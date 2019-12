DHA YURT BÜLTENİ-20

Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3)

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları, havanın kararmasıyla da devam ediyor. 80 kişilik ekip, 21 saattir haber alınamayan 2 genci bulmak için, eksi 3 derece hava sıcaklığında çalışmaşlarını sürdürüyor. Arama-Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, bölgede 50 metre aralıklarla iki ayak izine rastlanıldığını ancak bu izlerin dağcılara ait olduğu konusunde net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Işık şöyle konuştu:

"Şu an için, kayıp dağcılarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Arazide yoğun bir arama çalışması var. Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. İlk etapta, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve Jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp dağcılara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor. Bölgede yetkili merciler tarafından cep telefonu sinyali alınmaya çalışıldı ancak bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor."

'AYAK İZİNE RASTLANDI'

Arama-Kurtarma çalışmalarına Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek vereceğini kaydeden Işık, 50 metre aralıklarla bulunan ayak izleri ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ayak izlerine rastlandı, ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Dağcıların biri, dün akşam eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş."

Sobadan sızan karbonmonoksit gazından 2 kişi zehirlendi

AYDIN'ın Çine ilçesinde, iddiaya göre 2 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay, bugün akşam saatlerinde Çine ilçesine bağlı Şevketiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'dan haber alamayan komşuları durumu Ok ailesinin yakınlarına bildirdi. Eve gelen yakınları, çilingir yardımı ile içeri girdi. Felekşan Ok ve eşi Veli Ok'u hareketsiz şekilde yatarken gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Ok çiftini ambulansa alarak Çine Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Veli Ok ve Felekşan Ok'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Evde yapılan incelemede, Ok çiftinin sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği ortaya çıktı.

Hafif ticari araçla otomobil çarpıştı: 4 yaralı

DİYARBAKIR'da hafif ticari araçla otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayapınar ilçesi Musa Anter Caddesi'nde meydana geldi. Murat Cengiz'in kullandığı 21 AG 523 plakalı hafif ticari araç ile Yunus Hangiller idaresinde 34 LP 6230 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Otomobil bir sitenin bahçe duvarına çarparak dururken, her iki araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2'sinin sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Öğrenci yurdu yakınına bırakılan şüpheli paket fünyeyle patlatıldı

ELAZIĞ'da öğrenci yurdu binası yakınına bırakılan şüpheli çanta fünye ile patlatıldı.

Kent merkezindeki Gazi Caddesinde bulunan bir öğrenci yurdunun yakınına bırakılan şüpheli çantayı görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, caddeyi araç ve yaya trafiğine kapatarak, çantanın çevresine güvenlik şeridi çekti. Görevli bomba imha uzmanı, özel kıyafetini giyerek çantayı kontrollü bir şekilde fünye bağlayarak patlattı.

Patlatılan çantanın boş olduğu belirlendi.

TBMM Başkanı Şentop, Tekirdağ'da açılış yaptı, tapu dağıttı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı, Tekirdağ Milletvekili Prof. Dr. Mustafa Şentop, Namık Kemal Üniversitesi'nde yeni faaliyete alınan, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nin (GETAT) açılış törenini yaptı. Şentop, yeni hizmete giren merkezle birlikte üniversite hastanesinin Doğu Avrupa ve Balkanlar'ın sağlık üssü haline geleceğini söyledi.

Tekirdağ NKÜ'de, bünyesinde akupunktur, ozon tedavileri, kupa tedavisi (Hacamat) ve inme halinde acil müdahale birimi gibi merkezleri barındıran, Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Merkezi'nin (GETAT) açılış töreni gerçekleştirildi. Açılışa, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Vali Aziz Yıldırım, Ak Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Cumhuriyet Başsavcısı Güngör Karakuş, NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, doktorlar ve akademisyenler katıldı. Açılışta konuşan TBMM Başkanı Şentop, geleneksel ve tamamlayıcı Tıp'ın geniş bir konu olduğunu ifade ederek, "Modern düşünce, modern dünya modelinde olduğu gibi, alternatif tıp tedavileri de hayatımızda geniş yer buluyor" diye konuştu.

'ALTERNATİF TIP'I TAMAMEN REDDETMEK YANLIŞTIR'

Modern dünyanın ürettiği herşeyin teknoloji dahil olmak üzere insanlık tarihinde ortaya çıkan bir tecrübe olduğunu söyleyen Şentop, "İnsanlara çok büyük faydalar getirmiştir. Bu inkar edilemez. Fakat insanların bütün birikimi tıp alanında da sadece modern tıptan ibaret değildir. Dünyanın çok farklı yerlerinde modern tıp öncesinde tarih olarak da böyledir. Ama modern tıp ortaya çıktıktan sonra da halen devam eden ve modern tıp dışında kalan uygulamalardan olan, bu anlamda bakanlığımızın kullandığı ifade ile, 'geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamaları' ifadesi insanın sağlığını kazanması için bilinen model dışında başka bazı faydalı uygulamalar olarak hizmete sunuluyor. Alternatif Tıp, o baktığımız paradigmanın dışında kalıyor diye tamamen reddetmek yanlıştır. Önemli olan bu arada insanın sağlığıdır. Tedavisini gerçekleştirecek olan geleneksel ve tamamlayıcı tıp alanında destek vermek gerekir ve verilmesi gereken yerde hastanelerdir" diye konuştu.

'TRAKYA'NIN MERKEZİ OLACAK'

Söz konusu hizmetin Trakya'nın merkezi haline geleceğini söyleyen Şentop; "Böyle bir merkez Tekirdağ'da yoktu, sadece İstanbul'da vardı. Tedavi için vatandaşlarımız Kırklareli'den Tekirdağ'dan çevre illerden İstanbul'a gidiyorlardı. Şimdi burası Trakya açısından bir merkez olacaktır. Birçok açıdan, hem yakınlık açısından, kolaylaştırması açısından ve harcanacak masraflar bakımından da birçok kolaylık sağlayacak" dedi.

ŞENTOP TAPU DAĞITTI

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop ve beraberindekiler açılışın ardından Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde tapu dağıtım etkinliğine katıldı. Süleymanpaşa Belediyesi ve Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından bakanlıkla yürütülen sürecin ardından, Aydoğdu Mahallesi Dere Sokaktaki yaklaşık 40 yıldır süren ve ihtilaflı olan arazi ve meskenlerin hukuki süreçlerinden sonra çözülmesi ile 233 parselin tapuları sahiplerine teslim edildi. Şentop tapu sahiplerinden bazılarına tapularını takdim ettikten sonra, karayolu ile Çorlu havaalanına hareket etti.

Engelsiz bir dünya için 150 dilek feneri uçurdular

TOKAT'ta Beyazay Derneği üyeleri 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık oluşturmak için 150 dilek feneri uçurdu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle Tokat Beyazay Derneği tarafından özel bir otelin bahçesinde 'Engelisiz Bir Dünya İçin Dilek Feneri Uçurma' etkinliği düzenledi. Etkinliğe engelliler ve aileleri katıldı. Programda 150 dilek feneri gökyüzüne gönderildi.

Türkiye Beyazay Derneği Tokat Şubesi Başkanı Suna Arslan Köten, "Engelsiz bir dünya için dilek feneri etkinliğini düzenledik. Türkiye'nin yüzde 11 engelli oranı var. Her ailede ya da yakınında bir engelli var. Ama engelliler için uygun yaşanılabilir bir dünya mı? Bütün haklarından faydalanabiliyor mu? Biz de engelsiz bir dünya olsun diye dilek feneri etkinliği düzenledik. Biz engelsiz bir dünya diyoruz. Hepimiz eşitiz diyoruz. Beyinlerdeki engeli aşalım. Eğitimle, bakış açımızla bütün engeller kalkabilir" dedi.

Etkinlikte engelliler için dilek dilediğini belirten Betül Alkan (12), "Engelliler haftası için bunları uçurmaya geldik. Ben de bir tane uçurdum şimdi. İlk başta çok heyecanlıydım. İnşallah dileğim gerçekleşir dedim. İsmi dilek mumu olduğu için gerçekleşmesini çok isterim" diye konuştu.

Düzenlenen etkinliğe engelli çocuğu ile katılan Sevgi Güler, "Çok güzel, gurur verici bir toplantının içerisindeyiz. Çok güzel bir organizasyon, unutulmadığımızı hissettiriyorlar. Kızım için çok güzel bir hayat diledim. Engelsiz bir hayat diledim. Her şeyinin normal çocuklar gibi olmasını istedim. Bunu da el birliği ile devam ettireceğiz" diye konuştu.

