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DHA YURT BÜLTENİ - 20

Koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildiHATAY'da koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan 2 kişi daha alkışlarla taburcu edildi.

14.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 14.04.2020 18:53
DHA YURT BÜLTENİ - 20

Koronavirüsü yenen 2 hasta alkışlarla taburcu edildi

HATAY'da koronavirüs tedavileri tamamlanarak sağlıklarına kavuşan 2 kişi daha alkışlarla taburcu edildi.

Hatay Devlet Hastanesi'nde koronavirüs tedavisi gören, ismi açıklanmayan 2 erkek hasta daha sağlıklarına kavuştu. Hastane personeline teşekkür eden ikili, sağlık çalışanlarının alkışlarıyla hastaneden taburcu oldu. Konuyla ilgili Hatay Devlet Hastanesi'nden yapılan açıklamada, pandemi hastanesi olarak hizmet vermeye başladıkları 27 Mart tarihinden itibaren 30 hastanın iyileşerek taburcu edildiği kaydedildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca, yoğun bakım ünitemizde tedavi gören 2 hastamız entube iken extube olmuş yani solunum cihazından çıkartılmış ve yine ayrıca yoğun bakım ünitemizde tedavi gören 2 hastamız üniteden çıkartılıp, Covid-19 servisine alınarak tedavilerine devam edilmeye başlandı. Hastalarımızın mutluluğu bizlere verilen en büyük hediyedir. Bizler sizler için buradayız, sizler de kendiniz ve sevdikleriniz için evde kalın.ö

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel
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