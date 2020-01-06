DHA YURT BÜLTENİ- 20

Mersin'de 'kırmızı kod' teyakkuzu (2)

30 EVE TAHLİYE KARARI

Mersin'in Erdemli ilçesinde kuvvetli sağanak yağış nedeniyle sel riski bulunan bir sokaktaki 30 evin tahliyesine karar verildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'kırmızı kodlu' aşırı yağış ve sel uyarısı verdiği Mersin'in Erdemli ilçesinin Akdeniz Mahallesi Salbaşı Sokak'ta bulunan su kanalının aşırı yağış sonucu taşma riskinin bulunması üzerine Mersin Valiliği, bu bölgedeki 30 evin tahliyesine karar verdi. Aşırı yağışların akşam saatlerinde başlayacağı belirtilirken, karar üzerine Erdemli Belediyesi ekipleri, sokağa gelerek evlerin tahliye edilmesi için uyarıda bulundu. 250 nüfuslu sokaktaki yaşayan vatandaşlar, güvenli bölgelere yerleştirilecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaymakam Avni Kula ve ekipler tahliye olan ev sahipleri ile konuşurken

-Kaymakam tehlikeli bölgelerde inceleme yaparken

-Sel uyarısı nedeniyle boşalan evlerin görüntüsü

-Kaymakam vatandaşlar telefonda konuşurken

-Şiddetli yağış uyarısı nedeniyle tahliye edilen büyükbaş hayvanların görüntüsü

-Büyükbaş hayvanlar kamyona yüklenirken

-Hayvan sahibi Fatma Söğüt ile röportaj

-Dışarda kalan köpeklerin görüntüsü

-Kaymakam Avni Kula ile röportaj

Haber-Kamera: Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ,(Mersin),

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Kula'da karla mücadele

MANİSA'nın Kula ilçesinde karayolları ekipleri, sabah başlayan kar yağışı yüzünden trafik akışında aksaklık yaşanmaması için tuzlama ve küreme çalışmaları yaptı.

Kula'da dün (pazar) gece yağmurla karışık olarak başlayan kar yağışı, sabah saatlerinde yerini lapa lapa kar yağışına bıraktı. Yağışın bir süre şiddetini artırması sebebiyle karayolları ekipleri, İzmir- Ankara karayolunda önce kar küreme çalışması ardından tuzlama yaptı. Trafik ekipleri ise, araç sürücülerini sıklıkla dikkatli olunması konusunda uyardı. Ayrıca ilçeyi etkisi altına alan siste yaklaşık 20 metreye kadar düşen görüş açısı nedeniyle de sürücülerden dikkatli olunması istendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karayolları ekiplerinin Kavacık rampasında çalışmalar yapması

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Malatya'da kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı

Malatya'nın yüksek kesimlerimde etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 226 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Malatya'da son günlerde etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış, karayollarında buzlanmaya neden olurken, 226 mahalle yolu ise ulaşıma kapandı. Yolların açılması için Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri iş makineleriyle çalışma başlattı. Şehirlerarası yollar ile kent merkezinde de tuzlama çalışması yapıldı. Karla mücadele ekiplerinin çalışmasıyla öğleden sonra kapanan 226 mahalle yolu yeniden ulaşıma açıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Karla mücadele ekipleri

Karla kaplı yollar

Açılan yollar

Gece ve gündüz yol çalışma görüntüsü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA

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Fethiye'de 8 göçmenin cesedine ulaşılan olayla ilgili gözaltı sayısı 9'a çıktı

Muğla'nın Fethiye ilçesinde lastik botun batması sonucu 8 kaçak göçmenin hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şüpheli sayısı 9'a çıktı.

3 Ocak'ta 15 kaçak göçmenin bulunduğu değerlendirilen lastik botun battığı ihbarı üzerine başlatılan arama- kurtarma çalışmalarında 3'ü kadın 8 kaçak göçmenin cesedine ulaşıldı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer 7 kişi için sürdürülen arama- kurtarma çalışmalarına ise bugün hava muhalefeti nedeniyle ara verildi. Olayın ardından kaçakları taşıyan botun Fethiye'den çıkışını organize eden şüphelilerin yakalanması için Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Grup Amirliği (GİM), Fethiye İlçe Jandarma Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Muğla GİM Şube Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı. Şüphelilerin İzmir'e kaçtığını değerlendiren ekipler, teknik ve fiziki takip sonucu R.T., U.S., A.Ş. ve S.K.'yı dün İzmir'de gözaltına aldı. Fethiye'ye getirilen şüphelilerin emniyetteki sorgularından yola çıkan ekiplerin soruşturmayı genişletmesiyle bugün 5 kişi daha gözaltına alındı. Böylelikle gözaltı sayısı 9'a çıktı.

Düzensiz göçmenlerin kaçak geçişine aracılık ettikleri öne sürülen 2'si Suriye uyruklu 9 şüphelinin yakalandıkları yerlerde ve üstlerinde yapılan aramada göçmen kaçakçılığından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 580 euro, 300 dolar, 115 lira, 10 cep telefonu ve 3 SIM kart ele geçirildi. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Ergün TOS/MUĞLA,

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Minibüsün bariyerlere çarpma anı kamerada

Elazığ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs bariyerlere çarptı, 3 kişi yaralandı. Kaza anı, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaza, dün öğlenden sonra, Elazığ- Diyarbakır yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 34 UGT 35 plakalı minibüs, kontrolden çıkarak, refüjdeki bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 3 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı.

Kaza anı, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Görüntü Dökümü

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Minibüsün bariyerlere çarpması

Genel ve detay görüntü

Haber: Erkan BAY/ Kamera: ELAZIĞ,