DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yıldırım isabet eden cami minaresi alev topuna döndü

Malatya'da, etkili olan yağışı cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen yol kenarındaki cami minaresine yıldırımın düşme anını kaydetti. Çevrede oturanlar ise korku dolu anlar yaşadı.

Kentte dün başlayan sağanak yağış ile gözüken şimşekler gökyüzünü aydınlattı. O anları cep telefonu ile görüntüleyen bir kişi, tesadüfen evinin yanındaki cami minaresine yıldırım düşmesini kaydetti. Camideki paratonerin şimşeği çektiği sırada enerji ile ortaya çıkan alev topu dikkati çekti. Barguzu Caddesi'ndeki Sofuoğlu Caminin minaresinde hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Yıldırımın düşmesiyle çevredeki evlerin elektrikleri kesilirken, bazı vatandaşların televizyon ve buz dolapları bozuldu.

Görüntünün çekildiği Sofuoğlu Cami yanındaki binada oturanlar, evlerinde bulundukları sırada yıldırımın düştüğünü, bir anda her tarafın aydınlandığını, yıldırımın düşmesiyle korku dolu anlar yaşadıklarını belirterek, "Bir anda patlama ve gürültü sesiyle cama çıktık, yıldırım çarpmasıyla minarenin ucunu eğilmiş. Bizim sitenin kameraları da gitti. Sitede oturanların televizyonu yanan olmuş, elektrikler gitti o an, çok korktuk" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Minareden detaylar

Yıldırımın düşme anı

Çevredeki vatadanşlar röp.

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA

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Koronavirüsü yenen hastalar, alkışlar eşliğinde taburcu ediliyor

Bursa'da koronavirüs tedavisi sağlığına kavuşan hastalar, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu ediliyor. Bursa Valiliği, taburcu edilen bir hastanın görüntülerini sosyal medya hesabı üzerinden paylaşırken, Orhangazi ilçesinde de farklı yaş gruplarındaki 3 hasta alkışlarla uğurlandı.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında, Bursa Şehir Hastanesi'nden güzel haberler gelmeye devam ediyor. Bursa Valiliği, koronavirüs tedavisi sonrası sağlığına kavuşan hastanın, alkışlar eşliğinde taburcu edildiği görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Valilik tarafından paylaşımda, "Bursa Şehir Hastanemizde Covid-19 teşhisi ile yoğun bakıma alınan hastamız, iyileşerek bugün taburcu olmuştur. Bu güzel haber hepimize umut olsun. Birlikte başaracağız" ifadeleri yer aldı.

ORHANGAZİ'DE DE 3 HASTA TABURCU EDİLDİ

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde de koronavirüs testi pozitif çıkan 3 hastadan iyi haber geldi. Mert Çakıcı (29), Mine Engin (45) ve Aslan Aytemür (71), koronavirüs testlerinin pozitif çıkmasının ardından Orhangazi Devlet Hastanesi'ndeki 10'ar günlük tedavilerini tamamladı. Son yapılan testlerin negatif çıkmasının ardından farklı yaş gruplarındaki 3 hasta da, sağlık çalışanlarının alkışları eşliğinde taburcu edildi. Hastaların hastaneden çıkışı esnasında duygusal anlar da yaşandı.

Koronavirüs hastalığını yenen 4 kişi, 14 gün süresince evlerinde kontrol amaçlı karantina altında kalacak.

Görüntü dökümü;

-4 hastanın da alkışlarla taburcu edilmesi

Haber: Hasan BOZBEY/BURSA, - Kamera: BURSA,

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Elazığ'da koronavirüs hastası 14 kişi, alkışlarla taburcu edildi

ELAZIĞ'da, koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi, hastanedeki tedavilerinin ardından sağlık çalışanları tarafından alkışlarla taburcu edildi.

Elazığ'da koronavirüs testleri pozitif çıkan 14 kişi, kentteki çeşitli hastanelerde tedaviye alındı. Tedavileri başarıyla tamamlanan 14 kişi, bugün taburcu edildi. Tedavi gördükleri hastanelerde taburcu olan hastalar, sağlık çalışanları tarafından alkışlarla uğurlandı.

Vali Çetin Oktay Kaldırım, 14 kişinin taburcu olmasının ardından sağlık çalışanlarına teşekkürlerini ileterek, "14 hastamız bugün itibariyle tedavi edilerek taburcu edilmiştir. Bu zor süreçte fedakarca çalışan tüm sağlık personelimize şehrimiz adına canı gönülden teşekkür ediyorum" dedi.