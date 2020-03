DHA YURT BÜLTENİ- 20

Umre dönüşü karantinaya alınanlardan koronavirüs şüpheliler hastaneye götürüldü (2)

TEST SONUCU NEGATİF ÇIKANLARIN TAHLİYESİNE BAŞLANDI

Umre için gittikleri Suudi Arabistan'dan döndükten sonra Konya 'daki 2 KYK yurduna yerleştirilenlerden 2 bin 200 kişiden koronavirüs şüphesi olanlar, bugün belediye otobüsleriyle hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Kovid-19 test sonuçları negatif çıkanlar ise akşam saatlerinde tahliye edilmeye başlandı. Evlerinde de 14 gün karantinada kalacaklarına yönelik tebligat imzalatıldı. İl dışına gidecekler sosyal mesafe kuralına göre otobüslere yerleştirildi. Tahliye işlemlerinin gece yarasına kadar süreceği belirtildi.

Keşan'da, zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı (2)

KARARLAR UYGULAMAYA GEÇTİ

Edirne'nin Keşan ilçesi Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereğince saat 18.00 itibariyle ilçede zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri koronavirüsün yayılmasını önleme tedbirleri kapsamında geçici olarak kapatılırken, çarşı merkezine araç giriş-çıkışları yasaklandı. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Keşan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nun, koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar gereğince yoğunluğun olduğu çarşı merkezindeki İsmet İnönü ve İsmail Saraç caddeleri ile bağlantılı cadde ve sokakları araç trafiğine kapattı. Saat 18.00 itibariyle ise zorunlu ihtiyaç dışındaki iş yerleri kapatıldı. Karara birçok esnafın uyduğu ve işyerini kapattığı görüldü. Polis ekipleri de, çarşıda devriye gezerek, anonslarla vatandaşları zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları konusunda uyardı. Polis ayrıca şehir içindeki kavşaklarda araçları durdurarak, sürücü ve yolcuların ateşlerini ölçtü.

ÖNLEMLER ARTTIRILABİLİR DE, AZALTILABİLİR DE

İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile ilgili bilgi veren Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, "Valimizin takdirleriyle Keşan Kaymakamımızın Başkanlığı'nda İlçe Hıfzıssıhha Kurulu olarak toplandık ve kararlar aldık. Yoğun olan yerlerde araç ve yaya trafiğini azaltmak için tedbir aldık. Panik havasına gerek yok. Bugün ilçemizde insan ve araç trafiğinin devam eden yoğunluğunu azaltmak ve korona virüs salgın riskinin artmasını önlemek amacıyla alınan ve saat 18: 00'den itibaren uygulanacak geçici tedbir ve önleme kararları alındı. Trafik ve yaya yoğunluğunun olduğu çarşı merkezindeki ana arterler ve meydanlar trafiğe geçici olarak kapatılarak kümeleşmenin önüne geçilecek. Araçlarla çarşı merkezine gelerek yoğunluk oluşturmayalım. Mahalledeki kasap, bakkal, manavdan alışverişinizi yapın. Sadece acil banka işleriniz için kurallara uyarak çarşı merkezine gelin. Bu kararlar geçici. Önlemler artırılabilir de azaltılabilir de. Durum gözlenecek. Keşan'da Çarşı'daki yoğunluğu azaltırsak önlemler azaltılacaktır. Alınan kararlar, Keşan'a giriş çıkışların yasaklandığı anlamına gelmiyorö dedi.

Gökçeada'ya gelenler 14 gün karantinaya alınıyor

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde vatandaşlar, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kabatepe Limanı'na sağlık kontrollerinden geçirilerek alınıyor. İlçeye başka yerlerden gelenler ise 14 gün ev karantinasında tutulacak.

Gökçeada'ya gitmek için Eceabat ilçesindeki Kabatepe Limanı'na gelen vatandaşların, sağlık ekipleri tarafından ateşleri ölçülüyor. Jandarma ekipleri de kimlik kontrolü yapıyor. Atlı jandarma timlerinin de yer aldığı uygulamadan memnun kalan vatandaşlar, Kuzu Limanı'ndan kontrollü olarak ilçeye alınıyor.

Gökçeada İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan kararı gereği de ilçeye başka il ya da ilçelerden gelenler, 14 gün karantina altında tutulacak. Kurala uymayanlara 3 bin 150 TL para cezası kesilecek.

Gökçeada Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nda alınan karar gereği ilçemize gelen vatandaşlarımız 14 gün boyunca kendilerini evlerinde izole edeceklerdir. Bu karara uyulup uyulmadığı güvenlik kuvvetleri ve sağlık ekipleri tarafından kontrol edilecek ve karara uymayacaklar hakkında 3 bin 150 TL idari para cezası uygulanacaktır. İlçemize günübirlik gelenler, ilçemizde gün içerisinde nereye gideceklerini bildirmekle mükelleftir. Aksi taktirde idari para cezası ile cezalandırılacaktırö ifadelerine yer verildi.

Bursa'da koronavirüs önlemlerine uymayanlara polis 'evde kal' dedi

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın 30 büyükşehirde koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı kararlar doğrultusunda Bursa'da polis ekipleri ana arterlerde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Çağrıya uymayan vatandaşlar trafiğin kilitlenmesine neden olurken, bazıları da uygulamaya tepki gösterdi.

Kentte havanın güneşli olması ve sıcaklığın 18 dereceye çıkmasıyla koronavirüsü salgınına rağmen sokaklara çıkan vatandaşlar kent genelinde yoğunluğa neden oldu. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığı'nın koronavirüs tedbirleri kapsamında 30 büyükşehirde aldığı kararlar doğrultusunda, kent merkezi ana arterlerinde yol uygulaması yaparak vatandaşlara 'evde kal' çağrısı yaptı. Yapılan uygulamada vatandaşları gerekmedikçe dışarıya çıkılmaması yönünde uyaran polis ekipleri, kalabalık olan araçlardaki vatandaşlara maske takmalarını söyledi. Alınan tedbirlere rağmen yollara çıkan vatandaşlar kent trafiğinde yoğunluğa neden olurken, bazıları da yapılan uygulamaya tepki gösterdi.

Ambulansı kaçıran şüpheli kovalamacayla yakalandı

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 112'ye bağlı ambulansı kaçıran Can K. (33), kovalamacanın ardından Karabağlar ilçesinde yakalandı.

Olay, saat 19.00 sıralarında Bostanlı semtinde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede bir vakaya giden ambulansı gören Can K., 35 KK 995 plakalı ambulansı aldıktan sonra Karabağlar yönüne doğru kaçmaya başladı. Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine, harekete geçen polis ekipleri ambulansı kaçıran şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Polis ekipleri ile Can K. arasındaki kovalamaca Karabağlar ilçesi Yeşildere Caddesi Atatürk Maskı güzergahında son buldu. Çeşitli suçlardan çok sayıda sabıkası olduğu belirlenen Can K. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Karayazılı Devran, kumbarasındaki 29 lirayı bağışladı

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın dün başlattığı 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına Erzurum'un Karayazı ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Devran Özmen'den destek geldi. Özmen, kumbarasındaki 29 lirayı kampanyaya bağışladı.

Karayazı ilçesi Yeni Mahalle'de yaşayan Özmen ailesinin 3 çocuğundan biri olan ve Mehmet Akif Ersoy İlkokulu 2'nci sınıf öğrencisi Devran Özmen, kumbarasında biriktirdiği 29 lirayı alarak Kaymakam Abdulgani Mağ'la görüşmek üzere yola çıktı. Mağ'ı kaymakamlıkta bulamayan Devran, Karayazı Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Şube Müdürlüğü görevlileriyle birlikte belediye binasına gitti. Kayyum olarak atandığı belediyede mesaiye başlayan Kaymakam Mağ'la burada görüşen Devan, biriktirdiği 29 lirayı devlete ve düzenlenen kampanyaya bağışlamak istediğini söyledi. Kaymakam Mağ'la görüşen Devran, biriktirdiği parasını polislerle beraber gittiği bankada kampanya hesabına yatırdı.

Devran'ın kampanyaya olan desteğinin kendilerini hem gururlandırdığı hem de duygulandırdığını belirten Karayazı Kaymakamı Abdulgani Mağ, "Devran, sayın Cumhurbaşkanımızın 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına kumbarasında olan 29 TL'yi bağışlamak istemesi bizleri mutlyu etti. Karayazı adına bağışın ilk gününde böyle bir evladımızın olması gururlandırıcı ve duygulandırıcı bir gelişme. Kendisini toplum destekli polisimizle birlikte bankaya göndererek kampanya hesabına bağış yapmasını sağladık" dedi.

Mardin'de çifte gökkuşağı

MARDİN'de etkisini gösteren sağanağın ardından güneşin açmasıyla gökkuşağı oluştu.

Mardin'de etkili olan gök gürültülü sağanak kısa süre sonra yerini güneşli havaya bıraktı. Güneşle birlikte ortaya çıkan çifte gökkuşağı, kentte renkli görüntüler oluşturdu. 'Evde kal' çağrılarına uyan vatandaşların balkon ve pencerelerden izlediği gökkuşağı, bir süre sonra gözden kayboldu.

Kaynak: DHA