Dha Yurt Bülteni -21

MEHMET KASAPOĞLU: TESİSLEŞMEDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDEYİZGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir Amatör Spor Kulüpleri Buluşma ve Malzeme Dağıtım Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Atatürk Stadı'ndaki toplantıda Türkiye'nin sporda çok önemli tesislere sahip olduğunu dile getiren Kasapoğlu, "Sporu ve sporcuyu çok önemseyen bir Cumhurbaşkanımız var. Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde 2002 yılında 1500 olan spor tesislerimiz bugün 5 bine yakın. Yerel yönetimler ve kulüplerin yaptığı tesislerle bu sayı iki katına çıkıyor. Sağlıktan ekonomiye, bilimden ulaşıma ve spora kadar pek çok alanda çok ciddi mesafeler kat ettik. Ülkemiz Avrupa ülkeleriyle ciddi şekilde rekabet edecek seviyede. Tesislerimiz kalite ve yenilik açısından Avrupa'dan önde. Bunu görüyor ve şahit oluyoruz. Bu yeterli mi, değil. Daha fazla mesafe kat edeceğiz. Vatandaşlarımız, çocuklarımız tesislerimizi 7 gün 24 saat kullanacak. Gece 02.00'de yüzmek mi istiyorsun, yüzeceksiniz. Basketbol oynayabileceksiniz. Genclik Spor Merkezlerimizde faaliyet yapabileceksiniz. Bizim anlayışımız bu" dedi.Ak Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin çok iyi projeleri olduğunu sözlerine ekleyen Bakan Kasapoğlu,"Gerçekleştirdiğimiz toplantıda her mahalleye spor salonu, havuz ve gençlik merkezleri kazandıracağız. İzmir'e hepimiz dolu geldik, İzmir için her şey helal hoş olsun. Futbol elbette popüler bir branş ama amatör kulüplerimiz diğer branşlarla geniş bir perspektif gerçekleştirsin. Farklı alanlarda sporcular ve şampiyonlar çıkaralım" diye konuştu.ZEYBEKCİ: "İZMİR'E VELEDROM YAPACAĞIZ"AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, kente veledrom kazandıracaklarını söyledi. Mevcut Atatürk Stadı'nın yerine modern bir olimpiyat stadı inşa edeceklerini belirten Zeybekci, "Dünyanın en modern teknolojisiyle olimpiyat stadı yapacağız. Bu alan ayrıca bisiklet ve atletizm barnşları için veledrom inşa edeceğiz. Bu İzmir için ilk olacak. 'Şampiyonlar İzmir'den çıkar' sloganıyla kentimize en işi şekilde hizmet vereceğiz" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'nun açıklamalarıAk Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin açıklamalarıOnur ATIŞ/ İZMİR====================MEHMET KASAPOĞLU: TESİSLEŞMEDE AVRUPA'NIN ÖNÜNDEYİZ (2)** Bakan Kasapoğlu: İzmir için güzel projelerimiz varGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, İzmir ziyaretinde, "31 Mart akşamı AK Parti bayrağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesi'ne, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz an İzmir'in kurtulma zamanıdır" dedi.Ziyareti kapsamında Hilal Mahallesi'nde Roman vatandaşlarla bir araya gelen Bakan Kasapoğlu, davul ve zurna eşliğinde, "Tepecikli kadınlardan Kasımpaşalıya selamlar" yazılı pankartla karşılandı. Bir vatandaşın efe başlığı taktığı AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, bunu Bakan Kasapoğlu'nun başına taktı.Bakan Kasapoğlu, burada yaptığı konuşmada, Zeybekci ile sabah kentin sorunlarını konuştuklarını, kentin bundan sonra AK Parti belediyeleri gibi hizmet alacağına inandığını belirterek, "Yeter ki İzmir'in bu makus talihine son verin. İzmir'i sefaletten kurtarın. 31 Mart akşamı AK Parti bayrağını İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne, Konak Belediyesi'ne, Karabağlar'a ve diğer belediyelere diktiğimiz zaman İzmir'in kurtulma zamanıdır" dedi. Kasapoğlu, mahallede faaliyet gösteren ancak kapanan Hür Adaletspor ve Hücumspor'u tekrar açacaklarını, mevcut futbol sahasını yenileyeceklerini ve en kısa zamanda bir gençlik merkezi açacaklarını kaydetti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 27 Mart 1994'te İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçildiğini hatırlatan Kasapoğlu, "İstanbul'u teslim aldığında çöp, çamur, çukur, trafik, hava kirliliği başta olmak üzere İstanbul'un pek çok derdi vardı. Cumhurbaşkanımız başladı hizmet etmeye, kendisine 5 yılını tamamlamaya bile fırsat vermediler. 4.5 senede İstanbul'u baştan sonra imar etti. Bir şiiri gerekçe gösterdiler, hapse gönderdiler. O, 'Bu şarkı, burada bitmez' dedi. Sizler de o şarkıyı orada bitirmediniz" diye konuştu. Kasapoğlu, "İnşallah İzmir'i AK belediyecilikle tanıştıralım, emin ellere teslim edelim. İnşallah o gece zeybek oynama vaktidir. Zeybekci başkanımızla" dedi.ZEYBEKCİ: İZMİR'İ SİZ KURTARACAKSINIZAK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci, İzmir'i yönetmeye ve hükmetmeye talip olmadıklarını, amaçlarının kente hizmet etmek olduğunu söyledi. "İzmir artık patinaj yapmaktan, geri kaymaktan kurtulacak mı" diye soran Zeybekci, "Allah'ın izniyle, 'O sene, bu sene' diyoruz. 'O sene bu sene' inşallah. İzmir bu değişimi birlikte yaşayacak. Bazı yerlerde kardeşlerimiz bize bağırıyor, diyorlar ki 'Kurtar İzmir'i'. Ben diyorum ki, 'Hayır, İzmir'i siz kurtaracaksınız, biz hizmetkar olacağız" dedi. Zeybekci, 31 Mart akşamına kadar zeybek oynamayacaklarını belirterek, "O gün bir oynayacağız ki birilerinin rüyalarına girecek inşallah" diye konuştu. Etkinliğe, AK Parti İzmir Milletvekilleri Alpay Özalan, Cemal Bekle ile AK Parti Konak Belediye Başkan Adayı Melek Eroğlu da katıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Bakan Kasapoğlu'nun Hilal Mahallesi'nde karşılanmasıBakan Kasapoğlu'nun konuşmasıAK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Nihat Zeybekci'nin konuşmasıOnur ATIŞ - Tekin GÜRBULAK/ İZMİR==========================Kandıra'da karaya oturan gemi kurtarıldıKOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde karaya oturan Letonya bandıralı gemi römorkör yardımıyla kurtarıldı. Gemi kontrol edilmek üzere Kefken açıklarına çekildi.Kandıra Babalı sahili Dikili mevkiinde Cumartesi günü karaya oturan 89 metre uzunluğunda ve 14 metre genişliğindeki Letonya bandıralı Fehn Lyra isimli kuru yük gemisi bulunduğu yerden kurtarıldı. Cumartesi günü fırtınada sürüklenerek kıyıdan yaklaşık 150 metre uzaklıkta karaya oturan geminin mürettebatı sigorta şirketine durumu bildirmiş, sigorta şirketinin devreye girmesinin ardından gemiyi kurtarmak için Zonguldak Ereğli'den römorkör gelmişti. Pazar sabahı başlayan kurtarma çalışmaları kapsamında gemi önce arka kısmından halat ile bağlanarak bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışıldı. Gün içerisinde kullanılan halatın 4 kez kopmasına rağmen geminin yerinden oynamaması üzerine, bugün gemi burun kısmından halatla bağlanarak çekilmeye çalışıldı. Önden bağlanan halat ile yerinden oynatılan Fehn Lyra isimli gemi, öğle saatlerinde olduğu yerde döndürülmeye başladı. Römorkör yardımıyla olduğu yerde döndürülen gemi, bu şekilde altındaki kum hareket ettirilerek saat 18.00 sıralarında kurtarıldı.Karaya oturan gemi kurtarılmasının ardından römorkör yardımıyla Kefken açıklarında belirlenen demir atma sahasına çekildi. Yarın dalgıçlar tarafından geminin hasar görüp görmediği kontrol edilecek. Ayrıca Rus asıllı olduğu öğrenilen gemi kaptanının Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından ifadesi alınacak. Gemi hasar görmemiş ise Kıyı Emniyeti tarafından yapılacak kontrolün ardından normal güzergahı olan Zonguldak Ereğli limanına doğru yola çıkacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Çalışmalardan drone görüntüleri-Geminin bulunduğu noktadan kurtulma anı(Drone ve aktüel olarak)-Geminin hareket etmesi-DetayHABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KANDIRA(Kocaeli),====================Şanlıurfa'da yol verme kavgası: 10 yaralıŞanlıurfa'da, sokakta ilerleyen minibüstekiler, fırına un indirilmesi sırasında başka bir minibüsün yolu kapatmasına tepki gösterdi. Bu nedenle taraflar arasında çıkan tartışma, taşlı, sopalı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada 10 kişi yaralandı, 5 kişi gözaltına alındı.Olay, akşam saatlerinde Süleyman Şah Mahallesi'nde meydana geldi. Sokakta bulunan fırına minibüsle getirilen un çuvallarının indirilmesi sırasında aynı sokaktan geçmekte olan bir başka minibüs geçemedi. Minibüsünden un indiren sürücü, bekleyen diğer sürücüye başka sokaktan gitmesi gerektiğini söyledi. Bu duruma tepki gösteren minibüs sürücüsü de başka sokaktan gitmek istemeyince iki sürücü arasında tartışma çıktı. Tartışma, yakınlarının da katılmasıyla büyüdü, taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Sokağın savaş alanına döndüğü kavgada çok sayıda kişinin yaralanması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipi sevk edildi. Polisin güçlükle sonlandırdığı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 10 kişi, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Polis kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi gözaltına alırken, kavgada fırın ile minibüsün camları kırılması sonucu hasar oluştu. Yaşanan kavganın ardından fırın kapatıldı. Kavgayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------Olay yerinde toplanan kalabalıkOlay yerinde önlem alan polisKavgada hasar gören minibüs ve fırınOlay yerinde bulunan ambulansGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 223MBHaber-Kamera: Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, -====================Ardahan'da ulaşıma kar ve tipi engeli (2)OKULLAR TATİL EDİLDİArdahan Valiliği, yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullarda şiddetli kar yağışı ve fırtına sebebiyle, görüş mesafesinin de çok azalmasından dolayı eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada, "Engelli ve hamile kamu personeli de izinli sayılacaktır.Sürücülerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamaları için yola çıkmamaları önemle duyurulur" denildi.ARDAHAN,=================Manisa'da İYİ Parti'den istifaİYİ Parti'nin Manisa İl Teşkilatı kurucularından ve eski il başkan yardımcısı Murat Türkekal, 70 partiliyle istifa ettiklerini duyurdu.Manisa Adliyesi önünde istifa eden bir grup partiliyle gazetecilere açıklama yapan Murat Türkekal, büyük umutlarla Türkiye'nin geleceğinin iyi olması, Atatürkçü, vatansever, Kuva-yı Milliye ruhu içinde bir cesur hareket için yola çıktıklarını ancak partinin genel başkanın emrinden çıkıp başka güç odaklarının emrine girdiğini iddia etti. Yapılan ittifakların, milletvekillerinin istifasına sebep olduğunu belirten Türkekal, İl Başkanının planlarına ve amaçlarına hizmet edebilmesi için mevcut il yönetimini yıpratıp, dağıttığını kaydetti. Türkekal, parti içinde yaşananları şaşkınlık ve üzüntüyle izlediklerini de vurgulayıp, bundan sonra herhangi bir siyasi partide siyaset yapmayı düşünmediklerini belirtti. Kalabalık, açıklamanın ardından dağıldı."DİMDİK AYAKTAYIZ"İYİ Parti Manisa İl Başkanı Hasan Eryılmaz da istifalara ilişkin yaptığı açıklamada, Murat Türkekal'ın partiden ihraç edildiğine dikkati çekip, "Açarsınız sosyal medya hesaplarından bakarsınız, ne zaman hangi kişilerle fotoğraflarını koymuş, hangi siyasileri, hangi projeleri desteklediği belli. Onun dışındaki arkadaşlardan da partimizden, biliyorsunuz milletvekilinin danışmanıdır, arkadaşıdır, annesidir, kardeşidir ve benzeri isimler var. Biz dimdik ayaktayız ve Manisa'ya hizmet noktasında ilçelerde ve büyükşehirde hep beraber milletin adaylarının kazanmasını sağlayacağız. Onun için çalışıyoruz. Geçen sene partiden istifa eden kişiyi bu sene bugün istifa ediyormuş gibi göstermek için arkadaşlar liste yayınlamış. Bunlardan birçoğunun kendilerinin haberi yok. Bunlardan 5-6'sı daha önceden partiyle ilişiğini kesmiş ya da disiplin cezasıyla partiden çıkarılmış kişiler. Yani açıklamaya 7-8 kişi geliyor, verdikleri istifa edenler listesinde 70-80 kişi var. Biz bunların oyunlarını biliyoruz. Bu oyunlarla Manisa'yı heba ettirmeyeceğiz" dedi.Görüntü Dökümü-----------İstifa edenler adına Murat Türkekal'ın basın açıklamasını okuması-Genel ve detay görüntülerHaber-Kamera: Cemil SEVAL/ MANİSA,