DHA YURT BÜLTENİ - 20

Bakan Koca'nın paylaştığı kardeşlerin hemşire annesi: Lütfen evlerinizde kalın

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anne ve babası çalıştığı için evde kalan 4 ve 6 yaşındaki iki kardeşin 'Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yönündeki çağrılarını sosyal medya hesabından paylaştı. Kısa sürede binlerce kişinin paylaştığı iki kardeşin sağlık çalışanı annesi Burcu Gündoğdu, "Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Vatandaşlarımızdan istediğimiz, lütfen evlerinizde kalın" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun'da anneleri sağlık çalışanı, babaları ise asker olan Bade Asya ve Muhammet Asrın Gündoğdu'nun, 'Bizim annemiz sağlıkçı, babamız asker. İkisi de çalışıyor, izinleri yok. Kardeşimle ben evde kaldık. Anne ve babamızı görmemiz için sizde evde kalın' yazılı kağıdı tuttuğu fotoğraflarını sosyal medya hesabından 'Mesajı herkes alsın istedik' notuyla paylaştı. Bakan Koca'nın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü. Binlerce sosyal medya kullanıcısı bu mesajı paylaştı.

'HER GÜN NÖBET ÇIKIŞI EVE KORKUYLA GİDİYORUM'

Samsun'un İlkadım ilçesinde 5 Nolu Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda hemşire olarak görev yapan Bade ve Muhammet'in annesi Burcu Gündoğdu (30), çocuklarının yapmış olduğu paylaşımdan dolayı çok duygulandığını söyledi. Gündoğdu, "Çocuklarımın yapmış olduğu anlamlı paylaşım dolayısıyla çok duygulandım. Eşim askeri personel ve ben de sağlık çalışanıyım, ikimiz de yoğun bir şekilde görevimizin başındayız. Bizler, çocuklarımızı evde bırakarak, milletimiz için 24 saat nöbet tutuyoruz. Şu an benim çocuklarıma teyzeleri bakıyor. Her gün nöbet çıkışı eve korkuyla gidiyorum. 'Acaba çocuklarıma bir şey bulaşır mı?' endişesini yaşıyorum. Eve girer girmez, çocuklarımıza sarılmak yerine hemen ellerimizi ve yüzümüzü yıkıyoruz. Daha sonra çocuklarla temas ediyoruz. Hem eşim hem ben nöbette olduğumuz için çocuklar da üzülüyor. Vatandaşlarımızdan istediğimiz tek şey, lütfen evlerinizde kalın. Biz sizler için zaten dışarıdayızö diye konuştu.

'EVDE KALIN ÇAĞRISINA KULAK VERİN'

Sağlık ekiplerinin 7 gün 24 saat fedakar bir şekilde görev yaptığını ifade eden Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç da "Büyük bir duyarlılıkla hastalarımıza faydalı olmaya çalışıyoruz. 65 yaş üstü vatandaşlarımızın ve diğer vatandaşlarımızın, bir ihtiyacı yoksa evde izolasyon altında olmaları gerekiyor. Bizler, sizler için görev yaparken, siz de bizler için evde kalın diyoruz. Çocuklarını, ailelerini evde bırakan sağlık çalışanlarımız var. Lütfen tüm sağlık çalışanlarının 'evde kalın' çağrısına kulak verin. Koronavirüs, 65 yaş üstü kişileri daha çok etkiliyor, bu izolasyona uyalımö dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Burcu Gündoğdu'nun çocukları ile görüntülü konuşması

-İl Sağlık Müdürü ve personelinden detaylar

-İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç röportajı

-Burcu Gündoğdu röportajı

-Gülsüm Durgut röportajı

-Detaylar

Haber-Kamera: Zeynep Irmak ÖCAL, Tayfur KARA/SAMSUN,

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KKTC'den getirilen öğrenciler ve TIR şoförleri karantinaya alındı

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'den (KKTC) getirilen 395 öğrenci ve 44 TIR şoförü, getirildiği Mersin Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurdunda 14 gün süreyle gözetim altında tutulacak.

KKTC'den dönüş yapan 395 Türk öğrenci ve Lübnan'dan gelen 44 TIR şoförü, ilk olarak feribotla Silifke ilçesine bağlı Taşucu Limanı'na getirildi. Burada sağlık muayeneleri yapılan öğrenciler ve şoförler, karayolu ile güvenlik önlemi altında yola çıktı. 11 otobüsle yola çıkan öğrenci ve şoförler, 2 saatlik yolculuğun ardından KYK Kırkkaşık Kız Öğrenci Yurdu'na getirildi. Öğrenciler ve şoförler tek tek karanti altına alınacağı odalara yerleştilirken, aileleri de dışarıda bekledi. Çocuklarını görme umuduyla gelen aileler sonuç alamayınca evlerine dönmek zorunda kaldı.

Öte yandan karantina altına alınanlarla ilgili Mersin Valiliği'nin açıklamasında, yapılan sağlık kontrollerinde herhangi bir olumsuz bulguya rastlanmadığı belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Öğrencilerin ve şoförlerin getirildiği yurttan görüntü

-Yurt etrafında alınan güvenlik önlemlerinden görüntü

-Çocuklarını bekleyen ailelerden görüntü

-Öğrencilerin ve şoförlerin otobüslerle getirilişi

Haber-Kamera: Soner AYDIN/MERSİN,

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7 kişinin yaralandığı kazanın ardından sürücü sağlık ve basın çalışanlarına saldırdı

BURSA'da alkollü sürücünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kazadan hafif yaralı kurtulan sürücü Serdar Basri Şahin, olay yerinde sağlık çalışanına ve olayı görüntüleyen muhabire saldırarak, darp edince tedavinin ardından gözaltına alındı.

Kaza, İnegöl'ün Kırsal Kıran mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Kıran mahallesinden İnegöl'e seyir halinde olan sürücü Serdar Basri Şahin(23) yönetimindeki 16 KHP 99 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan araçta can pazarı yaşandı. Sürücü kendi imkanıyla araçtan çıkarken, araçta bulunan 6 kişi için İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaralılar yoğun çalışmalar sonucunda kurtarıldılar.

ALKOLÜ SÜRÜCÜ MUHABİR VE SAĞLIK ÇALIŞANINA SALDIRDI

Kazadan hafif yaralı şekilde yaralı kurtulan sürücü Serdar Basri Şahin, kendisine olay yerinde tedavi eden sağlık ekipleri arasında bulunan Coşkun Ç.(37)'ye saldırarak darp etti. Yaralanan sağlıkçı darp edilmesine rağmen yaralılara ve sürücüye tedavi etmeye devam etti. Kaza sonucunda yaralanan sürücü ile araçta bulunan Murat Can Bulu(23), Can Dursun(23), Remzi Kalkancı(24), Yavuz Çetinkaya(23), Cabir Cilo(22) ve Ozan İnci(24), 112 Ambulanslarıyla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Acil Servis önünde yaralıları ambulanslardan indirilirken çekerek görevini yapan muhabir Kadir İnci'ye ve sağlık çalışanına saldırarak darp eden Serdar Basri Şahin tedavinin ardından emniyet ekiplerince gözaltına alındı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kaza ile alakalı soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Kaza yeri genel görüntü

-Kurtarma çalışmaları

-Muhabire saldırma anı

-Detaylar

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,(Bursa),

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Bitlis'te, sağlıkçılara erbane eşliğinde alkışlı destek

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın başlattığı kroronavirüs ile özverili şekilde mücadele eden sağlık çalışanlarına destek olmak için düzenlenen 'Alkışlayalım!' etkinliğine Bitlis'te yüzlerce vatandaş evlerinin balkon ve pencerelerinden alkış tutarak destek verdi. Bir kişi de sokağa çıkıp, alkış etkinliğine erbane çalarak renk kattı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sosyal medya hesabından yaptığı "Alkışlayalım! Ne kadar alkışlasak azdır! Meclis'teki konuşmamda milletimin temsilcilerini özverili sağlık çalışanlarımızı alkışlamaya davet ettim. Şimdi tam 21.00'de milletimizi, bu alkış sesini Türkiye çapında, balkonlardan yükseltmeye davet ediyorum" çağrısı karşılık bulmaya devam ediyor. Bitlis'te halk, koronavirüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına, evlerinin camlarından ve balkonlarından bir dakika boyunca erbane çalıp, alkış yaparak destek verdi. Efe Hamacıoğlu, 3 gündür komşularıyla birlikte etkinliğe katıldığını söyleyerek şöyle konuştu:

"Koronavirüs dolayısıyla aralıksız çalışan sağlıkçılarımıza destek vermek için her akşam balkondan erbane çalıp alkış yaparak destek veriyorum. Komşularımız da bize alkışlar ve ıslıklarla destek veriyor. Emekleri çok büyük sağlıkçılarımıza çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki günlerde de aynı saatte destek vermeye çalışacağım. Herkesin bu etkinliğe katılmasını istiyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Binaların balkonlarına çıkanlar

-Balkon ve camlarda etkinliğe destek veren vatandaşlardan detaylar

-Islık ve alkış çalan vatandaşlar

-Balkonundan erbane çalan bir genç

-Erbane çalan gence destek veren komuşları

-Erbane çalan Efe Hamamcıoğlu ile röportaj

-Genel ve detaylar

Haber-Kamera: Özcan ÇİRİŞ/BİTLİS, -

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Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ'a götürüldü

TUNCELİ'nin Nazimiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.

Nazımiye ye bağlı Dallıbahçe köyünde rahatsızlanan Seyit Ali Kalkan'ın yakınları acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, engebeli bölgeye ulaşamayınca Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla köye askeri helikopter yönlendirildi. Jandarma Bölge Komutanlığı'nda ait helikopterle köye giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kalkan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Bunun üzerine evinden alınan Kalkan, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Askerlerin helikopterde moral verdiği Kalkan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Görüntü Dökümü

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Helikopter içinde hastanın görüntüsü

Askerin hasta ile konuşması

Askerinn hastaya su içirmesi

Genel ve detay görüntüler

Haber: Ferit DEMİR-Kamera: TUNCELİ,

Kaynak: DHA