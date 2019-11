DHA YURT BÜLTENİ - 20

HDP önündeki eylemde 72'nci gün (2)

HDP ÖNÜNDE GERGİNLİK

İstanbul'da 5 Eylül günü HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde kaçırılan oğlu Tuncay (19) için oturma eylemini başlatan Fatma Bingöl, yakını olan bir teröristin çatışmada öldürüldüğünün haberini alınca gergin anların yaşanmasına neden oldu. Bingöl, oturma eylemi sırasında aldığı haberle feryat etmesiyle, diğer aileler ise HDP il binasını taşlamaya başladı. Çıkan gerginlik sırasında HDP il binasının bazı camları kırılırken, fenalık geçiren bazı ailelere sağlık görevlilerince müdahale edildi.

Gerginliğin ardından konuşan Fatma Bingöl, ölüm haberlerini duymak istemediklerini söyledi. Bingöl, "Bizim evlatlarımıza yazık günah değil mi, ne suç işlemişler? Bunlar kendi önlerine sürüp o çocukları öldürüyorlar. Yazık günah değil mi bize? Onların da yaşama hakkı yok mu? Bizim gücümüz kalmadı. Bizim sabrımız kalmadı. Artık yeter. Her gün bir yakınımızın ölüm haberini duymak istemiyoruz" dedi.

Trabzon'da yaylada yıkım gerginliği (3)

YIKIMLAR TAMAMLANDI

Trabzon'un Düzköy ilçesinde bağlı Haçka Yaylası'nda yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde başlatılan, 13 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Yaylada, yıkıma karşı çıkan bazı yapı sahipleri, evlerini ateşe vererek tepki gösterdi. Ekipler, yanarak küle dönen evlerde, iş makineleri eşliğinde yıkımları gerçekleştirdi. Bölgede bazı yayla sakini kadınlar da, gözyaşı döküp, alkışlayarak yıkımlara tepki gösterdi.

İzmir'de JES iznine çevrecilerden tepki

İZMİR Valiliği'nin 16 ilçedeki toplam 33 sahada jeotermal kaynak aramak için yarın çıkacağı ihale öncesi çevreciler ve bazı sivil toplum örgütleri, Konak'ta bir araya geldi. İhaleye çıkılarak kiraya verilecek alanın verimli tarım arazilerinden oluştuğunu öne süren çevreciler, iptal için yasal yollara başvuracaklarını açıkladı.

İzmir Valiliği, Kınık, Bergama, Kemalpaşa, Menemen, Dikili, Tire, Torbalı, Urla, Kiraz, Ödemiş, Bayındır, Gaziemir, Seferihisar, Karaburun, Çeşme ve Aliağa ilçelerinde belirlediği toplam 95 bin 330 hektarlık alanda jeotermal (JES) kaynak arama için yarın ihaleye çıkacak.

İhaleye yolu ile kiralanacak toplam 33 sahanın, verimli tarım arazilerinden oluştuğunu savunan çevreciler ve bazı sivil toplum örgütlerinden oluşan yaklaşık 250 kişi, Konak'taki SGK binası önünde toplandı. Eyleme katılanlar, üzerinde 'Jeotermal kabusuna dur diyelim', 'Fosilden kurtul, geleceği kurtar' yazılı dövizlerin yanı sıra, 'Tarım sağlık demektir', 'Küçük Menderes ölürse, Türkiye de ölür' yazılı pankartlar taşıdı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Ege Çevre ve Kültür Platformu Eş Sözcüsü Alime Yalçın Mitap, "Söz konusu arama ve işletme faaliyetlerinin Ege Bölgesi'nin geleneksel tarım ürünleri olarak bilinen ve büyük oranda ihraç edilen incir, üzüm, zeytin, kestane gibi birçok ürünün geleceğini tehlikeye atacağı açıktır" dedi.

Ödemiş'ten gelen Hanife Ceylan, ihalenin iptal edilmesini istediklerini belirtti. Selim Şahan isimli vatandaş ise "Torağımızın, suyumuzun ve havamızın korunmasını istiyoruz" dedi.

Ödemiş Kent Konseyi Başkanı Mehmet Taşlı, "Yapılacak JES aramalarına karşıyız. Bu proje kapsamındaki tüm alanlar, korunması gereken alanlardır. Tarım, su havzalarına kesinlikle zarar verecek tesis yapılamaz" ifadelerini kullandı.

Grup, ihalenin iptali için yasal yollara başvuracaklarını açıkladıktan sonra, dağıldı.

Kıran 6 operasyonuda PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi

VAN'ı da kapsayan Kıran-6 operasyonunda terör örgütü PKK'ya büyük darbe vuruldu. Operasyon kapsımında Gürpınar İlçesi'ne bağlı Akdoğdu kırsalında yapılan arazi aramalarında törör örgütüne ait silah, mühimat, yaşam malzemesi ve örgütsel dökümanlar ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gürpınar İlçesi Akdoğu Mahallesi Rubil Tepe mevkiine 'Kıran -6 Şehit GK Sami Gülmez' operasyonu düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama tarama çalışmalarında terör örgütü PKK'ya ait bir sığınak tespit edildi. Sığınakta yapılan aramalarda, 1 RPG 7 roketatar,1 Dragunov keskin nişancı tüfeği, 2 kalaşnikov piyade tüfeği, 4 EYP düzeneği, 14 savunma tipi el bombası, 34 antitank roketatar mühimmatı, 105 roketatar sevk fişeği, 1465 adet 7,62 mm fişek, 3 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 18 Kilgram TNT ve çok sayıda örgütsel malzeme ele geçirildi.

Behçet DALMAZ/VAN, -

==================

İçinde su yerine kireç çözücü bulunan şişeden içmek isteyen öğrenci, hastanelik oldu

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde, lisenin kantininden satın aldığı pet su şişesinden bir yudum içmek isteyen A.T. sıvıyı tükürdü. Şişenin içerisinde kireç çözücü bulunduğu belirlenirken, hastaneye kaldırılan öğrencinin sıvıyı tükürmesi nedeniyle ciddi bir tehlikeden döndüğü ancak dudaklarında ve ağzında kızarıklık olduğu belirtildi.

Olay, dün sabah saatlerinde, Gölcük Kavaklı Mahallesi'nde bulunan Şehit Volkan Tantürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde meydana geldi. 9'uncu sınıf öğrencisi A.T. teneffüste kantinden su satın aldı. A.T. şişeden bir yudum aldıktan hemen sonra tükürdü. A.T. durumu öğretmenlerine bildirdi. Şişede bulunan sıvının kantinde temizlikte kullanılan kireç çözücü olduğu anlaşıldı. Ağzını suyla çalkalayan A.T. hemen ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.T.'nin sıvıyı tükürmesi nedeniyle herhangi bir zarar vermediği, sadece dudaklarında ve ağzında kızarıklık olduğu görülürken, bir süre müşahede altında tutuldu.

Hastane polisi olayla ilgili olarak çocuğun ifadesini alarak, durumu emniyete bildirdi. Kantini işleten K.E.'nin ifadesi alındı. K.E.'nin ifadesinde, eşinin kantine temizliğe geldiğini, temizlik yapmak için pet su şişesine kireç çözücü koyduğunu, koli ile gelen suları tezgaha yerleştirirken bu şişenin de aralarına karıştığını, şişenin öğrenciye yanlışlıkla verildiğini söylediği öğrenildi.

Hastanede yapılan kontrolün ardından taburcu edilen A.T.'nin ise şişenin kapağını zorlamadan açtığını, bir yudum aldıktan sonra tadının farklı olması nedeniyle hemen tükürdüğünü söylediği öğrenildi.

Okul yetkilileri, kantinde bulunan nöbetçi öğretmenin duruma hemen müdahale ettiğini belirterek, "Kantinde temizlik için su şişesine kireç çözücü konulmuş. Kantincinin eşi temizlik yaptıktan sonra şişeyi dolaba koymayı unutuyor. Bu pet şişe de yeni gelen suların arasına karışıyor. Yanlışlıkla öğrenciye verilmiş. Öğrenci bir yudum alıp, sıvıyı çıkarıyor. Nöbetçi öğretmen hemen ağzını yıkatarak, hastaneye kaldırılmasını sağlıyor.ö dedi.

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor.

Gaziantep'te 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyası

GAZİANTEP'te 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel düzenlenen etkinlikte öğrenciler, öğretmenlerine mektup yazarak, adreslerine gönderdi.

Sanko Park alışveriş merkezindeki etkinliğe, PTT Başmüdürü Zekai Özkan, Gaziantep İl Mili Eğitim Müdürü Cengiz Mete ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT işbirliği ile 'Öğretmenine bir mektup da sen yaz' kampanyasına yoğun ilgi gösteren öğrenciler zemin kattaki stanttan ücretsiz temin edilen mektup kağıdına duygularını yazarak öğretmenlerinin adreslerine ücretsiz gönderim sağladı. Öğrenciler, 24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde öğretmenlerine mektup yollayabilmek için uzun kuyruklar oluşturdu.

MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜ DE İLKOKUL ÖĞRETMENİNE MEKTUP YAZDI

Kampanyaya katılarak ilkokul öğretmenine mektup yazıp gönderen İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Mete, "İlimizde bir hafta sürecek etkinlikler düzenledik. Birçok kurumla işbirliği içerisinde olduk. Bunlardan bir tanesi de Gaziantep PTT Başmüdürlüğümüz ile yürüttüğümüz öğretmene vefa konulu mektup temalı bir proje. Açıkçası herkesin hayatında iz bırakan öğretmenler vardır. Bizim de daha çok hayatımıza iz bırakan öğretmen kimdir diye baktığımızda aklımıza ilkokul öğretmenleri gelir. Ben de bugün özellikle ilkokul öğretmenime mektup yazdım. Hakikaten üzerimizde büyük bir emeği var. Biz iyi bir öğretmene denk geldiğimizi düşünüyorum. İnşallah bütün çocuklarımız aynı imkanları bulur" dedi. Öğretmenine mektup gönderen PTT Başmüdürü Zekai Özkan da, "24 Kasım Öğretmenler Günü öncesinde yaptığımız işbirliği sonucu Gaziantep'teki öğrenci kardeşlerimize öğretmenlerine mektup atma kampanyası oluşturduk. Mektup zarflarımızı PTT olarak bizler oluşturduk. AVM de mektupların gönderileceği pulları oluşturdu. Sevgili öğrencilerimiz, çok değerli öğretmenlerine bu çok değerli haftada mektup yazacaklar. Ben bu kampanyada bize destek veren alışveriş merkezi yetkililerine ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanlarına teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Öğrenciler 13-15 Kasım tarihleri arasında öğretmenlerine mektup yazarak gönderebilecek.

