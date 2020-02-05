DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bahçesaray 'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 5 yaralı

VAN- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüs kar altında kaldı. Kısmen kar altında alan iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle kendi imkanlarıyla kurtulurken, tonlarca karın altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüste bulunanların kurtarılması için bölgeye sevk edilen ekipler ile çevre köylerden gelenler arama- kurtarma çalışması başlattı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Van- Bahçesaray karayolu üzerinde meydana geldi. Bahçesaray'a 25 kilometre mesafedeki 3 bin rakımlı Karabet geçidinde iş makinesi operatörü Bahattin Karagülle, karayolunda yol açma çalışmaları için küreme yaparken, çığ düştü. İş makinesi kısmen kar altında kalırken, arkasında bulunan minibüs ise yamaçtan kopan tonlarca kar kütlesi ile birlikte yaklaşık 40 metre yükseklikten devrilerek, karın altında kayboldu.

KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU, HABER VERDİ

Çığ felaketinden kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile kurtulan operatörü Bahattin Karagülle, hemen yetkililere haber verdi. Karagülle ihbarında kendisinin kurtulduğunu ancak arkasında bulunan yolcu dolu minibüsün ise çığ ile birlikte sürüklenerek kar yığınları altında kaldığını söyledi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, UMKE, 112 Acil Servis, Karayolları ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EKİPLER VE KÖYLÜLER SEFERBER OLDU

Arama- kurtarma ekipleri çığ felaketinin yaşandığı bölgeye gitmek üzere seferber olurken, olaydan haberdar olan çevredeki köylüler de olay yerine gitti. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez de bölgede yoğun kar ve tipinin etkili olduğunu belirterek, "Bahçesaray- Van karayolunda minibüs ve bir iş makinesinin çığ altında kaldığı ihbarı bize ulaştı. Ekipler bölgeye yönlendirildi" dedi.

Olay yerine ulaşın ekipler ve yüzlerce köylü, olumsuz hava koşullarına rağmen tonlarca ağırlığındaki kar yığını altında kalan ve içerisinde 10'dan fazla kişinin olduğu tahmin edilen minibüstekilere ulaşabilmek için yoğun çaba sarfediyor.

5 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında kar kürüme çalışması yapan iş makinesi ile minibüsün çığ altında kalmasının ardından bölgede süren arama- kurtarma çalışmalarında 5 kişi sağ olarak çıkarıldı. Bölgede arama- kurtarma çalışmaları yapan ekipler önce çığ altında kalan minibüse ulaştı. Daha sonra minibüsün içinde 5 kişi sağ olarak çıkartıldı. Çığ altında kalan 5 kişi, bölgede hazır bekletilen ambulanslarla Van'daki hastanelere götürülmek üzere yola çıkarıldı. 6 kişinin daha çığ altında kaldığı tahmin edilen köylülerin yanısıra 200 kişiden oluşan arama- kurtarma ekipleri çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

VAN VALİSİ: 4 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ altında kalan minibüsteki yolcuların kurtarılması için başlatılan çalışmalar sürdürülürken, Van Valiliği'nden açıklama geldi. Van Valisi Mehmet Emin Bilmez'den alınan bilgiye göre çığ altında kalan minibüsten 5 kişinin sağ olarak kurtarıldığı, 4 kişinin ise cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Halen çığ altında kaldığı tahmin edilen 4 kişi için arama-kurtarma çalışmalarının sürdürüldüğü belirtildi.

OLAYDAN 4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Van- Bahçesaray karayolunda saat 17.00 sıralarında meydana gelen çığ felaketinde kar altında kalan minibüse saat 21.00 sıralırnda ulaşıldığı öğrenildi. Bu saatten sonra zamana karşı hızma müdahale eden ekipler araç içerisinde bulunan yolculardan 5'ini sağ olarak kurtardı. saat 22.00 ssıralarında ise 4 kişinin cansız bedeni araçtan çıkarıldı.

YAKINLARI HASTANELERE AKIN ETTİ

Bu arada olaydan sonra çığ altında bulunan minibüsten çıkarılan 5 kişi ile kısmen kar altında kalan iş makinesinden kendi imkanları ile yaralı olarak kurtulan operatör Bahattin Karagülle'nin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. 3 yaralının Bölge Hastanesi'nde, 3 yaralının da Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavi altında bulunduğu öğrenildi. kaza haberini alan yakınları da hastanelere akın etti. Vatandaşlar, kurtarılan yakınlarının durumları hakkında bilgi almaya çalıştı.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLİYOR

Haber: Feyat ERDEMİR- Behçet DALMAZ- Orhan AŞAN/VAN,

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Bahçesaray'da minibüs, yolcularıyla çığ altında kaldı: 4 ölü, 7 yaralı (6)

KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Van- Bahçesaray karayolunun 3 bin rakımlı Karabet geçidi yakınlarında çığ düşmesi sonucu kar altında kalan minibüsten ekipler tarafından sağ çıkartılan 7 kişi ile cansız bedenlerine ulaşılan 4 kişinin kimlikleri belirlendi. Kepçe operatörü ile birlikte çığ felaketinde yaralan 4 kişinin Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 4 kişinin ise Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Dursun Odabaş Tıp Merkezi'nde tedavilerine devam edildiği belirtildi. Yaralıların isimleri şöyle:

Minibüstekiler: Sadık Türkeş, Fethi Turan, Nezih Turan, Adalet Turan, Mehmet Yaralı, Veysel Atlan ve Emin Takmaz ve kepçe operatörü Bahattin Karagülle.

Çığ felaketinde ölenlerin ise Saadet Tosun, Mehteber Alav, Veysel Atlan ve Emin Takmaz oldukları belirlendi.

ZAMANA KARŞI KUTARMA OPERASYONU

Bahçesaray'ın Karabet geçidi yakınlarında minibüsün çığ altında kaldığı olayda ekipler, zamana karşı süratle koordine edilerek olay yerine sevk edildi. Başarılı kurtarma operasyonu ile 7 kişi çığ altında kalan minibüsten kurtarılarak, olayın tam bir faciaya dönüşmesinin önüne geçildi.

Saat 17.00 sıralarında bölgede kar küremesi yaparken meydana gelen çığ felaketinde kendi imkanları ile kurtulan kepçe operatörü Bahattin Karagülle'nin ihbarı ile olaydan haberdar olundu.

4 SAAT SONRA MİNİBÜSE ULAŞILDI

Köy minibüsünün çığ altında kaldığı bilgisinin ardından olay yerine biri snowtrack ambulans olmak üzere 6 adet 112 ambulansı ile UMKE, AFAD, Karayolları ve Jandarma ekipleri görevlendirildi.

Saat 19.05'te olay yerine ulaşan UMKE ekibi, uydu telefonu ile irtibata geçerek çığ altında kalan aracın bulunamadığını ve AFAD ekiplerinin olay yerine ulaşmasını beklediklerini bildirdi. Saat 19.42'de AFAD ekipleri de olay yerine ulaştı.

20.15'te arama çalışmalarına yardımcı olacak takviye ekipler de (1 dört yataklı ambulans ve 3 pajero ambulans) olay yerine yönlendirildi.

21.08'de Çığ altında kalan minibüse ulaşıldı. Köylülerin de destek verdiği çalışmalarla ilk olarak 5 kişi sağ olarak kurtarıldı. Yaralı olarak çıkarılan 5 kişi Van'daki hastanelere gönderildildi.

21.45'te 1 kişinin cansız bedeni çıkarılırken, minibüste 2 kişinin de cansız bedenlerine ulaşıldı.

Saat 22.58'de araçtan 1 kişi sağ olarak kurtarılırken, 1 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı. 1 kişi ise ağır yaralı çıkarıldı.

Haber-Kamera: VAN,

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Ortaylı: Bilmiyoruz, bizim memleketin üstünden bu beton faciası ne zaman kalkar? (2)

İLBER ORTAYLI İZDİHAMI

Tarihçi ve Yazar İlber Ortaylı, Kahramanmaraş'taki gezisinin sonunda 'Maraş milli mücadelesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki yeri' konulu konferansı için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'ne geçti. Ortaylı'yı dinlemek isteyenler izdihama neden oldu. Balkon ve sahne kısmı da dahil salon tamamen dolunca dışarıda kalanlar için dev ekran kuruldu.

'İSTİKLAL SAVAŞI'NIN BAŞLANGICINI VE ZAFERLE YÜKSELİŞİNİ TEMSİL EDEN BİR TARİHTİR'

Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcısı İlker Yazıcı'nın da katıldığı konferansta konuşan Ortaylı, Maraş'taki savaşın doğrudan doğruya yerel halkın direnişiyle başladığına dikkat çekti. Ortaylı, "Ve netice itibariyle Kasım 1919 ve bu işgalden sonra 21 Ocak 1920'de söylenen şey şudur; daha Büyük Millet Meclisi kurulmamış, büyük hutbe okunuyor ve diyorlar ki, 'Bayrak burada oldukça Cuma namazı farz değildür, vacip de değildür, caiz de değildür.' 11-12 Şubat 1921'de de olay başladıktan çok kısa bir süre, 1 ay bile dolmayan bir müddet içerisinde bölge boşaltılıyor. Bu işte, İstiklal Savaşı'nın başlangıcını ve zaferle yükselişini temsil eden bir tarihtir. Bu şehre kutlu olsun. ve ebedi bir nişanedir" dedi.

'BÖLGEYİ KÜLTÜREL VE STRATEJİK OLARAK BİR BÖLÜM İÇİNDE DÜŞÜNÜRSEK SULH-U SÜKUN DA SAĞLANIR'

Maraş'tan sonra Antep ve Urfa'dan da Fransızların kovulduğunu belirten Ortaylı, şöyle devam etti:

"Şunu unutmayalım; bu bölge, Maraş, Halep vilayetinin bir sancağıdır tıpkı Antep gibi, tıpkı Urfa gibi. ve Halep vilayeti, yüzölçümü bakımından en geniş değildir fakat teşkilatı, nüfusu, tımarlı sipahi sayısı, yardımcı kuvvetleri, askerleri ve verdiği vergiler açısından en önemli bir vilayettir. İkinci özelliği de şudur; Halep bir Türkmen vilayetidir, bugün dahi Türkmen nüfusu burada çok önemli bir miktardadır, tam sayıyı kimsenin vermesi mümkün değildir. Çünkü Suriye'nin sayımlarında böyle bir şey resmen yer almaz ama gözle görünen şeyler vardır. Halep; töre, mimari adet olarak güneyden ok farklıdır. Osmanlı İmparatorluğu'nun tarikat düzeni içerisinde en önemli Mevlevihane buradadır. Osmanlı İmparatorluğu'nun vakıfları içerisinde en önemlisi buradadır. Memluklar bile bu bölgeye çok dikkat etmişlerdir. Gidip eski Memluk eserlerine bakarsanız memlukların bilhassa Kafkas asıllı olan hükümdar ve komutanlarının vakıflarıdır. Çarşılarındaki üretim bu tarafla bir uyum içerisindedir. Asıl önemlisi Halep'te okunan ezan bile burada okunan ezanla aynı makamdadır. Bu, bugüne kadar da böyledir. Onun için bu bölgeyi kültürel ve stratejik olarak bir bölüm içinde düşünmek zorundayız. Bu olduğu taktirde bölgede sulh-u sükun da sağlanacaktır."

YABANCI PROFESÖRDEN EŞİNE TOKAT

1966'da mülkiyede birinci sınıfta okurken Kahramanmaraş'a yabancı bir gazeteci ve eşine mihmandarlık yapmak için geldiğini belirten Ortaylı, bu sırada yaşadığı bir anısını da paylaşarak şunları söyledi:

"Dekanımız Aziz hoca beni çağırttı, 'Danimarka'daki sefirimiz bir gazeteci hanımı çağırmış kocası da profesör, bunlar gezecekler. Karadeniz'e çıkılacak, oradan Bayburt, Tunceli ve Antep'e inecekler, sonrasında Halep'e gidecekler, bunlara bir mihmandar lazım bize de sordular bir talebe verir misiniz diye. Sen gideceksin' dedi. Ben hemen paçayı kurtarmak için 'Ben İngilizce bilmiyorum ki' dedim, 'Ziyanı yok, Almanca biliyorsun gidiver' dedi. Hakikaten herif delinin biriydi. Size bir dedikodu söyleyeyim pek anlatmayın, Gümüşhane'de erkan-ı vilayetin önünde herif karısına bir tokat aşketti. Demek ki bu işler pek medeniyet çevresiyle alakalı değilmiş, usule tabiymiş. Maalesef dünyada problemlerle birbirine çok benziyor."

Konferansın sonunda Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör ile Kahramanmaraş Valisi Vahdettin Özkan, İlber Ortaylı'ya çiçek ve hediyeler verdi. Salondan güçlükle ayrılan İlber Ortaylı, dışarı da kendisini bekleyen gençlerin uzattığı kitapları imzaladıktan sonra Kahramanmaraş'tan ayrıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Salondaki kalabalık

-İlber Ortaylı'nın konuşması

-Hayrettin Güngör'ün Ortaylı'ya çiçek vermesi

-Ortaylı'nın gençlerle fotoğraf çektirmesi

-Ortaylı'nın minibüsü önünde imza için bekleyenler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

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Annesini bıçaklayıp, 4'üncü kattan atlayan genç kız öldü

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde, Irmak Bayramıçlılar (20), annesi Nagihan Bayramıçlılar'ı (42) bıçakladıktan sonra oturdukları apartmanın 4'üncü katından atladı. Hastaneye kaldırılan genç kız, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olay, saat 19.30 sıralarında ilçeye bağlı Camivasat Mahallesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nun karşısında bulunan 5 katlı apartmanın 4'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Nagihan Bayramıçlılar ile kızı Irmak Bayramıçlılar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine genç kız mutfaktan aldığı bıçakla annesinin boyun kısmını kestikten sonra kendisini evin penceresinden boşluğa bıraktı. Alt katta bulunan pencerenin panjuruna çarpan Irmak Bayramıçlılar kafa üstü düştü. Yerde yatan genç kızı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri Nagihan Bayramıçlılar'ın da yaralı olduğunu görerek, bir ambulans daha istedi. Hastaneye götürülen Irmak Bayramıçlılar doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Hastanede tedaviye alınan anne Nagihan Bayramıçlılar'ın da hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntü

-Edremit Devlet Hastanesi acil servisinden detay görüntü

Haber-Kamera: Fatih Emrah ERDOĞAN/ EDREMİT(Balıkesir),

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