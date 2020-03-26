DHA YURT BÜLTENİ-20

Turgutlu'ya şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyi Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile yapılan taciz atışında şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın (22), Manisa 'nın Turgutlu ilçesinde oturan baba ocağına ateş düştü.

IRAK'ın kuzeyinde Haftanin bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarınca havan topu ile gerçekleştirilen taciz ateşinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Onur Karakaya'nın şahadet haberi, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde oturan Ümmü (42) İbrahim Karakaya (51) çiftine ulaştırıldı. Selvilitepe Mahallesi Gözde Sokak'ta oturan Karakaya (51) çiftine acı haber Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Garnizon Komutanı Albay Kenan Peşternik, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Gökhan Balaban ve resmi yetkililer tarafından verildi.

Acı haberi alan İbrahim ve Ümmü Karakaya çifti sinir krizi geçirdi. Protokol üyeleri aileyi teselli etmeye çalışırken, annenin feryadı sokakta yankılandı. Şehit Onur Karakaya'nın 4 aydır nişanlı olduğu öğrenildi. Karakaya ailesinin 2 çocuğundan biri olan Onur Karakaya'nın şehit haberini alan yakınları ve komşuları taziye ziyaretine geldi. Şehidin baba ocağına ve sokağa dev Türk bayrağı asıldı. Evin önünde sağlık ekipleri hazır bekletildi.

Şehidin cenazesinin yarın Turgutlu'ya getirileceği ve saat 15.00'te kılınacak cenaze namazının ardından Turgutlu Şehitliğinde son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Şehidin evinden genel-detay görüntüler

Haber-Kamera: Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU,

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Bozova'ya şehit ateşi düştü

IRAK'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki ailesine ulaştı.

Irak 'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik yürütülen Pençe-3 operasyonunda 2 asker şehit oldu. Saldırıda bir silah arkadaşıyla şehit olan Piyade Uzman Çavuş İsmail Karataş'ın acı haberi memleketi Şanlıurfa'nın Bozova ilçesindeki baba evine ulaştı. Şehit uzman çavuşun cenazesi akşam saatlerinde askeri uçakla GAP Havaalanına getirildi. Türk bayrağına sarılı şehit Karataş'ın naaşını; Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Oktay Ağbuga, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi karşıladı. Şehidin cenazesi karşılama sonrası hastane morguna kaldırıldı.

Haber: Ali LEYLAK/ŞANLIURFA,

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'Koronavirüs karantinasından kaçmış' ihbarı ekipleri alarma geçirdi

ÇORUM'da kendilerinden sigara isteyen Ahmet Eren Ö.'yü (19), 'koronavirüs karantinasından kaçmış' diye asılsız ihbar eden 2 kişi, polis ve sağlık ekiplerini alarma geçirdi. Kısa süreliğine ambulansta gözetim altına alınan Ahmet Eren Ö. olduğu belirlenen kişi, karantina altında olmadığı anlaşılınca bırakıldı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Ulukavak Mahallesi Maral Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, sokakta yürüyen Ahmet Eren Ö., tanımadığı iki kişiden sigara istedi. Sigarayı alan Ahmet Eren Ö., uzaklaştı. Sigara veren 2 kişi polisi arayarak 'hastanede koronavirüs karantinasından kaçan var' ihbarında bulundu. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri, özel kıyafetler giyerek harekete geçti. Polis ekipleri, Ahmet Eren Ö.'yü caddede yürürken buldu. Polis ekiplerinin "Koronavirüs karantinasından kaçtığın söyleniyor" dediği Ahmet Eren Ö. "hastanede karantina altında değilim" yanıtı verdi. Sağlık ekiplerinin ambulansa aldığı Ahmet Eren Ö., gözetim altında tutuldu. Hastanelerle irtibat kuran sağlık ekipleri, karantina altında olmadığının belirlenmesi üzerine Ahmet Eren Ö.'yü bıraktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Polislerin yakaladıkları gençle uzaktan görüşmesi

-Sağlık ekipleri tarafından ambulansa alınması

-Detaylar

HABER KAMERA: Yusuf ÇINAR/ÇORUM

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'Anadolu Farm' kurucusu Karademir'e tahliye

KAYSERİ'de, sanal oyun yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edilen 'Anadolu Farm' kurucusu İsa Karademir'in de (29) aralarında olduğu 1'i firari, 41 sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme heyeti verdiği ara kararla davanın tek tutuklu sanığı olan İsa Karademir'in tahliyesini kararlaştırdı.

Kayseri'de internet üzerinden faaliyet yürüten 'Anadolu Farm'ın kurucusu İsa Karademir ile yöneticileri ve üyeleri hakkında, 'Çiftlik Bank' benzeri sistemle üyelerden para topladıkları iddiasıyla Mart 2018'de soruşturma başlatıldı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında Karademir'in de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 278 sayfalık iddianameyle haklarında dava açılan 1'i firari 41 sanıklı davanın daha önceki duruşmalarında tutuklu 7 sanıktan 6'sı tahliye edildi. İsa Kademir'in ise tutukluluğu devam etti.

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davaya tek tutuklu sanık İsa Karademir Sesli ve Görüntülü Bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla Kayseri Kapalı Cezaevinden katıldı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında duruşmaya basın mensupları alınmazken, tutuksuz sanıklarla müştekiler de davaya katılmadı. Duruşma savcısı ara mütalasında sanık Karademir'in tutukluluk halinin devamını talep etti.

Savunmasında, dolandırma kastı olmadığını öne süren İsa Karademir, "Ticaret yapmak istedim. Başka örnekleri önümde vardı. Fransching sistemini araştırdım. Dolandırıcılık yapacak bir insan mesleğinden istifa edip, bu sisteme girer mi? Son ana kadar direndim. Hesaplarıma bloke konulduğu için paraları veremedim. Mağdur oldum. Yaptığım işe güvendiğim için kaçmayı düşünmedim" dedi.

Mahkeme heyeti verdiği ara kararla sanık İsa Karademir'in cezaevinde kaldığı süreyi dikkate alarak yurt dışı çıkış yasağı şartıyla tahliye etti. Davada Karademir'in de tahliye olmasının ardından tutuklu sanık kalmadı.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Samed Aydın SUN/KAYSERİ, -

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Çiftlik evi yangında kullanılmaz hale geldi, 1 kadın dumandan etkilendi

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde, 2 katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince uzun uğraşlar sonucu söndürüldü. Yangın sırasında evde olan ve alevleri fark edince çıkan bir kadın dumandan etkilenince hastaneye kaldırıldı. Ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 17.30 sıralarında Orhangazi ilçesindeki İznik Yolu Torsu Tesisleri yakınlarında bulunan iki katlı bir çiftlik evinde çıktı. Ümit Karagüzel'e ait olduğu öğrenilen evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında alevler kısa sürede her iki katı da sardı. Evden yükselen dumanı görenler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Orhangazi'nin yanı sıra Gemlik ilçesinden de yangına müdahale için itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangına itfaiye ekipleri, çevredeki vatandaşların da yardımıyla müdahale etti. Bir itfaiye aracının merdivenlerinin çalışmaması ise müdahaleyi güçleştirdi. 1.5 saatlik çalışmanın ardından yangın, söndürüldü.

Yangın sırasında evde olan ve alevleri görmesinin ardından çıkan ismi öğrenilemeyen bir kadın ise dumandan etkilendi.Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü dökümü;

-Olay yerinden detaylar

-Yangına müdahale

-İtfaiye aracının merdiveninin çalışmaması

-Sağlık ekiplerinden müdahale

Haber-Kamera: Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa),

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Polisten yangını izleyen kalabalığa: Yangın söner ama virüs sönmüyor

BURSA'da iplik dokuma fabrikasında çıkan yangını söndürme çalışmalarını izleyen meraklı kalabalığı koronavirüs salgını sebebiyle uzaklaştırmaya çalışan bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diye uyardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında iplikler yandı, makineler kullanılamaz hale geldi.

Merkez Yıldırım ilçesi Vişne Caddesi üzerindeki bir iplik dokuma fabrikasında, saat 17.00 sularında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek makinelere ve ipliklere sıçradı. Kapalı olan fabrikada çıkan yangını, bu sırada cadde üzerinde devriye atan polis ekipleri fark etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangın yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Yangında, depo kısmında bulunan iplikler yanarken, makineler ise kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi, yapılan çalışmaların ardından belli olacak.

TOPLANAN KALABALIĞA KORONA UYARISI

Fabrikadan çıkan dumanları gören vatandaşlar, itfaiye ekiplerinin müdahalesini izlemek için cadde üzerine toplandı. Toplanan kalabalığa, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekiplerinden koronavirüs uyarısı yapıldı. Yangın söndürme çalışmalarını izleyen kalabalığa, mesafe kurallarına uyulması gerektiğini söyleyen bir polis memuru, "Mesafeyi koruyalım. Yangın söner ama virüs sönmüyor. Lütfen ayrılın, mesafenizi koruyun" diyerek uyarıda bulundu.

Görüntü Dökümü

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-Yangından detaylar

-İtfaiye ekiplerinden detaylar

-Toplanan kalabalıktan detaylar

-Polisin Koronavirüs uyarısından detaylar

-Genel detaylar

Haber: Semih ŞAHİN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

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Motosikletle kaza yapan veteriner hekim yaşamını yitirdi

BURDUR'da, kontrolden çıkarak sürüklenip refüje devrilen motosikletin sürücüsü veteriner hekim İbrahim Utku Acar (38), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, kuş gözlemevi yakınlarında meydana geldi. Fethiye'den Burdur yönüne giden Yeşilova Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim olan İbrahim Utku Acar'ın kullandığı 07 AGV 931 plakalı motosiklet, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüje devrilerek metrelerce sürüklendi. Kazada kasklı sürücü Acar yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Utku Acar, Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Evli ve 1 çocuk babası olan Acar, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Motosikletin görüntüsü

-Sürücünün ambulans içinde görüntüsü

-Ambulansın gidişi

-Yoldaki trafik

-Detay

HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,

Kaynak: DHA