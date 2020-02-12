DHA YURT BÜLTENİ - 20

Park halindeki minibüs alev aldı, geriye iskeleti kaldı

BURSA'da, park halindeki minibüs alev alarak yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, minibüsten geriye ise iskeleti kaldı.

Olay, gece saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Oto tamir dükkanın önünde bekleyen minibüs, bilinmeyen nedenle alev aldı. Durumu fark eden mahalle bekçileri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Minibüsten geriye sadece iskeleti kalırken, yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yanan minübüs görüntüsü

-İtfaiye müdahale görüntüsü

-Genel detaylar

Haber-Kamera: Muammer İRTEM - Duhan DUMAN/ BURSA,

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Sokak ortasında 3 kişi tarafından darbedildiği anlar kamerada

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi tarafından sokak ortasında tekme ve yumruklarla darbedilen Atilla Karapınar , yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından kaydedildi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi İstiklal Mahallesi 1202 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Atilla Karapınar (42) alacaklı olduğu kimliği belirsiz 3 kişi tarafından önü kesilerek sokak ortasında darbedildi. Tekme ve yumruk darbeleriyle yere düşen Karapınar başından yaralandı. Atilla Karapınar'ı darbeden şüpheliler, kaçarak olay yerinden uzaklaştı. Karapınar ise çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekibi tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Kavga anı ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen Atilla Karapınar'ın bir araçtan inen 3 kişi tarafından önünün kesilmesinin ardından yere yatırılarak tekme ve yumruklarla darbedildiği yer alıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kavga anının görüntüsü

-Olay yerinden detay görüntüler

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Suriye sınırına askeri sevkiyat (2)

GECE DE DEVAM ETTİ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Suriye sınır hattına askeri sevkiyat gece de devam etti. Zırhlı personel taşıyıcısı (ZPT) ve tank yüklü askeri araçlardan oluşan konvoy, sınır hattına ilerledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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ZPT ve tank yüklü araçların geçişi

Haber-Kamera: Mehmet KOCACIK/ KIRIKHAN(Hatay),

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Kayseri'de, mobilya fabrikasında patlama sonrası yangın (2)

YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Kayseri'de, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) masa- sandalye üretimi yapan mobilya fabrikasında çıkan yangın, itfaiyenin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmasının ardından kontrol altına alınarak, söndürüldü. Polis, olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.

Haber-Kamera: KAYSERİ,

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Dağda mahsur kalan genç, donmak üzereyken kurtarıldı

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, dağda mahsur kalan Şükrü K. (22), yaklaşık 5 saatlik çalışmanın ardından AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Denizli'de oturan Şükrü B., bisikletiyle Çamlaraltı Mahallesi Zeytinköy mevkiine gezintiye çıktı. Dağda dolaşırken havanın kararmasıyla dönüş yolunu kaybeden Şükrü B., ormanlık alanda mahsur kaldı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan genç, dağda mahsur kaldığını söyleyip yardım istedi. Bölgeye giden AFAD ekipleri, Şükrü B.'yi kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık 5 saat dağda mahsur kalan Şükrü B. ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Donma tehlikesi geçiren Şükrü B., sağlık ekiplerince Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Haber: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Sevgilisiyle 250 bin liraya kiralık katil tutup, eşini öldürtmüş (2)

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Muğla'nın Ula ilçesinde, Hasan Balaban'ın (60) evinin önünde tabancayla öldürülmesiyle ilgili adliyeye sevk edilen Bekir Koyuncu (31), Özgür Arslan (45) Balaban'ın boşanma davası açtığı ayrı yaşadığı eşi Ebru Balaban (48) ile onun sevgilisi olduğu ileri sürülen Akın Kulakçı (33) tutuklandı.

Haber: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,

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Yozgat'ın bazı ilçelerinde eğitime bir gün 'kar' tatili

YOZGAT'ta, kar nedeniyle Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde eğitime 1 gün ara verildi.

Yozgat Valiliği'ndan yapılan yazılı açıklamada Akdağmadeni, Çayıralan, Çekerek, Kadışehri, Şefaatli ve Yenifakılı ilçelerinde, yoğun kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle yarın tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 1 gün ara verildiğini duyuruldu. Eğitime ara verilen ilçelerdeki, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personel de 1 gün idari izinli sayılacak.

Haber: Harun GÖKÇEOĞLU/ YOZGAT,

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