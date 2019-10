Dha yurt bülteni-20

Suriye'den atılan roket, Nusaybin'de binaya isabet etti (2)

TERÖRİSTLERİN NUSAYBİN'E ATTIĞI 6 ROKET, BOŞ ARAZİYE DÜŞTÜ

Suriye'nin Kamışlı kentindeki YPG'li teröristler, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'de, Fırat'ın doğusunda terör unsurlarına yönelik Barış Pınarı Harekatı'nın ardından Nusaybin ilçesine roketle saldırıda bulundu. Teröristlerin attığı 6 roket, Dicle ve Yeşilkent mahallelerindeki boş araziye düştü. Sınır hattındaki güvenlik güçleri, teröristlerin roketli saldırılarının ardından top atışıyla karşılık verdi. Bölgede zaman zaman silah ve patlama seslerinin geldiği bildirildi.

SINIRA YAKIN EVLER BOŞALTILDI

Nusaybin ilçesindeki Suriye sınırındaki evler boşaltılmaya başlandı. Sınır hattında oturan aileler güvenlik nedeniyle evlerini boşaltarak, yakınlarının yanlarına taşındı.

MARDİN

Akçakale'de okullar tatil edildi (2)

3 İLÇEDE DAHA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'de Fırat'ın doğusundaki terör unsurlarına yönelik başlattığı Barış Pınarı Harekatı nedeniyle Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin ardından sınır hattındaki Ceylanpınar ve Suruç ilçelerindeki tüm okullarda eğitime 2 gün ara verildi. Birecik ilçesinde ise sınıra yakın bölgelerdeki okullarda eğitime iki gün ara verildi.

ŞANLIURFA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, MODEF EXPO'da (2)

'SONRAKİ NESİLLERE, ÇOK DAHA DAYANIKLI TÜRKİYE TESLİM EDECEĞİZ'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Bursa İl Teşkilatı ile İnegölde bir otelde düzenlenen yemekte buluştu. Burada partililere seslenen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ülke ekonomisini 17 yılda 3,5 kat büyüterek Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımını gerçekleştirdiklerini kaydederek, "Eğitimden sağlığa, ulaştırmadan enerjiye, tarımdan sosyal güvenliğe her alanda ülkemize çağ atlattık. Yönetim sistemimizi değiştirmekten ülkemizi tehdit eden terör odaklarını kaynağında yok etmeye kadar pek çok tarihi adımı milletimizle omuz omuza attık. Biz durmadan gayretle çalışırken, her dönemde karşımıza başka engeller, başka tuzaklar, başka sıkıntılar çıktı, çıkartıldı. Sadece son 6 yılımıza baktığımızda bile, nasıl kesintisiz bir saldırı dalgası altında olduğumuzu görebiliriz. Rabbimizin yardımı, milletimizin desteği ve teşkilat neferlerimizin kararlı duruşuyla, tüm bu saldırıları birer birer boşa çıkardık. İnşallah bizden sonraki nesillere her türlü saldırıya çok daha dayanıklı bir Türkiye teslim edeceğizö dedi.

'DEAŞ, FİİLİ TEHDİT OLMAKTAN ÇIKMIŞSA TÜRKİYE'NİN BÜYÜK PAYI VARDIR'

Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Bir süredir ülkemizin en önemli önceliklerinden biri, Suriye kaynaklı tehditlerin yok edilmesi ve sorunların çözümü olmuştur. Türkiye, sınırlarının güvenliği ve topraklarındaki Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşleri konusundaki kararlılığını, her platformda ifade etmiştir. Eğer, siyasi çözüm yolunda en önemli aşamalardan biri olan Anayasa Komitesi 30 Ekim itibariyle çalışmaya başlayacaksa, bunda Türkiye'nin rolü ve yapıcı katkısı tartışmasızdır. Ayrıca Suriye'deki insani dramın rejimle birlikte en büyük sebebi olan DEAŞ tehdidine karşı tek ciddi ve etkin mücadeleyi Türkiye vermiştir. Biliyorsunuz DEAŞ, sadece Suriye ve Irak'ı değil, Türkiye'yi de hedef almaya kalkmıştı. Kendi sınırlarımız içinde aldığımız tedbirlerle bu yöndeki teşebbüslerin önünü kısa sürede kesmeyi başardık. Fırat Kalkanı Harekatıyla, Cerablus-El Bab bölgesinde 3 bin civarında DEAŞ'lıyı etkisiz hale getirdik, Zeytin Dalı Harekatıyla da, özellikle Hatay ilimizi hedef alan PKK-YPG oluşumunu ortadan kaldırdık. Bugün bölgemizde özellikle DEAŞ fiili bir tehdit olmaktan çıkmışsa, bunda Türkiye'nin verdiği mücadelenin çok büyük payı ve etkisi vardırö dedi.

'YPG'NİN VARLIĞI, SURİYELİ KARDEŞLERİMİN DÖNMELERİNE ENGEL'

Sözlerine, "Verdiğimiz bu büyük mücadeleye rağmen, Suriye'de bir başka terör örgütünün ısrarla bize karşı korunduğunu ve güçlendirildiğini gördükö diyerek devam eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "PKK'nın bir kolu olan bu oluşumun yanı başımızda yeni bir terör bataklığı meydana getirmesine müsamaha gösteremeyiz. Hedefi ülkemiz olan bu örgütün, kendisine verilen tüm silahları ve araç-gereçleri, bulduğu ilk fırsatta ülkemize karşı kullanacağı apaçık ortadadır. Fırat'ın doğusundaki YPG varlığı, ülkemizdeki Suriyeli kardeşlerimizin yuvalarına dönmelerine de engel teşkil etmektedir. Ülkemizde yaşayan Suriyelilerin geri dönebildikleri tek yer, Türkiye'nin fiilen güvenli hale getirerek Suriye halkının kendi yönetimine verdiği bölgelerdir. Rejim bölgesine de terör örgütünün kontrolü altındaki yerlere de kimse gönüllü olarak dönmüyor. Dolayısıyla, Türkiye'deki Suriyelilerin bu bölgelere dönüşlerinin yolu, Münbiç dahil Fırat'ın doğusundan Irak sınırına kadar olan yerlerin gerçek anlamda güvenli hale getirilmesinden geçiyorö ifadelerini kullandı.

'BARIŞ PINARI OPERASYONU BUGÜN FİİLEN BAŞLAMIŞTIR'

Bugün itibariyle Barış Pınarı Harekatı'nın resmen başladığını belirten Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Suriye'nin batısındaki insani krizlere ve terör oluşumlarına, Rusya ve İran'la yapılan görüşmeler sonucunda çözüm bulunmuştu. Fırat'ın doğusu için de Amerika ile uzun süredir görüşmeler gerçekleştirilmektedir. Bugüne gelene kadar pek çok formül, pek çok yöntem denedik. Bu konudaki kararlılığımızı her düzeyde muhataplarımıza ifade ettik. Mesele tüm açıklığıyla kendileriyle görüşüldü, konuşuldu. Ancak, çeşitli sebeplerle bunların hiçbiri bizim istediğimiz neticeyi vermedi. Bu noktada 'Türkiye kendi yolunu kendi belirler; kendi göbeğini kendi keser' dedik ve harekete geçtik. Bu yaklaşımla, Fırat'ın doğusunda bir barış koridoru oluşturulmasına yönelik Barış Pınarı Operasyonu bugün itibariyle fiilen başlamıştır hayırlı olsun. Operasyonda görev alan ordumuzun kahraman mensuplarına ve güvenlik güçlerimize muvaffakiyetler diliyorum. Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan, operasyonun bizzat yakından takipçisidir, lideridir. Bir kez daha altını çizerek ifade ediyorum: Tek amacımız sınırlarımızın emniyetini ve Suriyelilerin güvenle evlerine dönüşlerini sağlamaktır. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade etmiştir. Ülkemizin Fırat'ın doğusunda yürüttüğü operasyona Amerika'nın herhangi bir şekilde karışmayacağının tüm kademelerde açıkça ifade edilmiş olmasını da ayrıca önemli bulduğumu ifade etmek isterimö diye konuştu.

'SURİYE TOPRAKLARINI, BARIŞ PINARIYLA SULAMAKTA KARARLIYIZ'

Geçtiğimiz 8 yıllık süreç içerisinde Suriye'nin çok ağır hasarlar aldığını ve çözümsüzlüğün merkezi haline geldiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, ülkelerine geri dönecek Suriyelilerin birçoğunun artık oturacak bir evlerinin olmadığını ve savaş ortamında hayatlarını idame ettirecek işleri bulamadıklarını belirtti. Bu sebeple oluşturulacak güvenli bölgede ilk etapta 1 milyon kişinin yaşayabileceği köyler ve ilçeler inşa ederek altyapıyı ayağa kaldırmayı amaçladıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Avrupa Birliği başta olmak üzere uluslararası toplumun desteğiyle inşa edeceğimiz bu yerleşim yerleri, Suriye'deki soruna kalıcı çözüm bulunması yolunda önemli bir adım olacaktır. Tüm bu çalışmaları, bölgenin tarihi demografik yapısına saygılı şekilde yürütmeye devam edeceğiz. Suriye topraklarını barış pınarıyla sulamakta kararlıyız. Suriye'de, tüm kesimleri kucaklayan ve herkes tarafından kabul edilen bir siyasi çözüme ulaşıldığında, ülkenin diğer tüm bölgeleri gibi, güvenli bölgeler de tamamen Suriye halkının yönetimine geçecektir. Bu amaçla, Astana ve Cenevre süreçlerine her türlü katkıyı vermeye devam edeceğiz. Attığımız ve atacağımız adımların ülkemize, Suriyeli kardeşlerimize, bölgemize ve dünyaya hayırlar getirmesini, barışa ve esenliğe vesile olmasını diliyorumö dedi.

'GIPTAYLA TAKİP EDİLEN BİR TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ'

İnegöl'ün hizmet ve icraatlardan hak ettiği aslan payını alacağını kaydeden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, "Yapımı süren İnegöl-Yenişehir yolunun tamamı 2020'de tamamlanmış olacak. İnegöl'e Gedikpınar ve Hocaköy barajlarını inşa ediyoruz. Hocaköy Barajı'yla İnegöl ilçe merkezine içme ve kullanma suyu temin edilmesi planlanmaktadır. İnegöl'de bulunan organize sanayi bölgelerinin, sanayicimizin ve iş insanlarımızın daima yanında olmayı sürdüreceğiz. Ülkemizi tüm illeriyle, ilçeleriyle 2053 ve 2071 vizyonlarımız doğrultusunda inşallah tahayyül edilenin de ötesine taşıyacağız, gündemimiz budur. Türkiye'yi ısrarla, yalan ve iftira üzerine bina ettikleri kısır tartışmaların cenderesinde boğmak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Gözleri olup görmeyenleri, kulakları olup duymayanları, dilleri olup doğruları söyleyemeyenleri milletimize havale ediyoruz. Biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıktıkça başka hiçbir şey bizi yolumuzdan alıkoyamayacaktır. Her alandaki başarılarıyla dünyada gıptayla takip edilen bir Türkiye'de yaşıyor olduğumuzu asla unutmamalıyız. Kendimize ne kadar inanır ve ne kadar sağlam durursak, başarı çıtasını o derece yükseğe çıkartabilirizö diye konuştu.

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN- Yavuz YILMAZ/BURSA,

Foça'da yüksek su faturalarına tepki

İZMİR'in Foça ilçesine bağlı kırsal mahallelerinde ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi. Başta et ve süt üreticisi köylüler olmak üzere birçok kişi duruma tepki gösterdi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'nce (İZSU) Foça'nın kırsal mahalllerindeki abonelere gönderilen ekim ayı su faturalarındaki ödeme tutarı bu ay ortalama 10 kat artış gösterdi. Gelen su faturaları karşısında şaşkınlık yaşayan mahalleli, adı mahalle kendisi hala köy olan yerleşim birimlerinde artık hayvancılık yapmanın imkansız hale geldiğini, et ve süt fiyatlarının da aynı oranda artacağını savundu. Aralarında Foça Ziraat Odası, Bağarası ve Yenibağarası Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Foça Süt Üreticileri Birliği üyeleri ile mahalle muhtarlarının da yer aldığı vatandaşlar dün gece Yenibağarası Mahallesi'nde bir kahvehanede toplanarak konunun çözülmesi için İZSU yetkilileri ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e çağrıda bulundu. Bir ay önce ve bu ay gelen su faturalarını gösteren köylüler, ortalama 150 lira dolayında ödedikleri faturaların kademeli sistemle 1500 TL'nin üzerine çıktığını, 5 bin lirayı geçen su faturalarının olduğuna dikkat çekti.

'SÜT PARASI SUYU KARŞILAMIYOR'

Köylüler, harcadıkları suyun tamamına yakınını, besledikleri ve sütünü kooperatife vererek geçimlerini sağlamaya çalıştıkları az sayıda küçükbaş hayvanın sulanması için kullandıklarını belirtip, bu uygulamayla suya ödedikleri parayı sattıkları sütün karşılamadığını belirtti. Bazı köylüler, yem fiyatlarındaki artışlardan sonra hayvanlara verdikleri yemi yarıya düşürdüklerini ama hayvanlarına verdikleri suyu azaltmanın mümkün olmadığını söyledi. Yasanın belediyelere uygulamayı 31 Aralık 2022 yılına kadar başlatabilme yetkisi verdiğini iddia eden bazı köylüler, İzmir'de bunun 3 yıl önceden başlatılmasının nedenini de anlayamadıklarını vurguladı.

ÜRETİCİYİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Kooperatife üye süt üreticisi Ahmet Kılınç, gelen su faturalarını gösterip, "Aynı miktarda su kullanımı için bir ay önce 174 TL öderken, bu ayki faturam ise 1514 TL geldi. Hayvancılık zaten zor şartlar altında yapılmaya çalışılıyor. Yem, saman, mısır silajı fiyatlarından dolayı zaten üretici zor durumda. İzmir'in en uç, en ücra yerlerinden birinde Foça'da, kooperatif kurarak yoktan bir yoğurt markası (Foça Yoğurt) yarattık. İki kırsal mahalle birleştik güçbirliği yaptık. Şartlara direnmeye ve üretmeye çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer, kooperatiflere çok önem veriyor. Ona güveniyoruz, bu faturalar önüne giderse, mutlaka çare bulacağına inanıyoruz" dedi.

'ALDIĞIM SÜT PARASI 700 LİRA, GELEN SU FATURASI 780 LİRA'

Daha önceleri ortalama 70-80 lira olan su faturasının bu ay 780 lira geldiğini görünce şaşırdığını belirten İbrahim Kahriman, "81 ton su kullanmışım. 1'inci kademe, 2'inci kademe diyor. Bunlar ne anlam taşıyor. Burada garip bir fark var. Bu suyu hayvanlarıma veriyorum. 1. kademe su bitti artık içmeyin mi diyeceğim hayvanlarıma. Aldığım süt parası 700 lira, gelen su faturası 780 lira. Ben, nasıl çıkayım bu işin içinden. Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, daha önce 'Su fiyatında iyileştirme yapacağım' diyordu. Böyle mi iyileştirme olacak. Çok garip oldu bu iş" diye konuştu.

'BÖYLE GİDERSE EVDE DE SU KULLANAMAYACAĞIZ'

Yenibağarası Mahallesi'nde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan Selahattin Aslan da, geçen ay 60 lira gelen su faturasının bu ay 485 liraya yükseldiğine dikkati çekip, "20 küçükbaş hayvanım var. 3- 4 aydır zaten hayvanların durumundan dolayı hiç para kazanmıyorum. Süt parası su parasını karşılamıyor. Bu gidişle hayvancılığı bırakacağım. Böyle giderse evde de su kullanamayacağız zaten" dedi.

5 BİN 136 LİRA SU FATURASI GELDİ

Köy sakini Eşref Baltacı ise daha önce 1250 lira gelen su faturasının bu ay 5 bin 136 liraya çıktığını belirtip, hayvancılık yapan tüm mahalleli olarak suya yapılan bu zamdan şikayetçi olduklarını söyledi. Baltacı, "İşimizi sürdürebilmek, geçimimiz sağlayabilmek için su faturalarının eski haline gelmesini istiyoruz" diye konuştu.

İZSU, 'YAPABİLECEĞİMİZ BİR ŞEY YOK' DİYOR

Çiftçi Yıldıray Şirin de ortalama 400-500 lira gelen su faturasının 3 bin 60 liraya çıktığını, güçlükle ödediğini yetkililere 'Ne olacak bu durum' diye sorduğunda ise "Yapacağımız bir şey yok" cevabını aldığını belirtip, durumun acilen düzeltilmesini istediklerini kaydetti. Ortalama 105- 130 lira arasında su faturası öderken bu ay 936 lira gelmesi üzerine İZSU'ya gittiğini belirten Eyüp Eryiğit de, "Sulara 1'e 10 zam geldi. Bundan sonra böyle. İşinize gelirse" cevabı ile karşılaştığını söyledi.

'YEMİ YARIYA DÜŞÜRDÜK HAYVANLARA SUDA MI VERMEYELİM'

Yenibağarası'nda ikamet ettiğini, tarım ve hayvancılıkla uğraştığını belirten Ferdi Baydaroğulları da İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2013 yılında kendilerine suyu 1 lira 45 kuruştan kademesiz olarak vererek sağlıklı besicilik yapmayı, hayvanlara temiz, leziz ve sıhhi bir su içirme olanağı sağladığını, üreticileri de mutlu ettiğini söyledi. Baydaroğulları, artezyenden ya da taşıma suyla hayvanlarını sularken kafalarında hep soru işaretleri olduğunu vurgulayıp, "Çünkü, sudaki sağlık riski süte de yansıyacaktı. Mahallemizin neredeyse tamamı kooperatife süt vermekte. Bu kaliteli sütümüz sayesinde kaliteli bir yoğurdumuz var. Çok talep ve rağbet görüyor. Tarımsal sulamada fiyatın 1 lira 45 kuruştan 6 lira 70 kuruş gibi rakamlara çıkması bizi çok zor durumda bıraktı. Yem fiyatlarına gelen zamlardan sonra hayvanlara verdiğimiz yem miktarını yarıya düşürdük. 4 kilo veriyorsak bir öğünde 2 kiloya düşürdük, maliyetleri kıstık. Ama hayati sıvı olan suyu kısamayız. Suyu kısarsak bu canların sağlığıyla hayatıyla oynamış oluruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer'in tarımla ilgili çalışmalarını biliyoruz. Kendisini takdir ediyoruz. Bu sorunumuzun çözümünü gözardı etmeyeceğini umuyoruz. Kendisinden en kısa zamanda su fiyatlarını geri çekmesini istiyoruz" dedi.

Osmaniye'de deprem tatbikatı gerçeğini aratmadı

OSMANİYE'de senaryo gereği, deprem sonrası yıkılan bir binanın enkazı altında kalan vatandaşları kurtarma operasyonu gerçeğini aratmadı. UMKE, Sağlık, AFAD, İtfaiye, Afad Gönüllü Gurupları, Tedaş, Aksagaz ve güvenlik birimlerinin katıldığı tatbikatı, Vali Ömer Faruk Coşkun, Belediye Başkanı Kadir Kara ve İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş ile birlikte yerinde takip etti.

Senaryo gereği, Kahramanmaraş ilinde 9 Ekim günü saat 13.22'de, büyüklüğü 7.5 olan bir deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesi'nden alınan ilk bilgilere göre: Kahramanmaraş merkezli depremden Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin çok etkilendiği; Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa illerinin ise depremden etkilenen iller arasında olduğu bildirildi. AFAD Başkanlığı, alınan ilk bilgiler ışığında; Kahramanmaraş, Adıyaman, Malatya ve Gaziantep illerinin seviye 3'ten; Osmaniye, Kilis ve Şanlıurfa illerinin seviye 1'den ilgili hizmet gruplarıyla afete müdahale çalışmalarına başlanması ve saha destek ekip ve ekipmanlarıyla, yapılacak intikal planlamaları çerçevesinde, AFAD Başkanlığı ile koordineli olarak harekete geçmelerini Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri'ne duyuruldu.

Bu kapsamda, Osmaniye merkez Eyüp Sultan Mahallesi, 5562 sokak üzerinde, 5 evin yıkıldığı gönünde alına ihbar üzerine bölgeye kurtarma ve sağlık ekipleri sek edildi. Olay yerine gelen AFAD ekibi, ilk olarak 'sesimi duyan var mı' diye seslendi. Ardından ortamı sessiz bir hale getiren ekipler dinleme yaptıktan sonra, enkaz altında kalan yaralıların çıkartılması için çalışma başlatıldı. Depremzedeler, umke ekiplerince bulundukları yerden alınarak konuldukları ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Olayı cep telefonları ile kaydeden mahalle sakinleri ise ekipleri alkışlayarak kutladı.

Tatbikatı yerinde takip eden Vali Ömer Faruk Coşkun ise il genelinde masa başı ve sahada deprem tatbikatı yapıldığını belirterek, "Senaryo gereği, ilk bilgilere göre enkaz altında 4 yaralımız bulunmakta. Bir yaralımız ekiplerimizin çalışması sonucu kurtarıldı. Bundan sonraki süreçte, gelen ihbarlara göre gerekli müdahaleleri sahada ve masa başında yapacağız. Bu tatbikat alanımızda ilgili tüm hizmet guruplarımız sahada ve görevlerinin başındalar. Temennimiz tabii ki bu afetlerin gerçeğinin olmamasıdır. Ama afetlerde bu hayatın bir gerçeği. Afetlerin zararlarının en az seviyeye indirilmesi bizlerin elinde. Bu tür tatbikatlarla bizlerde ilimizin kurumsal kapasitesinin test edilmesi açısından önem arz ettiğini düşünüyorum. Eksiklerimiz varsa onları görerek onları tamamlamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın da en azından bir afet çantasının hazırlanması gibi hususlarda kendi üzerlerine düşen görevleri almasına vesile olmasını diliyorum. İlimiz ve ülkemiz adına kazasız belasız, depremsiz bir ömür diliyorum." dedi.

Liseli gençlerin bıçaklı kavgası: 1 yaralı

KONYA'da liseli iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada Salih T. (18), göğüs kısmından bıçaklanarak yaralandı. Polis, Salih T.'yi yaralayan öğrencinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Olay, saat 15.40 sıralarında merkez Karatay ilçesi Ankara yolu üzerinde bulunan Aykent Ayakkabıcılar Sitesi önünde meydana geldi. Aykent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören bir grup öğrenci arasında, okul çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavga sırasında son sınıf öğrencisi Salih T., kimliği belirlenemeyen bir öğrencinin bıçakla saldırması sonucu göğsünden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı genç ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Salih T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Polis, şüphelinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

