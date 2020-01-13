DHA YURT BÜLTENİ-20

Urla Belediyesi eski Başkanı Oğuz hakkında iddianame tamamlandı

İZMİR'de, FETÖ/PDY'nin sözde üst düzey yöneticileri ile telefonda irtibat kurduğu gerekçesiyle tutuklanarak, cezaevine gönderilen ve Urla Belediye Başkanlığı görevinden alınan CHP'li İbrahim Burak Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı.

FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, 'mahrem imamlar' ile telefonda görüştüğü ileri sürülen Urla Belediye Başkanı CHP'li İbrahim Burak Oğuz, 16 Aralık'ta ifadesi alınmak üzere adliyeye çağrıldı. Oğuz, savcılık ifadesinin ardından tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan Oğuz, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklandı ve görevden alındı. Oğuz'un avukatı, müvekkilinin tutuklanması kararına itiraz etti. İtirazı inceleyen 6. Sulh Ceza Hakimliği, tutukluluğun usule ve yasaya aykırı olmaması ve sanık hakkında kuvvetli suç şüphesi bulunması gerekçesiyle Oğuz'un tutukluluk halinin devamına karar verdi. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandıktan sonra Buca Kırıklar F Tipi Cezaevi'ne konulan CHP'li Urla Belediye Başkanı İbrahim Burak Oğuz hakkındaki soruşturma tamamlandı. Oğuz hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan iddianame hazırlandı. İddianameyi 17'nci Ağır Ceza Mahkemesi kabul etti. Duruşma tarihinin ilerleyen günlerde belli olacağı belirtildi.

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Haber: İZMİR,

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Ayakkabı topuğunda uyuşturucu sevkiyatına tutuklama

DENİZLİ'de, polisin durdurduğu yolcu otobüsünde her iki ayakkabısının topuğunun içinde toplam 20 gram eroin ile yakalanıp, gözaltına alınan 1 kişi sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Denizli İ Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 35 yaşındaki A.K.'nin çevre illerden otobüsle uyuşturucu getireceği belirledi. Bunun üzerine, geçen 11 Ocak'ta Denizli Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde önlem alındı. Polis, yolcu otobüsünden inen A.K.'yi gözaltına aldı. A.K.'nin yapılan üst aramasında üzerinde herhangi bir olumsuz bir şeye rastlanmadı. Ancak polisin dikkatini A.K.'nin ayakkabısının topukları çekti. Polis, A.K.'nin ayakkabılarının topuklarını söküp, incelediğinde içlerinin oyulup, poşet içinde toplam 20 gram eroin yerleştirildiğini belirledi. Eroinlere el konuldu. A.K., polisteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Polisin topukları söküp, eroini bulmasından görüntü

Haber: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,

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Denizli'de 'alacak' dehşeti: 3 kişiyi öldürdükten sonra intihar etti (4)

ÖLDÜRÜLEN RAMAZAN KÜÇÜK TOPRAĞA VERİLDİ

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde öldürülen 3 kişiden Ramazan Küçük'ün cenazesi, Pamukkale Üniversitesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Küçük'ün naaşı, Pamukkale ilçesi Küçükdere Mahallesi'ndeki evine götürüldü. Burada helallik alınmasının ardından Küçükdere Camisi'nde tören düzenlendi. İkindide kılınan cenaze namazının ardından Küçük, mahalle mezarlığında toprağa verildi. Küçük'ün eniştesi Nuri Kahraman, olayın şokunu üzerinden atamadığını belirterek, "Aralarında alacak verecek meselesi varmış. Dün akşam tartışmışlar. Ramazan'ı tabancayla öldürmüş. 2 çocuğu babasız kaldı. Yaşanan olaya hepimiz çok üzüldük" dedi.

Veli- Mustafa Akpınar kardeşler ile Ramazan Küçük'ü öldürdükten sonra intihar eden Hüseyin Arslan için Merkezefendi ilçesi Hilal Camisi'nde ikindide cenaze töreni düzenlendi. Arslan'ın cenazesi kılınan cenaze namazının ardından Çakmak Mezarlığı'nda defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Ramazan Küçük'ün cenazesinden detaylar

-Evinde helallik alınması

-Cenaze namazının kılınması

-Ramazan Küçük'ün eniştesi Nuri Kahraman ile röp.

-Hüseyin Arslan'ın cenazesinden detaylar

-Arslan'ın tabutunun taşınması

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Tomarza'da 277 TOKİ konutunun sahibi kura ile belirlendi

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yaptırılan 277 konutun hak sahipleri, kura ile belirlendi.

Tomarza'da yaptırılan 157 adet 2+1 konut için 198, 120 adet 3+1 konut için ise 125 başvuru yapıldı. Başvuru işlemleri tamamlandıktan sonra hak sahiplerinin belirlenmesi için Tomarza Kadın ve Gençlik Merkezi'nde kura çekilişi gerçekleştirildi. Törene, AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin ve başvuruda bulunan vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, "Yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diliyorum. Elbette Tomarza'mız değerlerine bağlı olan bizim gurur kaynağı ilçemiz. Temennimiz bu yapılan çalışmaların bereket getirmesi. TOKİ'mizin başlattığı çalışmaların burada devam edeceğinden hiç şüpheniz olmasın. Yeter ki talep olsun" dedi.

Başkan Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından kura çekilişi yapıldı. Noter huzurunda gerçekleşen çekilişte konut sahibi olanlar büyük mutluluk yaşadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Kura çekilirken görüntü

-Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç konuşması

-Genel görüntü

Haber: KAYSERİ,

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Erciyes, hafta sonu 53 şehirden 90 bin ziyaretçiyi ağırladı

TÜRKİYE'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonu Türkiye'nin dört bir yanındaki 53 şehirden gelen 90 bin ziyaretçiyi ağırladı. Erciyes'e şehir dışından en fazla ziyaretçinin İstanbul, Ankara, Antalya, Adana'dan geldiği belirtildi.

Pistleri, sağlam alt ve üst yapısı, son teknoloji mekanik tesisleri, konaklama ve ulaşım imkanları ile Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden Erciyes'e ilgi her yıl artıyor. Türkiye'nin dört bir yanından ziyaretçiler, kayak yapmak için Erciyes'i tercih ediyor. Hafta sonunda 53 ilden 90 bin kişi Erciyes'te kayak yapmanın keyfini yaşadı. Erciyes'e gelen 1500 aracın sayılması sonucunda elde edilen verilere göre şehir dışından en fazla gelen 250 aracın İstanbul'dan olduğu belirlendi. 203 araç ile Ankara ikinci sırayı alırken üçüncü sırayı 113 araç ile Adana elde etti. Antalya 53, Nevşehir 47, Mersin 44, Konya 33, Aksaray 28, Nevşehir 25, Niğde ise 20 araçla Erciyes'te bulundu.

Kış mevsimi boyunca Kayseri'ye özellikle Rusya, Ukrayna, Belarus ve Polonya'dan her hafta direkt uçak seferleri düzenleniyor. Erciyes'e direkt uçuşların dışında dünyanın muhtelif ülkelerinden aktarmalı tarifeli uçuşlarla Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Kore, Malezya, Fransa gibi yerlerden de aileleri, arkadaş gurupları ile gelip Erciyes'te kayak yapan yabancı turistler bulunuyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Erciyes Kayak Merkezinden görüntü

-Drone görüntüsü

-Genel detay

Haber-Kamera: KAYSERİ/DHA