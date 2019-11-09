DHA YURT BÜLTENİ - 20

1 aylık bebeği sokağa terk ettiler

HATAY'ın Antakya ilçesinde, bir iş yerinin önünde kundağa sarılı halde terk edilmiş 1 aylık bebek bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Kemalpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen bir kişi, iş yerinin önünden geçerken, bebek sesi duydu. İş yerinin önüne giden kişi, kundakta bir bebek olduğunu görünce durumu polise bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık görevlilerince bebek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Hatay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu bildirilirken, polis bebeği bırakan kişi ya da kişileri bulmak için çalışma başlattı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bebekten detaylar

Çevredeki vatandaşlardan detaylar

Haber: Hüseyin BOZOK/ANTAKYA, (Hatay),

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Mardin'de, bir evin bodrumunda 217 canlı akrep ele geçirildi

MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, bir evin bodrum katından 217 canlı akrep ele geçirdi.

Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe genelinde düzenlenen uygulama sırasında gelen ihbar üzerine bir evde arama başlattı. Polis ekipleri, evin bodrum katında yaptıkları aramada şeffaf kutular içerisinde 217 canlı akrep ele geçirdi. Ev sahibi H.C., hakkında yasal işlem başlatırken, ele geçirilen akrepler Mardin Yaban Hayatı Daire Başkanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Görüntü Dökümü

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Ele geçirilen akrepler

Akreplerin bulunduğuğu kutuların taşınması

Genel ve detay görüntü

Haber: Mehmet Ali DİNLER-Kamera: MARDİN

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 145 MB

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Pehlivan Boğalar Atça'da kozlarını paylaştı

AYDIN'ın Sultanhisar ilçesinde, Yörüklerin en önemli kültürlerinden boğa güreşleri, Atça Mahallesi'nde düzenlendi. Ege ve Karadeniz'den getirilen 82 pehlivan boğanın olduğu güreş, hava kararıncaya kadar devam etti.

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile Sultanhisar ilçesihe bağlı Atça Mahallesi'nde boğa güreşleri düzenlendi. Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen güreşe Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden 82 boğa getirildi. Atça Boğa Güreşi Arenası'nda yapılan etkinliğe sabahın erken saatlerinde gelen 10 bin kişi heyecanla izledi. Özel karşılaşmaların da yapıldığı boğa güreşlerinde, derece alan boğa sahipleri kupa ve para ödülü ile ödüllendirildi. Nazilli Doğa Kültür Derneği Başkanı Şenol Babacan, "Türkiye'nin en güzel boğa güreşleri Atça'da olur. Atça'nın dağlarında yiğitler mertler yetişir. Artvin'den, Antalya'dan, Atça'dan, Muğla'dan, Aydın'dan, Denizli'den bu arenaya gelen boğalarımızın çok güzel güreşlerini izliyoruz. Boğa sevgisi bizim için vazgeçilmez bir tutku. Bu güreşlerle hem kültürümüzü yaşatıyoruz hem de Ege'den Karadeniz'e dostluk köprüleri kurulmasına yardımcı oluyoruz. Bizlere bu ortamı sağlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu ve Sultanhisar ilçe Belediye Başkanımız Osman Yıldırımkaya'ya çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Malgaç Mustafa Mahallesi Muhtarı ve Güreş Komite Başkanı Süleyman Baydar, "Şu anda 3. Geleneksel boğa güreş festivalimizi gerçekleştiriyoruz. Ege, Karadeniz, Marmara ve Akdeniz Bölgelerinin en ünlü boğalarının buluştuğu Atça Güreş Arenamızda hem birlik ve beraberliği yaşadık hem de yetiştirdiğimiz boğalarımızın mücadelesini izleme zevkini tattık. Güreşlerimize 82 adet tanınmış boğa katıldı. Bizde kendi bölgemizden Artvin'de düzenlenen boğa güreşlerine katılım sağlıyoruz. Güreşlerden elde edilecek gelir ile Mahallemizin eksikliklerini gideriyoruz" diye konuştu.

Öte yandan, Güreş komite yöneticilerinden Baydar ise, "Bu gün Atça Boğa güreş arenamızda havanın çok güzel olması nedeni ile Ege ve Karadeniz Bölgesi'nin çeşitli illerden, Aydın Bölgemizden buraya gelen Türkiye'nin sayılı boğalarının güreşlerini izliyoruz. Burada güzel bir ortamda Türk yörük kültürünün geleneklerini yaşatmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Güreş arenasından detay görüntüler.

-Seyircilerden detay görüntüler.

-Boğa güreşlerinden detay görüntüler.

-Röportajlar

Haber - Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ SULTANHİSAR (Aydın),

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