandaşlara yoğrulan çiğköfteyi ikram etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kortej alanı

-Protokolün yürüyüşü

-Mehteran görüntü

-Demokrasi parkı

-Demokrasi parkında fotoğraf sergisi

-Çiğköfte yoğrulması

-Vali Aykut Pekmez'in çiğköfte dağıtması

-Vali Aykut Pekmez'in konuşması

-Belediye Başkanı Süleyman Kılınç konuşması

-Rektör Mehmet Turgut'un konuşması

-Açılış

-Genel ve detay görüntü

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 795 MB

