DHA YURT BÜLTENİ-20

Bodrum'da sağanak sonrası temizlik (2)

'EVİMİ SU BASACAK KORKUSUYLA UYUYAMADIM'

Bodrum'da, dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, ilçeyi olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerini su basarken, taşan kanalizasyonlar sebebiyle Bodrumlular büyük zorluk yaşadı. Sabahın ilk ışıklarına kadar süren temizleme çalışmalarının ardından Bodrum'da hayat normale döndü. Yağmurun en çok etkilediği yerlerden biri de Türkkuyusu Mahallesi oldu. Hemen her yağmurda evlerinin sular altında kaldığını söyleyen mahalle sakinleri, yetkililerden yardım istedi. Her yağmurda, evini kanalizasyondan gelen pis suların bastığını söyleyen Sevim Topçu (83), "Dün akşam yattıktan sonra yağmurun sesini duydum. Evimi su basacak korkusuyla uyuyamadım. Banyoya girdiğimde pis suların taşmaya başladığını gördüm. Dün gece saat 03.00'e kadar evime dolan pis suları temizledim. Ben yalnız başına yaşayan yaşlı bir kadınım ve yardım bekliyorum. Her yağmurda, kanalizasyondan taşan pis sular evime doluyor" dedi.

'GÖK GÜRÜLTÜSÜNDEN KORKUYORUZ'

Mahalle sakinlerinden olan Sibel Arslan (40), mutfağına basan sular sebebiyle elektronik eşyalarının bozulduğunu belirtti. Arslan, şunları "Dün gece saha kadar uyumadık. Her yağmurda evimizi su basıyor. Geçen sene mahallemizdeki lögar kapatıldı ve lögar kapatıldıktan bu yana her yağmurda evimizi su bastı. Bıçak artık kemiğe dayandı. Durumu yetkililere bildirdiğimizde yalnızca iyi dileklerini bildiriyorlar. Yağmur yağdıktan sonra mutfak lavabolarımın içinde sular kaynamaya başladı. Yolu da yükseltikleri için evlerimizi su basıyor. Mutfağım çamur içinde kaldı. Elektronik eşyalarımız kullanılmaz hale geldi."

Arslan'ın eşi Mecnun Arslan (45) da "Evin içindeki suyu sabaha kadar boşaltmaya çalıştık. Her yağmurda aynı durumu yaşıyoruz. Gök gürültüsü duyduğumuz zaman korkar hale geldik" diye konuştu. Mahalle sakinlerinden Halil Öncel (52), her yağmurun kendileri için kabus haline geldiğinin altını çizerek, "Her yağmurda mahalleyi su basıyor. Ne yazık ki bu duruma bir çözüm üretilemiyor. Ne zaman yağmur yağsa mağdur oluyoruz. Yağmur bizim için kabus anlamına geliyor" diye konuştu.

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

Silopi'de engelli lise öğrencisine akülü araç

Şırnak'ın Silopi ilçe Kaymakamı Sezer Işıktaş yürüme engelli lise öğrencisi Servet Munğan'a akülü tekerlekli sandalye hediye etti.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi yürüme engelli Servet Munğan için okul Müdürü İsmail Aslan, öğretmenlerle bir araya gelerek yardım kampanyası başlattı. İlçe kaymakamlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün de destek verdiği kampanyada Munğan'a akülü tekerlekli sandalye temin edildi. Kaymakam Işıktaş, İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Volkan Barış Sağlar ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Servet Munğan'ın akülü tekerlekli sandalyeyi teslim etti.

Haber-Kamera: Mehmet Selim YALÇIN/SİLOPİ(Şırnak),

Türkiye un ihracatında dünyada 1'inci, makarnada 2'nci sırada

Toprak Mahsülleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Türkiye'nin un ihracatında dünyada 1'inci ve makarna ihracatında 2'nci sırada olduğunu söyledi. Güldal, "Son 10 yılda un ihracatımız 2 katına, makarna ihracatımız 6 katına, yumurta ve beyaz et ihracatımız 4 katına çıktı" dedi.

Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırma Merkezi (GİFT) tarafından Adana Çiftçiler Birliği işbirliğiyle kentteki bir otelde 3'üncü Tarım ve Gıda Politikaları Konferansı başladı. Çeşitli sunum ve panellerle 2 gün sürecek konferansın açılışına Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru, Adana Ticaret Borsası Başkanı Şahin Bilgiç, GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, akademisyenler ve çiftçiler katıldı. Konferansın açış konuşmasını yapan GİFT Yönetim Kurulu Başkanı Samet Serttaş, konferansta yurt içinden ve yurt dışından 51 konuşmacının katılacağını, çiftçinin gelir seviyesini ve refahını artıracak çalışmaların ele alınacağını kaydetti.

Adana Çiftçiler Birliği Başkanı Mutlu Doğru ise konferansta konuşulacak tüm konuların kaydedilerek, çalışmaların devam ettirileceğini anlattı. Doğru, göreve yeni başlayan Tarım ve Orman Bakanları'nın sürekli farklı politikalar izlemesinin zaman zaman başarı getirmediğini aktararak, "Gelin hep beraber panellerde katkı koyun, düşüncelerinizi söyleyin, yanlışa 'yanlış', doğruya 'doğru' deyin. İkisi de meziyet. Tarım politikalarını biz çiftçiler ya da politikacılar konuşup yapmayacak. Yerelde de bizim bir şey yapmamız lazım. Bunun güzel bir örneğini verdik. Geçen yıl Akdeniz Meyve Sineği'nde aşırı zararımız oldu, hep beraber mücadele ettik ama bu yıl ihraç ettiğimiz ürünlerde tek bir kamyonda bile Akdeniz Meyve Sineği çıkmadı" dedi.

GIDA TAHLİL LABORATUVARI MÜJDESİ

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar da kentin kalkınması için atanmışlar ve seçilmişlerin işbirliği halinde çalışması gerektiğine vurgu yaptı. Tarım kenti Adana'da 5-10 yıl öncesine kadar belediyelerin tarıma ilişkin açıklama yapmadığını dile getiren Karalar, projelerini şöyle anlattı: "Bugün Pozantı'da domates, çilek fidesi dağıtıyoruz. 6 liranın altında değil. Çiftçi memnun. Köylü artık kente göç etmekten vazgeçti, doyuyor çünkü. Bu örnekleri giderek artırabiliriz. Yem fabrikası açmak, kiraz için soğuk hava depoları açmak, fide dağıtmak, paketleme tesisleri açmak dahil ne gerekiyorsa biz yapacağız. Sıradan, eskisi gibi sadece asfalt döken, park bahçe, temizlik yapan bir belediye dönemi kapanmıştır. Çok yakın zamanda biraz ekonomiyi düzelttikten sonra Adana'nın en büyük gıda tahlil laboratuvarını açacağım. İhracat yapan her çiftçi kardeşim 'ürünüm yurt dışından döner mi?' diye bana gelecek ve test edeceğim, onu yönlendireceğim. Ziraat mühendisleri ordusu kurarak çiftçilere çok yardımcı olacağız."

YILDA 9,7 MİLYAR LİRALIK ÜRETİM

Adana Valisi Mahmut Demirtaş ise kentte 4.9 milyon hektar tarım arazisi ve yılda 9,7 milyar liralık tarımsal üretim değeri bulunduğuna dikkat çekerek, şöyle devam etti:

"Çukurova'nın bereketli topraklarında tarımda topyekun kalkınmayı hedeflediğimiz, Tarıma Dayalı Seracılık İhtisas OSB, Tarıma Dayalı İhtisas Su Ürünleri OSB, Gıda İhtisas OSB'nin kurulmasıyla ilgili çalışmalarımızı, yoğun bir biçimde sürdürüyoruz. Sera ve Türkiye'de bir ilk olacak tarla balıkçılığı OSB'lerin ilimiz için katma değer anlamında büyük katkı sağlayacağını biliyoruz. Muz gibi katma değerli ürünlerin üretimini teşvik ediyor; insan refahını ön planda tutan, izlenebilir ve sürdürülebilir tarımsal üretim modelleri olan 'Organik Tarım' ve 'İyi Tarım Uygulamaları' üretim modellerini yaygınlaştırıyoruz. Çiftlikten sofraya" anlayışı ile tamamlayıcı ve etkin bir gıda ve yem denetiminin sağlanması yoluyla da tüketiciye güvenilir gıda arzının teminini sağlıyoruz. Tarım ve gıda sanayine yönelik politikaların hem mevcut durumu hem de gelecekte yöneleceği alanları yakından takip ediyor, çalışmalarımızı ve projelerimizi bu istikamette sürdürüyoruz."

BUĞDAY ÜRETİMİNDE DÜŞÜŞ

TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal da bu sezon Türkiye'de buğday dışındaki ürünlerde üretim artarken, buğday üretiminin önceki sezona göre yüzde 9.5 düşüşle 19 milyon ton seviyesinde gerçekleştiğini kaydetti. Bunun ülke potansiyelinin altında bir rakam olduğunu belirten Güldal, üretimin artırılması için çiftçilere çağrıda bulundu. Hububat fiyatlarında yüzde 21-33 arasında artış yaptıklarını vurgulayan Güldal, "Bu sezon ülkemizin hiçbir yerinde TMO'ya ürün satışından ya da TMO'nun verdiği fiyattan kaynaklı bir sorun yaşanmadığını belirtmek isterim. TMO dışında bakanlığımız da üreticimizi motive etmek adına gübre ve pirim desteğini yüzde 100 oranında arttırdı" diye konuştu.

HASAT DÖNEMİNDE İTHALAT YOK

İthalat ve ihracata ilişkin bilgiler de aktaran Güldal, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ülke olarak 2 sene önce nohutta net ithalatçıyken bugün net ihracatçı olduk. Diğer taraftan kırmızı mercimekte miktar olarak ithalatçı görünmemize rağmen değer bazında baktığımızda net ihracatçıyız. Kurumumuzun alım faaliyetlerinin yanı sıra gerçekleştirdiğimiz diğer operasyonların piyasa istikrarı için önemi aşikardır. Kurumumuzun stokları piyasa istikrarının sigortası. Bu kapsamda iç alımlarımıza ilave olarak doğru zamanda ithalat yoluyla buğday ve arpa stoklarımızı takviye ettik ve etmeye devam edeceğiz. Yanlış bilinen bir konuyu da dile getirmek istiyorum. TMO, sınırsız bir ithalat yetkisine sahip değildir. Gerektiğinde kullanmak üzere her yıl yenilenebilir nitelikte Cumhurbaşkanımızca belirtilen miktarda ürün ithalatı yapabiliyoruz. Buradan şu mesajı da net vermek isterim. Bizler TMO olarak hasat döneminde kesinlikle ithalat yapmıyoruz. Hasat devam ederken ithalatı asla zikretmiyoruz. Üreticilerimin gelir kaybının önüne geçmek bizim en önemli önceliğimiz."

UN İHRACATINDA BİRİNCİ, MAKARNADA İKİNCİYİZ

Türkiye'nin, buğdayda ithalatçı olduğu ve ithalatın arttığı yönünde birçok yerde eksik açıklamalar yapıldığının altını çizen TMO Genel Müdürü Güldal, şöyle konuştu:

"Evet ithalat yapıyoruz ancak karşılığında mamul madde ihracatımız kat kat artıyor. Yani iç tüketimimizin ithalata bağımlı hale geldiğini söylemek yanlış olur. Ülkemizin ihraç geliri elde ettiği bir sektörün büyümesi kaynaklı bir ithalat söz konusu. Rakamlara bakınca daha net anlaşılacaktır. 2002-2018 yılları arasında 15 milyar dolar karşılığı 54 milyon ton buğday ithalatı varken, un, makarna, bulgur, irmik, bisküvi gibi mamul ürünlerin buğday karşılığı hesaplandığında 27 milyar dolar değerinde 68 milyon tonluk bir buğday ihracatımız görünüyor. Bu demektir ki 2002 yılından bu yana söz konusu ticaretten ülkemiz 12 milyar dolar net gelir elde etmiştir. Benzer bir senaryo mısır için de geçerli. 2002-2018 arasında mısır ithalatına ödediğimiz miktar 7,7 milyar Dolar'ken, yumurta, beyaz et, nişasta, mısır irmiği, yem gibi ürünlerin ihracatındaki mısır karşılığı hesaplandığında 12 milyar Dolar değerinde bir ihracat geliri görüyoruz. Yani 2002 yılından bu yana bu ticaretten 4,3 milyar dolar gelir elde etmişiz. Gördüğünüz üzere ülkemizin her yıl büyüyen bir mamul madde sektörü var. Un ihracatında dünyada 1'inci ve makarna ihracatında 2'nci sıradayız. Son 10 yılda un ihracatımız 2 katına, makarna ihracatımız 6 katına, yumurta ve beyaz et ihracatımız 4 katına çıktı."

Adıyaman'da PKK operasyonu: 5 gözaltı (2)

1 TUTUKLAMA

Adıyaman'da, polis memuru Taha Uluçay'ı şehit eden PKK'lı teröristlere yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 5 kişiden Ş.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Mahir ALAN/ADIYAMAN,

Şanlıurfa'dan Ürdünlü yatırımcılara çağrı

Şanlıurfa'da Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Ürdün ekonomi iş birliği programı düzenlendi. Toplantıda söz alan Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Sazın, sözün, sıra gecelerinin ve unutulmaz müziğin ev sahibidir Şanlıurfa. Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan yer yine Şanlıurfa'dır. Dünyanın talebi olan ve neredeyse tüm ürünlerini üretecek topraklara sahibiz. Kısacası, un var, şeker var, yağ var. İnşallah Ürdün ile Şanlıurfa helva yapacağı bir iş birliği bulur."dedi.

Karacadağ Kalkınma Ajansı ile Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından Türkiye-Ürdün ekonomi iş birliği programı düzenlendi. Jeopolitik konumundan dolayı Şanlıurfa'nın seçildiği programlarda Şanlıurfa'nın sosyo-ekonomik yapısına vurgu yapıldı. Türkiye-Ürdün Ekonomik İşbirliği Toplantısının açılış konuşmasını gerçekleştiren Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, iş adamlarına kentin tarihi, kültürel ve ekonomik potansiyelini anlattı.

Programda konuşan Beyazgül, "Öncelikle Ürdün'den ve ülkemizden birçok iş adamını bir araya getiren bu programın yapımından dolayı teşekkür ediyorum. Bünyesinde çeşitli ve çok sesliliği oluşturan ülkemizin lokomotif ihracatçısı olan DEİK'e dünyanın da ihtiyacını olduğunu belirtiyorum. Ürdün'den gelen işadamlarımız olduğu için Şanlıurfa'dan bahsetmek istiyorum. Şanlıurfa, Tarım, Turizm, Tarih ve Kültür şehridir. Şanlıurfa bir açık hava müzesidir adeta, Peygamberler şehri Şanlıurfa'da Peygamberlerin izleri olan sabır, cömertlik ve hoş görünün insanların içine nakşedildiğini hep birlikte görebiliriz."

Beyazgül, "Fırat Nehrinin bereketi ile sulanan bu araziler yılda 300 günden fazla güneş görmektedir. Başta pamuk, mısır, mercimek ve buğday olmak suretiyle birçok hububat ve sebze üretilmektedir. Dünyanın orijinal hali ile günümüze kadar gelmiş en eski tapınağı tarih sahnesinde bir devrim niteliğindeki keşfi olarak tanımlanan UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine alınan 12 Bin yıllık Göbeklitepe Şanlıurfa'dadır. Sazın, sözün, Sıra gecelerinin ve unutulmaz müziğin ev sahibidir Şanlıurfa. Yaş ortalaması ile Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip olan yer yine Şanlıurfa'dır. Dünyanın talebi olan ve neredeyse tüm ürünlerini üretecek topraklara sahibiz. Sanayinin şartlarını çevirerek gençlerimiz var. Kısacası, un var, şeker var, yağ var. İnşallah Ürdün ile Şanlıurfa helva yapacağı bir iş birliği bulur. Ürdün ile Şanlıurfa arasındaki en benzer nokta sizlerde bizlerde çok sayıda mülteciye ev sahipliği yaptık. Bu sebeple hem Ürdün'ü hem de kendi hemşehrilerimi kutluyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere tekrar teşekkür ediyor, emeği geçenleri kutluyorum" diye konuştu.

Düzenlenen toplantıya, Şanlıurfa Vali Vekili Osman Aydoğan, Ürdün'ün Ankara Büyükelçisi İsmail İssaRifaie, Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Haşimi Krallığı Büyükelçisi İsmail Rıfale, Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Hasan Maral, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İbrahim Halil Peltek, Türkiye DEİK Türkiye Ürdün İş Konseyi Başkanı Ömer Faruk Akbal, Ürdün İş Adamları Derneği Genel Sekreteri Abdülselam Abidin ve çok sayıda Ürdünlü ile Türk İşadamı katıldı.

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)