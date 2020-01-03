DHA YURT BÜLTENİ - 20

HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip PKK kampından kaçtı

DİYARBAKIR'da, dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenip, terör örgütü PKK'nın Irak'taki kamplarından kaçan S.B. (16) isimli erkek, güvenlik güçlerine teslim oldu. İşlemleri süren S.B., Batman'da ailesiyle buluşturuldu.

Batman'da 2016'da 12 yaşındayken önce Mardin'in Nusaybin ilçesine, ardından Irak'a götürülen S.B., Diyarbakır'da HDP il binası önünde oturma eylemi yapan ailelerden etkilenerek, terör örgütü PKK'nın kamplarından kaçtı. Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan S.B., Şırnak'ın Silopi ilçesinden alınarak memleketi Batman'a götürüldü. Emniyet Müdürlüğü'nde ailesiyle buluşturulan S.B.'nin işlemleri sürürken, Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eyleminden etkilenip pişman olduğunu ve kaçtığını söylediği belirtildi.

Haber: BATMAN,

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Güneydoğu'da 9 ilin tanıtımı ona emanet

KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un başkanı olduğu Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TTGA) Yönetim Kurulu Üyeliği'ne Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin temsilen Diyarbakır'dan Selda Çiçek Veske seçildi. Veske, "Temsil ettiğim 9 ilin tanıtımda bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her türlü proje ve çalışmaları yapacak, temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetle üstleneceğim" dedi.

TTGA'nın 29 Aralık'ta Türkiye'nin 7 bölgesinde yapılan yönetim kurulu üyeliği seçimlerinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki illeri temsil etmek için seçime katılan Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Meclis Üyesi Selda Çiçek Veske, 88 oy alarak üyeliğe seçildi. Kendisine verdiği destekten dolayı Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu'na teşekkür ziyaretinde bulunan Veske, "Türkiye'de özellikle son yıllarda turizmin önemli ölçüde teşvik edilerek dış turizm gelirlerini arttırma ve bu gelirlerle ödemeler dengesi açıklarını kapatma politikasının benimsendiğini belirterek, "Bu politikada önemli oranda başarı sağlayan Türkiye için ödemeler dengesini olumlu etkileyen en önemli kalemlerden birisinin turizm olduğu görülmektedir" diye konuştu.

'TEMSİL ETTİĞİM TESİSLERİN SORUMLULUĞUNU MEMNUNİYETLE ÜSTLENECEĞİM'

Veske, Güneydoğu Anadolu Bölgesi Yönetim Kurulu üyesi olarak temsil ettiği 9 ilin tanıtımında, bölge ve ülke kalkınması için gerekli olacak her türlü proje ve çalışmaları yapacağını ifade ederek, "Türkiye'nin jeopolitik konumu, dört semavi dininin buluştuğu bir ülke olarak ön plana çıkması, bununla birlikte rakiplerine göre son derece temiz plaj ve koylara sahip olması, dört mevsimin bir arada yaşanması, gastronomide büyük kademe kaydetmiş olması, birçok ilin açık hava müzesi konumunda inanılmaz bir tarihi geçmişe sahip olması nedeniyle adeta bir turizm cenneti görünümündedir. Tüm bu bilgiler ışığında, TTGA, tüm yönetim kurulu ile ülkemizin kalkınması ve uluslararası platformda sürekli tercih edilebilmesi için ivedilikle çalışacak ve önemli projeler üretecektir. Temsil ettiğim tüm tesislerin sorumluluğunu memnuniyetle üstleneceğim" ifadelerini kullandı.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Hasan Basri Güzeloğlu ise Selda Çiçek Veske'nin turizm sektöründe yapacağı çalışmalarla gerek bölge turizmine gerekse ülke turizmine önemli katkılar sağlayacağına inandığını belirterek, şunları kaydetti:

"Diyarbakır delegemizin seçilmesinde 9 ilimizin verdiği desteğe içtenlikle teşekkür ediyorum. Özellikle sürdürülebilir bir turizm politikası ve yüksek bir gelir hedeflenmesine dönük başlatılan bu anlamda bölgeyi ulusallaştırmayı amaçlayan bir dizi çalışmalarımız var. Yeni dönemde bu projelerimize ajansımızın hem desteğini, hem de yol göstereceğini bekliyoruz. Bu anlamda bizi temsil eden sektörden gelen arkadaşımızın ajans yönetim kurulu üyesi olmasını büyük bir şans olarak görüyorum kendisini tebrik ediyorum. Yeni dönemde başarılar diliyorum. Katkı veren ve 9 il boyutunda desteklerini esirgemeyen tüm paydaşlarımızı da içtenlikle teşekkür ediyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Valilik önünden detay

-Valilik makamından detay

-Selda Çiçek Veske'nin konuşması

-Vali Hasan Basri Güzeloğlu'nun konuşması

-Genel ve detay

Haber-Kamera: Emrah KIZIL, Elif FİLİZ/ DİYARBAKIR,

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Urla'da belediye meclisi toplantısı halka açık düzenlendi

İZMİR'de, Urla eski belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine görevlendirilen Urla Kaymakamı Önder Can'ın belediye meclisi toplantısını yapmayacağının öğrenilmesi üzerine, CHP Grubu halka açık toplantı düzenledi. Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun'un da katıldığı toplantıda, belediye meclisinin her ay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nın da desteği ile toplanacağını ve halk meclisi kurulacağı açıklandı.

Urla Belediyesi'nin eski belediye Başkanı CHP'li Burak Oğuz'un geçen 17 Aralık'ta FETÖ'ye üye olduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından yerine kayyum olarak atanan Urla Kaymakamı Önder Can'ın, belediye meclisi toplantısını yapmayacağı öğrenildi. CHP Grubu, meclis toplantısının yapılmaması üzerine, grup toplantısını halka açık olarak düzenleme kararı aldı. Urla'daki Esopark'ta yapılan toplantıya, Yerel Yönetimlerden Sorumlu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP Urla İlçe Başkanı Hakan Özbadur, Tarım Politikaları ve Tarım Örgütlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Orhan Sarıbay, CHP İzmir milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve Urla halkı katıldı.

'DEMOKRASİYE DARBE VURULMASINA KARŞIYIZ'

Açılış konuşmasına başlayan CHP İlçe Başkanı Hakan Özbadur, "31 Mart yerel seçimlerinde demokrasiye inanan her yurttaş gibi oylarımızı kullandık. Hak, hukuk, adalet için yollara düştük. Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde yolları aştık. Bugün belediye başkanımız Burak Oğuz görevden uzaklaştırılmış durumda. Bir yargı kararı olmamasına rağmen cezaevine konulmuştur hukuki süreci devam etmektedir. Peki, ne oluyor da seçmenin iradesi yok sayılıyor? Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin elinden alınmış olmasına karşıyız. Meclisimizin çalıştırılmamasına karşıyız" dedi.

CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ise konuşmasında şunları söyledi:

"Kamu görevi gören bir kişi, Urla'da rekor oyla seçilmiş bir kişi savcılıktan aranıyor. İfadeniz var deniyor ve avukatıyla birlikte girmiş olduğu adliyeden tutuklanarak çıkıyor. Kaçma delilleri, karartma şüphesi yok, ancak her ne hikmetse ilgili mercilerce tutuklama kararı veriliyor. Biz belediye başkanımızın bu süreçten aklanarak çıkacağına tüm kalbimizle inanıyoruz. Suçlama, belediye başkanı seçilmeden önceki döneme ilişkin. Somut olarak terör örgütüne yardım yataklık gibi bir suçlama yok. Belediye ile ilgili herhangi bir suçlama yok. O halde yasaya göre kayyum atanması hukuken ve fiilen mümkün değil. 25 tane meclis üyesi var. 20'si CHP'den seçilmiş, 5i farklı partilerden seçilmiş. 'Meclisi rafa kaldırdım' diyorlar, 'Ortak akla ihtiyacım yok, demokrasiye ihtiyacım yok, en iyi ben bilir, ben yaparım' diyorlar. Biz bu uygulamaya karşı demokratik kurallar çerçevesinde mücadelemizi sürdüreceğiz. Meclis üyelerimiz Urlalıların gözü kulağı, eli kolu ve sesi olmaya devam edecekler. Sorunlara çözüm üretmeye devam edecekler."

'HALK MECLİSİNİ HAYATA GEÇİRECEĞİZ'

Demokrasinin tarihin hiçbir döneminde insanlara altın tepsilerde sunulmamış olduğunu, insanların demokrasi için hep kavga etmek, savaş vermek zorunda kalmış olduklarını söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise şöyle konuştu:

"Urla halkının oylarıyla seçilmiş meclis iradesi yok sayılamaz. Onun için ben analarının ak sütü gibi helal oylarla seçilmiş meclisimizle her ay meclis toplantısını yapmayı sürdüreceğiz. Ben de katılacağım. Urla'nın sorunlarını, taleplerini büyükşehir belediyesi olarak elimizden geldiğince dinleyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz. Urla belediye meclisimiz belediye başkanımız varken nasıl çalışıyor idiyse, öyle çalışmaya devam edecek. Nerede problem var tespit edecek. Urlalı vatandaşlar, gönüllüler, meclis üyelerine destek verecek ve yol gösterecekler, taleplerini iletecekler. Biz de düzenli olarak meclisle beraber toplanacağız, projeleri konuşup sürdüreceğiz. Tek farklılık, vatandaşlarımızın, meclisimize sahip çıkmasını, yol göstermesini, rehberlik etmesini istiyoruz. Belediye bürokrasisinin boşluğunu halktan alacaklar. Böylece halk meclisini hayata geçirmiş olacağız."

Soyer, "Belediye meclis üyeleri binadaki yerlerinde olsunlar. Belediyenin sahibi olduklarını hissettirsinler. Belediye meclis üyelerinden birisi halkın başkanı olarak seçilecek ve o bizim için belediye başkanı olacak. Bir dahaki toplantıda mutlaka bir kişi seçilecek ve sizin seçilmiş başkanınız olacak. Seçilmiş Büyükşehir Belediye Başkanınız da yanınızda olacak. Biz burada temsil edilmeye devam edeceğiz" dedi.

GERİLİM YÜKSELDİ

Salonda yer yer gerilimler yaşanırken bazı partililer genel merkezin geç refleks gösterdiği yönünde çıkışlarda bulundu. Bir kısım partili ise adaylık belirleme sürecine tepki gösterdi. İzmir Milletvekili Tacettin Bayır, "Burası mahkeme değil" diyerek cevap verdi. Araya giren Başkan Yücel, "Siyasilerle ilgili adaylık dönemlerinde bir takım suçlama, söylenti olabilir. Bizim elimize herhangi bir belge ulaşmadı. Masumiyet karinesi var. Biz demokrasiye inanan bir partiyiz. Biz hukukun üstünlüğüne inanıyoruz. Şu an davası dahi açılmayan, hakkında iddianame bile düzenlenmeyen bir kişi için bu yorumların yapılması doğru değil. Bu toplantıyı düzenlemedi temel amacımız kayyuma karşı Urlalılarla birlikte mücadele etmektir" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Toplantıdan genel ve detay görüntüler

-Açılış konuşmalarından görüntüler

-Katılımcılardan detay görüntüler

-Soru cevap kısmından görüntüler

Haber: Melis KARAKUZULU, Kamera: Mücahit BEKTAŞ/İZMİR,

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Karda mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü kurtarıldı

ANTALYA'nın Elmalı ilçesi Kocayatak mevkiinde kar nedeniyle mahsur kalan çoban ve keçi sürüsü, belediye ekiplerince kurtarıldı.

Elmalı ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Büyük Söğle Mahallesi Kocayatak mevkiinde yollar kar nedeniyle kapandı. Kar kalınlığının yarım metreyi bulduğu bölgede çobanlık yapan Mükerrem Kızılkaya, eşi Aysun Kızılkaya ve keçi sürüsü mahsur kaldı. Mükerrem Kızılkaya'nın cep telefonuyla durumu bildirmesi üzerine Elmalı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri yolu açmak için çalışma başlattı. İş makineleriyle 17 kilometrelik yol açılarak mahsur kalan Mükerrem Kızılkaya ve eşi kurtarıldı.

Mükerrem Kızılkaya yaptığı açıklamada, "Kocayatak mevkiinde hayvan otlattıyorduk. Yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldık. Çadıra sığınarak ekiplerin gelmesini bekledik. Ekipler hızlıca yolu açarak bize ulaştı. Sıkıntı yaşamadık bölgeden ayrıldık" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Bölgeden görüntü

Kar yağışından detay

İş makineleri kar küremesi yaparken

Mükerrem Kızılkaya ve eşinden görüntü

Keçi sürüsünden görüntü

Çadırdan görüntü

Mükerrem Kızılkaya'nın açıklaması

Haber-Kamera: Ahmet ACAR/ELMALI (Antalya),

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İzmir'de tarihi eser operasyonu

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, elinde bulunan tarihi eserleri satmaya çalışan T.Ç., jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Armutlu 85. Yıl Mahallesi'nde elinde tarihi eserler bulunan kişinin, bunları satmaya çalıştığını tespit etti. Teknik ve fiziki takip sonucunda düzenlenen operasyonda; 1 testi, 2 heykel başı, 2 kandil ve 3 ikon tablet ele geçirildi.

Olayla ilgisi olduğu iddia edilen T.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen tarihi eserler, İl Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Ele geçirilen tarihi eserlerden görüntü

Haber: Tolga TAHÇI -Kamera: İZMİR,

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Sivas'ta kar yağışı

SİVAS'ta akşam saatlerinde başlayan kar yağışı kent merkezini beyaza bürüdü. Kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu.

Kent merkezinde akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar yağışı sonrası, kent merkezi beyaza büründü. Tarihi kent meydanında ise kartpostallık görüntüler oluştu. Bazı vatandaşlar bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece olarak ölçüldüğü kentte, vatandaşlar kar yağışı nedeniyle yürümekte güçlük çekerken, sürücüler dikkatli yol aldı.

Görüntü Dökümü:

-Kar yağışı

-Kent merkezinden görüntüler

Haber-Kamera: Hüsnü Ümit AVCI- Rahmi MEYVECİ/SİVAS,

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