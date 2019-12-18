DHA YURT BÜLTENİ - 20

Samsun'da öğrenci servisi devrildi: 2'si ağır, 15 yaralı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2'si ağır, 15 öğrenci yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

SAMSUN-DHA

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Maganda kurşunuyla ölen Umut'un davasında Yargıtay'dan ikinci bozma

İzmir'in Karabağlar ilçesinde, 7 yıl önce parkta oynarken maganda kurşunuyla hayatını kaybeden Umut Ceylan (6) davası, Yargıtay tarafından ikinci kez bozuldu. Dava dosyası yerel mahkemeye gönderilirken, sanık Can Kayı'nın (37) üçüncü kez yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak. Ceylan ailesinin avukatı Özge Eşsizhan, "Yargıtay'ın kararını olumlu karşılıyoruz. Tek isteğimiz suçu gerçekten işleyen kişinin en ağır cezayı alması" dedi.

Karabağlar'da, 27 Ağustos 2012 tarihinde, bir parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline isabet eden kurşunla ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, Can Kayı'nın tabancasından çıktığı belirlendi. Gözaltına alınan Kayı, tutuklandı. Kayı, hakkında 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçundan İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, dava açıldı. Dava sürecinde, Kayı, bu suçtan tahliye edildi. Ancak, hakkında 'Öldürmeye teşebbüs' ve 'ruhsatsız silah bulundurmak' suçundan açılmış olan başka bir davadan 7,5 yıl hapis cezası alması nedeniyle Kayı, cezaevinden çıkamadı.

Küçük Umut'un ölümüne neden olduğu gerekçesiyle yargılandığı davada ise mahkeme heyeti, 5 yıl önce kararını verip, Kayı'ya önce ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ardından 'olası kasıt' nedeniyle bu cezası müebbet hapse çevrildi. Mahkeme, küçük Umut'un ölümüne neden olduğu davada daha önce tahliye edilen Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması nedeniyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verdi.

'BERAAT KARARI ÇIKTI'

Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Bu arada Can Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde başka suçtan olan cezasını tamamlayıp tahliye oldu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi'nin bozma kararının ardından yeniden yapılan yargılamada, duruşma savcısı esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanığın cep telefonunun sinyal kayıtlarının incelenmesiyle, cinayet saatinde olay yerinden farklı bir yerde olduğunun tespit edildiğini belirtti. Bunun üzerine üç yıl önce mahkeme, Kayı'nın bu defa beraatine karar verdi.

'KOVUŞTURMA YENİDEN BAŞLAYACAK'

Bu kez öldürülen Umut Ceylan'ın ailesi kararı temyize gönderdi. Yargıtay'a giden dava, Can Kayı'nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'ndan (BTK) istenen cep telefonu sinyal bilgilerinin yetersiz olması nedeniyle 2'nci kez bozuldu. Dava dosyası yerel mahkemeye iade edilirken, Kayı'nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde yeniden başlanacak.

Ailenin avukatı Özge Eşsizhan Yavuz, Yargıtay'ın 'hassasiyetini' olumlu bulduklarını belirtti. Avukat Yavuz, "Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, daha önce BTK'den alınan sinyal incelemelerinin yetersiz olduğu gerekçesiyle kararı bozdu. Bu sebeple kovuşturma yeniden başlayacak. Olayın olduğu saatlerde Can Kayı'nın telefonları sinyalleri detaylı olarak incelenecek. Yargıtay'ın konuya olan hassasiyetini çok olumlu karşıladık. Böylelikle şüpheden uzak karar verilebilecek. 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nden de aynı hassasiyeti bekliyoruz. Bizim tek isteğimiz, failin ortaya çıkmasıdır. Eğer bu suçu işleyen mevcut şüpheli ise, suça uygun en ağır cezayı almasını talep edeceğiz. Değilse de gerçek failin bulunması için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :

-Avukat Özge Eşsizhan Yavuz ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler

Haber: Tolga TAHÇI - Kamera: Mücahit BEKTAŞ/ İZMİR,

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Osmaniye'de DEAŞ Operasyonu: 13 gözaltı

Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli gözaltına alındı.

Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün faaliyetlerinin tespiti, deşifresi ve engellenmesine yönelik yaptığı ortak çalışmalarda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem planlamalarının olabileceği istihbaratı üzerine harekete geçti. Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, 13 DEAŞ terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülürken, ele geçirilen dijital materyallere ise incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin 2'sinin Irak, diğerlerinin ise Suriye vatandaşı olduğu bildirildi. Suriyeli şüphelilerden birinin örgütte 'emir' olarak, bir diğerinin ise 'kadı' olarak faliyet gösterdiği kaydedildi.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Osmaniye'de polisin düzenlediği DEAŞ operasyonunda, yılbaşı öncesi ve yılbaşı günü eylem yapabilecekleri öne sürülen 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Şüpheliler, sorguları için tekrar Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ek hizmet binası tabelası

-Emniyet Müdürlüğü girişinden detay

-DEAŞ şüphelilerini taşıyan aracın hastaneye gelişi

-Şüphelilerin polisler eşliğinde hastaneye götürülmesi

-Hastane içinde sağlık kontrolü için bekleyen şüpheliler

-Şüphelilerin hastaneden çıkışları

-Araca binmeleri, araç önünde bekleme detay

-Otobüsün hastane önünden ayrılışı

Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,

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'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırtıyor

MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde, üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazılı cennet elması görenleri şaşırttı.

Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki 1 dönümlük bahçesinde limon, zeytin ve cennet elması ağaçları bulunan çiftçi Mustafa Varlı (43), bugün sabah saatlerinde meyve toplamak istedi. Ağaçtan kopardığı cennet elmasının üzerinde Arapça harflerle 'Allah' yazdığını fark eden Varlı, Arapça bilen arkadaşlarından yardım istedi. Elmanın üzerinde kendiliğinden beliren şeklin Arapça 'Allah' yazısıyla büyük benzerlik gösterdiğini öğrenen Varlı, meyveyi korumaya ve saklamaya karar verdi.

'UZUN YILLAR KORUMAK İSTİYORUM'

Meyve ağaçlarının bulunduğu bahçeyi 15 yıl önce satın aldığını belirten Varlı, cennet elmalarını toplamak isterken meyvelerden birinin üzerinde 'Allah' yazdığını gördüğünü söyledi. Arapçaya hakim arkadaşlarının da bunu onayladığını anlatan Varlı, "Büyük şaşkınlık ve mutluluk yaşadım. Meyveyi gören herkes çok şaşırdı. Diğer meyveleri yesek de bu cennet elmasını yemeyeceğim. Meyvemizi saklamak istiyorum. Dinimiz gereği meyvenin belden aşağıda tutulmamasına ve iyi korunmasına özen gösteriyorum" dedi.

Meyveyi satmayı düşünmediğini vurgulayan Varlı, tek amacının cennet elmasını uzun yıllar koruyabilmek olduğunu kaydetti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cennet elmasının görüntüsü

Bahçeden görüntü

Elma ağacının görüntüsü

Mustafa Varlı ile röportaj

Haber - Kamera: Ergün TOS/ FETHİYE (Muğla),

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