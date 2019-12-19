DHA YURT BÜLTENİ-20

Cezaevi idari binasında yangın: 19 kişi dumandan etkilendi

MERSİN'in Tarsus ilçesindeki Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü idari binasında çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum hastaneye kaldırıldı.

Alifakı Mahallesi'nde bulunan Tarsus Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü içerisindeki idari binada, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine cezaevine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangın sırasında dumandan etkilenen 17 personel ile 2 mahkum, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Dumandan etkilenenlerin hayati tehlikelerinin olmadığı bildirildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

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Tarsus Devlet Hastanesi acil servisi

Ambulans görüntüsü

SÜRE: 25" BOYUT: 47 mb

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS ( Mersin ),

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Eşini ve kızını öldüren sanık: Onların ardından savunma yapmayı kendime yakıştıramıyorum

Antalya'da, eşi Hanife (47) ve kızı Esra Özen'i (23) öldüren Sertok Özen (55), iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası aldı. Sanığın son sözü ise, "Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" oldu.

Olay, 15 Ekim 2017'de, Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1043 Sokak'ta meydana geldi. Gece yarısı eve alkollü gelen Sertok Özen, eşi Hanife Özen'le tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sertok Özen, ruhsatsız av tüfeğiyle üniversite öğrencisi kızı Esra ve eşi Hanife Özen'i öldürdü. Özen, daha sonra Muratpaşa Mahallesi'nde oturan bacanağı Osman Göçer'in evine gitti. Göçer, ani bir hareketle tüfeği Özen'in elinden aldı. Panikleyip kaçan Sertok Özen, Döşemealtı ilçesinde yakalanıp tutuklandı. Sertok Özen'in evine giden polis, anne ve kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Hanife ve Esra Özen'in cenazeleri Serik'te toprağa verildi.

Hakkında iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Sertok Özen, son kez hakim karşısına çıktı. Savcı mütalaasında, sanık için 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçu'ndan iki kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talebinde bulundu.

'SAVUNMA YAPMAYI KENDİME YAKIŞTIRAMIYORUM'

Mahkeme heyeti de yargılamanın sona erdirileceğini belirterek, sanıktan son sözünü sordu. Takdiri mahkemeye bıraktığını söyleyen Sertok Özen, "Ölen yabancı birisi değil. Birisi karım, birisi kızım. Onların arkasından savunma yapmayı da kendime yakıştıramıyorum" dedi.

Mahkeme sanığı 'eşini ve kızını tasarlayarak öldürmek suçu'ndan ikişer kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, bacanağı Osman Göçer ile eşi Emine Göçer'i silahla tehdit suçundan sanığa 2 yıl 15 ay hapis cezası verdi. Heyet cezalarda indirim de yapmadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Olaya ilişkin ARŞİV görüntüler

Haber: Süleyman EKİN/ ANTALYA,

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Sibel Köse'yi bacağından eden eşi, hakim karşısına çıktı: Tahliyemi istemiyorum

YOZGAT'ta şiddetli geçimsizlik nedeniyle kendisine boşanma davası açıp, iki çocuğunu alarak evini terk edip Manisa'ya giden eşi Sibel Köse'yi (34) çocuğunun gözü önünde pompalı tüfek ile yaralayıp, sağ bacağının diz üstünden kesilmesine neden olan Mustafa Köse'nin (39) yargılanmasına başlandı. Tutuklu sanık Köse, suçunu kabul edip, "Yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi istemiyorum. Cezamı çekmeye razıyım" dedi. Sibel Köse ise sanığa en ağır cezanın verilmesini istedi.

Yozgat'ta yaşayan ve biri ilk eşinden 2 çocuğu bulunan yazar Sibel Köse, 12 yıllık ikinci eşi Mustafa Köse'ye geçen haziran ayında şiddetli geçimsizlik gerekçesiyle boşanma davası açtı. Ancak Mustafa Köse, boşanmaya karşı çıkarak eşini, "Seni sakat bırakırım" diyerek tehdit etti. Sibel Köse önce eşine karşı uzaklaştırma kararı aldırdı ardından da geçen 1 Haziran günü, 2 çocuğunu da alıp, evi terk etti. Köse, Manisa'ya gelip, burada yaşayan arkadaşının evine sığındı. Ancak iddiaya göre, 4 gün sonra eşinin peşinden Manisa'ya gelen Köse, burada da eşini rahat bırakmadı. Köse, daha sonra yaşadıkları

"Kahvaltılık bir şeyler almak için evden çıkan arkadaşımı pompalı tüfekle tehdit edip, yanıma kadar geldi. Eve girer girmez, enseme vurup, beni itmeye başladı. Çocuklarımdan biri de yanımdaydı. Beni ve arkadaşımı, 4 saat rehin aldı. Sürekli pompalı tüfeği bize doğrultup, tehditler savurdu. Onu sakinleştirmeye çalışıp, 'Sen her şeyini düzelt, ben eve döneceğim' diyerek, ikna ettim. Bunun üzerine evden çıktı. Bir saat sonra arayıp, 'Yalan söyledin, gelmeyeceksin' dedi. Polisi aradım, durumu bildirdim. Ancak, olay bittiği için o an bir şey yapılamadı" diye anlatarak, polise şikayetçi oldu. Köse, 10 Haziran'da savcılığa suç duyurusunda da bulundu. Savcılığın soruşturmasının ardından Mustafa Köse hakkında, 'konut dokunulmazlığı ihlal etme' ve 'tehdit', suçlarından Manisa 6'ncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Ancak, buna rağmen tehditlerini sürdüren Mustafa Köse, geçen 19 Temmuz akşamı, küçük oğlu ve arkadaşı ile birlikte Fatih Parkı'na giden Sibel Köse'nin karşısına çıktı. Mustafa Köse, eşini, oğlunun gözü önünde tekme atıp, yere düşürdükten sonra pompalı tüfek ile vurdu. Sibel Köse, sağ bacağına isabet eden saçmalarla yaralandı. Saçmalar, sol bacağını ise sıyırdı. Saldırgan koca kaçarken, Sibel Köse, ambulansla Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Sağ diz kapağı parçalanan ve damarları kopan Köse, ameliyat edildi. Parçalanan bacak yerine dikildi. Ancak, 10 gün sonra Köse'nin bacağı diz üstünden kesilmek zorunda kaldı. Bir süre sonra polis tarafından yakalanan Mustafa Köse tutuklandı. Köse hakkındaki ilk olaydan açılan dava geçen 13 Aralık'ta sonuçlandı ve 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yaşanan bu ikinci olayın ardından ise Köse hakkında, 'ateşli silahla yaralama' ve 'rehin alma' suçlarından dava açıldı. Manisa 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına ise bugün başlandı. Duruşmaya Sibel Köse ve avukatı Emine Özge Arslan ile tutuklu sanık Mustafa Köse katıldı. 'Duruşmayı Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu' Manisa Temsilcisi Semiha Hasgör de izledi.

'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, HEPSİNİ KULLANIRDIM'

Sanık Mustafa Köse, duruşmadaki ifadesinde suçunu kabul edip, "Yozgat'ta otobüs firmasında şoför olarak çalışıyordum. Eşim Sibel Köse ile aramızda kavga çıktı. Kendisinin kavganın ardından evi terk etti. Manisa'ya gittiğini öğrendim. Bu işlerle uğraşırken otobüs firmasındaki işime sahip çıkamadım. Bu durumumu da patronum öğrenmiş. 'Avradına sahip çıkamıyor, 40 yolcuya mı sahip çıkacak' demiş. Bu sözü kaldıramadım. Normalde içki içen biri değilim. Buna rağmen içki içtim. Alkollüyken yanıma pompalı tüfeğimi de yanıma alıp, Yozgat'tan Manisa'ya otobüsle geldim. Burada, önce Sibel ile konuşup anlaşmaya çalışmak istedim. Tüfeğimi Şehzadeler ilçesinde bulunan 112 Acil Servis, yakınındaki kullanılmayan bir binaya bıraktım. Daha sonra Sibel Köse'nin bulunduğu evin yakınlarındaki Fatih Parkı'na gittim. Burada, içki içmeye devam ettim. Eşim Sibel, burada ismi 'Mert' olan bir kişiyle top oynayama başladı. İlk başta rahatsız edici bir durum görmedim. Parkta bir süre dolaştıktan sonra, birbirlerine el sallayarak ayrıldılar. Bende bu durumu çok kıskandım. Sonra bıraktığım pompalı tüfeği gidip yerinden aldım ve tekrar parka döndüm. Sibel'in canını acıtmak istediğim için arkasından ayaklarına doğru ateş ettim. Tüfekte 5 fişek vardı. Öldürmek isteseydim, hepsini kullanırdım. Başka kimseye silah doğrultmadım. Kesinlikle öldürme amacım yoktu. Benim dini ve resmi nikahlı eşimin yanında böyle bir kişinin olmasını konduramadım. Yaptıklarımdan pişmanım. Tahliyemi istemiyorum. Cezamı çekmeye razıyım" dedi.

KAYINVALİDESİNİN ÇABASI YETERSİZ KALMIŞ

Eşi tarafından vurulduğunda, kendisi için 'koruma kararı' olduğunu hatırlatan Sibel Köse de ifadesinde, 12 yıllık evlilikleri boyunca eşi Mustafa Köse'nin kendisini birçok kez darp ettiğini belirtip, "Kendisi sürekli içki içen biridir. İfadesinde, 'sevgilim' diye suçladığı kişi, manevi abimdir. Şu an yazarlık yapıyorum. Olay tarihinde evde yemek yedikten sonra oğlumu oynaması için 'Songül' ismindeki arkadaşımla Fatih Parkı'na götürdük. Burada oğlum oynarken, biz de çay bahçesinde oturduk. Daha sonra Mustafa Köse'nin annesi beni aradı. 'Oğlum seni öldürmeye geliyor. Neredeysen hemen kaç saklan' dedi. Bu nedenle bizde kalkıp hızlıca eve dönüyorduk. Parktan çıkıp, kaldırımdan yürüdüğümüz sırada, arkamdan birinin koşarak geldiğini fark ettim. Sese doğru döndüm. Döndükten sonra karşımda gördüğüm Mustafa Köse, tekme atıp, beni yere düşürdü. Ardından da bana elindeki tüfekle ateş etti. Bacaklarımın diz üstü bölgesine saçmalar isabet etti. Daha sonra, yanımdaki arkadaşımı kovaladı. Yakalanamayacağını anlayınca, tekrar yanıma geldi. Bana bir kez daha ateş etti. Bu sefer saçmalar, sol kasığıma isabet etti. Ardından silahı oğlumun kalbine dayayıp, 'Seni de öldüreceğim' dedi. Ondan sonra tekrar bana dönüp, tüfeğini bir kez dana ateşledi. Ancak, bu defa saçmalar isabet etmedi. Kendisinden şikayetçiyim. Yüce adalete güveniyorum. Kendisine en ağır cezasının verilmesini istiyorum" dedi.

Sibel Köse'nin avukatı Emine Özge Arslan ise, sanık Mustafa Köse'nin suç vasıflarının devam edebileceğine dikkati çekip, tutukluluk halinin devam etmesini talep etti.

Verilen 15 dakikalık aranın ardından mahkeme heyeti, sanık Mustafa Köse'nin tutukluluk halinin devamına, Sibel Köse'yi 'Oğlum seni öldürmeye geliyor. Neredeysen hemen kaç saklan' diye uyaran kayınvalidesinin tanık olarak dinlenmesine karar verip, duruşmayı 16 Ocak'a erteledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sibel Köse'nin adliye çıkışında görüntüsü

Adliye binasından görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,

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Masalsı yolculuk zamlandı

BAŞKENT Ankara'da başlayıp Kars'ta sona eren Doğu Ekspresi'nde, masalsı yolculuğa rağbet artıyor. Yeni yıla tren yolculuğunda girmek isteyenler biletleri şimdiden tüketirken, Turizm Ekspresi'nde tek kişilik yataklı biletler 480, çift kişiye ise 600 liradan satışa sunuluyor.

Özellikle genç kitle arasında popüler olan Doğu Ekspresi Ankara'dan çıkıp, Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum'dan Kars'a ulaşıyor. Merkez istasyonlarda 5- 10 dakika bekleyen Doğu Ekspresi, Ankara Garı'ndan her gün saat 17.55'te kalkıyor ve ertesi gün saat 18.30'da Kars Garı'na varıyor. Turistik Doğu Ekspresi ise Ankara'dan her gün 15.55'de hareket edip Kars'a gece yarısı varıyor. Bu tren ise merkezlerde 2 buçuk ile 3 saat arasında değişen molalar veriyor. Bu mola aralarında şehir merkezinde mini turlar düzenleniyor. Şehrin kültürel ve sosyal yerleri gezdirilip yöresel yemekleri tanıtılıyor. Normal Doğu Ekspreste pulman ve örtülü kuşet olmak üzere iki farklı özellikte seyahat etme olanağı sağlanıyor. Tüm yolculuğun koltukta geçirildiği ve yataklı alternatifin bulunmadığı vagon olan Pulman'da koltukların tamamı kendi etrafında dönebiliyor. Örtülü Kuşetli ise karşılıklı ikili koltuk üzerinde ranza şeklinde yatakların bulunduğu ve 4 kişinin konaklayabildiği odaların olduğu vagona deniyor.

Doğu Ekspresi'nde yemekli vagondaki restoranda konuklara hizmet veriliyor. Tren seyahatlerinde kışın bembeyaz kar manzaralarını görmek isteyenler ocak-şubat aylarını, Doğu'nun yemyeşil yaylalarını görmek isteyenler ise mayıs-haziran dönemini tercih ediyor.

Doğu Ekspresi'ne artan yoğun ilgi sonucu sadece yataklı vagon ve restoranın bulunduğu Turistik Doğu Ekspresi dahil edildi. Doğu Ekspresi'ne yoğun ilgi devam ederken, yataklı vagonların Turistik Doğu Ekspresi'ne ilave edilmesi ve Turistik Doğu Ekspresi biletlerinin pahalı olması, Doğu Ekspresi'nin yoğun ilgi görmesine neden oluyor.

Yılbaşının yaklaşması ve kış mevsiminin gelmesiyle birlikte artan talepler, bilet fiyatlarına da yansıdı. Turist Doğu Ekspresi'nde biletler 480 liradan satışa sunuluyor. İndirimli bilet almak için her iki trende de gidiş-dönüş ve 'genç bilet' alanlara yüzde 20 indirim sağlanıyor. Söz konusu 'genç bilet' indiriminden 13-26 yaş arası gençler faydalanabiliyor. Bunun dışında öğretmenlere, askeri yolculara, en az 12 kişilik gruplara, basın kartı olanlara, engellilere, 12-18 yaş arası çocuklara ve TCDD'de çalışıp emekli olanın eşine yüzde 20 indirim, 65 yaş üstü yüzde 50 indirim ve TCDD çalışanına ücretsiz seyahat imkanı sunuluyor.

Doğu Ekspresi bilet fiyatları ise, Ankara-Kars Pulman (koltuklu) tam 58.00 genç 49.50, 65 yaş üstü 29 TL. Kuşetli 78, genç ve 60 yaş üstü 69.50, 65 yaş ve çocuğa ise 49.00 TL.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Erzurum Tren garından detay

-Tren garında bekleyen yolculardan detay

-Aranma noktasından geçen yolculardan detay

-Yolcular ile röp

-Trenin Erzurum garına gelişi

-Yolcuların trene binmesi

-Tren garında bekleyen yolcuların semaver çayı içmesi

-Trenin Erzurum garından hareket etmesi

-Kondüktörden detay

Haber: Turgay İPEK - Kamera: Zafer KUMRU/ ERZURUM,

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Diyanet'in 'tabure' uygulaması Selimiye Camii'nde başladı

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde sabit oturaklardan vazgeçilip, ihtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılması genelgesinin ardından Selimiye Camii'nde uygulamaya geçildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde sıralarda oturulup, namaz kılınmasının cami adabına uygun olmadığını belirterek, uygulamaya örnek olması için Selimiye'den başladıklarını söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca son günlerde camilerde sıklıkla karşılaşılan tabure ve sandalye kullanımına ilişkin yayımlanan genelgede, sabit oturaklardan müstakil mekanlar oluşturulmayacağı ve ihtiyaç halinde sadece katlanabilir tabure kullanılabileceği belirtildi. Genelgenin ardından uygulamaya, Mimar Sinan'ın 'Ustalık eserim' dediği Selimiye Camii'nde geçildi. Edirne Müftüsü Emrullah Üzüm, camilerde sıralarda oturulup, namaz kılınmasının adaba uygun olmadığını söyledi. Diyanet tarafından yayımlanan genelgenin doğru olduğunu belirten Üzüm, "Camilerde böyle uzun uzun sıra koyarak oturmanın cami adabına uygun olmadığını biliyoruz. Bunun yerine caminin burada işaret ettiğimiz gibi saflarda oturduğumuz, ayakta durduğumuz yerde, arka safları da engellemeyecek şekilde tabure konacak. Bu şekilde namazlarını kılabilecekler. Bu konuda öncelikle bütün camilerimizin bu esaslara göre yeniden bu katlanabilir taburelere sahip olması için Edirne'de de Selimiye Camii'nde çalışma başlattık ve bu örnek çalışmalar bütün camilerimizde yer alacak" dedi.

Edirne'nin simgesi olan tarihi Selimiye Cami, Üç Şerefeli Cami ve Eski Camii'nde yeteri kadar katlanabilir tabure temin ettiklerini söyleyen Müftü Üzüm, "Selimiye, Üç Şerefeli ve Eski Cami ile ilgili yeteri kadar tabure temin ediyoruz; çünkü buralara mahallelerden getirip tabure kullanmıyor vatandaşlarımız. Daha çok dışarıdan gelenler ihtiyaç duyuyor taburelere. Mahalle camilerimizde de vatandaşlar kendileri edinebilir. Mesela Selimiye'de en fazla 10 taneye kadar tabure kullanılabilir kalabalık zamanlarda daha fazla tabure ihtiyacı olmuyor. Ama ne kadar varsa da biz bulunduracağız. Vatandaşlarımızın da oturarak namazlarını kılabilmeleri için gerekli kolaylıkları göstereceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Selimiye Camii içerisinden detay

-Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm röp.

-Müftünün katlanabilir tabure kullanımını anlatması

-Namaz kılan vatandaşlardan detay

-Katlanabilir tabure detay

-Selimiye dış detay

Haber-Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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