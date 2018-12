Dha Yurt Bülteni -21

05 Aralık 2018 Çarşamba 19:57



YALOVA BELEDİYESİ'NDE SİLAH SESLERİ; O ANLAR KAMERADA (GENİŞ HABER)** Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açtıYALOVA Belediyesi'ne gelerek Başkan Vefa Salman ile görüşmek isteyen Özcan D., talebi kabul edilmeyince yanında getirdiği tabancayı çıkartıp, ateşledi. Belediye Başkanı Salman 'ın makam odasının da bulunduğu 3'üncü katta meydana gelen olayda Özcan D.'nin tabancasından çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D. gözaltına alındı.Özcan D. (45), büfe yeri istemek amacıyla Yalova Belediyesi'ne gelerek, Belediye Başkanı CHP 'li Vefa Salman ile görüşmek istediğini söyledi. Ancak görevliler, Özcan D.'ye, Başkan Salman ile görüşemeyeceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen Özcan D., makam odasının da bulunduğu 3'üncü katta, "Başkanla görüşmek istiyorum, onu getirin bana" diye bağırdı. Belindeki tabancayı çeken Özcan D., art arda 2 el ateşledi. Binada panik yaşanırken, tabancadan çıkan kurşunlar pencere camlarına isabet etti. Özcan D., binadaki polis tarafından hemen etkisiz hale getirildi. Özcan D. gözaltına alınırken, olayda yaralanan olmadı.SURİYE'DE TÜRKMENLERLE BİRLİKTE SAVAŞTIĞI İDDİASIYalova Belediye binasında, Başkan Vefa Salman ile görüşemeyince tabancayla iki el ateş açan Özcan D.'nin, sosyal medya hesaplarında, iç savaşın yaşandığı Suriye 'de elinde Kalaşnikof piyade tüfeğiyle çekilmiş fotoğraflar paylaştığı görüldü. Özcan D.'nin bir süre önce Suriye'ye giderek Türkmen birliklerine katılarak, cephede rejim ve terör örgütlerine karşı savaştığı öne sürüldü.BAŞKANLA ÇEKTİRMİŞŞüpheli Özcan D.'nin 29 Haziran tarihinde yapılan bir açılış etkinliğinde Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman ile fotoğraf çektirdiği ortaya çıktı. Özcan D.'nin bu fotoğrafı kendi sosyal medya hesabından paylaştığı görüldü.Bu arada olay sonrası polis ekipleri tarafından Özcan D.'nin ikna edilmeye çalışıldığı anlar, vatandaşlar tarafından görüntülendi.VALİLİK: YARDIM İSTEMEK İÇİN GELMİŞYalova Valiliği, olayla ilgili açıklama yaptı. Şüphelinin işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle yardım talep etmek için belediyeye geldiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:"Saat 11.00 sıralarında Yalova Belediye binası içerisinde ruhsatsız tabanca ile iki el ateş eden ve çok sayıda suç kaydı bulunan şüpheli Ö.D. (43) isimli şahıs, olayda kullandığı ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait fişeklerle ile birlikte hızlı bir şekilde olay yerine intikal eden ekiplerimiz tarafından etkisiz hale getirilerek yakalanmıştır. Alınan ilk bilgilere göre şüphelinin belediyeden kiralayarak işlettiği tekstil atölyesinin iflas etmesi nedeniyle belediyeye borçlandığı, bu nedenle maddi sıkıntıya girdiği için belediyeden yardım talep ettiği, ancak kendisine belediyeden muhatap bulamaması nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenilmiştir. Olay ile ilgili çalışmalar devam etmektedir."BELEDİYE: SİLAHINI İKİNCİ KATTA ATEŞLEDİYalova Belediyesi'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada ise Özcan D.'nin silahını ikinci katta ateşlediği ifade edildi. Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı: Çarşamba günü Yalova Belediyesi'nde münferit bir olay yaşanmıştır. Yaşanan bu olayda; Yalova Belediyesi'ne gelen Ö.D isimli şahıs, Belediye Başkanımız Sayın Vefa Salman ile görüşmek istemiştir. Yetkililer ise kendisine belediye başkanımızın dışarıda bir programda olduğunu iletmişlerdir. Bu olayın ardından Ö.D isimli şahıs belediyenin 2'nci katında çay ocağı önünde belli bir süre beklemiş ve çay ocağında bulunan şahıslara uyarı yaparak 'sizlerle bir sorunum yok' deyip silahını iki kez ateşlemiştir. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde iddia edildiği gibi başkanlık katında bu olay yaşanmamıştır. Bilindiği gibi Sosyal Belediyecilik anlayışıyla 5 yıldır görevini sürdüren Yalova Belediye Başkanımız Vefa Salman, Türkiye 'de eşi benzeri olmayan bir uygulama yapmaktadır. Salı günü 08.00- 09.00 saatleri arasında 'Şeffaf Oda'da ve her Perşembe günü 10.00- 12: 00 saatlerinde ise 'Halk Günü'nde vatandaşlarımızla bir araya gelerek çözüm odaklı çalışma yapmaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."AK PARTİ'DEN YALOVA BELEDİYESİ'NE YAPILAN SALDIRIYA KINAMAYALOVA Belediyesi'ne sabah yapılan saldırıya AK Parti'den kınama geldi.Yalova Belediye Meclisi'nin AK Parti Grup Başkanvekili Kasım Avar, yapılan saldırıyı kınadıklarını söyledi. Avar, "Bu üzücü olay nedeniyle başta Belediye Başkanı olmak üzere tüm Belediye çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimiz iletiyoruz. Bugün sabah saatlerinde Yalova Belediye binasına gelen bir vatandaşın 'Bana da bir büfe vereceksiniz', 'Ben de bir büfe istiyorum' diyerek silahını çektiği ve kendisini dışarıya çıkarmak isteyen Belediye çalışanlarına direnerek çevreye birkaç el ateş ettiği söylenmektedir. Bu tür nahoş davranışlar Yalova'mızın ülke kamuoyundaki imajına zarar vermektedir. Tesellimiz olayda herhangidir yaralanmanın ve can kaybının olmamasıdır. ERZİNCAN'DA YAKLAŞIK 1 TON EROİN ELE GEÇİRİLDİ (2)- YENİDEN** " Erzincan 'da şu ana kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran"ERZİNCAN'da şüphe üzerine durdurulan iç yağı ve hayvan kellesi yüklü TIR'da narkotik köpeği ile yapılan aramada yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi. Van 'dan İstanbul 'a giden H.Ç. yönetimindeki 27 VT 381 plakalı TIR, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından şüphe üzerine Erzurum- Erzincan karayolu üzerindeki Akyazı beldesinde durduruldu. İçerisinde iç yağı ve hayvan kellesi bulunan TIR'da narkotik köpek 'Odin' eşliğinde arama yapıldı. İç yağları arasına saklanmış yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi. TIR şoförü ile yanındaki R.Y. ve S.Y. gözaltına alınırken, TIR içerisindeki eroinler tek tek boşaltılarak sayım yapıldı. Vali Ali Arslantaş, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu olay yerine giderek inceleme yaptı.Ele geçirilen miktarın uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzincan'da en yüksek oran olduğunu bildiren Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Personeli tebrik ederek, hepsinin gözlerinde öpüyorum. Arslanlar gibi çalıştılar. Erzincan'da şu ana kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. İç yağları arasına saklanmış yaklaşık 1 ton eroin ele geçirildi. TIR şoförü ile yanındaki R.Y. ve S.Y. gözaltına alınırken, TIR içerisindeki eroinler tek tek boşaltılarak sayım yapıldı. Vali Ali Arslantaş, Emniyet Müdürü Bülent Şensoy ve İl Jandarma Komutanı Albay Hasan Aksoylu olay yerine giderek inceleme yaptı.Ele geçirilen miktarın uyuşturucuyla mücadele kapsamında Erzincan'da en yüksek oran olduğunu bildiren Emniyet Müdürü Bülent Şensoy, "Personeli tebrik ederek, hepsinin gözlerinde öpüyorum. Arslanlar gibi çalıştılar. Erzincan'da şu ana kadar uyuşturucuyla mücadele kapsamında alınmış en yüksek oran. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek. Uyuturucu tacirlerine ve torbacılarına göz açtırmayacağız" dedi. Uyuturucu tacirlerine ve torbacılarına göz açtırmayacağız" dedi.
MALKARA'DA 'KAÇAK İÇKİ' OPERASYONUTEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda 900 litre kaçak şarap ile 2 kalaşnikof tüfek ele geçirildi. Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ile Malkara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Malkara'nın kırsal Yaylagöne Mahallesi'nde çiftçilik yapan A.Ö.'nün evinde kaçak içki yaptığını tespit ederek baskın yaptı. Evde yapılan aramada şişelenmiş ve varillere doldurulmuş 900 litre kaçak şarap ve 2 adet kalaşnikof tüfek ile 700 mermi ele geçirildi.Ele geçirilen malzemelere el konulurken ev sahibi A.Ö., gözaltına alındı. Jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen A.Ö., tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.