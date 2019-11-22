DHA YURT BÜLTENİ-20

Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı

Erzurum 'da, ailevi sorunları olduğu iddia edilen İbrahim A. (22), kimyasal madde ile intihar girişiminde bulundu. İbrahim A. ile ona yardım eden ailesi ve apartmanda yaşayan 18 kişi, zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü. Boşaltılan 6 katlı binada AFAD ekipleri inceleme yapıyor.

Olay, merkez Aziziye ilçesinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Gülşah-İlhami A. çiftinin 4 çocuğundan İbrahim A., odasından çıkmayınca annesi şüphelendi. Odanın kapısını zorlayarak açan anne ve diğer çocuğu, İbrahim A.'yı baygın halde buldu. Aile hemen 112'yi arayarak yardım istedi. Kimyasal madde ile intihara teşebbüs ettiği ileri sürülen İbrahim A., Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ona yardım eden aile üyelerinin de zehirlenme şüphesine karşı AFAD ekipleri, olay yerine sevk edildi. 6 katlı bina boşaltıldı, polis apartman çevresini güvenlik şeridi çekerek kapattı. Aile ve apartmanda yaşayanlardan 18 kişi, kimsayal maddeden zehirlenme şüphesiyle ambulanslarla hastaneye götürüldü.

Erzurum Valisi Okay Memiş, ekiplerin olaya müdahale ettiğini belirterek, "Böyle bir bilgi var, ekipler müdahale ediyor şu anda . Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geliyor. Aile içinde sorun olduğu değerlendiriliyor. Hemen AFAD ekipleri müdahale etti. Bunlar kötü örnek oluyor. İnsanları olumsuz etkiliyor. Basın olarak bu konuya duyarlılık gösterirseniz çok memnun olurum" diye konuştu.

KEMAL SUNAL TİPLEMESİ YAPARDI

İbrahim A.'nın, Kemal Sunal tiplemesiyle ve dizileri arkadaşlarıyla uyarlayıp videolar çekerek sosyal medyada paylaştığını belirten mahalleden arkadaşı Serhat K., onunla 2 gün önce kahvede karşılaştığını söyledi. İbrahim A.'nın çok hayat dolu olduğunu belirten Serhat K., "'Yeni çekimlerin var mı?' diye sordum. O da birkaç güne çıkacağını söyledi. Hayatı seven, pozitif bakan birisiydi. Neden böyle oldu bilmiyorum. Kemal Sunal tiplemesiyle kısa videolar çekerdi. Çok üzüldüm" dedi.

Baba İlhami A. ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Oğlum İbrahim'e dua edin, durumu çok ciddi' diye yazdı.

Görüntü Dökümü

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-Vali Okay Memiş'in açıklaması

-Olay yeri

-AFAD ekiplerinin binaya girişi

-Çevrede toplananlar

-Polisin önlem alması

-İbrahim A.'nın çektiği dublaj filmler

Haber-Kamera: Turgay İPEK- Hümeyra PARDELİ/ERZURUM,

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Dipsiz Göl'e su verilmeye başlandı

GÜMÜŞHANE'nin merkeze bağlı Dumanlı köyü sınırlarındaki Taşköprü Yaylası'nda yasal izinle yapılan define kazısı sonucu yok olan, Buzul Çağı'ndan kalma 12 bin yıllık Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için başlatılan çalışma sürdürülüyor. Suya dayanıklı kireçli ve killi toprak dökülüp, silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı.

Gümüşhane merkeze 50 kilometre uzaklıkta, deniz seviyesinden 2140 metre yükseklikte olan, manzarasıyla ilgi çeken Taşköprü Yaylası'ndaki kaynağı ve akarı olmayan Dipsiz Göl'de 'define' söylentisi üzerine ismi açıklanmayan 2 kişi, kazı için başvuruda bulundu. Trabzon Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün olumlu görüşleri üzerine Gümüşhane Müze Müdürlüğü'nce ilgili kişilere define arama ruhsatı verildi. Bölgede, 6 Kasım'da jandarma yetkililerinin eşlik ettiği kazıda suyu tahliye edilen göl alanı, iş makineleri ile kazıldı. Jandarmalar, kazı alanına kimsenin yaklaşmasına izin vermedi. Dipsiz Göl'de, 4 gündür sürdürülen kazı çalışmaları, define bulunamayınca sonlandırıldı. Kaynağı ve akarı olmayan, Buzul Çağı'ndan kalma, 12 bin yıllık Dipsiz Göl'de tamamlanan kazı çalışmalarının ardından ekipler, alandan ayrıldı. Yol seviyesi ile birleştirilen göl alanı taş ve toprak yığını haline döndü.

2 MÜDÜR, 1 MEMUR AÇIĞA ALINDI

Tepki çeken kazıyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gümüşhane Valiliği tarafından başlatılan çifte soruşturma kapsamında; Kültür ve Turizm İl Müdürü Hüseyin Ateş, Müze Müdürü Elif Öktem ile müze müdürlüğü çalışanı Yunus Ağa, açığa alındı. Gümüşhane Valiliği'nce de kazı izni raporunun özensiz hazırlandığı açıklandı.

YOK OLAN GÖL ALANINA, DEREDEN SU VERİLİYOR

Kazı sonrası toprak doldurularak, kapatılan Dipsiz Göl'ün eski haline dönüştürülmesi için harekete geçildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca 'doğal sit alanı' ilan edilmesi yönünde çalışma başlatılan göl için alana dökülen, dayanıksız toprak çıkarıldı. Yerine ise suya dayanıklı kireçli ve killi toprak döküldü. Silindirle tabanı hazırlanan göl alanına, yandaki dereden su verilmeye başlandı. Göl alanı doldurulduktan sonra suyun alanda kalıp, kalmayacağı gözlenecek.

PROF. DR. BEKTAŞ: DİPSİZ GÖL, VOLKAN KRATER GÖLÜDÜR

Öte yandan Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) eski öğretim üyesi, jeoloji mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, yaptıkları fotojeolojik çalışmalarda Dipsiz Göl'ün, 66- 100 milyon yıl önce faaliyetteki volkanın yanında oluşmuş, parazit volkan krater gölü olduğunu belirlediklerini söyledi. Bektaş, "Dipsiz Göl, milyonlarca yıl önce volkanik bir faaliyetten artakalan mirastır. 66 ile 100 milyon öncesi dönemine ait volkanik faaliyetin hüküm sürdüğü Doğu Karadeniz sahil kesiminde çökmüş ve daha sonrada aşınmış volkan kraterleri yaygındır. Bunlar hava fotoğraflarında tipik olarak dairesel şekilli çöküntü alanları olarak izlenir. Çoğu kez volkan konilerinin yan taraflarında ikincil tali bacaları yani küçük parazit konileri bulunur. Bunların hava fotoğraflarındaki görüntüsü aşınma durumlarına göre küçük daire şeklinde aşınma konisi veya çöküntüler, krater olarak izlenir. Volkanlara ait küçük tali bacalar ve bacaların aşınmış kraterleri zamanla su ile dolarak dairesel şekilli parazit küçük volkan krater göllerini oluştururlar. Doğu Karadeniz'de volkanik arazideki doğal göller bugüne dek ya buzul ve ya krater gölleri olarak isimlendirilmiştir. Oysa Dipsiz Göl, oluşumuna göre tarafımızdan ilk kez 66 ile 100 milyon yıl önce faaliyette bulunan volkanın yan tarafında gelişmiş, parazit volkan krater gölü olarak tanımlanmıştır" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Alandan arşiv görüntü

Su verilen çalışmasından fotoğraflar

Selçuk BAŞAR- Aleyna KESKİN/TRABZON,

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Kayseri'de 6 hırsızlık şüphelisi yakalandı

Kayseri'de 6 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları tespit edilen 5'i kadın 6 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Sahabiye, 19 Mayıs, Osmanlı, Fevzi Çakmak ve Bahçelievler mahallerindeki hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında 6 hırsızlık olayının şüphelileri, güvenlik kamera görüntüleri incelenerek tespit edildi. Bu sabah 13 adreste arama yapan ekipler, hırsızlık şüphelileri Şerife E. (50), Reşide E. (35), Emine A. (41), Kiraz T. (24), Derya E. (24) ve İbrahim T.'yi (51) yakalayarak gözaltına aldı. Şüpheliler, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Görüntü Dökümü

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-Zanlıların Emniyet Müdürlüğü'nden çıkışları

-Genel detay

HABER: Muhammed KISIR, KAYSERİ

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Marmaris'e lüks gemiyle bin 448 yabancı turist geldi

Muğla'nın Marmaris ilçesine, 45 yaş ve üstü zengin İngiliz turistlerden oluşan bin 448 yolcu ve 616 mürettebatın bulunduğu 'Marella Dream' adlı lüks yolcu gemisi demir attı.

Antalya'nın Alanya ilçesinden hareket eden Malta bayraklı lüks yolcu gemisi 'Marella Dream', bugün Marmaris'e geldi. Yat Limanı'ndaki gümrüklü alana demir atan lüks yolcu gemisinden çoğunluğu 45 yaş ve üstü İngiliz bin 448 yolcu ve 616 mürettebat indi ve turistik ilçeyi gezdi. Bazı turistler, önceden planlanmış kültür turlarına katıldı. Bazıları ise kafeterya ve restoranlarda oturdu. Kapalı Çarşı'da hediyelik eşya dükkanında alışveriş yapanlar esnafın yüzünü güldürdü. Marmaris Liman İşletme Anonim Şirketi'nden bir yetkili, "Lüks yolcu gemisi Marmarisimize 2 ayda 4 planlı ziyaret yapacaktır. Yolcu gemisiyle gelenlerin çoğunluğu İngiliz vatandaşları" dedi.

Görüntü Dökümü

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Yolcu gemisinin limanda demirli çeşitli açılardan çekilen genel-ayrıntılı görüntüsü

Yolcu gemisinden inen turistlerin genel görüntüsü

Haber- Kamera: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),

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Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temeli atıldı

ÇANAKKALE Emniyet Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma töreni, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Jandarma Genel Komutanlığı'ndan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne devredilen 20 bin 639 metre karelik arazi üzerine yapılacak 7 kattan oluşan yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı. İçinde emniyet birimlerinin yanı sıra eğitim salonları, brifing odaları ve sosyal alanları da barındıracak olan tesisin 2023'de tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor.

İl Emniyet Müdürlüğü yeni binasının temel atma törenine, Çanakkale Valisi Orhan Tavlı, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Levent Kerim Uça, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Karişit, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü (ÇOMÜ) Prof. Dr. Sedat Murat, daire müdürleri ve emniyet mensupları katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

'ÇANAKKALE'DE FARKLI OLMAYI BİLİYORUZ'

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin son dönemde sürekli olarak ulusal ve uluslararası projelerle adından söz ettirdiğini belirtti. Bunun en önemli göstergesinin İl Emniyet Müdürlüğü binası projesi olduğunu ifade eden Turan, "Bu sene sadece bir ilde emniyet binasına yapım için izin verildi. O da Çanakkale. Çanakkale'de farklı olmayı, milletimizin bize verdiği emaneti baş tacı etmeyi görev biliyoruz. O yüzden bugün ekstra bir gururla söylüyorum ki zaten bir ihtiyaç olan emniyet binamızın Türkiye'de bu yıl atılan tek emniyet binası inşaat temeli olması da ayrıca bir gurur bizim için. Şu anki mevcut binamız şehrin tam göbeğinde emniyet sorunu olan bir noktadaydı. Binamız eski, deprem sorunu olan vesaire bir yerdi. Bunun bu yıl atılması çok kıymetliydi. Burayı bitirip hep beraber açtığımızda bizim için gece gündüz çalışan, yeri geldiğinde canını ortaya koyan emniyet mensuplarımıza bu güzel çalışma ortamında beraber çay içmeye geldiğimizde, keyifle geldiğimizde hep beraber gurur duyacağımız bir temel atma töreni oluyor" dedi.

POLİS TEŞKİLATI İÇİN KANUN TEKLİFİ

Mecliste her hafta yoğun gündemle kanun tekliflerinin yasalaştığını dile getiren Turan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu haftada komisyona verdiğimiz bir kanun teklifi var. Haftaya inşallah bunun görüşmelerine başlayacağız. 90 maddeden fazla olan bu teklifin özelliği polis teşkilatımızın kanunu. Bunun içinde özellikle Sahil Güvenlik başta olmak üzere bir takım teknik düzenlemeler olmakla birlikte esas olarak tüm lisans mezunu polislerimizin eşit maaş almasından tutunda eşit haklara kadar görev yapmasını sağlayan düzenlemeler, komiser yardımcılığı için yaş ve lisans şartının kaldırılıp beraber yol yürüme imkanı sağlayan maddeler, başka illere görevlendirilen polislerimize zaman zaman sadece çevik kuvvete verilip de diğerlerine verilmeyen hakların yemek parasından yol parasına yatma parasına kadar bir çok konuda eksiklerimiz vardı. Bunların çözülmesi için yapılan düzenlemeler, yeni proje koyan polislerimize, kahramanlık gösteren başarılı polislerimize yine ekstra maaşın, başarı belgelerini ve rozetlerini verilirken düzenleyen ekstra bir takım önemli maddeler var. Ufak tefek belki değişiklikler olma ihtimali olmakla beraber bu hafta inşallah 90 küsur maddelik yasayı meclisten geçirip, polislerimizin talebi doğrultusunda hayata geçirmeyi ümit ediyoruz."

'HEM TEŞKİLATIMIZ HEM DE İNSANIMIZ İÇİN'

Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş ise, "Polis teşkilatımız tam 174 yıldır milletimizin huzuru, güvenliği, esenliği için insanımızın gece başını yastığına huzurla koyabilmesi için ve devletimizin bekası için gece- gündüz demeden günün her anında canla başla mücadele etmektedir. Yeri geldiğinde gözünü hiç kırpmadan canını da feda etmektedir. Teşkilatımızın imkan ve kabiliyetini, fiziki imkanlarını ve personel yönüyle daha ileri noktalara gelmesi, kendini daha da geliştirmesi için devletimiz her türlü desteğini sunmaktadır. İşte onlardan bir tanesini de Çanakkale'mizde, hem buradaki meslektaşlarımızın çok daha rahat bir ortamda hizmet yapabilmeleri ve insanımıza daha iyi hizmet sunabilmeleri için yapıyoruz. 15 dönümlük bir arazi üzerine yaklaşık 20 bin metrekare kapalı alan olacak şekilde, şehir vizyonunu esasa alarak Çanakkale'nin ilerleyen yıllarına da hitap edecek şekilde hazırlanmış çok güzel proje, burada hayata geçecek. Binamızın kazasız, belasız bir şekilde huzurla güvenle tamamlanarak hizmete girmesini temenni ediyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyelerince Çanakkale Müftü Yardımcısı Mehmet Ali bal tarafından yaptırılan duanın ardından butona basılmasıyla, yeni İl Emniyet Müdürlüğü hizmet binasının temeli düzenlenen törenle atıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaat alanından genel ve detay görüntü.

-Temel atma töreninden görüntü.

-AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan açıklama görüntüsü

-Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş açıklama görüntüsü.

-Temel atma töreni için dua edilmesi ve butona basılmasından görüntü.

Haber-Kamera: Mustafa SUİÇMEZ-Cemhan ŞEN/ÇANAKKALE,