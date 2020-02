DHA YURT BÜLTENİ-20

Zonguldak 'ta İranlı TIR şoförleri kontrolden geçirilecek(3)

VALİ BEKTAŞ: 14 KİŞİ GÖZLEM ALTINDA TUTULUYOR

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, gözlem altında tutulan kişi sayısının 14'e ulaştığını söyledi. Tahlil sonuçlarının beklendiğini ifade eden Vali Bektaş, "İranlı TIR şoförleri şu an hastanede gözlem altında. Sayı biraz arttı ama biz rutin işlemleri uyguluyoruz. Türkiye'nin her yerinde İranlı vatandaşlara uygulanan bir prosedür var. Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı bir prosedür. Bunu uyguluyoruz. Sadece İranlı vatandaşlarımız değil, onlarla temas etmiş İran'dan geçmiş diğer yabancı uyruklu kişilere de aynı prosedür uygulanıyor. Bunun haricinde farklı bir şey yok. 1 kişide yüksek ateş vardı. Şu an elimizde bir sonuç yok. Tahlilleri bekliyoruz.ö dedi.

Haber: Gürkay GÜNDOĞAN, Zonguldak

==============================

Suriye'ye zırhlı araç sevkiyatı

TÜRKİYE'nin çeşitli illerinden sevk edilen zırhlı araçlardan oluşan askeri konvoy Gaziantep'e ulaştı.

Farklı kentlerdeki askeri birliklerden sınıra sevk edilen zırhlı araçların taşındığı TIR'lardan oluşan konvoy, jandarma eskortluğunda güvenlik önlemleri arasında Gaziantep'e ulaştı. Konvoydaki zırhlı araçların Suriye'nin İdlib kentindeki üs bölgelerinde konuşlandırılacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-------------------------------

İslahiye-Hassa Karayolu

Konvoyun geçişi

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Kadir ÇELİK-GAZİANTEP-DHA)

===================================

Bursa'da, sazlık alanda yangın

BURSA'nın İznik ilçesinde, sazlık alanda çıkan yangın lodosun da etkisiyle büyüdü. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken, yaklaşık 10 dönümlük alan zarar gördü.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Boyalıca mevkiinde sazlık alanda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın, lodosun etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Lodosun da etkisiyle Boyalıca köyüne doğru ilerleyen yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında, 10 dönüm sazlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü Dökümü

---------------------

-Yangın yerinden detaylar

Haber-Kamera: Hayri ŞEN/İZNİK, (Bursa),

===============================

Sevgilisinden ayrıldı, üst geçitte intihara kalkıştı

İZMİT'te, sevgilisinden ayrılan A.M.C. (20), üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. A.M.C., atlayacağı sırada bir kişi tarafından son anda kurtarıldı.

Olay, akşam saatlerinde D-100 yolu üzerindeki Mimar Sinan Köprüsü'nde meydana geldi. Sevgilisinden ayrıldığı ileri sürülen A.M.C., üst geçidin korkuluklarını aşarak köprünün çelik ayaklarına çıktı. A.M.C.'nin atlama ihtimaline karşın o sırada güzergahta bulunan bir halk otobüsü üst geçidin altında bekletildi. Yaklaşık 10 dakika boyunca üst geçidin ayaklarında bekleyen A.M.C.'yi atlayacağı sırada bir kişi montundan tutarak son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kontrolleri yapılan A.M.C. ardından polis ekiplerine teslim edildi.

A.M.C., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

------------------------------

-Üst geçide çıkan genç

-Yoldan geçenlerin genci yakalayarak üst geçide alması

-Detaylar

Haber-Kamera: Selda Hatun TAN/İZMİT(Kocaeli),

================================