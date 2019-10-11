Dha yurt bülteni - 20

ANKARA'YA ŞEHİT ATEŞİ DÜŞTÜ

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Fırat 'ın doğusunda başlattığı Barış Pınarı Harekatı sırasında şehit olan Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Ankara 'daki ailesine ulaştı.

Fırat'ın doğusunda başlatılan Barış Pınarı Harekatı'nda Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun şehadet haberi, Mamak ilçesi Küçük Kayaş Mahallesi'ndeki baba ocağına sağlık ekipleri eşliğinde gelen askeri yetkililer tarafından ulaştırıldı. Baba Fevzi ve anne Gülsüme Topçu, şehit haberiyle gözyaşlarına boğuldu. Şehit Topçu'nun evinin bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit evi, acı haberi duyan yakınları ve komşularının taziye ziyaretiyle dolup taştı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de evin önüne taziye çadırları kurdu. Topçu'nun cenazesinin, Mardin'de düzenlenecek törenin ardından Ankara'ya getirilmesi bekleniyor.

Bu arada Astsubay Çavuş Ahmet Topçu'nun Ahmet Topçu'nun acı haberi, Çorum'un İskilip ilçesi Örübağ Köyü'ndeki yakınlarına da ulaştı. Yakınları büyük üzüntü yaşadı.

Topçu'nun, bekar ve 1 kardeşinin olduğu, baba Fevzi Topçu'nun da özel bir fabrikada bekçilik yaptığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Fabrika içerisindeki şehidin evinden görüntü

Şehidin ailesinden görüntü

Evin içerisinden görüntü

Türk bayraklarından görüntü

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ - Yusuf ÇINAR/ ANKARA-ÇORUM,

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'Barış Pınarı Harekatı'nda 2'nci gün (11)

ŞANLIURFA'DA SİVİL ŞEHİT SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'nin Telabyad kentinde teröristlerin ateşlediği roket ve havanların isabet ettiği Ceylanpınar'da yaralanan ve Şanlıurfa'da tedavi gören Mazlum Güneş (11), doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Mazlum Güneş'in de hayatını kaybetmesiyle gün içerisinde ilçede teröristlerin saldırısında şehit olanların sayısı 4'e yükselmiş oldu.

Şanlıurfa Valiliği de konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"09.10.2019 tarihinde başlayan ve başarılı bir şekilde devam eden "BARIŞ PINARIö harekatı sırasında 10.10.2019 tarihinde PKK-PYD terör örgütü mensuplarınca, ilimiz Ceylanpınar ilçesine atılan mühimmatın patlaması sonucu yaralanan ve Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Mazlum GÜNEŞ (11) adlı evladımız, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Şehit çocuğumuza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve aziz milletimize başsağlığı diliyoruz."

TOPLAM SİVİL ŞEHİT SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Barış Pınarı Harekatı'nın ikinci gününde PKK/PYD-YPG'li teröristlerin düzenlediği havan mermisi ve roketli saldırılarda Mardin'in Nusaybin ilçesinde anne ile 2 çocuğu, Şanlıurfanın Akçakale ilçesinde 1'i bebek 2 kişi ve Ceylanpınar ilçesinde ise 2 çocuk şehit oldu. Böylece sivil şehit sayısı 7'ye yükseldi.

Haber: ŞANLIURFA,

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Barış Pınarı Harekatı'nda 174 terörist etkisiz hale getirildi (2)

ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 219 OLDU

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Fırat'ın doğusunda başarıyla devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK/PYD-YPG'li terörist sayısı 219 oldu" denildi.

Haber: ANKARA,

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Üzerine televizyon ünitesi devrilen küçük Fatmagül, öldü

KIRKLARELİ'nin Lüleburgaz ilçesinde, oyun oynadığı sırada üzerine televizyon ünitesi devrilen 18 aylık Fatmagül Erdoğan, hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Kocasinan Mahallesi Emrullah Efendi Caddesi'nde bulunan bir apartmanın dairesinde meydana geldi. İddiaya göre evde oyun oynayan minik Fatmagül'ün üzerine televizyon ünitesi devrildi. Odadan gelen sesleri duyan anne Gül Erdoğan, kızını kanlar içinde buldu. Taksiyle evin yakınındaki özel bir hastaneye kaldırılan minik Fatmagül doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Minik Fatmagül'ün ölümü ailesini ve yakınlarını üzüntüye boğarken, olayla ilgili olarak Lüleburgaz Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Haber: Uğurcan KARAOĞLU/ LÜLEBURGAZ(Kırklareli),

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Aydın'da 120 kaçak göçmen yakalandı

AYDIN Didim ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 81, Tekağaç Burnu'ndan ise 39 kaçak göçmen polis tarafından yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, akşam saatlerinde Panayır Adası ve Tekağaç açıklarında 2 lastik bot olduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalışan 74'ü Suriye, 7'si Filistin uyruklu toplam 81 kaçak göçmenin bulunduğu lastik botları durdurdu. Kaçaklar, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından karaya çıkarıldı. Öte yandan, Tekağaç Burnu'ndan denize açılmak için hazırlık yaptığı belirlenen 11'i Filistin, 28'i Suriyeli olmak üzere toplam 39 kaçak göçmen ise polis ekipleri tarafından yakalandı. Toplam 120 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi'ne sevk edildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

GÖRÜNTÜ TAKİP EDİLİYOR

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Yalova 4.0 büyüklüğünde depremle sallandı (3)

20 ARTÇI SARSINTI MEYDANA GELDİ

Yalova'da, saat 19.52'de meydana gelen 4 büyüklüğündeki depremin ardından 20 artçı sarsıntı meydana geldi. Panik yaşayarak evlerine girmek istemeyen vatandaşlar geceyi sokakta geçirdi. Öte yandan Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova açıklarında meydana gelen depremler nedeniyle herhangi bir can kaybı ile hasar ve olumsuzluğun yaşanmadığını duyurdu.

GECEYİ YORGANA SARILARAK GEÇİRDİLER

Geceyi Cevdet Aydın Parkı'nda yorgana sarılarak geçiren Esma Savaşçı isimli vatandaş, büyük deprem korkusu yaşadıklarını belirterek, "Büyük bir deprem olmuştu Yalova'da. Biz o depremi yaşadığımız için bu yüzden parklarda oturuyoruz. İrili ufaklı oluyor. Bundan sonra ne olacağını bilmiyoruz. Kaldığımız bina sağlam ama yine de can korkusu" dedi. Eşi Adil Savaşçı ise "Depremi tabi ki hissettik. Biz çok korktuk. Önceki depremi yaşadığımız için korktuk. Tabi ne olacağı belli değil. Valla korkumuz gidene kadar buradayız. Üşüyünce korku bitince eve gideceğiz" diye konuştu.

'TEK KATLI BİNALARA KAÇIYORLAR'

Taksici Kadir Tamer de deprem gecesi hareketlilik yaşadıklarını ve müşterilerinin yaşadıkları paniğe şahit olduklarını söyledi. Tamer, "Devamlı yolcularımızı taşıyoruz. Tek katlı binalara kaçıyorlar. Bu akşam hareketli oldu. Biz de hissediyoruz ama mecburen hizmet ediyoruz. Direksiyonda olduğumuz için fazla hissetmiyoruz ama bu üç depremi hissettim" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yalova tabelalı görüntü

-Genel görüntü

-Vatandaşlarla röportajlar

Haber-Kamera: İsmail ÖZTÜRK/ YALOVA,

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Sucuk yüklü minibüs, TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı

MANİSA'nın Kula ilçesinde, sucuk yüklü minibüsün TIR'a arkadan çarpması sonucu yola savrulan sucuklar nedeniyle aynı yönde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada, 1'i ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.15 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Uşak istikametinden İzmir istikametine giden Remzi Saat (24) yönetimindeki 03 BT 077 plakalı sucuk yüklü minibüs, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu aynı istikamette ilerleyen Şükrü Kaya (54) yönetimindeki 07 HKE 05 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyreden İmdat Balta'nın (50) kullandığı 71 DK 049 plakalı otomobil ise minibüsten yala saçılan sucuklar nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak orta refüje çarptı. Kazada minibüs sürücüsü Remzi Saat araçta sıkıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, AKS, polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan sürücü Remzi Saat, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan TIR sürücüsü Şükrü Kaya kazayı yara almadan atlatırken, otomobil sürücüsü İmdat Balta ile araçtaki Neriman Balta (48) ile Salih İhsan Balta (11), olay yerinde yapılan tedavilerinin ardından Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikameti 1 saat trafiğe kapalı kaldı. Trafik akışı, kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yeniden açıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yeri

-Minibüs içerisinde sıkışan ağır yaralı Remzi Saat'in minibüsten çıkarılışı

-Ağır yaralı Saat'e ilk müdahale ve hastaneye kaldırılış

-Kaza detayları

-Trafiğe kapanan karayolunun yeniden açılması

Haber-Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA(Manisa),

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