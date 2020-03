DHA YURT BÜLTENİ-20

Sokak ortasında husumetlisine ateş açtı, yoldan geçen de vuruldu

İZMİR'de emekli polis H.D., aralarında husumet olduğu öne sürülen Ayhan Aslan'ı sokak ortasında tabancayla vurarak, ağır yaraladı. Bu sırada yoldan geçerken, seken kurşunların hedefi olan İbrahim Taş da yaralandı. H.D., olay sonrası polise teslim oldu.

Olay, saat 17.00 sıralarında, Karabağlar ilçesi Yeşilyurt semti 9215/6 Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet olduğu iddia edilen, emekli polis H.D. ile Ayhan Aslan, sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüşürken H.D., belinden çıkardığı tabanca ile Aslan'a ateş açtı. Aslan, kanlar içinde yere yığılırken, seken kurşunlar, yoldan geçen İbrahim Taş'a isabet etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, ağır yaralandığı belirlenen Aslan'ı, ambulansla İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, Taş'ı da Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. 2 kişiyi yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan H.D. ise kısa süre sonra karakola giderek, teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evinde dumandan boğularak öldü

ERZURUM'un Oltu ilçesinde İsfendiyar Demirci (92), evinde çıkan yangın sonucu dumandan boğularak ölmüş halde bulundu.

Olay, Oltu ilçesi Aslanpaşa Mahalesi Şehit Aslan Caddesi'ndeki 18 numaralı evde meydana geldi. Her gün sabah saatlerinde güvercinlerini besleyen Bağ-Kur emeklisi İsfendiyar Demirci bu sabah evden çıkmayınca komşuları merak edip evine gitti. Pencereden içeri bakan komşular, içerisinin dumanlı olduğunu farkedince durumu polise bildirdi. Eve giren polis ekipleri, yaşlı adamın kapının hemen yanında cansız bedinini buldu. Yapılan incelemede, Demirci'nin ocaktaki alevin benzin bidonunu tutuşturması sonucu çıkan yangını söndürmeye çalıştığı ancak başarılı olamayınca kaçmak isterken dumandan boğularak hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından yaşlı adamın cansız bedeni Oltu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Demirci'nin Ankara'da yaşayan 2 çocuğu bulunduğu öğrenildi.

Öğretmenden sağlık çalışanlarına türkü

ADAPAZARI'nda, sosyal bilgiler öğretmeni Erhan Gözüyukarı, koronavirüs nedeniyle gece gündüz mesai yapan sağlık çalışanlarına türkü yazarak, oğlu ve kızıyla seslendirdi.

Koronavirüs nedeniyle gece gündüz çalışan sağlık çalışanları her kesimden destek görüyor. Adapazarı Sait Faik Abasıyanık Ortaokulu'nda sosyal bilgiler öğretmeni olarak görev yapan Erhan Gözüyukarı, sağlık çalışanları için türkü yazdı. Erhan Gözüyukarı sözü ve bestesi kendisine ait olan eseri kızı Zeynep Berra ve oğlu Ali Kağan ile birlikte çalıp söyleyerek, sağlık çalışanlarına teşekkür etti. Öğretmen Erhan Gözüyukarı görüntüleri sosyal medyada paylaştı.

Öğretmen Erhan Gözüyukarı'nın yazdığı türkünün sözleri şöyle: "Hastanede acilde her zaman ve her yerde, Allah razı olsun sağlık çalışanına. Bizler evimizde sizler hastanede, bu aziz milletimiz her daim sizinle. Dışarıya çıkmayın virüsleri yaymayın, sağlıkçılarımızı sıkıntıya sokmayın."

Güler Yücel son yolculuğuna uğurlandı

TÜRK edebiyatının usta şairlerinden merhum Can Yücel'in, 85 yaşında yaşamını yitiren eşi Güler Yücel, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı.

Şair, yazar ve çevirmen merhum Can Yücel'in eğitimci ve ressam eşi Güler Yücel, yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Muğla'daki bir özel hastanede dün saat 11.30 sıralarında, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi Yücel'in ölümü yakınlarını ve sevenlerini yasa boğdu. Güler Yücel için ilk tören, Eski Datça Mahallesi'ndeki evinde düzenlendi. Evin girişinde kapı önüne konulan bir masada, Can Yücel'in, eşi Güler yücel için yazdığı 'Akdeniz Yaraşıyor Sana' isimli bir şiiri ve fotoğrafı ile anı defteri yer aldı.

Evde Kur'an Kerim'in okunması ve helallik alınmasının ardından, Güler Yücel'in cenazesi Eski Datça Mahallesi'ndeki meydana getirildi. Burada ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Güler Yücel'in cenazesi, ilçe mezarlığına getirilerek, eşi Can Yücel'in anıt mezarının yanında toprağa verildi. Cenaze törenine, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Uluslararası Knidos Kültür ve Sanat Akademisi (UKKSA) Başkanı Nevzat Metin, Yücel'in kızları Güzel Yücel Gier (60), Su Yücel (59) ve torunu Defne Gier (26) ile kalabalık bir topluluk katıldı. Yücel'in ABD'de yaşayan oğlu Hasan Yücel (62) ise koronavirüs önlemleri nedeniyle Türkiye'ye gelemediği içir cenazeye katılamadı.

Güler Yücel'in cenazesinin toprağa verilmesinden sonra, kızları Güzel Gier ve Su Yücel babaları Can Yücel tarafından Marmaris'te 50 yıl önce anneleri Güler Yücel'in için yazdığı, 'Akdeniz Yaraşıyor Sana' isimli şiiri okudu. Su Yücel daha sonra, annesinin yapmış olduğu bir resmi mezarın başına bıraktı.

Yücel'in sevenlerinden biri mezarı başında kısa bir süre kaval çaldı. Kalabalık daha sonra mezarlıktan ayrıldı.

İmamdan camiye girilmemesi için 'dolaplı' önlem

BURSA'nın İznik ilçesindeki Çakırca Camii'nde imam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına dolap yerleştirdi.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında cuma namazına ara verilmesi kararının ardından Bursa'daki camiler boş kaldı. Cuma namazı için İznik ilçesindeki Çakırca Camii'ne gelenler olması nedeniyle imam da farklı bir önlem aldı. İmam, cemaatin namaz kılmak için içeri girmesini engellemek amacıyla kapıyı kilitleyip, arkasına da dolap yerleştirdi. Camiye gelenler ise dönmek zorunda kaldı.

Belediye koronavirüse karşı ücretsiz araç ilaçlamaya başladı

DENİZLİ'de Pamukkale Belediyesi, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşların özel araçlarını ücretsiz olarak ilaçlamaya başladı.

Pamukkale Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, koronavirüs salgını nedeniyle ilçenin 5 farklı noktasında vatandaşların araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte etmeye başladı. Akvadi, İncilipınar ve Karahayıt Mahallelerinde binlerce araç ilaçlanarak steril hale getirildi. Belirlenen noktalarda ilaçlama çalışmalarının hafta sonunda da devam edeceği bildirildi. 21 Mart Cumartesi ve 22 Mart Pazar günleri ise Zeytinköy Hayırseverler Ortaokulu yanında dezenfekte çalışmaları sürecek. 22 Mart Pazar ve 23 Mart Pazartesi günü de aynı çalışmalar Fatih kapalı pazar yerinde yapılacak. Belirtilen günlerde vatandaşlar araçlarını 09.00-21.00 saatleri arasında ücretsiz olarak dezenfekte ettirebilecek.

"MÜCADELEMİZ ARALIKSIZ SÜRECEK"

Pamukkale Belediye Başkanı AK Partili Avni Örki, koronavirüs ile mücadele için yoğun mesai harcadıklarını ifade ederek, "Bu konuda ülkemiz gerekli tedbirleri zamanında alarak süreci iyi yönetti. Biz de yerel yöneticiler olarak üzerimize düşeni fazlasıyla yapıyoruz. Belediye ekiplerimiz 7 gün 24 saat esasına göre dezenfekte çalışmalarını yürütüyor. Çok önemli bir dezenfekte çalışmasını daha başlattık. Vatandaşlarımızın özel araçlarını ücretsiz olarak dezenfekte ediyoruz. Herkes evlerini temizlemek için çaba gösteriyor. Biz de belediye olarak araçların dezenfekte edilmesi ile ilgili bu önemli çalışmayı başlattık. Gerekirse ekiplerimiz sabaha kadar bu hizmeti verecek" dedi.

VATANDAŞLAR HİZMETTEN MEMNUN

Aracını dezenfekte ettiren vatandaşlardan Murat Barin, ücretsiz ilaçlama işleminden memnun olduğunu belirterek, "Bu kadar riskli bir durum varken böylesine önemli bir hizmeti uygulamaya koyan herkese teşekkür ediyorum. Bu bir duyarlılıktır" dedi. Erdal Aydınalın ise uygulamanın önemli olduğunu belirterek, "Pamukkale Belediyesi'ni duyarlılığından dolayı teşekküre diyorum. Bu uygulama sağlığımız için çok önemli" diye konuştu.

Malatya'da, sağlık çalışanlarına alkışlı destek

MALATYA'da Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, koronavirüsle mücadele eden sağlık personeline destek olmak için, Belediye Binası'nda alkışlı destek eylemi yaptı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi'nde çalışanlar, son zamanlarda ülkede yaşanan koronavirüs vakaları nedeniyle gece- gündüz yoğun şekilde çalışan sağlık personeline destek için harekete geçti. Belediye çalışanları, hizmet binasında camlara ve balkonlara çıkıp, alkış ve ıslıklarla sağlık çalışanlarına moral verdi. Belediye binası içerisinde bulunan iki köprüye dev ay-yıldızlı bayrak asılırken, 'Aziz milletimizin koronavirüse karşı verdiği mücadelede, 24 saat esasına göre yılmadan yorulmadan gayret gösteren tüm sağlık çalışanlarımızı ayakta alkışlıyor, şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız' yazılı pankartı açıldı.

'TOPLU TAŞIMA, SAĞLIK PERSONELLERİNE ÜCRETSİZ'

Koronavirüs salgını nedeniyle yoğun çalışan sağlık personeline destek için, Malatya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçları ücretsiz olacak. Ücretsiz toplu taşıma hakkından yararlanmak için, sağlık personellerinin kartlarını göstermesi yeterli olacak.

Büyükakın: 3 ay yetecek kadar dezenfeksiyon malzemesi temin edildi

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, koronavirüs tedbirleri kapsamında her türlü ihtimale karşı hazır olduklarını belirterek, "Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin ettik" dedi.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, kent genelinde dezenfekte çalışmaları için görevlendirilen personelle Uluslararası İnterteks Fuar Alanı'nda bir araya geldi. Koronavirüs salgınının, Çin'in Vuhan kentinde görülmeye başladığı günden itibaren Kocaeli için hazırlıklara başladıklarını ifade eden Büyükakın, 22 araç ve 70 personelle gece gündüz görev yaptıklarını söyledi. Koronavirüs salgınına karşı her türlü tedbiri uyguladıklarını ifade eden Büyükakın, "Hazırlıklarımıza ilk olarak otobüs terminallerimiz ve tren garımızda başlamıştık. Salgının ülkemize gelmesiyle önlemlerimizi daha da artırdık. Dezenfeksiyon çalışmaları başlarken tüm ilçe belediyelerimizle bir araya gelerek 30 kişilik koordinasyon ekibi oluşturduk. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı bünyesinde kurulan 7 kişilik Kriz Koordinasyon Merkezi'nde anlık olarak bütün çalışmaları takip ediyoruz." dedi.

"3 AY YETECEK KADAR DEZENFEKSİYON MALZEMESİ TEMİN EDİLDİ"

Koronavirüs salgınının tamamen ortadan kalkıncaya kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Büyükakın, "Dezenfeksiyon uygulaması için 111 adet sırt atomizörü, 5 adet araç üstü atomizör, 28 adet elde kullanılan ilaçlama makinesi tedarik ettik. Dezenfeksiyon malzemesi olarak Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış ürünlerden en az 3 ay yetecek kadar temin ettik. Sahada uygulama yapan personellerimize yüz maskeleri, gözlük, eldiven, tulum tedariki sağladık. Son ana kadar çalışmalarımız devam edecektir." diye konuştu.

