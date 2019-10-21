DHA YURT BÜLTENİ - 20

Uzman Çavuş kaza kurşunu ile şehit oldu

AĞRI'nın Patnos ilçesinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay (28), bu sabah eğitim sırasında meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede doktorların tüm çabasına rağmen şehit oldu. Abay'ın cenazesi Erzurum'da düzenlenen törenin ardından memleketi Muş'a gönderildi.

Patnos'taki 3'üncü Jandarma Komando Tabur Komutanlığında görevli evli ve 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay, sabah 'Meskun Mahalde Acil Şarjör Değişikliği' eğitimi sırasında meydana gelen silah kazasında merminin isabet etmesi sonucu ağır yaralandı. Abay, kaldırıldığı Patnos Devlet Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Erzurum Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından şehit Yusuf Abay için Mareşal Çakmak Devlet Hastanesi önünde tören düzenlendi. Yusuf Abay'ın özgeçmişinin okunması ardından yapılan dualarla cenazesi karayolu ile Muş'a gönderildi. Abay'ın cenazesinin, yarın saat 09.00'da Karaağaç beldesinde düzenlenen törenin ardından toprağa verileceği bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Protokolden detay

-Jandarma Uzman Çavuş Yusuf Abay'ın cenazesinin tören alanına getirilmesi

-Özgeçmişinin okunması

-İmamın dua etmesi

-Yusuf Abayın cenazesinin ambulansa konulması

-Ambulansın gitmesi

Haber: Turgay İPEK - KAmera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

SÜRE: 05.07 BOYUT: 573 MB

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Tel Abyad, 'Barış Pınarı' ile huzura kavuştu

TÜRK Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu tarafından düzenlenen Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü PKK/YPG'den arındırılan Suriye'nin Tel Abyad kentinde yaşam normale dönüyor. Terör örgütünün baskısı nedeniyle hayatları kısıtlanan Tel Abyad sakinleri, Türkiye ile huzura kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye'nin Rakka kentine bağlı Tel Abyad ilçesi, iç savaşın başlamasının ardından ilk önce muhaliflerin, 2014 yılında terör örgütü DEAŞ'ın, 2015 yılında ise bir başka terör örgütü olan PKK/YPG kontrolüne girdi. Terör örgütünün işgal ettiği kentte bulunan birçok sivil göçe zorlanırken, Tel Abyad'da kalanlar ise teröristlerin baskısı ile yaşamlarına zorlukla devam etti. Teröristlerin siviller üzerinde uyguladığı baskı ve sınır güvenliğini tehdit etmesi üzerine Türkiye, Fırat'ın doğusunda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu bitirmek için 9 Ekim'de Barış Pınarı Harekatı'nı başlattı. Havadan ve karadan terör hedeflerinin ateş altına alınmasının ardından sınırı geçen birlikler harekatın 5'inci gününde Akçakale'nin karşısında bulunan Tel Abyad'ı terör örgütünden arındırdı. Teröristlerden temizlenen Tel Abyad'da meskun mahal operasyonu başlatılarak, teröristlerin tuzakladığı patlayıcılar tespit ve imha edildi.

YAŞAM NORMALE DÖNMEYE BAŞLADI

Tel Abyad'ın teröristlerden temizlenmesi en çok burada yaşayan Suriyelileri sevindirdi. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu kontrolündeki kentte yıllardır teröristlerin baskısı altında yaşamak zorunda kalan siviller, ilk kez gönül rahatlığıyla dışarı çıkmaya başladı. Tel Abyad'ın merkezinde canlılık göze çarparken, insanların cadde ve sokaklarda huzur içerisinde günlük yaşamlarına devam ettiği görüldü. Türkiye'nin desteği ve ihtiyaç duyulan su, elektrik, gıda ve tıbbı malzemelerin karşılanmasıyla mutlu olan Tel Abyad sakinleri, Barış Pınarı Harekatı ile huzura kavuştuklarını ifade etti. Terör örgütü PKK/YPG'nin kenti işgal ettiği süreçte zor günler geçirdiklerini anlatan Tel Abyad sakinlerinden biri, "Şimdi mutlu ve huzurluyuz. Her zaman Türkiye'nin gelmesini ve buraları özgürleştirmesini bekliyorduk. Duamız gerçek oldu ve teröristler artık şehrimizden temizlendi. Gönül rahatlığıyla sokaklarda dolaşabiliyoruz" dedi.

Türkiye'ye müteşekkir olduklarını dile getiren ve harekatın Fırat'ın doğusunun tamamında başarıyla sonuçlanması için dua ettiklerini ifade eden Tel Abyad sakinleri en büyük isteklerinin ise Suriye'nin tamamında bir an önce barış ve huzurun gelmesi olduğunu kaydetti.

Öte yandan kentin arındırılmasının ardından teröristler tarafından olası saldırılara karşı Suriye Milli Ordusu tarafından Tel Abyad genelinde yoğun önlem alındı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Suriye'nin Telabyad ilçesi

Çarşıda gezen vatandaşlar

Sokaklarda oynayan çocuklar

Çarşıda eşya alan vatandaşlar

Suriye Milli ordusunun çarşıda gezmesi

İşyerlerin açık olması

Genel detay görüntüler

Hasan KIRMIZITAŞ- Hadi KURT- Ömer ŞULUL/TEL ABYAD (Suriye), -

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 ölü, 3 yaralı

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Tavşanlı - Harmancık karayolu 5'nci kilometresinde meydana geldi. Kadir Arslan yönetimindeki 16 K 8122 plakalı otomobil, Fadıl Kanatlı'nın yönetimindeki 06 ZPB 06 plakalı otomobille çarpıştı. Her iki aracın da hatalı sollama yapması sonucu meydana geldiğini öne ileri sürülen kaza yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye aracı sevk edildi. İtfaiye erlerinin uzun uğraşları sonucu yaralılar araçlardan çıkarıldı. Kazada, her iki aracın sürücüsü ile Meliha Kanatlı yaralanırken, Kadir Arslan'ın kullandığı otomobilde bulunan Osman Nuri Tosun (54) olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralılar, 112 Acil Servisi ekipleri tarafından Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine götürüldü. Jandarma olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü:

Sağlık ekipleri

-Kaza yapan araçlar

-Yaralıların sedye ile ambulansa taşınması

-Sıkışan yaralıların çıkarılması

-Sedyeye bindirilmesi ve taşınması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Tuna İŞLEYEN/TAVŞANLI(Kütahya),-

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Üzerine pencere düşen genç kız yaralandı

Malatya'da, yolda yürürken 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki pencerenin üzerine düşmesi sonucu R.T. (20) yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde, Dabakhane Mahallesi'nde meydana geldi. Emeksiz Caddesi'ndeki 7 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairenin penceresi bilinmeyen nedenle gevşeyip pervazları ile birlikte o sırada yoldan geçen R.T.'nin üzerine düştü. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralanan R.T., ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. R.T.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yerinden detay

Binadan görüntü

Düşen pencere

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 68 MB

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Ağaçtan düşüp kafasını yaran yaşlı adam, 2 saatlik yürüyüşten sonra öldü

BURSA'da, kestane toplamak için çıktığı ağaçtan tutunduğu dalın kopmasıyla düşen Hüseyin Öztürk (78), başını kayaya çarptı. Kafasında yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşan Öztürk, yanındaki komşusuyla 2 saat boyunca yürüdükten sonra yere yığıldı. Ekiplerin 2 saatlik çalışmayla ulaştığı Öztürk'ün hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 12.00 sıralarında, Uludağ Kadıyayla mevkisinde meydana geldi. Komşusu Ahmet T. (70) ile birlikte kestane toplamak iin bölgeye gelen Hüseyin Öztürk, ağaca çıktı. Kestaneleri toplarken ağaçta yerini değiştirmek isteyen Öztürk, tutunduğu dalın kırılması sonucu düşüp başını kayaya çarptı. Kafasında yaklaşık 10 santimetrelik yarık oluşan Hüseyin Öztürk, komşusu Ahmet T.'nin yardımıyla ayağa kalktı. Yaklaşık 2 saat yürüyen Öztürk, birden fenalaşarak yere yığıldı. Ahmet T.'nin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından ikiliye ulaştı. Yapılan kontrolde Öztürk'ün hipotermi ve kafa travması geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerine gelen polisin yaptığı incelemenin ardından Hüseyin Öztürk'ün cansız bedeni, Bursa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerden görüntüler

-Ölen Hüseyin Öztürk'ün cesedinin taşınması

-Detaylar

Süre: 01.27 Boyut: 162 MB

Haber: Mehmet İNAN - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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Çanakkale'de tarihi topun yanındaki şüpheli valiz, boş çıktı

ÇANAKKALE Savaşları'nda kullanılan ve kentin en işlek caddesinde sergilenen tarihi topun yanına bırakılan valiz, çevrede paniğe neden oldu. Bomba imha uzmanlarınca fünye ile kontrollü olarak patlatılan şüpheli valiz, boş çıktı.

Kentin en işlek yeri olan Demircioğlu Caddesi'ndeki parkta Çanakkale Deniz Savaşları'nda, Türk askerinin 18 Mart 1915 tarihinde 'Çanakkale Geçilmez' destanını yazarken kullandığı tarihi topun yakınlarında, saat 18.00 sıralarında, valiz görenler, paniğe kapılıp durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan incelemenin ardından bomba imha uzmanlarına haber verildi. Polis ekiplerince çevrede güvenlik çemberi oluşturulurken, bomba imha uzmanı şüpheli valizi fünye ile kontrollü olarak patlattı. Paniğe neden olan valiz, boş çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Tarihi top yanındaki şüpheli valizden genel ve detay görüntü.

-Bomba İmha Uzmanından görüntü.

-Şüpheli valizin fünye ile patlatılmasından görüntü.

-Patlama sonrası içi boş valizden görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,

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