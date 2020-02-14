DHA YURT BÜLTENİ - 20

Derviş Eroğlu: Kıbrıs halkı olarak anavatana gönülden bağlıyız (2)

'TÜRKİYE'NİN KIBRIS'I İŞGAL ETMEK GİBİ BİR PLANI YOK'

Mersin'deki ziyaretlerini sürdüren KKTC'nin 3'üncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Türkiye'nin Kıbrıs'ı işgal etmek gibi bir planının olmadığını söyledi. Yenişehir Belediyesi'nin daveti üzerine 'Yenişehir Söyleşileri'ne katılan Eroğlu, vatandaşlarla buluştu. Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen panele Eroğlu'nun yanı sıra Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, KKTC Mersin Başkonsolosu Zalihe Mendeli, davetliler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Söyleşide Kıbrıs'ta dünden bugüne yaşananları aktaran Eroğlu, 1974 yılında Kıbrıs'a çıkartma yapan gemilerin Mersin'den demir aldığını belirterek, Kıbrıslılar için ayrı bir öneme sahip olduğunu vurguladı. 1974'te Kıbrıs'ta hükümete yönelik bir darbe yapıldığını ve darbeden kaçan liderin Birleşmiş Milletler'de (BM) Türklerin ve Rumların can güvenliğinin kalmadığını söylemesinin üzerine Türkiye'nin anlaşmalardan doğan hakkını kullanarak, Barış Harekatı başlattığının altını çizen Eroğlu, "İngiltere müdahale etmek istemediği için Türkiye tek başına müdahale etmek zorunda kalmıştır. Hareket sonrası Türklerin mutlu mesut yaşayacağı coğrafya inşa edilmiştir. Türkiye'nin desteği ile 15 Kasım 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni kurduk. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek diyorlar. Türkiye Kıbrıs'ı işgal edecek olsa 1974 yılında tümünü alabilirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin böyle bir düşüncesi yok" dedi.

AKINCI'YA TEPKİ

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın Türkiye'ye yönelik sözlerini de değerlendiren Eroğlu, şunları söyledi:

"Akıncı'nın açıklamaları hiç tasvip etmediğim açıklamalardır. İnsan aslını inkar edemez. Akıncı, geçtiğimiz dönem Cumhurbaşkanı adayı olduğunda arkasında dış desteği vardı ve Türkiye hakkında olumsuz açıklama yapmamıştı. Acaba dış desteğini mi kaybetti. Bunlar seçime yönelik açıklamalardır ama seçim için her şey mübah değildir. Bazı şeyler vardır kutsaldır, Anavatan kutsaldır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kutsaldır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Derviş Eroğlu salona girerken

Salondan genel görüntü

Yenişehir Belediye Başkanı Abdulluh Özyiğit'in selamlama konuşması

Derviş Eroğlu'nun açıklamaları

Haber-Kamera: Mustafa ERCAN - Soner AYDIN/ MERSİN,

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Kayseri Kahramanmaraş yoluna çığ düştü (2) - Yeniden

KAYSERİ- Kahramanmaraş yolu Sarız ilçesi Bostanlı mevkiinde çığ düştü. Kayseri-Kahramanmaraş karayolu çığ nedeniyle trafiğe kapanırken, şans eseri kar altında kalan olmadı.

Kayseri-Kahramanmaraş Karayolu Sarız ilçesinde akşam saat 20.00 sıralarında yola çığ düştü. Yola düşen çığ sonrası Kayseri-Kahramanmaraş karayolu trafiğe kapandı. Çığ altında kalanların olabileceği endişesiyle bölgeye AFAD, UMKE, jandarma ve 112 Sağlık ekipleri gönderildi. Yaklaşık 500 metrelik alana düşen çığ nedeniyle bölgeye sevk edilen ekipleri detektör cihazları ile inceleme yaptı. Çığ altında kalan kimsenin olmadığının belirlenmesi üzerine karayolları ekipleri kapanın yolun bir bölümü açarak çalışmalarını sürdürdü. Geçişlerine izin verilmeyen araçlar ise güvenli bölgelere yönlendirildi.

Bölgede yeni bir çığ tehlikesi nedeniyle çalışmalar sabah yapılmak üzere sonlandırıldı. Kayseri Karayolları 6. Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaş yaptığı açıklamada "Kayseri-Kahramanmaraş karayolunda 20.00 sularında yola çığ düştü. Çok şükür çığ altında kalanımız yok. Bölgede durum riskli olduğu için çalışmalar durduruldu. Yarın ses bombası ile patlatma yapılarak kapanan yol yeniden açılacak." dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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(Cep telefonu)

Yoldan ve araç kuyruklarından görüntüler

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-Olay yerinden görüntüler

-Ekiplerin çalışma yapması

-Muhabir Yasin Dalkılıç'ın anonsu

-Karayolları Bölge Müdürü ile röportaj

-Jandarma ekiplerinin dedektör ile çalışması

-Diğer detaylar

Haber-Kamera: Yasin DALKILIÇ - Muhammed KISIR/ KAYSERİ,

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Eski sevgilisi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, eski sevgilisi Zeki Ö. tarafından yaşadığı evin girişinde 5 yerinden bıçaklanan G.K. ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Sümer Mahallesi 2264 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre Zeki Ö., (27) eski sevgilisi G.K.'nın yaşadığı apartmanın önüne gitti. Burada Zeki Ö. ile G.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Zeki Ö. yanında getirdiği bıçakla G.K.'yı vücudunun 5 yerinden bıçaklayıp kaçtı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan G.K. ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan kadının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Zeki Ö., polis ekiplerince Pamukkale ilçesi Irlıganlı Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinden detay görüntüler

-Apartmandan detaylar

-Denizli Devlet Hastanesi'nden görüntü

-Polis ve ambulanslardan görüntü

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Turgutlu'da yabancı uyruklu kadın intihar etti

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, evli ve 1 çocuk annesi Azerbaycan uyruklu Natella Rustemova (27) kendini evde tavana iple asarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 18.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki binada meydana geldi. İddiaya göre, Azerbaycan uyruklu Natella Rustemova işinden dönen eşi tarafından evde, tavana iple asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Rustemova'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Rustemova'nın cesedi, olay yeri inceleme ekipleri ve nöbetçi savcının incelemeleri sonrası cenaze aracıyla alınıp, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Olay yerinden genel görüntü

Natella Rustemova'nın cenazesinin cenaze aracına bindirilmesi

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Sinir krizi geçirdi, evdeki eşyaları sokağa fırlattı

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, sinir krizi geçirdiği ileri sürülen Ş.M., 3'üncü kattaki evlerinin balkonuna çıkarak eşyaları sokağa attı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Selvitepe Mahallesi Tepe Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sinir krizi geçiren Ş.M., kendini eve kilitledi. Kendisine yardım etmek isteyenleri eve sokmayan Ş.M., daha sonra üçüncü katta bulunan evin balkonuna çıkarak eşyaları yolla attı. Komşularının İhbarı üzerine olay yerine Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin yanı sıra 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri de intikal etti. İtfaiye ekipleri Ş.M.'nin atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarak tedbir aldı. Uzun uğraşlar sonucu ikna edilen Ş.M., polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ş.M.'nin sinri krizi geçiridiği anlar (sokaktan görüntü)

Genel ve detaylar

Haber: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU(Manisa),

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Kontrolden çıkan otomobil, eve girdi

MERSİN'in Silifke ilçesinde kontrolden çıkan otomobil, çarptığı evin duvarını yıktı. Kazada, otomobilde bulunan 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, gündüz saatlerinde Tosmurlu Mahallesi'nde meydana geldi. Neslihan Eren yönetimindeki 33 KKT 43 plakalı otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkıp, yol kenarındaki müstakil bir eve çarptı. Otomobilin çarptığı evin duvarı yıkılırken, araçta bulunan 2'si çocuk 4 kişi yarlandı. Ön tarafı evin içine giren otomobildeki yaralılar, itfaiye erleri tarafından çıkartıldı. Yaralılar, kaza yerine sevk edilen ambulanslar ile Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan otomobilin duvarını yıktığı odada kimsenin bulunmaması, yaralı sayısının artmasını önledi.

Hastanede tedavileri devam eden yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi. Polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

Haber: Atike Ceylan KAÇAR/ SİLİFKE(Mersin),

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Banker Eröge'nin taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör ile satan çete çökertildi

İZMİR İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin 3 ilde bulunan taşınmazlarını sahte kimlik ve dublör kullanarak satışını yapan suç örgütünü, 4 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla yakaladı. Operasyonda gözaltına alınan 11 şüphelinin yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen 6 farklı soruşturma kapsamında, 'İstanbullu Banker' olarak tanınan Mehmet Vecihi Eröge'nin İzmir'in Konak, Seferihisar ve Dikili ilçeleri, İstanbul'un Beyoğlu ve Beylikdüzü ilçeleri ile Ankara Gölbaşı ilçelerinde bulunan taşınmazlarını, Eröge'nin bilgisi dışında sahte kimlik ve dublör kullanarak satışı yapan ve 20 milyon TL haksız kazanç sağlayan suç örgütünü tespit etti. Konu ile ilgili soruşturma yürüten ekipler, kimleri saptanan suç örgütünü üyeleri N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö.'yü teknik ve fiziki takibe aldı.

'İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi koordinesinde yapılan çalışmaların ardından şüphelilerin bulundukları İstanbul, Ankara, Balıkesir ve Antalya polisiyle irtibata geçildi. 4 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla 11 şüpheli yakalanarak, sorgulanmak üzere İzmir'e getirildi. İzmir, İstanbul ve Ankara Cumhuriyet başsavcılıklarınca yürütülen soruşturma ile toplam 11 ayrı faili meçhul olayın aydınlatıldığı belirtildi.

Haklarında 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma, Yönetme ve Kurulan Örgüte Üye Olma', 'Nitelikli Dolandırıcılık', 'Resmi Belgede Sahtecilik', 'Özel Belgede Sahtecilik', 'Kişisel Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme' suçlarından dosya hazırlanan N.U., M.S., H.İ., N.E., B.K., E.C., S.S., O.Y., Y.U., G.B. ve M.Ö. isimli şüphelilerin yarın (Cuma) sabah saatlerinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,

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Borç para alamayınca, iş arkadaşını kadını öldürdü

AYDIN'ın Köşk ilçesinde Okan D., iddiaya göre borç para istemek için evine gittiği iş arkadaşı Nurhan Erkan'dan olumsuz cevap alınca, çıkan tartışma sonucu bıçakladı. Gürültü üzerine odasından çıkan Erkan'ın oğlunun çığlıkları üzerine Okan D. evden kaçarken, yaralı kadın ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 22.00 sıralarında Soğukkuyu Mahallesi Değirmen Sokak'ta bulunan evde meydana geldi. İncir fabrikasında çalışan Okan D., iddiaya göre borç para istemek için kocası M.E.'nin evde bulunmadığı sırada iş arkadaşı olan Nurhan Erkan'ın evine gitti. Erkan ve Okan D., bir süre konuştuktan sonra, ikili arasında sözlü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyümesi üzerine Okan D., Nurhan Erkan'ı bıçakladı. Talihsiz kadın kanlar içerisinde yere yığılırken, gürültü üzerine odasından çıkan oğlu S.E. çığlık atınca Okan D. hızla evden kaçtı.

Erkan'ın yardım çığlıklarını duyan komşuları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Bu arada komşusu F.K., çok kan kaybeden Erkan'ı otomobille Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Tedaviye alınan talihsiz kadın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılan polis, görgü tanığı Erkan'ın oğlu S.E.'nin ifadesi doğrultusunda şüphelinin Okan D. olduğunu belirledi. Polisin yaptığı çalışma ile Okan D., kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Okan D., polis merkezinde verdiği ilk ifadesinde paraya ihtiyacı olduğunu ve Nurhan Erkan'ı, kendisine borç para vermediği için çıkan tartışmanın ardından bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ AYDIN,

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