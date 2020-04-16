DHA YURT BÜLTENİ - 20

Yunanistan 'da öldürülen TIR şoförü memleketi Manisa'da toprağa verildi

MANİSA merkezli firmada TIR şoförü olarak çalışan ve bir teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da geçen 8 Nisan'da, 3 kişi tarafından bıçakla gasp edilip, öldürülen 51 yaşındaki Ali Kılınç, memleketi Manisa'nın Kula ilçesinde gözyaşları içinde toprağa verildi.

Uzun yıllar uluslararası nakliyat firmasında TIR şoförü olarak çalışan evli, 3 çocuk babası Ali Kılınç, geçen 8 Nisan Perşembe günü teslimat için gittiği Yunanistan'ın başkenti Atina'da 3 kişi tarafından gasp edilip bıçaklanarak öldürüldü. Buradaki işlemlerinin ardından Kılınç'ın cenazesi memleketi Manisa'nın Kula ilçesinin kırsal Esenyazı Mahallesi'ne getirildi. Kılınç için, koronavirüsün yayılmasının önlenmesi kapsamında alınan tedbirler çerçevesinde sosyal mesafe kuralına uyularak Esenyazı Mahalle Mezarlığı yanındaki boş alanda ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kılınç'ın yakınları, sevenleri ve köylüler katıldı. Kılınan namazın ardından Kılınç'ın bir süre omuzlarda taşınan tabutu hemen yan taraftaki mezarına götürülüp, toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ali Kılınç'ın fotoğrafı

Cenaze töreninden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber - Kamera: Hasan YİĞEN/ KULA (Manisa),

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Arkadaşlığı reddeden Gamze'yi sırtından vurup, boğazını keserek öldürdü (4)

'CANAVARCA HİSLE KASTEN ÖLDÜRME' SORUŞTURMASI AÇILDI

Rize'nin Fındıklı ilçesinde, Gamze Pala'yı aşkına karşılık vermediği için tabancayla sırtından vurduktan sonra, bıçakla boğazını keserek öldüren ve sevk edildiği adliyede tutuklanan Savaş Dalançıkar hakkındaki soruşturmanın 'Canavarca hisle kasten öldürme' suçundan yürütüleceği öğrenildi.

RİZE,

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Fındık bahçesinde tartıştığı ağabeyi ve yeğenini vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

BARTIN'ın Kurucaşile ilçesinde, Mustafa Bilgin (44) fındık bahçesinde arazi konusunda tartıştığı ağabeyi ve yeğeninin üzerine tüfekle ateş etti. Hüseyin Bilgin (45) yaşamını yitirirken, oğlu ise yaralandı.

Olay öğle saatlerinde, Kurucaşile'ye bağlı Paşalılar Köyü Akyolaltı mevkiindeki fındık bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Bartın'da mobilya dükkanı olan Hüseyin Bilgin oğlu Berat Bilgin (21) ile birlikte köydeki kardeşi Mustafa Bilgin'in bulunduğu fındık bahçesine geldi. İki kardeş arasında başlayan arazi tartışması kavgaya dönüştü. Mustafa Bilgin bahçede bulunan barakadaki av tüfeğini alarak, ağabeyi Hüseyin Bilgin'e ve bu sırada kaçmaya çalışan yeğeni Berat Bilgin'e ateş etti. Fındık bahçesinden yaralı olarak kaçan Berat Bilgin durumu köylülere bildirdi. Köyde yol çalışması yapan Özel İdare ekipleri yaralanan Berat Bilgin'i alarak Bartın Kurucaşile yol ayrımına kadar gelen 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim etti.

Olayın ardından köydeki kahveye giden Mustafa Bilgin vatandaşlara, "Ben ağabeyimi öldürdüm. Jandarmayı arayınö dedi. Vatandaşlar durumu jandarmaya bildirdi. Mustafa Bilgin jandarma ekiplerine teslim oldu. Fındık bahçesine giden sağlık ekipleri Hüseyin Bilgin'in boğazına isabet eden saçmalarla öldüğünü tespit etti. Olay yerinde savcının incelemesinin ardından Hüseyin Bilgin'in cenazesi otopsi için Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Paşalılar Köyü Muhtarı Asım Bulut, "Olayın yer davası, miras davası olduğunu biliyoruz.ö dedi.

Yaralanan gencin tedavisi devam ederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

-Olay yerinden detay

-Jandarma ve sağlık ekipleri

-Detay görüntüler

-Yaralı Berat Bilgin'in fotoğrafları

-Muhtar ile röp.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,

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Kolonya içip, kaldırımda sızdı

DENİZLİ'de, kolonya içtikten sonra kaldırımda uyuyakalan İsmail A., kendisini hastaneye götürmek isteyen sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşattı. Ekiplerin güçlükle ambulansa bindirdiği İsmail A., hastaneye götürüldü.

Olay, saat 16.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 20100 Sokak'ta meydana geldi. Çevredekiler, polisi arayıp, kaldırımda birinin hareketsiz yattığı ihbarında bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polisler, hareketsiz yatan kişinin İsmail A. olduğunu tespit etti. Yanında duran su şişesine koyulmuş kolonyayı içtiği ve sızdığı belirlenen İsmail A., bir süre sonra kendine geldi. Bulunduğu yerden gitmek isteyen İsmail A.'yı polis ekipleri, güçlükle durdurdu. Sağlık ve polis ekiplerine zor anlar yaşatan İsmail A., ambulansa bindirilip, Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-İsmail A.'nın kaldırımda yatması

-Polis ekiplerinden görüntü

-İsmail A'nın konuşması

-Sağlık ekiplerinin İsmail A'yı ambulansa bindirmesi

Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,

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Görme engelli çiftin kızları Zeynep'ten anlamlı bağış

SİVAS'ta yaşayan görme engelli çiftin kızları Zeynep Ravza Devecioğlu(6), kumbarasındaki parayı koronavirüs nedeniyle başlatılan "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına bağışladı.

Görme engelli tarih öğretmeni Selman ve Hülya Devecioğlu'nun tek çocukları Zeynep Ravza Devecioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından koronavirüs nedeniyle başlatılan 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına destek olmak istedi. Zeynep Ravza oyuncak almak için kumbarasındaki biriktirdiği 300 lirayı kampanyaya bağışladı.

Kampanyaya bu şekilde destek olmak istediğini söyleyen Zeynep Ravza Devecioğlu, "Biz bize yeteriz Türkiyem kampanyasına ben de katılıyorum. Oyuncak alamayan arkadaşlarım için ben de kumbaramdaki paraları veriyorum" dedi.

Sivas Valisi Salih Ayhan da Zeynep Ravza'yı örnek davranışdan ötürü tebrik ederek, "İnşallah o kumbaralardaki paralar ileride bilgi, birikim ve karakterinin en güzel yansıması olacak. Çok düşüncelisin" diye konuştu.