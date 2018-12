Dha Yurt Bülteni-21

07 Aralık 2018 Cuma 02:27



07 Aralık 2018 Cuma 02:27

ALİ ERBAŞ: 20 MİLYON KİŞİ KULAKTAN DOLMA DİNİ BİLGİLER ALIYORDİYANET İşleri Başkanı Prof.Dr. Ali Erbaş, vatandaşların dini bilgiyi nereden aldıklarına yönelik bir araştırma yaptırdıklarını belirterek, "Kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlardan nereden baksanız en az 20 milyon kadarı kulaktan dolma dini bilgiler alıyor" dedi.Mardin'e gelen Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, valiliği ziyaret etti. Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Prof.Dr. Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Ramazan Muslu ve bölge müftüleriyle birlikte Vali Mustafa Yaman ile bir süre görüştü. Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak merkezden, mezraya kadar herkesle buluşmak, dertleşmek, paylaşmak, hizmetleri daha iyiye götürme müzakeresi yapmak ve milletle daha iç içe olmak için bütün şehirlerde buluşmalar gerçekleştirdiklerini söyledi. 20'ye yakın şehri ziyaret ettiklerini belirten Prof. Dr. Erbaş, "Din, diyanet milletimizin çimentosudur. Hiçbir etnik ayrımcılık yapmadan, gençlerimizi özellikle çocuklarımızı kucaklayarak, onları geleceğe daha nitelikli bir şekilde nasıl hazırlayabiliriz, bunun derdindeyiz" diye konuştu.Valilik ziyaretinden sonra İl Müftülüğü'nde üniversiteli gençlerle buluşan Erbaş, kapıda kendisini Türk bayrakları ile karşılayan 4-6 yaş arası Kuran kursu öğrencileriyle fotoğraf çektirdi.Gençlere hitap eden Erbaş, "Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı olarak en önemli işimiz bilgiyi, doğru bilgiyi, sağlıklı bilgiyi insanımıza milletimize ulaştırmaktır. Yapmış olduğumuz faaliyetlerin en önemlisi budur diye düşünüyorum. Çünkü Kuran ilk inen ayetleri ile bunu bize anlatıyor. 'Oku, rabbinin adı ile oku.' İlk gelen ayetlere baktığımızda orada okumaktan, öğrenmekten, öğretmekten, bilgiden, kalemden bahsediyor. Bu ne demektir? İslam ümmettin çocuklarının elinden kalem ve kitap eksik olmayacaktır demektir" dedi.'20 MİLYON KİŞİ KULAKTAN DOLMA DİNİ BİLGİLER ALIYOR'Vatandaşların dini bilgiyi nereden aldıklarına yönelik bir araştırma yaptırdıklarını anlatan Erbaş, 20 milyon kişinin dini bilgileri kulaktan dolma öğrendiğini ifade ederek, şunları söyledi:"Yapılan araştırmalar önümüzde sokaktaki vatandaşlara sorulduğunda temel dini bilgilerinizi nerden aldınız diye sorulduğunda yüzde 5'ten, şimdi yüzde 15'lere çıktı. İmam Hatip Liseleri ve ilahiyat fakültelerinden yani örgün din, dini yetimi ile din eğitimi alanların oranı şu an yüzde 15'te. Peki bu kalan yüzde 85 din eğitimini nerden alıyor? Bunun da yüzde 50'si kadarı yaz Kuran kurslarından. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın camilerde yaz tatilinde verdiği iki aylık programlardan ilki dersleri alıyor. O yüzde 85'in geriye kalan diğer yüzde 50'si ise temel dini bilgileri nerden alıyor? Kulaktan duyma bilgilerle alıyor. Araştırma önümüzde. Bu az bir rakam değildir. Yani nereden baksanız bu rakam 20 milyonu aşan bir nüfustur. İçinde gayrimüslimleri saymıyoruz ya da kendisini Müslüman olarak tanımlamayan kişileri koymuyoruz bunun içerisine. Zaten onlar için de böyle bir şeye gerek yok. Ama kendisini Müslüman olarak tanımlayan insanlardan nereden baksanız en az 20 milyon kadarı kulaktan dolma dini bilgiler alıyor. Gerçekten bizi sıkıntıya sokan bir şey. Diyanet İşleri Başkanlığı, ilahiyat fakülteleri, medreseler ve İmam Hatip Liseleri olarak doğru dini bilgilerle insanları donatmazsak, yaşadığımız olayları görüyorsunuz. O doğru dini bilgiyi bizim insanımızda ulaştırmamız gerek. Bunun için elbirliğiyle çalışacağız, bu etkinlikleri de programları da çoğaltacağız, işbirliğimiz artacak."'PEYGAMBERİMİZ DÖNEMİNDEKİ CEHALETİN TÜRLERİ BUGÜN DE VAR'Hz. Muhammed dönemindeki cehaletin devam ettiğine dikkat çeken Erbaş, "Peygamberimiz döneminde Mekke'deki cahiliye adetlerini bir gözünüzün önüne getiriniz. Aynı cehaletin farklı türleri bugün de var. Cehaletin o zamanda hangi türleri varsa bugün de aynı türleri var. Onları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Nasıl bunları ortadan kaldıracağız? Kuranla ilimle, dini bilgilerle, anlatmakla, sohbetle birbirimizle bilgi paylaşarak ortadan kaldıracağız" diye konuştu.POLİSLERLE BİRLİKTE NAMAZ KILIP, ŞÜKÜR DUASI YAPTIGençlerle buluşmanın ardından Mardin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Özel Hareket Şubesi'ni ziyaret eden Prof. Dr. Erbaş, Mardin Valisi Mustafa Yaman ve İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ile birlikte emniyetin bahçesindeki mescitte polislerle birlikte yatsı namazını kıldı. Namaz sonrasında terör örgütüne verdikleri mücadeleden dolayı Şükür Duası'nı okuyan Erbaş, camide özel harekat polisleri ile bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.Görüntü Dökümü---------------------------------Ali Erbaş'ın karşılanmasıAli Erbaş'ın salona girmesiErbaş'ın konuşmasıCamiden polislerle namaz kılmasıDua etmesi, Kuran okumasıPolislerle yemek yemesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ-MARDİN-DHA==================================2 GÜNDÜR HABER ALINAMAYAN ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ ÖLÜ BULUNDUBİNGÖL'de, 2 gündür haber alınamayan üniversitede araştırma görevlisi olan Mehmet Güzel (36), yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. Epilepsi hastası Güzel'in, geçirdiği nöbet sırasında dilinin soluk borusuna kaçması sonucu nefessiz kalarak hayatını kaybettiği belirlendi.Bingöl Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nde araştırma görevlisi Mehmet Güzel'e 2 gündür ulaşamayan mesai arkadaşları, polise haber verdi. İhbarla Recep Tayyip Erdoğan Mahallesi'nde bulunan Güzel'in yalnız yaşadığı evine arkadaşları ve sağlık ekipleriyle gelen polisler, kapıyı kırıp içeri girdi. Sağlık ekipleri, evde hareketsiz bulunan Güzel'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Ekipler, yaptıkları ilk incelemede, epilepsi hastası Güzel'in, sara nöbeti sırasında dilinin soluk borusuna kaçmasıyla nefessiz kalıp yaşamını yitirdiğini belirledi. Güzel'in cesedi, olay yerindeki incelemenin ardından otopsisi yapılmak üzere Malatya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayı haber alan Bingöl Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. İbrahim Çapak ile Güzel'in arkadaşları da eve gelip, görevlilerden bilgi aldı. Güzel'in cenazesinin yapılacak otopsinin ardından memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verileceği öğrenildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Güzel'in evinin önünden detaylarAmbulanstan detaylarNaaşın ambulansa bindirilmesiGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Aziz ÖNAL - Mesut BUDRAÇ/BİNGÖL,===============================================YARALININ KAMYONETLE HASTANEYE KALDIRILMASI OLAYINA İLİŞKİN VALİLİKTEN AÇIKLAMABURSA'nin İznik ilçesinde dün meydana trafik kazasının ardından yaralının kamyonetle hastaneye kaldırılmasıyla ilgili valilik tarafından yapılan açıklamada, başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle olayın yaşandığını ve soruşturma başlatıldığını belirtti.Bursa Valiliği, dün İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasının ardından bazı internet sitelerinde 'Ambulans Gelmeyince Kamyonet Kasasında Hastaneye Kaldırıldı' başlıkla çıkan haberlerin ardından açıklama yaptı. Başka bir hasta taşıyan 112 Acil Sağlık ekibinin yaralıya müdahalesi sırasında, tüm uyarılara ve önleme girişimine rağmen çevredekilerin ikinci ambulansı beklememesi nedeniyle yaşandığı, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:"Bursa İznik'te motosikletin yayaya çarpması sonucu saat 15.06 civarı meydana gelen trafik kazası ile ilgili olarak komuta merkezi tarafından İznik İlçesi'ndeki 2 ambulansın görevde olması nedeniyle ihbar yerine yakın en uygun ambulans çıkarılmıştır. Bu esnada Komuta Kontrol Merkezimiz tarafından farklı bir vakaya görevlendirilen 112 ambulansımız yatalak bir vakayı alarak, hastaneye doğru seyir halindeyken, kazanın gerçekleştiği olay yerindeki yaralıyı görünce durmuş, yaralıya ivedilikle ilk ve acil yardımı yapmış sırt tahtasına almıştır. Ekip tarafından; ambulanslarında başka bir hasta olduğu için kazazede güvenlik amaçlı, sırt tahtasıyla birlikte yol ortasından kaldırıma alınıp ilk müdahalesine devam edilmiştir. Olay yerinin çok karışık, vatandaşların panik halde olması ve 112 ekibi tarafından kaza mahalline başka bir ambulansın gelmekte olduğu söylenmesine rağmen, vatandaşlarımız yoldan geçen bir aracı çevirerek apar topar sırt tahtasıyla birlikte hastayı araca bindirmiştir. 112 ekibimiz tarafından ambulansın beklenmesi gerektiği konusunda vatandaşlar ikna edilmeye çalışılmış fakat o karmaşada ekipteki Acil Tıp Teknisyeni de kazazedeyle birlikte araçla hareket etmiştir. Olayla ilgili olarak inceleme başlatılmıştır."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Olay yer,inden görüntüler-Yaralı adam yerde yatarken-Yoldan geçen ambulans durdurulması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi-Yaralının kamyonetin kasasına konulması-DetaylarSüre: 3.10 - Boyut: 355 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/ İZNİK(Bursa),=========================================ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA HIRSIZLIK OPERASYONU: 16 GÖZALTIANKARA'da polis ekipleri tarafından Esenboğa Havalimanı'nda düzenlenen hırsızlık operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı.Ankara Esenboğa Havalimanı'ndaki yolcu bagajlarında son günlerde meydana gelen hırsızlık olayları nedeniyle Çubuk Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında harekete geçen Esenboğa Havalimanı Koruma Şube Müdürlüğü ekipleri, havalimanında çalışan çok sayıda kişiyi takibe aldı. Yapılan takip sonucu, yer hizmetleri şirketlerinde çalışan 16 kişi polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Şüphelilerden biri çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, diğer 15 şüphelinin emniyetteki işlemlerin devam ettiği öğrenildi.Haber: Gökhan CEYLAN/ANKARA,================================KUZEY EGE DENİZİ'NDE İKİ GEMİ ÇATIŞTIÇANAKKALE'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, saat 00.00 sıralarında aynı yönde seyreden iki gemi çatıştı. Gemilerde hafif maddi hasar oluştu.Ukrayna'dan Mısır'ın Damietta Limanı'na giden 171 metre uzunluğunda ve 17 bin 951 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı 'Panda' isimli kuru yük gemisi ile yine Ukrayna'dan Tunus'un Bizerte Limanı'na giden 69 metre uzunluğunda ve 875 groston ağırlığındaki Panama Bayraklı 'Barlas' isimli kuru yük gemisi, Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Babakale açıklarında, borda bordaya sürtünerek çatıştı. Can can kaybının yaşanmadığı kazada, gemilerde hafif maddi hasar meydana geldi.Gemi kaptanları, durumu telsiz kanalıyla Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü'ne bildirdi. Ancak herhangi bir yardım talebinde bulunmayan gemilerin seyrine devam ettiği öğrenildi.Haber: Burak GEZEN/ÇANAKKALE,=================================