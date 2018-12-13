Dha Yurt Bülteni - 21

13 Aralık 2018 Perşembe 01:58



13 Aralık 2018 Perşembe 01:58

Soma'da maden ocağında göçük: 10 işçi yaralı (EK)MAHSUR KALAN 3 İŞÇİ DE KURTARILDIManisa'nın Soma ilçesinde, kömür madeninde meydana gelen göçükte mahsur kalan işçiler Veysel Karaduman, Halil İbrahim Yıldız ve Ferhat Özdemir, ekiplerin çalışması sonucu kurtarılıp Soma Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.VALİ'DEN AÇIKLAMASoma'daki maden ocağında meydana gelen ve 10 işçinin yaralandığı olaya ilişkin Manisa Valisi Ahmet Deniz yaptığı açıklamada, işçilerin kurtarıldığını ve sağlık durumlarının iyi olduğunu söyledi.GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİMANİSA====================================Anestezide 'azot' verildiği ileri sürülen Ege, yaşam mücadelesi veriyor (EK)ANNE: ÇOCUĞUM GÜLE OYNAYA GİRDİ AMELİYATAİzmir'in Torbalı ilçesinde, göz ameliyatı olmak için Torbalı Devlet Hastanesi'ne götürülen 5.5 yaşındaki Ege Avcı'ya, anestezi sırasında iddiaya göre oksijen yerine azot verilmesi olayı ile ilgili konuşan anne İpek Yeşilçam (24), çocuğunun güle oynaya ameliyata girdiğini belirterek, "Yaklaşık 4-5 aydır şaşılık tedavisi görüyorduk, bu süreç bitti artık ameliyat olma vaktimiz geldi. 10 Aralık günü için ameliyat gününe karar verildi, sabah hastaneye yatışımız yapıldı. 09.00'da ameliyata alındı, çocuğum güle oynaya girdi ameliyata hiçbir sorunu yoktu. Şimdi çocuğuma ameliyat başlamadan önce her ameliyatta yapılan rutin oksijen verme olayı varmış biz de tabi bunu yeni öğrendik, oksijen verileceği yerde azot gazı gitmiş çocuğuma, azot solumuş çocuğum. Çocuğumun beyninde ödem oluştuğunu söylediler, oksijensiz kaldığı ve solunum yetmezliği yaşadığı için bize söylenilen bu biz bu kadarını biliyoruz. Teknik servisin yaptığı bir hatadan kaynaklanıyor dediler. Başhekim buraya geldi, bize olayı anlatmak için hem Sağlık Bakanlığı hem de adli olarak büyük bir soruşturma başlatıldığını söyledi. Bizim de bildiklerimiz bu kadar, iki gündür zaten hayati tehlike hala devam ediyor. Bizim yaşadığımızı bir Allah bir de biz biliriz, bunu yaşamayan da anlayamaz. Sonuna kadar şikayetçiyiz, bugün ifade verdik karakolda sorumlulardan bunun hesabını soracağız" dedi.BABA: BİZİM CANIMIZ YANDI, BAŞKALARININ DA YANMASINOğlunun yüksek doz ilaçlarla uyutulduğunu ifade eden baba Ünal Avcı ise "Belki başka bir çocuğa yapsalardı, başka bir çocuğa da aynısı olacaktı. Bizim canımız yandı, başkalarının da canı yanmasın. Çocuğumun hayati tehlikesi devam ediyor. Doktorlar uyutuyorlar, yüksek doz ilaçlarla uyutuyorlar, arada atakları oluyormuş. Beyninde ödem oluşmuş ödemi almaya çalışıyorlar, şu anda hayati tehlikesi devam ediyor" diye konuştu.KÜÇÜK EGE: HALACIM BENİ AMELİYAT ETTİRMEÖte yandan, ilk günden itibaren yeğeni Ege'nin yanında olduğunu aktaran hala Dilek Avcı, Ege'nin hissettiğini ve kendisine 'Halacım beni ameliyat ettirme' dediğini söyledi. Dilek Avcı, olay gününü şu sözlerle anlattı:"Sabah hastanedeydik biz, gerekli tetkikler yapıldı. Ege'yi aldık odamıza geçtik, onu giydirdik güle oynaya, tabi korkuyordu. Ege bunu hissetti ve bana 'Halacım beni ameliyat ettirme' dedi. Onu mutlu bir şekilde ameliyathaneye gönderdik, saat 09.54'te ameliyattan doktorumuz, anestezi uzmanı ve başhekimimiz çıktı. Ameliyatta Ege'nin kalbinin durduğunu ve daha sonra müdahale ettiklerini tekrar kalbini çalıştırdıklarını, Ege Üniversitesi'ne sevk edeceklerini, hastanelerdeki yoğun bakımlarda yer olmadığını söylediler. O saatten sonra bizim için de dünya durdu, benim yeğenimin durduğu gibi ondan sonra biz ambulansla Bornova Ege Üniversitesi Hastanesi'ne geldik. Buranın yoğun bakımına getirdik, üç gün boyunca yüksek doz ilaçlarla narkoz ile uyutuldu. Çünkü nöbet geçirdiği için orada ilk 3 dakikadan sonra müdahale edilmiş ve yeğenimin beynine oksijen gitmediği için ödem oluşmuş. Üç gün boyunca yeğenimi uyuttular ilk iki gün boyunca doktorumuz bize çok umutsuz olduğunu söyledi ve bu bizim bütün ailemizi çok etkiledi. Ailece bu işin kek peşini kesinlikle bırakmayacağız ve bütün yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz. Ben bu olayın peşini bırakmayacağım, başka çocukların canı yansın istemiyorum, başka anneler ve babalar üzülsün istemiyorum, teyzeler üzülsün istemiyorum. Ben şu an yeğenimin bana bir kere daha hala demesini istiyorum."GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Hala Dilek Avcı ve Anne İpek Avcı'dan detayAnne İpek Avcı'dan röportajBaba Ünal Avcı'dan röportajHala Dilek Avcı'dan röportajHaber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,==============================================KAHRAMANMARAŞ'TA BEKLENEN KAR GELDİSon bir haftanın büyük bir bölümünü yağmurlu geçiren Kahramanmaraş'ta beklenen kar geldi. Kar nedeniyle Elbitan ve Ekinözü ilçelerinde okullar yarın tatil edildi.Öğle saatlerinden sonra yağmaya başlayan kari il merkezinin yüksek kesimleri Kahramanmaraş-Göksun Karayolu ile kuzey ilçelerde etkili oldu. Kar nedeniyle trafik ekipleri yollarda önlem alarak sürücüleri dikkatli olmaları ve kar lastiği ya da zincir olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ekipleri de mevsimin ilk karı nedeniyle yolları açık tutmak için kar yağışıyla birlikte çalışmalara başladı. Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekiplerince yürütülen karla mücadele çalışmaları, kar yağışının çok etkili olduğu Kahramanmaraş merkezdeki Yedikuyular Kayak Merkezi ile Bertiz Mahallelerine ulaşım sağlayan yolların yanı sıra Elbistan ilçesinin Alkayoğlu ve Sarıçiçek Mahalleleri'nde yürütüldü. Ekipler çalışmalarını yürütürken, kar nedeniyle yolda mahsur kalanlara da yardım etti. Ayrıca kar yağışı yaşanabilecek bölgelerde de anında müdahale için ekipler hazır bekletiliyor.OKULLAR 1 GÜN TATİL EDİLDİKahramanmaraş'ta öğleden sonra başlayan kar, özellikle kuzey ilçelerde etkili oldu. Elbistan ve Ekinözü'nde kar kalınlığının yer yer 30 santimetreyi bulması üzerine ilçelerde okullar yarın tatil edildi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------Kar yağmasıYolda yürüyenlerAraçların üzerindeki karlarGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)====================================KIZILTEPE'DE DERE TAŞTI, YOLLAR GÖLE DÖNDÜMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, aşırı yağış nedeniyle Zergen deresinin taşmasıyla yollar göle döndü, bazı evleri su bastı.Kızıltepe'de gün boyu etkisini sürdüren aşırı yağış nedeniyle Zergen deresi taştı. Derenin taşmasıyla Mezopotamya Mahallesi'ndeki yollar göle döndü, bazı evleri ise su bastı. Vatandaşların zor anlar yaşadığı mahallede ulaşım da güçlükle sağlandı. Bölgeye sevk edilen ekipler, vatandaşlarla birlikte suların tahliyesi için çalışma yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Yollardaki su birikintileriVatandaşların su tahliye çabasıDerenin çevresinde bekleyen vatandaşlarPolis ekipleriGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Mehmet Ali DİNLER-MARDİN====================================SAKARYA'DA ÇARPIŞAN İKİ OTOMOBİLDEN BİRİNİN MOTORU KOPTU: 4 YARALISAKARYA'nın Akyazı ilçesinde, kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Kazanın şiddetiyle otomobillerden birinin motoru yaklaşık 20 metre ileriye fırladı.Kaza, gece saatlerinde Akyazı Batakköy mevkiinde meydana geldi. Mustafa Uluköylü yönetimindeki 06 FN 6314 plakalı otomobil ile İsmail Yılmaz yönetimindeki 54 H 2439 plakalı otomobil çarpıştı. Kazanın şiddetiyle 54 H 2439 plakalı otomobilin motoru yaklaşık 20 metre ileriye savruldu. Kazada, otomobillerde sıkışan Mustafa Uluköylü, İsmail Yılmaz, Furkan Dertli ve Arif Kar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaralıları sıkıştıkları yerden kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedaviye alındı. Bir yaralanın üzerinde bulunan ruhsatsız tabancaya ise el konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Araçlardan görüntüAraçtan savrulan motordan görüntüOlay yerinden detaylarHABER-KAMERA: Alaattin ONUR/AKYAZI(Sakarya),==========================ZONGULDAK'TA 'KAR' NEDENİYLE ARAÇLAR YOLDA KALDIZONGULDAK-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde akşam saatlerinde başlayan kar, nedeniyle araçlar yolda kaldı. Yolda kalanların çabaları ilginç görüntüler oluşturdu. Polis, TIR ve kar lastiği olmayan araçların yola çıkmasına izin vermedi.Zonguldak'ta 2 gündür yağmur etkili olurken, akşam saatlerinde ise Zonguldak-İstanbul yolunun Ereğli kesiminde kar nedeniyle yollar beyaza büründü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücülerin araçları yolda kaldı. Kar lastiği veya zinciri olmayan bazı araçlar kayarak bariyerlere çarptı. Arızalanan araçlar, çekiciyle yoldan kaldırılırken, zaman zaman uzun kuyruklar oluşturdu. Bazı araç sürücüleri ise zincir takarak yoluna devam etti.YOLDA KALAN ARACIN BAGAJINA OTURDUOtomobilin bagajının kapağını açıp oturan bir kişinin, arkasındaki aracın tamponuna ayaklarını koyup destek olmaya çalışması da ilginç görüntüler oluşturdu. Bagajda oturan genç, 'Bende mühendis olacak kafa varmış' dedi. Araç, uzun süren çabanın ardından yokuşu çıkmayı başardı.Polis, yoğun kar yağışı nedeniyle TIR'ların ve kar lastiği olmayan araçların geçişine izin vermedi. Karayolları ekipleri ise gece boyunca yolda iş makineleri ile kar temizleme çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kar temizleme çalışması yapan iş makineleri-Karlı yol-Yolda kalan araçlar-Araç şoförüyle röp.-Araca zincir takılması-Yolda kalan aracı bagaja oturan gencin ayaklarıyla itmesi-Yolda kalan aracın çekiciye yüklenmesi-AnonsHaber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN-Cüneyt ÖZFİDAN/ZONGULDAK,===========================BALIKESİR'DE, CHP İL BAŞKANLIĞI'NDAN İSTİFA SİNYALİCHP ve İYİ Parti liderleri arasında bugün yapılan ittifak görüşmeleri sonrasında, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yarışında CHP'nin İYİ Parti adayını destekleyeceği ve bu nedenle CHP'li Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekileceği iddiaları, kentteki partililer arasında tepkilere neden oldu. CHP İl Başkanı Serkan Sarı, Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekilmesi durumunda il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı ve partililer, saat 22.30 sıralarında il başkanlığında bir araya gelerek, Ahmet Akın'ın adaylığının geri çekileceği iddialarını protesto etti. CHP'nin Büyükşehir Belediye Başkan Adayı ve Milletvekili Ahmet Akın'ın gelişen bu olaylar üzerine Balıkesir'den Ankara'ya hareket ettiğini belirten Sarı, Balıkesir İl Başkanlığı olarak geri çekilme kararını kabul etmeyeceklerini ifade etti. Sarı, konuşmasında sürekli olarak masaya yumruğu ile vururken, Akın'ın adaylığının geri çekilmesi durumunda Balıkesir'deki il ve ilçe örgütlerinin istifa edeceğini söyledi.'GERİ ADIM ATILMAZSA TÜM ÖRGÜTLER OLARAK İSTİFA EDECEĞİZ'CHP İl Başkanı Serkan Sarı, yaptığı basın açıklamasında, "Adayımız Ahmet Akın'ın geri çekilmesiyle ilgili olarak bir paylaşım yapıldı. Balıkesir İl Başkanlığı olarak, Balıkesir il örgütü olarak Balıkesir'deki Cumhuriyet sevdalısı, Atatürk sevdalısı fertler olarak bu açıklamayı kabul etmemiz mümkün değildir. Bugün bu sürece karşı mücadelemiz devam edecektir. Balıkesir il başkanlığı olarak partililerimiz ve vatandaşları bu konuda ikna etmemiz mümkün değildir. Balıkesir olarak bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Geri adım atılmazsa tüm örgütler olarak istifa edeceğiz. Bu kadar açık ve nettir" diye konuştu.'BU ZAFERİ BİZ KAZANACAĞIZ'Açıklamasında partililerine geri adım atmayacaklarının sözünü veren Sarı, konuşmasını şöyle sürdürdü:"Bugün ittifak yapılacaksa başka yerlerde yapılabilir. Balıkesir özelinde bunu kabul etmemiz mümkün değil. Bizim adayımız açıklandı ve onun arkasındayız. Bugün biz demokrasiye ve adalete inananlar olarak yaptığımız açıklamaların da sonuna kadar arkasında olmaya devam edeceğiz. Uzlaşı ve demokrasiye inanıyoruz. Ama biz adayımızı açıkladık. Aday açıklanmayan yerlerde bu süreç devam edebilir. Bugün bu mücadele asla bitmeyecektir."Sarı, sabah konuyu görüşmek üzere yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Ankara'ya parti genel merkezine gideceklerini söyledi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------CHP İl Başkanı Serkan Sarı'nın parti binasında yaptığı açıklamadan görüntülerHaber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,=====================================ÜNLÜ OYUNCU KAYNARCA: "YAŞARKEN DÜNYADA HELVASI DAĞITILAN TEK AKTÖRÜMDÜR"DENİZLİ'de Pamukkale Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü'nün düzenlediği "İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik" konulu konferansa konuşmacı olarak katılan ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, öğrencilere yönelik söyleşisinde, Kurtlar Vadisi dizisinde oynadığı Çakır karakterinin ölmesinin ardından yaşananlarla ilgili "Dünyada yaşarken, selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde" dedi.OTOKOÇ OTOMOTİV MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI'NDAN, PİYASAYA DAİR ÖNGÖRÜLERPamukkale Üniversitesi (PAÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı İşletme Kulübü tarafından Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen İş Dünyasında Hedef: Girişimcilik ve Liderlik konulu konferansta, Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman ve ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, öğrencilerle buluştu. Çok sayıda öğrencinin katıldığı söyleşide, sahneye önce Koç Holding Otokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman çıktı. Kutman, 2019 yılının otomotiv pazarı için iyi gitmeyeceğini düşündüklerini belirterek, "2015-2016 ve 2017 yıllarında 1 milyon seviyelerine ulaşan otomotiv pazarı, bu yıl alınan tedbirler ve ÖTV, KDV indirimleriyle herhalde 600 bin seviyelerinde kapanmış olacak. Bu tedbirler alınmamış olsaydı, bizim tahminimiz 500 binlerdeydi. Fakat öne çekilmiş bir talep var. Önümüzdeki yılın otomotiv satışı açısından daha kötü olacağını düşünüyoruz. Koç Grubu olarak, 400 binler seviyesinde otomotiv piyasası öngörüyoruz" dedi."YÖNETMEN DİKTATÖR OLMAK ZORUNDADIR"Daha sonra ünlü sanatçı Oktay Kaynarca, söyleşi için sahneye çıktı. Öğrencilerden yoğun alkış alan Kaynarca, öğrencilerle soru cevap şeklinde söyleşi yaptı. Öğrencilerden gelen soruları yanıtlayan Kaynarca, sinema ve tiyatronun diktatörlük içerdiğini ifade ederek, "Tiyatro ve sinema aslında bildiğiniz diktatör işidir. İş, bittiğinde hesabı yönetmene sorarlar. Çok demokratik bir şey değildir sanat. Dışarıdan bakıldığında aslında demokrasiyi anlatır, ama yapılma ve hayata geçirilme şekli çok demokratik değildir. Bütün hesabını sorarlar, yönetmen diktatör olmak zorundadır" dedi."DÜNYADA HELVASI DAĞITILAN İLK AKTÖRÜM"Söyleşi sırasında bir öğrencinin, Kurtlar Vadisi dizisinde canlandırdığı Çakır karakteriyle ilgili sorusu üzerine konuşan Kaynarca, "Dünyada yaşarken selası okunup cenaze namazı kılınan ve helvası dağıtılan ilk aktörümdür herhalde. Bazen yolculuklar biter ve yenisi başlar. Kurtlar Vadisi dizisini tam zamanında bırakmış olduğumu düşünüyorum. Bazen zamanı doğru tutturamazsanız tadı kaçar. Çünkü önünüzde yapacağınız çok işler olmak zorunda. Ben 80 yaşında bile proje yapacağımı düşünüyorum" dedi. Dizilerde oynadığı karakterin normal hayatıymış gibi algılandığını da ifade eden Kaynarca, "Yaptığımız işi doğala çekmeye çalışıyoruz, sahici olmaya çalışıyoruz. 'Stop' dendiği zaman sırtımızdaki ceketi çıkarıp asarız. Kendi kimliğimizle sokağa çıkmak zorundayız, onun dışında deliliktir. Oynadığınız karakterle sokakta yürürseniz deli olursunuz, öyle de gözükmüyorum galiba. Magazine malzeme olmayınca, insanlarda sizi görmeyince sanırım öyle algılanıyor" diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:---------------------------------Salondan ve öğrencilerden görüntüOtokoç Otomotiv Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Önder Kutman konuşmasıOktay Kaynarca konuşmasıHaber-Kamera: Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ,==========================================