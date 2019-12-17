DHA YURT BÜLTENİ-20

Minibüs, bahçe duvarına çarptı: 2 yolcu yaralı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada 2 yolcu yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde, Değirmenbaşı Sokak'ta meydana geldi. Yaşar Hüsnü Bostancı'nın kullandığı 78 M 6022 plakalı yolcu minibüsü, kontrolden çıkarak, yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kazada, minibüsteki yolcular Hamiyet Önkal ile Ayşe Gözetleyen yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlileri, 2 yaralıyı ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Minibüs şoförü Yaşar Hüsnü Bostancı, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Minibüs çekiciye konulurken

-Yıkılan duvar

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU(Karabük),

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Sivas'ta yoğun sis (2)

KENTTEN SİS MANZARALARI

Sivas'ta, sabah saatlerinde başlayan sisin etkisi, akşam saatlerinde arttı. Hava sıcaklığının eksi derecelerde ölçüldüğü kentte sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 20 metreye düştü. Yollarda olan sürücüler, zor anlar yaşarken, iş çıkış saatinde, trafikte aksama meydana geldi. Kent merkezinde sis manzaraları da ortaya çıktı. Tarihi kent meydanında, sis ve şehir ışıkları birbirine karışınca dışarıda olanlar da cep telefonlarının kameralarıyla fotoğraf çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7'nci Bölge Müdürlüğü'nce sisin 3 gün kentte etkili olacağı belirtilerek, trafikte meydana gelebilecek aksamalara karşı uyarı yapıldı.

Görüntü Dökümü:

-Kent merkezinden görüntüler

-Oluşan sis tabakası

-Sisle ortaya çıkan manzaralar

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI-Rahmi MEYVECİ/SİVAS (DHA

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Polisi yaralayıp kaçan Suriyeli eşini kıramayınca yakalandı

Konya'da, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan ve polisin 'dur' ihtarına rağmen kaçmak isterken yol açtığı kazada 1 polis memurunun yaralanmasına neden olan Suriye uyruklu Muhammed El Neccar (26), kendisini görmek isteyen eşini kırmayıp, eve gelince yakalandı. El Neccar, mahkemece tutuklandı.

Meram ilçesinde dün öğle saatlerinde yaşanan olayda, polis ekipleri, hakkında 10 ayrı suçtan arama kararı bulunan Suriyeli Muhammed El Neccar tarafından kiralanan otomobili cadde üzerinde gördü. Polisin 'dur' ihtarında bulunduğu El Neccar, otomobille kaçmaya başladı.

Yaşanan kovalamaca sırasında El Neccar, bir ekip otosuna çarpıp, durdu. Polis memuru Yusuf Oktay'ın yaralandığı kazanın ardından şüpheli, otomobilden inip, yaya olarak kaçtı.

SURİYE'YE KAÇMAYA ÇALIŞMIŞ

Çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği bölge abluka altına alındı ancak şüpheli, kaçarak izini kaybettirdi. Bunun üzerine geniş çaplı araştırma başlatan polis, Muhammed El Neccar'ın, eşini telefon arayarak, izini kaybettirmek için Suriye'ye kaçacağını, bu amaçla bir araç bulmaya çalıştığını ve elinden yaralı olduğunu belirledi. El Neccar'ın Meram ilçesi Yenişehir Mahallesi'ndeki evine giden polis, eşine, kocasını aratarak, "Kaçmadan önce seni bir kez daha göreyim" dedirtti. Eşini kırmayıp eve gelen 2 çocuk babası El Neccar, polisler tarafından yakalandı.

SUÇ MAKİNESİ ÇIKTI

'Güveni kötüye kullanma', 'dolandırıcılık', 'bisiklet ve motosiklet hırsızlığı' ile 'taksirle yaralama^' suçlarından arama kararı bulunan Muhammed El Neccar, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Kamu malına zarar vermek, görevi yaptırmamak için direnme, başkasına ait kimlik veya kimlik bilgilerinin kullanılması suçlarından işlem yapılan Muhammed El Neccar sevk edildiği mahkemede, nöbetçi mahkemece tutuklandı.

POLİS MEMURU TABURCU EDİLDİ

Öte yandan kazanın ardından Konya Numune Hastanesine kaldırılarak, tedaviye alınan polis memurunun taburcu edildiği öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Tolga YANIK/KONYA,

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Yemek yaparken, engel tanımadılar

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, down sendromlu öğrenciler, en güzel yemeği yapabilmek için yarıştı.

Batı Karadeniz Karabük Safranbolu Turizm Aşçılar Derneği'nce 'Anadolu Yöresel Lezzetleri Safranbolu'da Buluşuyor' etkinliği düzenlendi. Düğün salonundaki etkinlik öncesi rehabilitasyon merkezlerinde eğitim gören 13 down sendromlu, müzik eşliğinde oynayarak, eğlendi. Daha sonra yarışmaya geçildi. Öğrenciler, şeflerin yardımıyla yemek yapmaya başladı. Down sendromlu öğrencilerin yemek konusunda engel tanımadığını söyleyen Dernek Başkanı Muhammet Karaöz, "Engelli arkadaşlarımız için şeflerin yardımıyla onları sevindirmek, güzel ortam yaşamaları için etkinlik düzenledik" dedi.

Şefler, 13 yarışmacıyı birinci olarak açıkladı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Müzik eşliğinde oyun oynanırken

-Yemek yapılırken

-Muhammet Karaöz açıklaması

-Öğrencilerin konuşmaları

Haber-Kamera: Okan ŞİMŞEK/SAFRANBOLU(Karabük),